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Новини
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Сухопутні війська ЗСУ про розшук Стерненка: ТЦК безпосередньо вирішують, кого мобілізувати

У ЗСУ прокоментували заяви Сергія Стерненка про оголошення його в розшук ТЦК

У Сухопутних військах відреагували на інформацію про розшук Приморським ТЦК українського активіста, волонтера та громадського діяча Сергія Стерненка. У ЗСУ кажуть, що мобілізація конкретних громадян здійснюється за рішенням безпосередньо військкоматів.

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ, інформує Цензор.НЕТ.

У ЗСУ зазначили, що цінують внесок українських волонтерів у боротьбу з російськими окупантами.

"В умовах протистояння з ворогом, який переважає у живій силі та техніці, така допомога є життєво необхідною, особливо в забезпеченні бойових підрозділів дронами різних модифікацій. Це стосується зокрема й ефективної співпраці із Силами оборони волонтера та громадського діяча Сергія Стерненка", - йдеться у заяві. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Історія з моїм розшуком - пряма вказівка Сирського, який образився на вимоги провести реформу в армії, - Стерненко 

Водночас, наголосили у Сухопутних військах, мобілізація громадян здійснюється за рішенням ТЦК та СП, які "мають право вручати повістки військовозобов'язаним для уточнення даних, медичних оглядів та мобілізації".

Там зазначили, що військовозобов'язані громадяни відбувають військову службу відповідно до закону, а якщо вони мають проблеми зі здоров‘ям, то під час проходження ВЛК вирішується питання про його придатність до військової служби.

"При цьому слід також пам'ятати, що велика кількість громадських активістів та волонтерів стали до лав Збройних Сил і виконують свій конституційний обов'язок. Адже лише в консолідації та єдності - сила українців та запорука перемоги над підступним, споконвічним російським ворогом", - резюмували в Сухопутних військах.

Читайте також: ТЦК про розшук Стерненка: Не повідомив низку важливих деталей, це не є "помстою" 

У ЗСУ прокоментували заяви Стерненка про його розшук Приморським ТЦК

Що передувало?

Раніше волонтер Сергій Стерненко повідомив, що дізнався зі ЗМІ, що його оголошено у розшук Приморським ТЦК за нібито порушення правил військового обліку.

В Одеському обласному ТЦК заявили, що Сергій Стерненко не повідомив про низку важливих деталей та додали, що волонтер вже відвідав Приморський РТЦК та СП, де оплатив адміністративний штраф за порушення правил військового обліку. Також його направили на ВЛК.

Автор: 

Стерненко Сергій (384) ЗСУ (7528) ТЦК та СП (567)


