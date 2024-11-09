Сухопутні війська ЗСУ про розшук Стерненка: ТЦК безпосередньо вирішують, кого мобілізувати

У Сухопутних військах відреагували на інформацію про розшук Приморським ТЦК українського активіста, волонтера та громадського діяча Сергія Стерненка. У ЗСУ кажуть, що мобілізація конкретних громадян здійснюється за рішенням безпосередньо військкоматів.

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ, інформує Цензор.НЕТ.

У ЗСУ зазначили, що цінують внесок українських волонтерів у боротьбу з російськими окупантами.

"В умовах протистояння з ворогом, який переважає у живій силі та техніці, така допомога є життєво необхідною, особливо в забезпеченні бойових підрозділів дронами різних модифікацій. Це стосується зокрема й ефективної співпраці із Силами оборони волонтера та громадського діяча Сергія Стерненка", - йдеться у заяві.

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Водночас, наголосили у Сухопутних військах, мобілізація громадян здійснюється за рішенням ТЦК та СП, які "мають право вручати повістки військовозобов'язаним для уточнення даних, медичних оглядів та мобілізації".

Там зазначили, що військовозобов'язані громадяни відбувають військову службу відповідно до закону, а якщо вони мають проблеми зі здоров‘ям, то під час проходження ВЛК вирішується питання про його придатність до військової служби.

"При цьому слід також пам'ятати, що велика кількість громадських активістів та волонтерів стали до лав Збройних Сил і виконують свій конституційний обов'язок. Адже лише в консолідації та єдності - сила українців та запорука перемоги над підступним, споконвічним російським ворогом", - резюмували в Сухопутних військах.

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Що передувало?

Раніше волонтер Сергій Стерненко повідомив, що дізнався зі ЗМІ, що його оголошено у розшук Приморським ТЦК за нібито порушення правил військового обліку.

В Одеському обласному ТЦК заявили, що Сергій Стерненко не повідомив про низку важливих деталей та додали, що волонтер вже відвідав Приморський РТЦК та СП, де оплатив адміністративний штраф за порушення правил військового обліку. Також його направили на ВЛК.