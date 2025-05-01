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На волонтера Стерненка скоєно напад: його поранено, нападницю затримано
На українського активіста, блогера та волонтера Сергія Стерненка скоєно напад.
Про це він повідомив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"На мене скоєно напад. Поранений", - зазначив він.
Загрози життю немає, додав Стерненко.
Згодом він повідомив, що нападницю затримано.
"Дякую СБУ за блискавичну реакцію. Якби не вони - я б нічого вже не міг писати", - зазначив Стерненко.
Стерненко заявив, що його прооперували: "Куля вийшла навиліт. Нічого важливого не зачепила".
Топ коментарі
+27 Gary Grant
показати весь коментар01.05.2025 13:40
+23 Андрій Волошко
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+21 Игорь Кононенко
показати весь коментар01.05.2025 13:45
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ну *** що робити, чи злізти з дивану і каву заварити
Я вже мовчу про кійєф, адєссу, днєпр, і харькав. Та й Полтава, й Суми з Черніговом - майже такі.
невже, занадто токсична?
достали стерненка, народного абажаємого "волонтера"?
значить, таки пройїбали наші копалини. треба відволікати суспільне незадоволення.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/12/7255514/
так
Тільки у випадку з Трампом все було реально.
А тут - скоріше за все - імітація.
У випадку з незручним Ганулом, ніхто його не беріг, хоч він звертався в СБУ.
А тут - "спрацювала СБУ" !
Совпадєніє ????
Ньє думайу !
Йде зачистка патріотів.