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Топ коментарі
+26
А це тцк ЗСУ дронами буде забезпечувати?
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09.11.2024 16:42
+17
всбо!
нема крайніх!
бичяра з тцк вирішує кого ламати, а з кого грошики взяти.
отакий закон підписав зе!лідор.
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09.11.2024 16:42
+12
А як справи щодо вручення безкарним, мохнорилим, та тим що не вилазять з казіно нічних клубів та нарколабораторій, притонів, контрабандистів та пенсів від влади 35-55 років?
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09.11.2024 16:53
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всбо!
нема крайніх!
бичяра з тцк вирішує кого ламати, а з кого грошики взяти.
отакий закон підписав зе!лідор.
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09.11.2024 16:42 Відповісти
там не тцк вирішив його забрати а улюбленець зеленої хвойди
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09.11.2024 19:09 Відповісти
Сырой.
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09.11.2024 21:04 Відповісти
А це тцк ЗСУ дронами буде забезпечувати?
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09.11.2024 16:42 Відповісти
а що, мільона дронів хіба замало? то додайте ще мільярд дерев!
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09.11.2024 16:49 Відповісти
та й смартфони не треба забувати...їми тааак їбашить можна!
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09.11.2024 17:19 Відповісти
і шашликами вдавитися можна
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09.11.2024 17:22 Відповісти
Вистачить навіть кілька дерев, щоб відправити якусь бабусю за грати.
Це сволота різна може Карпати підчисту вирізати, а людям - зась!
Доречі, це точно ТЦК розшукувало Стерненка? Документи у них перевірили?
Бо в Одесі мабуть більша половина тцк-шників - ряжені ухилянти в балаклавах.
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09.11.2024 18:04 Відповісти
Не ведитесь. главное зебило с.ыкло уже стравило ТЦКашников (военных) с народом) теперь пытается внести раздор между ТЦК и военными с фронта. А ща пытается разрушить дроновую логистику руками ТЦК. Бо ТЦК то получают прямой приказ к действиям от самого чьорта, который отрабатывает пыня-методичку.
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09.11.2024 16:50 Відповісти
може ТЦК... може Козир, а може й сам найвеличніший! Навоюємо, *****!
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09.11.2024 17:17 Відповісти
Це ТЦК забезпечує в першу чергу себе та свої родини....На все подальше життя під ласкавим південним сонцем.
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09.11.2024 20:34 Відповісти
Получается, шо заклыкантiв в единих новинах про донат, можно посылать нах, за ненадобностью для самого государства, бо це элемент мессионерства, пожертвований -волонтерства...
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09.11.2024 16:47 Відповісти
Так державі це не потрібно.
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09.11.2024 17:00 Відповісти
А як справи щодо вручення безкарним, мохнорилим, та тим що не вилазять з казіно нічних клубів та нарколабораторій, притонів, контрабандистів та пенсів від влади 35-55 років?
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09.11.2024 16:53 Відповісти
того, хто донатить стерненку на дрони - можна мобілізувати, а стерненка не можна бо що? бо той хто донатить - перестане донатити???
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09.11.2024 16:53 Відповісти
А кому донатити, хто буде постачати дрони?
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09.11.2024 16:58 Відповісти
а хто їх виробляє? той і буде постачати. скільки там заводів по виготовленню дронів озвучили? більше 100, вони й будуть поставляти - тільки купувати встигай, у нас вони можуть виготовляти в три рази більше продукціїї ніж у них замовляють, навіть про експорт щось там натякали.
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09.11.2024 17:01 Відповісти
А оплачувати хто буде? На фронт хто возити буде? Хто буде вести проект зі знищення кацапських розвіддронів нашими дронами?
Може спочатку тебе на фронт, а потім вже тих, хто фронт забеспечує дронами?
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09.11.2024 17:29 Відповісти
а зараз хто платить за дрони?
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09.11.2024 17:31 Відповісти
