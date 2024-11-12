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Офіс Президента посприяв зустрічі Стерненка із Сирським. ФОТОрепортаж

Головнокомандувач Олександр Сирський провів зустріч із волонтерами та представниками громадянського суспільства, зокрема із Сергієм Стерненком, який напередодні звинуватив Сирського в оголошені його у розшук через ТЦК і СП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський зустрівся з представниками громадськості – волонтерами Ігорем Лаченковим та Сергієм Стерненком, Любов'ю Шипович – засновницею благодійного фонду Dignitas, та правозахисницею і співзасновницею ГО "Принцип" Любов'ю Галан. Зустріч проведена за координації та сприяння радника Президента України з питань комунікацій Дмитра Литвина. Також у зустрічі брали участь начальник Військової служби правопорядку у ЗС України полковник Віталій Левченко та начальник Головного управління психологічної підтримки персоналу ЗС України полковник Андрій Мартинов", - зазначили у Генштабі.

Сирський зустрівся зі Стерненком
Сирський зустрівся зі Стерненком
Сирський зустрівся зі Стерненком

На зустрічі було обговорено низку питань, які є нагальними для життєдіяльності усіх складових Сил оборони України.

"Починаючи від технологічних інновацій, що впроваджуються у військах, до поточних проблем консолідації суспільства довкола армії. Учасники розмови погодилися, що такі зустрічі є корисними, з огляду на можливість конструктивної дискусії. Така практика у подальшому сприятиме нівелюванню деструктивного впливу противника на особовий склад та українське суспільство", - додали в Генштабі ЗСУ.

Сирський зустрівся зі Стерненком

Зустріч прокоментував і Сергій Стерненко.

"Приєднався, щоб особисто проговорити усі проблемі питання, які озвучую вже тривалий час. Вважаю правильним використовувати усі можливості, аби доносити прямо і як є проблеми військових, із якими працюємо. Доніс найбільш наболілі питання, як створення ефективного механізму зміни місця служби (переведення), потреба оцінки ефективності командирів для максимально збереження людей та структурно-організаційні питання.

Окремо — про подальший розвиток безпілотних систем, у тому числі для протиповітряної оборони.
У нас в цьому є великі перспективи. Наша держава зараз у надзвичайно важкій ситуації, і ми маємо змінюватися та взаємодіяти, щоб вистояти. Змінимось або загинемо", - наголосив волонтер.

Сирський зустрівся зі Стерненком

Згодом Олександр Сирський оприлюднив фото з волонтерами та підписом "Все буде Україна".

Сирський зустрівся зі Стерненком

Також читайте: Сухопутні війська ЗСУ про розшук Стерненка: ТЦК безпосередньо вирішують, кого мобілізувати

Раніше волонтер Сергій Стерненко повідомив, що дізнався зі ЗМІ, що його оголошено у розшук Приморським ТЦК за нібито порушення правил військового обліку.

Стерненко звинуватив головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в оголошенні його в розшук через ТЦК і СП.

В Одеському обласному ТЦК заявили, що Сергій Стерненко не повідомив про низку важливих деталей та додали, що волонтер вже відвідав Приморський РТЦК та СП, де оплатив адміністративний штраф за порушення правил військового обліку. Також його направили на ВЛК.

Читайте: Мер Одеси Труханов має російське громадянство, - Стерненко. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Стерненко Сергій (384) Сирський Олександр (600)


