Історія з моїм розшуком - пряма вказівка Сирського, який образився на вимоги провести реформу в армії, - Стерненко
Волонтер Сергій Стерненко звинуватив головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в оголошенні його в розшук через ТЦК і СП.
Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Стерненка, Сирський нібито дав пряму вказівку оголосити його в розшук через вимоги провести армійську реформу.
"Історія з моїм розшуком – пряма вказівка Сирського, який образився за вимоги провести армійську реформу. Я знаю це точно, і коли саме та через кого він давав цю вказівку. Зробив він це, до речі, тільки з другої спроби. Тригером став стрім від 27 жовтня, де я прямо сказав, що ми у ситуації, близькій до катастрофи, через неадекватну систему управління військами", - заявив волонтер.
Стерненко зазначив, що йому спеціально відправили повістку за адресою, де він не проживає, щоб він її не отримав і після цього його оголосили в розшук. Після чого його оголосили в розшук, бо він не з’явився за викликом, який не міг отримати, бо з ним не зв’язалися ні телефоном, ні поштою.
"У день оголошення у розшук я був у Міністерстві оборони. Через день ще раз. Злив інфи про розшук російській агентурі. Далі включились і самі росіяни. (Далі) брехня про навмисну неявку і сплату штрафу мною від обласного центру комплектування",- розповів волонтер.
Також він звернувся до головкома Сирського, заявляючи, що "брехня і дрібʼязковість точно не допоможуть зберегти країну".
"Пане Сирський, ви на що розраховуєте, розпалюючи протистояння всередині країни? Ви точно розумієте наслідки своїх дій? Брехня і дрібʼязковість точно не допоможуть нам зберегти країну",- заявив волонтер.
Згодом у своєму наступному пості в соцмережі Facebook Стерненко опублікував допис підсанкційного медіа "Страна.ua", яке опублікувало нібито постанову Приморського РТЦК та СП про накладення штрафу на Сергія Стерненка.
"Олександре Станіславовичу (звертається до Сирського,- ред.), попросіть страну.юа вислати мені також копію цієї постанови. Бо російські агенти її отримали, а я досі ні. Протокол так, але не постанову. І ще питання: ви свідомо надали ворожій агентурі документи із моєю фактичною адресою проживання чи просто натупили? Бо росіяни мене хочуть вбити за забезпечення війська 115 к+ дронів. І такі дії ставлять під загрозу моє життя", - заявив Стерненко.
Що передувало?
Раніше волонтер Сергій Стерненко повідомив, що дізнався зі ЗМІ, що його оголошено у розшук Приморським ТЦК за нібито порушення правил військового обліку.
В Одеському обласному ТЦК заявили, що Сергій Стерненко не повідомив про низку важливих деталей та додали, що волонтер вже відвідав Приморський РТЦК та СП, де оплатив адміністративний штраф за порушення правил військового обліку. Також його направили на ВЛК.
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Правильно: НУЛЬ! Армія лише відступає. І ще в Курськ полізли...
Армії потрібна РЕФОРМА, а не ганятися за тими, хто її критикує.
99% - це донати від інших, а він просто зібрав і закупив... ну і піарився, як Притула.
і з волонтерами спілкуюсь частенько, бо вони й самі звертаються за донатами
так от, чим більше я допомагаю напряму певним підрозділам чи окремим бійцям ЗСУ, тим більше негативу чую від волонтерів
не кажу, що вони - зло... кажу, що їх роль - посередник між тими, хто донатить і отримує
тому не треба ні з кого робити кумира
тим паче з Стерненка та Притули
резюмуємо:
стерненко, хайпанув поповній, і навіть з гіркою.
на сирського вилито чергове відро гімна.
залишилось з'ясувати, а хто ж призначив сирського на цю посаду?
кого влаштовую стан справ на фронті?
хто у нас верховний головнокомандувач?
молодий пацан призовного віку готовий займатися чим завгодно, волонтерити до усеру (за кошти донаторів), аби лише не воювати
ще є таке саме гімно, як Притула, який прикрився 3 дітьми
думаю Стерненко прикрився якоюсь липовою болячкою
https://censor.net/ua/resonance/3518966/vybory_v_ssha
Дрони в армію більша частина, як постачались волонтерами і громадянським суспільством, місцевим самоврядуванням, так і постачаються, і це не забезпечує всі потреби.
Влада отримує в десятки разів більше фінансування державного бюджету від наших партнерів і не забезпечує дронами, розкрадаються гроші. Мавіки, аутели, ФПВ, держава не закриває і 20% цього. Раніше їх взагалі не постачали, тривалий час. В кінці року це десь до 25% застосування ФПВ це те, що купує держава. А 75% - це фінансування громадянського суспільства і волонтерів. А по мавіках і аутелах держава фінансує десь 5% основний розвідувальний дрон. Ну можливо 10%, до 10% максимально поставимо планку. Все інше це купує хто? Громадянське суспільство.