За дрони платить Стерненко - і своїми особистими грошима, яких він нормально заробляє на тому ж ютубі, і тими, які йому донатять під його репутацію. Будь-кому донатити не будуть - це має бути людина, якій довіряють.
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09.11.2024 17:34 Відповісти
це він тобі таке сказав? факти давай, брехло
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09.11.2024 17:35 Відповісти
Ти, ботяро кацапська, для початку сам хоч один факт тут виклади, бо покищо від тебе тільки оббріхування без жодного факту. Більш того - тебе вже тут на брехні ловили.
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09.11.2024 19:38 Відповісти
А по якій ціні МО купляє дрони? Так подивись тоді на Єпитання Олена Требушна розказувала що МО купляє дрони вдвічі дорожче ніж Притула та Стерненко, та ще в ніх дрони якісні, а не те що купує МО.
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10.11.2024 00:33 Відповісти
+. На місце стерненка можна посадити гарнюнє дівча і нічого не зміниться.
Донатять не йому а ЗСУ...
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09.11.2024 17:00 Відповісти
Чушь,а чего сейчас никто не донатит гарной дивчине?
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09.11.2024 17:10 Відповісти
Донатять багато кому. І Повернись живим і Мадяру і армія SOS - що не заважає їхнім керівникам бути в армії. Стерненко ж "придворний" волонтер який час від часу вкидає потрібні ОП наративчики. Разом з відомою Маряною...
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09.11.2024 17:35 Відповісти
Керівник Повернись Живим не в Армії.
У Мадяра ж в Армії свій окремий батальон і карт-бланш від Сухаревського, тобто Мадяр не під Сирським.
А якби Стерненко був "придворним" - його не подавали б у розшук за критику.
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09.11.2024 18:06 Відповісти
якби стерненко не порушував закони - його б не оголошували в розшук і він би не платив штраф, він фактично погодився що він порушив закон, коли заплатив штраф.
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09.11.2024 18:24 Відповісти
А хто тобі сказав, що він заплатив штраф? Твоя кацапська помийка страна.уа? Ніхто крім тебе їй не вірить і ніколи не повірить - ви себе давно дискредитували.
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09.11.2024 19:39 Відповісти
на цензорі написали, що він сплатив штраф.
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09.11.2024 20:11 Відповісти
Что-то не заметил,что Мадьяру сотни млн.донатят.Да, Мадьяр это одно подразделение,а у Стерненко их десятки. Если Стерненко придворный,чего его кусать начали...
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09.11.2024 20:38 Відповісти
Мадьяру тоже много донатят - десятками миллионов он собирает. И Мадьяр - это не просто одно подразделение - это целый батальон, который занимается только БПЛА.
Но да, у Мадьяра подписчиков меньше, чем у Стерненко, а значит и охват аудитории меньше.
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09.11.2024 22:29 Відповісти
Глупости пишешь. Я не буду донатить "гарной дивчине", тк у меня нет никакой уверенности в том, что эта дивчина не аферистка и нет никакой уверенности в том, что она способна организовать беспрерывную поставку дронов на фронт. А Стерненко доказал, что он это организовать способен, потому ему я доначу регулярно.
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09.11.2024 17:31 Відповісти
Нуу ,у Вас і нерви,що не бачите,він на тижні зареєструвався для того щоб...,а Ви намагаєтесь пояснити.
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09.11.2024 18:33 Відповісти
Зачем отвечаешь ботве? Это у них тупые курицы собирают на тепловизоры, чтобы мальчики не мерзли.
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10.11.2024 00:59 Відповісти
Не физди муйню.
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09.11.2024 21:09 Відповісти
Перестане скоріш за все,бо те скільки платять в армії не на нулі ледве вистачить на родину з двома дітьми,ще як вистачить.
А сухопутні війська вже неугодному приготували місце в піхоті,щоб гарантовано?
Нащо нам дрони?
Ми і хірургів, які вчились 9 років переведем у піхоту.
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09.11.2024 17:08 Відповісти
ви про що? стерненко не свої гроші на дрони витрачає. А донатери як донатили - так і будуть донатити.
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09.11.2024 17:10 Відповісти
