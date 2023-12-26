Стерненко сообщил о закрытии дела по его самозащите
Новости Цензор.НЕТ Общество
Приморский суд г. Одессы закрыл дело о гибели участника нападения на активиста Сергея Стерненко в 2018 году.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Сергей Стерненко в фейсбуке.
"Дело по моей самозащите закрыто! Мне самому в это не верится, но соответствующее решение принял Приморский районный суд г. Одессы", - написал Стерненко.
Как отметил Стерненко, сторона обвинения не доказала его вины, в его действиях не было умысла на умышленное убийство.
"И не могло быть, потому что я защищал свою жизнь во время уже третьего заказного нападения в 2018 году в Одессе", - заметил активист.
Он поблагодарил участников акций протестов в его поддержку и своих адвокатов.
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
11 июня 2020 года Служба безопасности Украины объявила Сергею Стерненко подозрение в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Украинский хельсинский союз по правам человека считает преследование активиста политически мотивированным.
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