Сухопутные войска ВСУ о розыске Стерненко: ТЦК напрямую решают, кого мобилизовать
В Сухопутных войсках отреагировали на информацию о розыске Приморским ТЦК украинского активиста, волонтера и общественного деятеля Сергея Стерненко. В ВСУ говорят, что мобилизация конкретных граждан осуществляется по решению непосредственно военкоматов.
Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск, информирует Цензор.НЕТ.
В ВСУ отметили, что ценят вклад украинских волонтеров в борьбу с российскими оккупантами.
"В условиях противостояния с врагом, который преобладает в живой силе и технике, такая помощь является жизненно необходимой, особенно в обеспечении боевых подразделений дронами различных модификаций. Это касается в том числе и эффективного сотрудничества с Силами обороны волонтера и общественного деятеля Сергея Стерненко", - говорится в заявлении.
В то же время, отметили в Сухопутных войсках, мобилизация граждан осуществляется по решению ТЦК и СП, которые "имеют право вручать повестки военнообязанным для уточнения данных, медицинских осмотров и мобилизации".
Там отметили, что военнообязанные граждане отбывают военную службу в соответствии с законом, а если они имеют проблемы со здоровьем, то во время прохождения ВВК решается вопрос о его пригодности к военной службе.
"При этом следует также помнить, что большое количество общественных активистов и волонтеров стали в ряды Вооруженных Сил и выполняют свой конституционный долг. Ведь только в консолидации и единстве - сила украинцев и залог победы над коварным, извечным российским врагом", - резюмировали в Сухопутных войсках.
Что предшествовало?
Ранее волонтер Сергей Стерненко сообщил, что узнал из СМИ, что он объявлен в розыск Приморским ТЦК за якобы нарушение правил воинского учета.
В Одесском областном ТЦК заявили, что Сергей Стерненко не сообщил о ряде важных деталей и добавили, что волонтер уже посетил Приморский РТЦК и СП, где оплатил административный штраф за нарушение правил воинского учета. Также его направили на ВВК.
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нема крайніх!
бичяра з тцк вирішує кого ламати, а з кого грошики взяти.
отакий закон підписав зе!лідор.
Це сволота різна може Карпати підчисту вирізати, а людям - зась!
Доречі, це точно ТЦК розшукувало Стерненка? Документи у них перевірили?
Бо в Одесі мабуть більша половина тцк-шників - ряжені ухилянти в балаклавах.
Може спочатку тебе на фронт, а потім вже тих, хто фронт забеспечує дронами?
Донатять не йому а ЗСУ...
У Мадяра ж в Армії свій окремий батальон і карт-бланш від Сухаревського, тобто Мадяр не під Сирським.
А якби Стерненко був "придворним" - його не подавали б у розшук за критику.
Но да, у Мадьяра подписчиков меньше, чем у Стерненко, а значит и охват аудитории меньше.
А сухопутні війська вже неугодному приготували місце в піхоті,щоб гарантовано?
Нащо нам дрони?
Ми і хірургів, які вчились 9 років переведем у піхоту.
Нагадую, чи звинувачував його у тому, що допатят йому тільки корупціонери і що купує він втридорога - і все це є прокацапьскою БРЕХНЕЮ у стилі страна.уа.
Так что моє твердження, що ти працює саме на страна.уа - базується на твоїх гнилих вбросах у стилі страна.уа.
Навпаки покажи приклад якшо ти публічна особа, а не бийся в падучій що тебе прям "лічно сирський заказав".
Ніхто ж тебе все одно не мобілізує..
Як хлопець що засняв на приховану камеру брата Єрмака, коли той в кафе посадами торгував.
Чи як колега Червінського у якого не було троє дітей, і в окопі пристриляний посилали, поки не забили по вангергейту.
На соцмережах розкручується історія із Сергієм Стерненко. Якщо коротко, в мережу через мутні ТГ-канали та сайт "Страна.UA" злили інфу, що Стернернка розшукують за ухиляння від мобілізації.
Стерненко у відповідь заявив, що всі повістки йому надсилали на стару адресу де він не живе і що це особиста помста головкома Сирського, за те що напередодні Стерненко виступив із жорсткою критикою командування ЗСУ.
Це правда, відповідний ролик Стерненка в мережі наробив багато шуму.