Не будуть, бо тобі не довіряють. Ти або ніхто і зватитебе ніщо, або троль.
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09.11.2024 17:18 Відповісти
я доначу на армію, прикинь, без стерненка і притули. Оце я вправний молодець! і ти зможеш.
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09.11.2024 17:21 Відповісти
І жодного факту ти тут не надав, коли виливав помиї на Стерненко. ЖОДНОГО.
Нагадую, чи звинувачував його у тому, що допатят йому тільки корупціонери і що купує він втридорога - і все це є прокацапьскою БРЕХНЕЮ у стилі страна.уа.
Так что моє твердження, що ти працює саме на страна.уа - базується на твоїх гнилих вбросах у стилі страна.уа.
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09.11.2024 18:12 Відповісти
я нічого поганого про твого ідола стерненка не писав. все що я про нього пишу - я взяв з новин на цензорі.
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09.11.2024 18:22 Відповісти
Сцылы давай.
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09.11.2024 21:12 Відповісти
Тобі донатити будуть? Це ти роботу Сергієву будеш виконувати? Може ще й перевиконувати?.. Ти хто ващщє,ти скіки тисяч дроників поставив хлопцям?
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09.11.2024 17:22 Відповісти
я сам доначу, і твоїх копійок мені не треба. згинь
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09.11.2024 17:25 Відповісти
от розлулявся троляка ) Дон Дрододон
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09.11.2024 17:40 Відповісти
Дай хоть одну банковскую накладную или ты наличкой оперируешь?
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09.11.2024 21:13 Відповісти
Так які проблеми, сходив оновив данні - шо за кіпеш? Стерненко ти чи будь хто.
Навпаки покажи приклад якшо ти публічна особа, а не бийся в падучій що тебе прям "лічно сирський заказав".
Ніхто ж тебе все одно не мобілізує..
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09.11.2024 16:57 Відповісти
Проблема у тому, що він дізнався про те з кацапських пабліків. Тобто вони та їхні ФСБшні "кроти" добре знають хто це такий, а ТЦК не знає і "Резерв+" вони теж користуватися не вміють (хоча останнє якраз не дивує).
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09.11.2024 18:09 Відповісти
Ну дізнався. Сходи онови данні і не влаштовуй скандал. Елвіс в свій час отримав повістку і пішов служити а не верещав що це "лічная мєсть" Ейзенхауера...
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09.11.2024 18:34 Відповісти
Якби Елвіс збирав на дрони для ЗСУ, то хай би хоч й на Єлизаветі хайпував
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09.11.2024 19:27 Відповісти
так віт же незрячий
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09.11.2024 16:57 Відповісти
Він потрапив до списків "дох*я пиз*ить". І тепер героїчно зникне безвісті на рубежах де батальон існує тільки для смертного вироку.
Як хлопець що засняв на приховану камеру брата Єрмака, коли той в кафе посадами торгував.
Чи як колега Червінського у якого не було троє дітей, і в окопі пристриляний посилали, поки не забили по вангергейту.
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09.11.2024 17:00 Відповісти
так...а "розумники" вже й не пам'ятають цих людей і їх вчинки...система будь кого знищить хто проти неї...
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09.11.2024 17:21 Відповісти
Стерненка вважаю злодієм і ухилянтом. Це падло звязалось з притулою і ці два "патріота" "хором" паразитують на війні.
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09.11.2024 17:01 Відповісти
говнонік-НБ гадить Україні як може, зокрема, щоб зривати поставки дронів захисникам.
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09.11.2024 17:21 Відповісти
сирсский таке ж лайно як і **********. Образлива істота, що не сприймає а ні критики, а ні правди. Замість розума тупа спрага до помсти з використанням влади
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09.11.2024 17:02 Відповісти
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09.11.2024 17:03 Відповісти
Як би він робив в 95 кварталі то проблем би не було. Можна і в військкомат сходити.
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09.11.2024 17:03 Відповісти
Провокатор спробував відкосити на темі ніби постачання дронів. Не проконало.
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09.11.2024 17:06 Відповісти
Печера Дракона-

