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Історія з моїм розшуком - пряма вказівка Сирського, який образився на вимоги провести реформу в армії, - Стерненко

Стерненка про свій розшук ТЦК

Волонтер Сергій Стерненко звинуватив головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в оголошенні його в розшук через ТЦК і СП.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Стерненка, Сирський нібито дав пряму вказівку оголосити його в розшук через вимоги провести армійську реформу.

"Історія з моїм розшуком – пряма вказівка Сирського, який образився за вимоги провести армійську реформу. Я знаю це точно, і коли саме та через кого він давав цю вказівку. Зробив він це, до речі, тільки з другої спроби. Тригером став стрім від 27 жовтня, де я прямо сказав, що ми у ситуації, близькій до катастрофи, через неадекватну систему управління військами", - заявив волонтер.

Стерненко зазначив, що йому спеціально відправили повістку за адресою, де він не проживає, щоб він її не отримав і після цього його оголосили в розшук. Після чого його оголосили в розшук, бо він не з’явився за викликом, який не міг отримати, бо з ним не зв’язалися ні телефоном, ні поштою.

Читайте також: Одеський ТЦК оголосив Стерненка у розшук: Волонтер вважає це "привітом" за критику армійської системи, або хтось хоче зупинити поставку дронів у війська

"У день оголошення у розшук я був у Міністерстві оборони. Через день ще раз. Злив інфи про розшук російській агентурі. Далі включились і самі росіяни. (Далі) брехня про навмисну неявку і сплату штрафу мною від обласного центру комплектування",- розповів волонтер.

Також він звернувся до головкома Сирського, заявляючи, що "брехня і дрібʼязковість точно не допоможуть зберегти країну".

"Пане Сирський, ви на що розраховуєте, розпалюючи протистояння всередині країни? Ви точно розумієте наслідки своїх дій? Брехня і дрібʼязковість точно не допоможуть нам зберегти країну",- заявив волонтер.

Згодом у своєму наступному пості в соцмережі Facebook Стерненко опублікував допис підсанкційного медіа "Страна.ua", яке опублікувало нібито постанову Приморського РТЦК та СП про накладення штрафу на Сергія Стерненка.

"Олександре Станіславовичу (звертається до Сирського,- ред.), попросіть страну.юа вислати мені також копію цієї постанови. Бо російські агенти її отримали, а я досі ні. Протокол так, але не постанову. І ще питання: ви свідомо надали ворожій агентурі документи із моєю фактичною адресою проживання чи просто натупили? Бо росіяни мене хочуть вбити за забезпечення війська 115 к+ дронів. І такі дії ставлять під загрозу моє життя", - заявив Стерненко.

Стерненко про розшук

Що передувало?

Раніше волонтер Сергій Стерненко повідомив, що дізнався зі ЗМІ, що його оголошено у розшук Приморським ТЦК за нібито порушення правил військового обліку.

В Одеському обласному ТЦК заявили, що Сергій Стерненко не повідомив про низку важливих деталей та додали, що волонтер вже відвідав Приморський РТЦК та СП, де оплатив адміністративний штраф за порушення правил військового обліку. Також його направили на ВЛК.

Читайте також: ТЦК про розшук Стерненка: Не повідомив низку важливих деталей, це не є "помстою"

Автор: 

Стерненко Сергій (398) Сирський Олександр (668) повістка (184) ТЦК та СП (685)


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Топ коментарі
+54
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08.11.2024 19:53 Відповісти
+53
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08.11.2024 19:53 Відповісти
+46
В двадцять років воно "Пороха валити" збиралось..Корисний ідіот, дурістю якого успішно користувались прокацапські сили.
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08.11.2024 20:03 Відповісти
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не пиши маячню, підспівуючи зеленим пропагандонам...ти навіть місто не взмозі правильно згадати
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09.11.2024 15:21 Відповісти
Схоже тобі теж вибили око на колчаковских фронтах, бо ракета в Полтаві на конференцію виробників дронів не влучала
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09.11.2024 18:04 Відповісти
Схоже цій дешевій троляці "Олена Тихонова" теж вибили око на колчаковских фронтах, бо ракета в Полтаві на конференцію виробників дронів не влучала.
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09.11.2024 18:06 Відповісти
Ну так, мені Полтава і Чернігів десь рядом. Це не відміняє злочинної тупості організаторки.
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09.11.2024 22:08 Відповісти
Для тебя Москва и Урал где-то рядом. Садись, двойка, зарплату тролля не получишь за этот месяц.
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10.11.2024 12:41 Відповісти
Тихонова, ты, случаем
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10.11.2024 15:16 Відповісти
Тихонова, ты, случаем, Штирлица не играла?
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10.11.2024 15:18 Відповісти
Я ні, а Берлінська точно Штірліц.
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10.11.2024 20:01 Відповісти
Мар'яшо, перелогінься.
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17.11.2024 18:47 Відповісти
А чому сам Стирненко не фронтi
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09.11.2024 06:54 Відповісти
Який фронт? А хто ж буде с Притулою бабло пиз**ть? А тим більше с такою "крышей" у Притули як - зять Хомутинніка...
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09.11.2024 07:34 Відповісти
Потому что не все хотелки любителей руZZкого мира в Израиле сбываются и отправлять на нуль с автоматом летчика F16, оператора Патриот, разработчика "Нептуна" или волонтера, поставившего тысячи дронов, может лишь крот, у которого родственники много лет живут в мордоре.
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10.11.2024 15:20 Відповісти
Треба згадати: Скільки МЕТРІВ КВАДРАТНИХ українських земель ЗВІЛЬНЕНО з того часу, як клоун поставив московита Сирського?
Правильно: НУЛЬ! Армія лише відступає. І ще в Курськ полізли...
Армії потрібна РЕФОРМА, а не ганятися за тими, хто її критикує.
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09.11.2024 07:37 Відповісти
Ото Сирський вирішив що московію має звільняти.
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10.11.2024 19:58 Відповісти
Стерненко поставив для фронта сотні тисяч дронів, скільки поставила "зелена команда"і де від нього більше кортисті буде? Нажал поналазоло бидла і корисних ідіотів які звинувачують вулантера ,звісно на замовлення як цієї горе влади так і кацапів.
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09.11.2024 08:35 Відповісти
Стерненко особисто поставив може трішки більше ніж ні#уя.