Ставлення моє до цієї історії просте. Якщо призивають, Стерненко має йти служити. Він волонтер? Дивовижно. АрміяСОС теж відомий волонтерський фонд, але його лідери на фронті.
Але от що мене вразило. У тому ролику, Стерненко заявив про термінову необхідність військової реформи. А ще дав вельми чітку і об'єктивну оцінку поточної ситуації рівня хорошого аналітичного центру. Він аж такий вправний аналітик? Коротше, моя думка.
Все це - підкоп під Сирського. Сирського готують до відставки. Цікаво, кого поставлять новим головкомом?
Але 99% донатять громадяни.
https://censor.net/ua/resonance/3518966/vybory_v_ssha
Дрони в армію більша частина, як постачались волонтерами і громадянським суспільством, місцевим самоврядуванням, так і постачаються, і це не забезпечує всі потреби.
Влада отримує в десятки разів більше фінансування державного бюджету від наших партнерів і не забезпечує дронами, розкрадаються гроші. Мавіки, аутели, ФПВ, держава не закриває і 20% цього. Раніше їх взагалі не постачали, тривалий час. В кінці року це десь до 25% застосування ФПВ це те, що купує держава. А 75% - це фінансування громадянського суспільства і волонтерів. А по мавіках і аутелах держава фінансує десь 5% основний розвідувальний дрон. Ну можливо 10%, до 10% максимально поставимо планку. Все інше це купує хто? Громадянське суспільство.
Не вибачаюсь, просто питаю :
Вони Боги?
Вони рівніше за інших?
Вони шеріфи яких не турбують проблеми індіанців?!
Хто надав їм необмежене право бути по заканами і реформами які вони нав'язують, але НІКОЛИ не пройшли всіх етапів відбору на етичність, на професійність, на доброчесність і довіру?
Чому декларації вони не заповнюють, а відвоювали звільнення від оприлюднення своїх доходів і видатків?
Хоч мали б першими на власному прикладі засвідчити декларуванням свою доброчесність. Що чесній людині приховувати? Хіба, що коли є що приховувати і серьйозно.
Чому тестування нав'язане ними і визнане ними як панацея аби визначити розумові здібності, вони не пройшли у прямому ефірі, аби довести, що їх IQ дозволяє їм реформувати країну та ще в такі важкі часи? Чи знають, що результат буде страшенно від'ємний? Скоріше за все.
Кілька тижні поливали брудом інших, бо люди інваліди, а на повірку (реально шокове відкриття!!) мають самі доволі сумнівну інвалідність?
Щодо законодавства про військовий облік. Як виявляється якщо ти геошник, жоден закон тебе не стосується. Це що за виключення з'правил? Хто і кому його надав і коли?
Щодо волонтерства.
Давайте почитаємо тлумаченя щодо визначення слова волонтер -Волонтер - це людина, яка у вільний час долучається до вирішення або пом'якшення соціальної проблеми, яка її хвилює. Волонтери допомагають у різноманітних сферах: гуманітарна допомога, освіта, зоозахист, евакуація з прифронтових територій, організація збору коштів тощо. Волонтерство є добровільним та безоплатним.
Але в нас воно приносить чималі доходи, особливо розкрученим волонтерам, розкруткою власних сторінок з розміщенням реклами, на ютюб, торгові марки.
Найбільший волонтер, найвідданіший Україні, це НАРОД, це КОЖЕН ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ ЯКИЙ РОБИТЬ ДОНАТИ з власних доходів за важку працю, а не піариться на цьому вимагаючі до себе якогосьособистого підходу і перебування над законом.
Я особисто вже навіть не порахую скільки доначу на банки Стерненку, Лачену, Притулі і Фонду повернись живим, але для їх окремого життя понад законом, я доначу ЗСУ бо саме ЗСУ я довіряю.
Шановне панство геошники ваша звехність неприпустима
Військові комісаріати, після переформування в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, втратили легітимність і наразі здійснюють свою діяльність незаконно.
З 1 листопада 2020 року в Україні більше не існує військових комісаріатів. У рамках реформування їх переформували в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) https://www.ukrmilitary.com/ Ukrainian Military Pages
ТЦК напрямую решают, кого бусифицировать Источник: фото и видео YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=Ch1MN8pEkfY&t=603s