На соцмережах розкручується історія із Сергієм Стерненко. Якщо коротко, в мережу через мутні ТГ-канали та сайт "Страна.UA" злили інфу, що Стернернка розшукують за ухиляння від мобілізації.

Стерненко у відповідь заявив, що всі повістки йому надсилали на стару адресу де він не живе і що це особиста помста головкома Сирського, за те що напередодні Стерненко виступив із жорсткою критикою командування ЗСУ.

Це правда, відповідний ролик Стерненка в мережі наробив багато шуму.

Ставлення моє до цієї історії просте. Якщо призивають, Стерненко має йти служити. Він волонтер? Дивовижно. АрміяСОС теж відомий волонтерський фонд, але його лідери на фронті.

Але от що мене вразило. У тому ролику, Стерненко заявив про термінову необхідність військової реформи. А ще дав вельми чітку і об'єктивну оцінку поточної ситуації рівня хорошого аналітичного центру. Він аж такий вправний аналітик? Коротше, моя думка.

Все це - підкоп під Сирського. Сирського готують до відставки. Цікаво, кого поставлять новим головкомом?
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09.11.2024 17:11 Відповісти
ситуація фронті - це підкоп під Сирського?
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09.11.2024 17:23 Відповісти
З сирського роблять козла відпущення.А він є частиною проблеми.Його вина величезна але всі забувають хто його призначив і хто є верховним головнокомандувачем
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09.11.2024 20:36 Відповісти
Готовятся к выборам!!!А то вдруг Сережа на выборы решит пойти!Или начнет за Зелупу топить или сядет!
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09.11.2024 17:15 Відповісти
тим хто накидає на Стерненка слід визначитись він на боці бійців ЗСУ які висловлюють йому подяку чи на боці Зе-лідора з його м'ясником..все дуже просто
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09.11.2024 17:22 Відповісти
Стерненко купує. І так це важливо.
Але 99% донатять громадяни.
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09.11.2024 19:05 Відповісти
а тобі донатити не будуть
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09.11.2024 19:24 Відповісти
та хоч 100! Що це міняє? скільки донатять Сирському? а голові приморського ТЦК ?
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09.11.2024 19:34 Відповісти
Тут цитати з надавнього стріму Бутусова.
https://censor.net/ua/resonance/3518966/vybory_v_ssha
Дрони в армію більша частина, як постачались волонтерами і громадянським суспільством, місцевим самоврядуванням, так і постачаються, і це не забезпечує всі потреби.
Влада отримує в десятки разів більше фінансування державного бюджету від наших партнерів і не забезпечує дронами, розкрадаються гроші. Мавіки, аутели, ФПВ, держава не закриває і 20% цього. Раніше їх взагалі не постачали, тривалий час. В кінці року це десь до 25% застосування ФПВ це те, що купує держава. А 75% - це фінансування громадянського суспільства і волонтерів. А по мавіках і аутелах держава фінансує десь 5% основний розвідувальний дрон. Ну можливо 10%, до 10% максимально поставимо планку. Все інше це купує хто? Громадянське суспільство.
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09.11.2024 17:32 Відповісти
А держава фінансує "розенблатів"...
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09.11.2024 18:14 Відповісти
Керівництво сухутних військ яке пройо ..є кожного дня населенні пункти на Півдні...
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09.11.2024 17:33 Відповісти
Сирський руками ТЦК хоче знищити Стерненка і постачання дронів захисникам України.
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09.11.2024 17:34 Відповісти
Не вірю, що Сирський особисто віддавав накази стосовно Стерненка. У нього і так купа проблем.
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09.11.2024 17:45 Відповісти
А це багато часу не потребує = дати коротку вказівку відповідному підлеглому, той передасть далі "по ланцюгу".
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09.11.2024 18:18 Відповісти
При існуючій системі совкового холуйства в нереформованій армії, Сирському достатньо було зробити невдоволений вираз обличчя, щоб пілегли лакеї кинулись виконувати. Якщо б Сирський РЕАЛЬНО був би проти, то ОСОБИСТО виправдався і похвалив Стерненка. Натомість він дав вказівку прес-службі написати, що у Стерненка є обов'язок захищати Україну шляхом призову через ТЦК.
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09.11.2024 19:04 Відповісти
сирський тепер стерненка зажене в окоп де дасть команду його командиру тихенько його підставить росіянам під кулі а краще щоб його в полон взяли
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09.11.2024 18:09 Відповісти
Тільки ворог міг назначити сирського керівником Генштабу. Тільки ворог міг бойових генералів Муженко, Кривоніс відправити на пенсію, а генерала Марченко відправити за ґрати.
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09.11.2024 18:47 Відповісти
Мене дивує, коли реформатори, геошники пишуть реформи, вимагають реформ, стають членами численних комісій з доброчесності, моральності, етичності.... в цьому дусі,АЛЕ ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ІНШИХ!!!
Не вибачаюсь, просто питаю :
Вони Боги?
Вони рівніше за інших?
Вони шеріфи яких не турбують проблеми індіанців?!
Хто надав їм необмежене право бути по заканами і реформами які вони нав'язують, але НІКОЛИ не пройшли всіх етапів відбору на етичність, на професійність, на доброчесність і довіру?
Чому декларації вони не заповнюють, а відвоювали звільнення від оприлюднення своїх доходів і видатків?
Хоч мали б першими на власному прикладі засвідчити декларуванням свою доброчесність. Що чесній людині приховувати? Хіба, що коли є що приховувати і серьйозно.
Чому тестування нав'язане ними і визнане ними як панацея аби визначити розумові здібності, вони не пройшли у прямому ефірі, аби довести, що їх IQ дозволяє їм реформувати країну та ще в такі важкі часи? Чи знають, що результат буде страшенно від'ємний? Скоріше за все.
Кілька тижні поливали брудом інших, бо люди інваліди, а на повірку (реально шокове відкриття!!) мають самі доволі сумнівну інвалідність?
Щодо законодавства про військовий облік. Як виявляється якщо ти геошник, жоден закон тебе не стосується. Це що за виключення з'правил? Хто і кому його надав і коли?
Щодо волонтерства.
Давайте почитаємо тлумаченя щодо визначення слова волонтер -Волонтер - це людина, яка у вільний час долучається до вирішення або пом'якшення соціальної проблеми, яка її хвилює. Волонтери допомагають у різноманітних сферах: гуманітарна допомога, освіта, зоозахист, евакуація з прифронтових територій, організація збору коштів тощо. Волонтерство є добровільним та безоплатним.

