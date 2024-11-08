Історія з моїм розшуком - пряма вказівка Сирського, який образився на вимоги провести реформу в армії, - Стерненко

Волонтер Сергій Стерненко звинуватив головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в оголошенні його в розшук через ТЦК і СП.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Стерненка, Сирський нібито дав пряму вказівку оголосити його в розшук через вимоги провести армійську реформу.

"Історія з моїм розшуком – пряма вказівка Сирського, який образився за вимоги провести армійську реформу. Я знаю це точно, і коли саме та через кого він давав цю вказівку. Зробив він це, до речі, тільки з другої спроби. Тригером став стрім від 27 жовтня, де я прямо сказав, що ми у ситуації, близькій до катастрофи, через неадекватну систему управління військами", - заявив волонтер.

Стерненко зазначив, що йому спеціально відправили повістку за адресою, де він не проживає, щоб він її не отримав і після цього його оголосили в розшук. Після чого його оголосили в розшук, бо він не з’явився за викликом, який не міг отримати, бо з ним не зв’язалися ні телефоном, ні поштою.

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"У день оголошення у розшук я був у Міністерстві оборони. Через день ще раз. Злив інфи про розшук російській агентурі. Далі включились і самі росіяни. (Далі) брехня про навмисну неявку і сплату штрафу мною від обласного центру комплектування",- розповів волонтер.

Також він звернувся до головкома Сирського, заявляючи, що "брехня і дрібʼязковість точно не допоможуть зберегти країну".

"Пане Сирський, ви на що розраховуєте, розпалюючи протистояння всередині країни? Ви точно розумієте наслідки своїх дій? Брехня і дрібʼязковість точно не допоможуть нам зберегти країну",- заявив волонтер.

Згодом у своєму наступному пості в соцмережі Facebook Стерненко опублікував допис підсанкційного медіа "Страна.ua", яке опублікувало нібито постанову Приморського РТЦК та СП про накладення штрафу на Сергія Стерненка.

"Олександре Станіславовичу (звертається до Сирського,- ред.), попросіть страну.юа вислати мені також копію цієї постанови. Бо російські агенти її отримали, а я досі ні. Протокол так, але не постанову. І ще питання: ви свідомо надали ворожій агентурі документи із моєю фактичною адресою проживання чи просто натупили? Бо росіяни мене хочуть вбити за забезпечення війська 115 к+ дронів. І такі дії ставлять під загрозу моє життя", - заявив Стерненко.

Що передувало?

Раніше волонтер Сергій Стерненко повідомив, що дізнався зі ЗМІ, що його оголошено у розшук Приморським ТЦК за нібито порушення правил військового обліку.

В Одеському обласному ТЦК заявили, що Сергій Стерненко не повідомив про низку важливих деталей та додали, що волонтер вже відвідав Приморський РТЦК та СП, де оплатив адміністративний штраф за порушення правил військового обліку. Також його направили на ВЛК.

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