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Топ коментарі
+57
Зустрілися і вірішили, що Стерненко, щоб не потрапити в піхоту на фронт, має писати тільки все гарне і хороше про Боневтіка, а якщо чогось не розуміє до кінця, то йому все напише риг литвин(що на фото), який пише Боневтіку патріотичні речі і буде скидати Стерненку для зачитки для своєї публіки.
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12.11.2024 10:38
+38
Литвин присутній для контролю від ОП?
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12.11.2024 10:39
+38
"Зустріч проведена за координації та сприяння радника Президента України з питань комунікацій Дмитра Литвина." - ось і все, що потрібно знати і про зустріч, і про тих, хто там брав участь, і про те, кому це потрібно.
Підготовка до виборів ВЖЕ почалась і оці "волонтери на довєрії" і є одна з центральних ланок, що буде допомагати ЗЕшоблі переобратись.
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12.11.2024 11:11
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Не ліпи з нього. Чому вже третій рік воююча держава не налагодить серійний випуск дронів, а стеґирнеко все волонтерить...?
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12.11.2024 11:33 Відповісти
Вы посмотрите на дату регистрации этого "защитника". Набежало их свеженьких Получили разнарядку.
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12.11.2024 11:38 Відповісти
Я тут вже з 2015, багато років і знаю *поіменно* багатьох. Але ось 2 дні не можу зайти через свій акаунт, пише то 401,;400.. Сьогодні вже дало увійти, але до імені додалися циферки якісь..
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12.11.2024 11:45 Відповісти
Как мне стыдно. Я подумал что 404 это месть редактора ко мне из за разной оценки фуги ре - минор Баха.
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12.11.2024 15:22 Відповісти
адміни бутусова вирішили тупо поміняти логіни своїм юзерам, чи це лаг звязку цензора та гугла?
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12.11.2024 16:31 Відповісти
Так можна отримати відповідь про налагоджений випуск дронів у воюючій державі, замість все тримати на волонтерах...? Чи все у стилі "как ви смєєтє, он хороший,сам дурак, іпсо ко-ко-ко?
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12.11.2024 11:50 Відповісти
То есть у вас не вызывает вопросы, что около 80% аккаунтов резко стали зарегистрированы 12 листопада ?)
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12.11.2024 13:03 Відповісти
Вам рассказать как Стерненко мыл бабло?)

