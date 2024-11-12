Офіс Президента посприяв зустрічі Стерненка із Сирським. ФОТОрепортаж

Головнокомандувач Олександр Сирський провів зустріч із волонтерами та представниками громадянського суспільства, зокрема із Сергієм Стерненком, який напередодні звинуватив Сирського в оголошені його у розшук через ТЦК і СП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський зустрівся з представниками громадськості – волонтерами Ігорем Лаченковим та Сергієм Стерненком, Любов'ю Шипович – засновницею благодійного фонду Dignitas, та правозахисницею і співзасновницею ГО "Принцип" Любов'ю Галан. Зустріч проведена за координації та сприяння радника Президента України з питань комунікацій Дмитра Литвина. Також у зустрічі брали участь начальник Військової служби правопорядку у ЗС України полковник Віталій Левченко та начальник Головного управління психологічної підтримки персоналу ЗС України полковник Андрій Мартинов", - зазначили у Генштабі.







На зустрічі було обговорено низку питань, які є нагальними для життєдіяльності усіх складових Сил оборони України.

"Починаючи від технологічних інновацій, що впроваджуються у військах, до поточних проблем консолідації суспільства довкола армії. Учасники розмови погодилися, що такі зустрічі є корисними, з огляду на можливість конструктивної дискусії. Така практика у подальшому сприятиме нівелюванню деструктивного впливу противника на особовий склад та українське суспільство", - додали в Генштабі ЗСУ.

Зустріч прокоментував і Сергій Стерненко.

"Приєднався, щоб особисто проговорити усі проблемі питання, які озвучую вже тривалий час. Вважаю правильним використовувати усі можливості, аби доносити прямо і як є проблеми військових, із якими працюємо. Доніс найбільш наболілі питання, як створення ефективного механізму зміни місця служби (переведення), потреба оцінки ефективності командирів для максимально збереження людей та структурно-організаційні питання.



Окремо — про подальший розвиток безпілотних систем, у тому числі для протиповітряної оборони.

У нас в цьому є великі перспективи. Наша держава зараз у надзвичайно важкій ситуації, і ми маємо змінюватися та взаємодіяти, щоб вистояти. Змінимось або загинемо", - наголосив волонтер.

Згодом Олександр Сирський оприлюднив фото з волонтерами та підписом "Все буде Україна".

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Раніше волонтер Сергій Стерненко повідомив, що дізнався зі ЗМІ, що його оголошено у розшук Приморським ТЦК за нібито порушення правил військового обліку.

Стерненко звинуватив головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в оголошенні його в розшук через ТЦК і СП.

В Одеському обласному ТЦК заявили, що Сергій Стерненко не повідомив про низку важливих деталей та додали, що волонтер вже відвідав Приморський РТЦК та СП, де оплатив адміністративний штраф за порушення правил військового обліку. Також його направили на ВЛК.

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