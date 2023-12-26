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Новости Общество
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суд (24703) Стерненко (384)

Стерненко сообщил о закрытии дела по его самозащите

Новости Цензор.НЕТ Общество

стерненко

Приморский суд г. Одессы закрыл дело о гибели участника нападения на активиста Сергея Стерненко в 2018 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Сергей Стерненко в фейсбуке.

"Дело по моей самозащите закрыто! Мне самому в это не верится, но соответствующее решение принял Приморский районный суд г. Одессы", - написал Стерненко.

Как отметил Стерненко, сторона обвинения не доказала его вины, в его действиях не было умысла на умышленное убийство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ задержала по делу о наркотиках Карбенюка - соисполнителя второго нападения на Стерненко

"И не могло быть, потому что я защищал свою жизнь во время уже третьего заказного нападения в 2018 году в Одессе", - заметил активист.

Он поблагодарил участников акций протестов в его поддержку и своих адвокатов.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

11 июня 2020 года Служба безопасности Украины объявила Сергею Стерненко подозрение в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Украинский хельсинский союз по правам человека считает преследование активиста политически мотивированным.
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Топ комментарии
+31
Олена Лукаш матку на собі рве, від відчаю !!!
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26.12.2023 17:33
+26
Ні,пише пости по замовленню оп.
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26.12.2023 17:43
+20
і вінідіктава з авакавими також.....
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26.12.2023 17:40
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ну Ви тоді всю історію прописйте про стерню. Ато якось схоже на похвального бота. Стерненко мутний тіп та пристосуванець і дуже добре реагує на то як змінюється напрямок вітру. Він добре знає що йому потрібно і як це замаскувати під те що в тренді.
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26.12.2023 20:46 Ответить
Стерненко - один из тех, благодаря кому Одесса в свое время не превратилась в "ОНР". И он тот, благодаря кому(в том числе) ВСУ получают дроны-камикадзе, так необходимые в нынешнее нелёгкое для вашей армии время. А то, что он в каких-то лохматых годах говорил по-русски и пел русский рэп, не имеет значения. Вон, знаменитый гопник-ватник и янукобот Титушко сейчас рискует жизнью, воюя в составе 72-й бригады . Ну и?
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26.12.2023 23:46 Ответить
Ну він ледь не в кожному відео каже, що влада по дронах робить недостатньо...
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26.12.2023 18:53 Ответить
В останній час я не чув ні одного поганого слова від Порошенка в адресу сіпатого , та дєрьмака. І що? Ви вважаєте, що Петро з ними покорішився?
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26.12.2023 19:00 Ответить
Уничтожитель ватников. Патриоты говорят он полезнее в тылу.
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26.12.2023 18:56 Ответить
Стільки ботів тупих поналазило ,Стерненко зібрав на ЗСУ майже на двадцять тисяч дронів ,а що ви хоч щось добре зробили для наших славних ЗСУ.
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26.12.2023 18:58 Ответить
А ти?
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26.12.2023 19:14 Ответить
Станом на сьогодні - більше 22 000 тільки ФПВ. Але то не показник для місцевих диванних срачосерунів ...
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26.12.2023 19:40 Ответить
Тобто ти не диванний, не місцевий та не срачкосерун? Все правільно? Тоді ти хто?
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26.12.2023 20:26 Ответить
Вітаю Стерненка, але бажаю, щоб він перестав лизати дупу Зеленському.
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26.12.2023 19:11 Ответить
Робить висновки самі , раніше Стерненко іноді розповідав про злочини нинішньої влади, а потім якось все притихло.. І взагалі зедєрьмаки за допомогою сбу , роблять великий тиск на блогерів тюремним вироком. Подивиться у гуглі скільки вже українських блогерів постраждало із-за критики на зедерьмаків.
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26.12.2023 19:13 Ответить
Як можуть блогери постраждати на диванах ? Що поліцаі з сбушниками ім нирки і печінки по інтернету відбили ?
Може ви вважаєте стражданнями блогерів "факи", мати на іхніх каналах та сторінках від невдячних читачів.
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26.12.2023 20:02 Ответить
А щодо наркоти то там Авакяна клоун займався. Той що депутатом був із судимістю. Авакян зробив його полковником. А після того як возив албанських кіллерів по Києву імітував утоплення і здриснув. Дейдей вроді.
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26.12.2023 20:08 Ответить
Добре, половина "захістникив" то е боти підляка. Друга половина так нічого і не зрозуміла. Підсовують ще одного клована а вони заглатують як боневтіка нетряпку. Як Притулу зі своїм цівільним супутником на пару з Резніковим. Побачите, як вони будуть у владу лізти та ко буде платити оту музику. Ідіоти.
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26.12.2023 20:31 Ответить
Що і так було відомо. Після того, як він пішов під Офіс, і змінив риторику з критики Зельоних на облизування, його моментально випустили з сізо.
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26.12.2023 20:53 Ответить
Вітаю Сергія з цією подією. Правда завжди переможе. Борітеся - поборите! Дай Бог тобі здоров"я та наснаги продовжувати ту справу, якою займаєся.
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26.12.2023 20:55 Ответить
відробив єрмаку за закриття справи....
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26.12.2023 22:11 Ответить
не суди по собі ...
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27.12.2023 06:51 Ответить
я на дерьмаків не працюю)
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27.12.2023 08:40 Ответить
я бачу працюєш на пряму на кацапів ! обсерати українського волонтера це ж так патріотично !
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27.12.2023 09:39 Ответить
волонтер, який працює на зебанду..... А колись був активістом, який боровся з корупціонерами.
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27.12.2023 16:16 Ответить
Сергій вбив маскаворотоко кіллера і за це йому подяка.
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27.12.2023 13:10 Ответить
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