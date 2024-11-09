Сухопутные войска ВСУ о розыске Стерненко: ТЦК напрямую решают, кого мобилизовать

В Сухопутных войсках отреагировали на информацию о розыске Приморским ТЦК украинского активиста, волонтера и общественного деятеля Сергея Стерненко. В ВСУ говорят, что мобилизация конкретных граждан осуществляется по решению непосредственно военкоматов.

Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск, информирует Цензор.НЕТ.

В ВСУ отметили, что ценят вклад украинских волонтеров в борьбу с российскими оккупантами.

"В условиях противостояния с врагом, который преобладает в живой силе и технике, такая помощь является жизненно необходимой, особенно в обеспечении боевых подразделений дронами различных модификаций. Это касается в том числе и эффективного сотрудничества с Силами обороны волонтера и общественного деятеля Сергея Стерненко", - говорится в заявлении.

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В то же время, отметили в Сухопутных войсках, мобилизация граждан осуществляется по решению ТЦК и СП, которые "имеют право вручать повестки военнообязанным для уточнения данных, медицинских осмотров и мобилизации".

Там отметили, что военнообязанные граждане отбывают военную службу в соответствии с законом, а если они имеют проблемы со здоровьем, то во время прохождения ВВК решается вопрос о его пригодности к военной службе.

"При этом следует также помнить, что большое количество общественных активистов и волонтеров стали в ряды Вооруженных Сил и выполняют свой конституционный долг. Ведь только в консолидации и единстве - сила украинцев и залог победы над коварным, извечным российским врагом", - резюмировали в Сухопутных войсках.

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Что предшествовало?

Ранее волонтер Сергей Стерненко сообщил, что узнал из СМИ, что он объявлен в розыск Приморским ТЦК за якобы нарушение правил воинского учета.

В Одесском областном ТЦК заявили, что Сергей Стерненко не сообщил о ряде важных деталей и добавили, что волонтер уже посетил Приморский РТЦК и СП, где оплатил административный штраф за нарушение правил воинского учета. Также его направили на ВВК.