Вся Одесса в курсе, а вы вчера родились?))
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12.11.2024 13:01 Відповісти
Розскажи, москалику, бо не вся Одеса знає, може тобі з рязані видніше.
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12.11.2024 15:44 Відповісти
На фото другий праворуч то унікальна гнида Дмитро Литвин. Унікальна гнида !
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12.11.2024 11:06 Відповісти
Дивно, що мийку для брудних грошей їрмакаки так підсвітили...
Чи мало відкотив ОПі і публічно відшмагали?
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12.11.2024 11:14 Відповісти
Донати падають, а апетит єрмака зростає. Як тільки не знайдуть точку перетину - Сірожа піде на фронт без шансів вижити. ОП таке практикує з тими хто "слишком много знал".
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12.11.2024 12:36 Відповісти
У СИРа русская джьоппа підгоріла.
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12.11.2024 11:20 Відповісти
Сцирскій мав би обіймати посаду командира бригади...на курщині(а він аж головком,і слухав зауваження від волонтерів((Я правильно все зрозумів(
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12.11.2024 11:20 Відповісти
а чим тобі євреї не такі?--зразу видно що ти замаскований кацап
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12.11.2024 11:30 Відповісти
Якщо ти про євреїв Зєлєнскава, Їрмака, Арахамію та інших з зєльоной шобли, то до тебе зустрічне питання: а чим вони тобі такі?
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12.11.2024 14:16 Відповісти
іди в жопу кацап недорізаний
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12.11.2024 15:35 Відповісти
Серьога ми виберем тебе , але обіцяй зруйнувати систему, всіх підарів виловити по світу і запроторити в буцегарню, всю владу люструвати, перевести алфавіт на латину , повернути всі відмиті гроші до України а це пів трильона доларів, зруйнувати олігархів, перенести столицю в Чигирин, заборонити московське нарєчіє, зробити державними : Українську, англійську, арабську.
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12.11.2024 11:23 Відповісти
іпать дурне... твій Сирога вже прогнувся під систему аби тільки сраку з дивану не відривати і не зістрибувати з потоків.
Чи може ти розкажеш як це чувидло наколядувало 20 млн гривень за минулий рік тільки офіційно? )) З чиїх грошей? Тільки дуже прошу не згадуй про монетизацію на Ютуб бо там копійки платять за теми про війну якщо взагалі це монетизується.
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12.11.2024 13:14 Відповісти
Скільки ж налізло хаятелів Стерненка. І це якісь ніщебродні ноунейми, що ********** Татарову- Авакяну.
Аваков-Татаров вам аплодують, ніщебродне кодло.
Поганий вам Стерненко? А скільки мавіків ви організували для фронту? Впевнена - просто сидять в облізлих канапе і *******. Сидять і *******,
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12.11.2024 11:23 Відповісти
Т.е. вы поддерживаете беззаконие, кумовство и коррупцию?)
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12.11.2024 13:07 Відповісти
КАкоє кумавство? Кто каму кум?
Коррупція? Давай факти про каррупцию. В тебе є докази? суддя, *****, в засратих труселях. Ще й умнічає, як профессор сральних навук. пнх
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12.11.2024 15:32 Відповісти
Я з 24 лютого постійно донатю на волонтерів. Донатив і стерненку, але перестав, коли побачив як він став піаніста в дупу цілувати після того, як його на суді виправдали.
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12.11.2024 15:00 Відповісти
І де є він так піаніста в дупу цілував?
Може варто було поцілувати Порошенка і його Авакяна з Луцьонкою, пьякуйойом?
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13.11.2024 00:49 Відповісти
щось вони занадто щасливі, зважаючи на ситуацію на фронті...
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12.11.2024 11:24 Відповісти
Стерненко провів акцію по підняттю прогнилого рейтингу?
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12.11.2024 11:24 Відповісти
Ну так як ти проводиш акцію по підняттю свого в"ялого капаючого органу.
Ти точно грос? Скоріш, молочна сасиска. 🤣
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13.11.2024 00:50 Відповісти
Один ухилянт стервенко нагнув весь Генеральний Штаб ЗСУ.
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12.11.2024 11:27 Відповісти
На коліна перед Стерненком! Живо!
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12.11.2024 11:34 Відповісти
Зустрілись і проговорили проблемні питання - насправді це дуже добре, волонтери працюють на низовому рівні - і це приклад зворотнього звязку для вищого керівництва, яке небачить чи недооцінює стан проблем на низовому рівні.
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12.11.2024 11:35 Відповісти
"Це ж було вже ", подібний цирк з ним, не пригадуєте..? Тільки тоді був поганий Порох, який цього борцуна чомусь не посадив..
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12.11.2024 11:36 Відповісти
Кришування наркоторгівлі, викрадення людини, навмисне вбивство, -такі герої можуть бути тільки у хворого суспільства
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12.11.2024 11:40 Відповісти
Це Ви про кого?
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12.11.2024 12:48 Відповісти
Вгадай з трьох раз
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12.11.2024 14:18 Відповісти
Чєрвонєнко читає цензор та пише коментарі, виявляється .
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12.11.2024 13:05 Відповісти
А ще він постійно знущається з мальчіков в трусіках.
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12.11.2024 13:49 Відповісти
Шапіто!!!
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12.11.2024 11:54 Відповісти
Шо? Інцидєнт ісчєрпан?
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12.11.2024 11:58 Відповісти
Ти прямо прокурор, пастор і лічильник гейгера!
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12.11.2024 12:00 Відповісти
прикольно, що про «проблемні питання в ЗСУ» Сирському розповідають Стерненко, Лачен, Шипович - думка військових які прям воюють, назуй нікому не впала
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12.11.2024 12:01 Відповісти
https://www.facebook.com/borislav.bereza Borislav Bereza

Офіс президента втрутився у розбірки між Стерненко та Сирським. Відбулася зустріч під патронатом Литвина, радника Зеленского. З точки зору комунікацій - рішення абсолютно логичне, якщо б не два моменти, на які мою увагу звернули саме військові.

1. В тебе фронт сиплеться, мобілізація зірвана, нестача особового складу у бригадах, СЗЧ стає більше, дефіцит снарядів та бк, з фортифікаціями проблеми, російська армія переміщує підготовлені штурмові групи на передові позиції на півдні Запорізької області та готується до наступу із залученням бронетехніки і тому ти повинен 24/7 займатися питаннями фронту, а ти замість цього витрачаєш час на фоточки та псевдо-піар. Всі і так розуміють, що Сирський думає про Стерненка, а Стерненко про Сирського. І ніякими фоточками це не перебити. І ситуацію на фронті ці фоточки не виправлять. Військові трохи прифігіли від цього.

