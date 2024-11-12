Офіс Президента посприяв зустрічі Стерненка із Сирським. ФОТОрепортаж
Головнокомандувач Олександр Сирський провів зустріч із волонтерами та представниками громадянського суспільства, зокрема із Сергієм Стерненком, який напередодні звинуватив Сирського в оголошені його у розшук через ТЦК і СП.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський зустрівся з представниками громадськості – волонтерами Ігорем Лаченковим та Сергієм Стерненком, Любов'ю Шипович – засновницею благодійного фонду Dignitas, та правозахисницею і співзасновницею ГО "Принцип" Любов'ю Галан. Зустріч проведена за координації та сприяння радника Президента України з питань комунікацій Дмитра Литвина. Також у зустрічі брали участь начальник Військової служби правопорядку у ЗС України полковник Віталій Левченко та начальник Головного управління психологічної підтримки персоналу ЗС України полковник Андрій Мартинов", - зазначили у Генштабі.
На зустрічі було обговорено низку питань, які є нагальними для життєдіяльності усіх складових Сил оборони України.
"Починаючи від технологічних інновацій, що впроваджуються у військах, до поточних проблем консолідації суспільства довкола армії. Учасники розмови погодилися, що такі зустрічі є корисними, з огляду на можливість конструктивної дискусії. Така практика у подальшому сприятиме нівелюванню деструктивного впливу противника на особовий склад та українське суспільство", - додали в Генштабі ЗСУ.
Зустріч прокоментував і Сергій Стерненко.
"Приєднався, щоб особисто проговорити усі проблемі питання, які озвучую вже тривалий час. Вважаю правильним використовувати усі можливості, аби доносити прямо і як є проблеми військових, із якими працюємо. Доніс найбільш наболілі питання, як створення ефективного механізму зміни місця служби (переведення), потреба оцінки ефективності командирів для максимально збереження людей та структурно-організаційні питання.
Окремо — про подальший розвиток безпілотних систем, у тому числі для протиповітряної оборони.
У нас в цьому є великі перспективи. Наша держава зараз у надзвичайно важкій ситуації, і ми маємо змінюватися та взаємодіяти, щоб вистояти. Змінимось або загинемо", - наголосив волонтер.
Згодом Олександр Сирський оприлюднив фото з волонтерами та підписом "Все буде Україна".
Раніше волонтер Сергій Стерненко повідомив, що дізнався зі ЗМІ, що його оголошено у розшук Приморським ТЦК за нібито порушення правил військового обліку.
Стерненко звинуватив головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в оголошенні його в розшук через ТЦК і СП.
В Одеському обласному ТЦК заявили, що Сергій Стерненко не повідомив про низку важливих деталей та додали, що волонтер вже відвідав Приморський РТЦК та СП, де оплатив адміністративний штраф за порушення правил військового обліку. Також його направили на ВЛК.
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Вся Одесса в курсе, а вы вчера родились?))
Чи мало відкотив ОПі і публічно відшмагали?
Чи може ти розкажеш як це чувидло наколядувало 20 млн гривень за минулий рік тільки офіційно? )) З чиїх грошей? Тільки дуже прошу не згадуй про монетизацію на Ютуб бо там копійки платять за теми про війну якщо взагалі це монетизується.
Аваков-Татаров вам аплодують, ніщебродне кодло.
Поганий вам Стерненко? А скільки мавіків ви організували для фронту? Впевнена - просто сидять в облізлих канапе і *******. Сидять і *******,
Коррупція? Давай факти про каррупцию. В тебе є докази? суддя, *****, в засратих труселях. Ще й умнічає, як профессор сральних навук. пнх
Може варто було поцілувати Порошенка і його Авакяна з Луцьонкою, пьякуйойом?
Ти точно грос? Скоріш, молочна сасиска. 🤣
Офіс президента втрутився у розбірки між Стерненко та Сирським. Відбулася зустріч під патронатом Литвина, радника Зеленского. З точки зору комунікацій - рішення абсолютно логичне, якщо б не два моменти, на які мою увагу звернули саме військові.
1. В тебе фронт сиплеться, мобілізація зірвана, нестача особового складу у бригадах, СЗЧ стає більше, дефіцит снарядів та бк, з фортифікаціями проблеми, російська армія переміщує підготовлені штурмові групи на передові позиції на півдні Запорізької області та готується до наступу із залученням бронетехніки і тому ти повинен 24/7 займатися питаннями фронту, а ти замість цього витрачаєш час на фоточки та псевдо-піар. Всі і так розуміють, що Сирський думає про Стерненка, а Стерненко про Сирського. І ніякими фоточками це не перебити. І ситуацію на фронті ці фоточки не виправлять. Військові трохи прифігіли від цього.
2. А таке ж фото з Сирським та Безуглою буде? Чи в ОП з задоволенням спостерігають, як вона чавкає плавлений сир?
Комунікації важливі. Але важливо і пріоритети розставляти. Бо фоточки почекають, а фронт - ні. Хоча для шоуменів з ОП пріоритети інші.
Цікаво, люди які груддю стали на захист Стерненко, бо бусічку хочуть в військо забрати,---, і люди , які нічтоже сумнящеся записують ледь не в ухилянти генерала Марченка, якому не за горами полтос і все життя військова служба, це одні і ті ж персонажі, чи все таки різні?
Мій персональний охрініватор знову згорів, я вже збився з ліку, вкотре.
upd
Тут мені про доцільність закидають. Ну, окей. Давайте ще про доцільність. І про рівність.
Масі онде виклав у себе в стрічці, що буде захищати Стерненка усіма своїми пуштунськими силами, як друг та, на хвилиночку, як адвокат!
Від чого захищати? Від закону?
***... ********* зараз на нулі умовний Микола-тракторист, 45+ з гіпертонією, ішемією, остеохондрозом та гемороєм і думає: - ****, так я ж хліб вирощував, армію годував, а мене в бусик затрамбували, дали в писок, автомат і в штурмовики... виходить я менш цінна особа, ніж Сірожа-волонтер? А хто за мене заступиться, адвокати, ау?
І Василь будівельник так думає.
І дядько Петро-токар з золотими руками, яких днем з вогнем не знайдеш, так думає.
Чим всі ці люди відрізняються від Стерненка???
p s
Мадяр чомусь може і воювати і гроші збирати.
А сірожи не можуть. Біда.
які і не на фронті, і не волонтерять, а навпаки прибарахляються під час війни
Перш ніж щось погане говорити про Стерненка, скажіть собі по-чесному: що ви зробили для Перемоги? Скільки дронів/авто чи ще чогось ви передали на військо? На яких фронтах воювали? Чи сидите тихенько, боїтесь на вулицю ніс показати, щоб раптом повістку не отримати?
Так як обс#раються наші ухилянти (не побоюсь цього слова) ще ніхто в історії не обс#рався! Все г#вном забризкують навколо! Все вам погано, всі навколо погані, одні ви добрі і красиві. Тьфу!
🤡🤡🤡
Хто ще не добрав?
Дайте йому якогось бутерброда і копня під с..раку.
Цирк на дроті.
Хіба нашим високопоставленим нема чим зайнятись??
Фронт сиплеться, економіка в стагнації, призов провалений, корупціонери не покарані, і те де, а вони до якогось блогера-*********-волонтера домахались ?!
Шапіто!! Більше нема слів.
Як казав гуталіновий лєнін: народу хліба та видовищ.
Видовище є, очікуєм на "хліб"...
Все по пi дaрських методичках.
Ігнорувати? Це допоможе?..