Але в нас воно приносить чималі доходи, особливо розкрученим волонтерам, розкруткою власних сторінок з розміщенням реклами, на ютюб, торгові марки.

Найбільший волонтер, найвідданіший Україні, це НАРОД, це КОЖЕН ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ ЯКИЙ РОБИТЬ ДОНАТИ з власних доходів за важку працю, а не піариться на цьому вимагаючі до себе якогосьособистого підходу і перебування над законом.

Я особисто вже навіть не порахую скільки доначу на банки Стерненку, Лачену, Притулі і Фонду повернись живим, але для їх окремого життя понад законом, я доначу ЗСУ бо саме ЗСУ я довіряю.

Шановне панство геошники ваша звехність неприпустима
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09.11.2024 19:02 Відповісти
Ніка - це назва Весела-щих таблеток?
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09.11.2024 19:05 Відповісти
Ті хто захищає стерненка,захищають і зе шобло!
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09.11.2024 19:09 Відповісти
Ті, хто проти Стерненка, ті проти України!
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09.11.2024 19:26 Відповісти
" У ЗСУ кажуть, що мобілізація конкретних громадян здійснюється за рішенням безпосередньо військкоматів" Джерело:
Військові комісаріати, після переформування в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, втратили легітимність і наразі здійснюють свою діяльність незаконно.

З 1 листопада 2020 року в Україні більше не існує військових комісаріатів. У рамках реформування їх переформували в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) https://www.ukrmilitary.com/ Ukrainian Military Pages
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09.11.2024 19:15 Відповісти
ТЦК напрямую решают, кого мобилизовать Источник:

ТЦК напрямую решают, кого бусифицировать Источник: фото и видео YouTube
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09.11.2024 19:17 Відповісти
От гниди, волонтери допомагають ЗСУ, а гниди розкрадають армію, висновок, армії не потрібно допомагати, а значить і гнидам не буде що красти! Як же той квартал дістав і ще хай ще скажуть , що шмаркля з кварталом супер -герої!
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09.11.2024 20:00 Відповісти
Кремлівська гнида робить висновок, що українській армії не треба допомагати, бо інша українська гнида частину допомоги вкрала. Гнид просто треба нищити!
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10.11.2024 12:46 Відповісти
Сам ти кремлегнида! Не розумієщ гумору, то мовчи!
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12.11.2024 19:44 Відповісти
Вот стрим Стерна по этому поводу -

https://www.youtube.com/watch?v=Ch1MN8pEkfY&t=603s
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09.11.2024 21:20 Відповісти
«Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди» (Симон Петлюра)
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09.11.2024 21:48 Відповісти
навіщо платити кіллеру, дзвониш Себастьяну Перейра і питання по людині вирішено.
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09.11.2024 22:21 Відповісти
Зрозуміло, що це банкова оцю хрінь написала, тварини беруть владу у свої руки ,прикриваючись сухопутними військами 😁
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10.11.2024 01:33 Відповісти
 
 