2. А таке ж фото з Сирським та Безуглою буде? Чи в ОП з задоволенням спостерігають, як вона чавкає плавлений сир?

Комунікації важливі. Але важливо і пріоритети розставляти. Бо фоточки почекають, а фронт - ні. Хоча для шоуменів з ОП пріоритети інші.
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12.11.2024 12:02 Відповісти
Ви що там,охрініли? Сирський,йди з посади,ставай нянею для всіх соплежуїв,на твій вік їх буде достатньо. Ганьба!
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12.11.2024 12:16 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100031322857062&__cft__[0]=AZXvS00jqQxB2319RYZOshNCAflQ62TUODnu0WUHA3Sjf6Q2HkvA4ArxOdbzTiOZx7OZPkCnj314VJIgwBhGTJu22Ol9c7bt1tRPt3G0lQ3DCBB7VTYtRAam3HdTYvYwliojV_MfVxC162-L2-YEX9YYdTSsBkhEw_k_b5qCtVug6wTISx28BVULUpc6M9Uh0pQ&__tn__=-UC%2CP-y-R Юрій Ружицький



Цікаво, люди які груддю стали на захист Стерненко, бо бусічку хочуть в військо забрати,---, і люди , які нічтоже сумнящеся записують ледь не в ухилянти генерала Марченка, якому не за горами полтос і все життя військова служба, це одні і ті ж персонажі, чи все таки різні?

Мій персональний охрініватор знову згорів, я вже збився з ліку, вкотре.

upd

Тут мені про доцільність закидають. Ну, окей. Давайте ще про доцільність. І про рівність.

Масі онде виклав у себе в стрічці, що буде захищати Стерненка усіма своїми пуштунськими силами, як друг та, на хвилиночку, як адвокат!

Від чого захищати? Від закону?

***... ********* зараз на нулі умовний Микола-тракторист, 45+ з гіпертонією, ішемією, остеохондрозом та гемороєм і думає: - ****, так я ж хліб вирощував, армію годував, а мене в бусик затрамбували, дали в писок, автомат і в штурмовики... виходить я менш цінна особа, ніж Сірожа-волонтер? А хто за мене заступиться, адвокати, ау?

І Василь будівельник так думає.

І дядько Петро-токар з золотими руками, яких днем з вогнем не знайдеш, так думає.

Чим всі ці люди відрізняються від Стерненка???

p s

Мадяр чомусь може і воювати і гроші збирати.

А сірожи не можуть. Біда.
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12.11.2024 12:44 Відповісти
От про Мадяра точно в яблучко
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12.11.2024 12:54 Відповісти
Ще про чотитри рази ухилянта забули, про синка Бакланова, Кошового і пр. "Особо прібліжонних",

які і не на фронті, і не волонтерять, а навпаки прибарахляються під час війни
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12.11.2024 12:58 Відповісти
позор
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12.11.2024 12:46 Відповісти
Ну і набігло тут москалоти та інших п#дарів. Аж гидко читати!
Перш ніж щось погане говорити про Стерненка, скажіть собі по-чесному: що ви зробили для Перемоги? Скільки дронів/авто чи ще чогось ви передали на військо? На яких фронтах воювали? Чи сидите тихенько, боїтесь на вулицю ніс показати, щоб раптом повістку не отримати?
Так як обс#раються наші ухилянти (не побоюсь цього слова) ще ніхто в історії не обс#рався! Все г#вном забризкують навколо! Все вам погано, всі навколо погані, одні ви добрі і красиві. Тьфу!
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12.11.2024 12:49 Відповісти
Люди як раз і зробили і роблять. Стерненко збирач донатів людей до яких ви, та і Стерненко теж, ставляться зверхньо і по хамські.
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13.11.2024 07:22 Відповісти
Якщо для ЕрЗе Лачен - це представник громадськості, то для України це катастрофа. Втім, катастрофа сталася ще в 2019-му...
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12.11.2024 13:17 Відповісти
Ну не по рангу з мутним пінчуковскьим інфлюєнсером для сопляків, зустрічатися самому головкому у напружені часи
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12.11.2024 13:29 Відповісти
О, Дімка-глиста виповз із опи
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12.11.2024 13:29 Відповісти
,,Дурисвіти матимуть успіх" -- це з Біблії .
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12.11.2024 13:33 Відповісти
Цирк на дроті...