99% - це донати від інших, а він просто зібрав і закупив... ну і піарився, як Притула.
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09.11.2024 13:40 Відповісти
А що ти зробив для допомоги ЗСУ ? давай розгоним вулантерів і залишим невігласів які вміють лише руйнувати на догоду ворога.
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09.11.2024 14:26 Відповісти
він звичайний кремлівський троль
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09.11.2024 21:06 Відповісти
я задонатив за 3 роки десь 360,000 грн

і з волонтерами спілкуюсь частенько, бо вони й самі звертаються за донатами

так от, чим більше я допомагаю напряму певним підрозділам чи окремим бійцям ЗСУ, тим більше негативу чую від волонтерів

не кажу, що вони - зло... кажу, що їх роль - посередник між тими, хто донатить і отримує

тому не треба ні з кого робити кумира

тим паче з Стерненка та Притули
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11.11.2024 00:18 Відповісти
а скількі ти зібрав, закупив і поставив?
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09.11.2024 15:22 Відповісти
ну шо ж, поставлена задача виконана на 1000 (тисячу) відсотків!
резюмуємо:
стерненко, хайпанув поповній, і навіть з гіркою.
на сирського вилито чергове відро гімна.

залишилось з'ясувати, а хто ж призначив сирського на цю посаду?
кого влаштовую стан справ на фронті?
хто у нас верховний головнокомандувач?
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09.11.2024 09:35 Відповісти
Ця людина взагалі в курсі, що вимоги реформ в армії треба у Мінооборони, а саме в Умєрова вимагати? Чому у нас реформу МОЗу в свій час Супрун відповідала, а не умовний головний лікар?
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09.11.2024 09:45 Відповісти
Величезна подяка Сергійові Стерненко! Справжній патріот і громадянин України. На такий особистостях тримається держава. Слава Україні!
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09.11.2024 10:09 Відповісти
Ого, хорош там бухать вже в Німеччині. Так шо там Шольц, воїн?
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09.11.2024 10:33 Відповісти
Ви подивіться кого попризначав Сир.. одніх совків припитих
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09.11.2024 10:43 Відповісти
А мне вот кажется, что Сырский сейчас менее полезен для ВСУ, чем Стерненко. И для повышения эффективности ВСУ нужно послать Сырского пехотинцем под Покровск.
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09.11.2024 12:50 Відповісти
И тебя туда же и Стерненко тоже, всех скопом грамотеев.
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09.11.2024 17:00 Відповісти
В Киргизию завезли зеленый порошок?
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10.11.2024 15:13 Відповісти
ну звісно ж

молодий пацан призовного віку готовий займатися чим завгодно, волонтерити до усеру (за кошти донаторів), аби лише не воювати

ще є таке саме гімно, як Притула, який прикрився 3 дітьми

думаю Стерненко прикрився якоюсь липовою болячкою
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09.11.2024 13:37 Відповісти
а ти Татаровим, Єрмаком чи Портновим прикриваєшся?
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09.11.2024 17:50 Відповісти
Отправлять на нуль с автоматом летчика F16, оператора "Patriot", разработчика "Нептуна" или волонтера, поставившего тысячи дронов, может лишь крот, у которого родственники много лет живут в мордоре.
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10.11.2024 15:22 Відповісти
Тут цитати з надавнього стріму Бутусова.
https://censor.net/ua/resonance/3518966/vybory_v_ssha
Дрони в армію більша частина, як постачались волонтерами і громадянським суспільством, місцевим самоврядуванням, так і постачаються, і це не забезпечує всі потреби.
Влада отримує в десятки разів більше фінансування державного бюджету від наших партнерів і не забезпечує дронами, розкрадаються гроші. Мавіки, аутели, ФПВ, держава не закриває і 20% цього. Раніше їх взагалі не постачали, тривалий час. В кінці року це десь до 25% застосування ФПВ це те, що купує держава. А 75% - це фінансування громадянського суспільства і волонтерів. А по мавіках і аутелах держава фінансує десь 5% основний розвідувальний дрон. Ну можливо 10%, до 10% максимально поставимо планку. Все інше це купує хто? Громадянське суспільство.
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09.11.2024 17:41 Відповісти
Сирський руками ТЦК хоче знищити Стерненка і постачання дронів захисникам України.
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09.11.2024 17:45 Відповісти
Клоуни зеленського влаштовують цирк.
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09.11.2024 19:27 Відповісти
Эти люди научили сына любить свою Родину. А Стерненко - враг Родины.

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10.11.2024 15:28 Відповісти
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