🤡🤡🤡
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12.11.2024 13:51 Відповісти
Усяка правдива інформація про негатив у нас - пряма здача місць, куди треба бити ворогу.
Хто ще не добрав?
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12.11.2024 13:57 Відповісти
То все ж чому доля забезпечення дронами висить на волосинці у Стирненка, і якщо стернеко не буде збирати донати, то держава на третьому році війни не зможе забезпечити військо і все посиплеться ..? Тобто якщо він навіть сам за власним бажанням піде воювати, то все, Україна програє .?
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12.11.2024 13:59 Відповісти
Не хочу бути адвакатом Сирського, але у цьому випадку він поступив достойно. Такі зустрічі дуже корисні - і для громадскості і для військових.
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12.11.2024 14:00 Відповісти
Сырский старая (ещё советская) школа. Сейчас так не учат. Так заинтересованно слушать бред дуры в бейсболке - это уметь надо. А если это не постановка, то двойное восхищение командующим
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12.11.2024 15:35 Відповісти
Какой цирк
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12.11.2024 14:01 Відповісти
а що це по ліву руку від Сирського за вовченя негодоване?
Дайте йому якогось бутерброда і копня під с..раку.
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12.11.2024 14:04 Відповісти
Так воно ж шпаргалки вождю пише .
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12.11.2024 17:31 Відповісти
нові обличчя кварталу?
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12.11.2024 14:20 Відповісти
Думаю Сирский был впечатлен рассказами Стерненка как тот будучи ранен догнал своего обидчика и заколол как свинью. Потом по отцовски похлопал по плечу, с сожалением сказав: "Нам таких не хватает"
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12.11.2024 14:23 Відповісти
Уявив змальовану картинку - прямо сценка для зав'язки сценарію дешевого бойовика з Дж. Стетхемом в головній ролі або старіючим Сталлоне
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12.11.2024 21:32 Відповісти
Млять...
Цирк на дроті.
Хіба нашим високопоставленим нема чим зайнятись??
Фронт сиплеться, економіка в стагнації, призов провалений, корупціонери не покарані, і те де, а вони до якогось блогера-*********-волонтера домахались ?!
Шапіто!! Більше нема слів.
Як казав гуталіновий лєнін: народу хліба та видовищ.
Видовище є, очікуєм на "хліб"...
Все по пi дaрських методичках.
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12.11.2024 15:19 Відповісти
Ось і відповідь гнусам хто такий стерненко - такаж гнида як і зеленский. Кончені тварюки.
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12.11.2024 18:26 Відповісти
влада така яка є - іншої немає і не буде, поки війна.
Ігнорувати? Це допоможе?..
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12.11.2024 23:33 Відповісти
Коли скінчиться це дике шоу?
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12.11.2024 19:56 Відповісти
не війна?..
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12.11.2024 23:38 Відповісти
Цікаво...А присутній при цій судьбоносній для воюючої третій рік країни зустрічі Психолог може пояснити рідним загиблих Героїв України,чого той СТЕРНЕНКО не на фронті, а у рестораціях Києва воює з рашистами?? А Сирський дійсно такий некчема,що витерся та фотографується з ухилянтом??
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12.11.2024 23:52 Відповісти
Говнокомандувач, в вас села відклеїлися, а ви фоточки постмте------ Війська окупантів просунулись біля 10 населених пунктів на Харківщині, Донеччині та в Запорізькій області, - DeepState.
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13.11.2024 06:58 Відповісти
вот эти собиральщики засевайщики, иди **** зароби ци гроши и виддай их на ЗСУ, сборище ничего непредставляющих людей!!!!
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13.11.2024 07:57 Відповісти
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