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Новини Напад на Стерненка
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На волонтера Стерненка скоєно напад: його поранено, нападницю затримано

Напад на Сергія Стерненка. Волонтера поранено

На українського активіста, блогера та волонтера Сергія Стерненка скоєно напад.

Про це він повідомив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"На мене скоєно напад. Поранений", - зазначив він.

Загрози життю немає, додав Стерненко.

Згодом він повідомив, що нападницю затримано.

"Дякую СБУ за блискавичну реакцію. Якби не вони - я б нічого вже не міг писати", - зазначив Стерненко.

Стерненко заявив, що його прооперували: "Куля вийшла навиліт. Нічого важливого не зачепила".

Читайте: Історія з моїм розшуком - пряма вказівка Сирського, який образився на вимоги провести реформу в армії, - Стерненко

Напад на Сергія Стерненка. Волонтера поранено

Автор: 

напад (1126) Стерненко Сергій (384)


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Топ коментарі
+27
Ну звісно. Русоріз кацапам дуже дошкуляє. За діяльність МО України вони не переживають.
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01.05.2025 13:40
+23
здохни, кацап
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01.05.2025 13:42
+21
Скільки на цензорів русоботів. Бутусов що ти зробив за збіговисько?
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01.05.2025 13:45
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Коли ж те "скоро"?)
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01.05.2025 14:10 Відповісти
тарологи та відьми кажуть скоро,ждіть як зірки встануть та карти ляжуть
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01.05.2025 14:40 Відповісти
Вчора вусик виліз, сьогодні цей, завтра напевно притулка вилізе.
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01.05.2025 14:42 Відповісти
Нема ніякої конкретики, що за напад, с чим пов'язана. З волонтерською діяльністю, чи гроші за секс не дав. Є знайомі волонтери однин з передка не вилазить, а другий думає як заробити
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01.05.2025 13:59 Відповісти
сьогодні напад, і нема ніякої конкретики, ні покритикувать ні полайкать
ну *** що робити, чи злізти з дивану і каву заварити
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01.05.2025 14:44 Відповісти
Цензор перетворився на "Katsap-club"
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01.05.2025 14:05 Відповісти
На жаль, вся Україна - суцільний "Katsap-club". Навіть у містах на заході, свиноязикі опариші успішно качають права, і почуваються доволі комфортно.
Я вже мовчу про кійєф, адєссу, днєпр, і харькав. Та й Полтава, й Суми з Черніговом - майже такі.
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01.05.2025 14:11 Відповісти
Плюс, є ще кілька тисяч йолопів, що досі кажуть "кіраваграт"...
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01.05.2025 14:22 Відповісти
Не пощастило вам, зелень, з народом
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01.05.2025 14:46 Відповісти
свинособак набігло німєряно..
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01.05.2025 14:15 Відповісти
По відношенню до Стерненка,видно нутро потвор..
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01.05.2025 14:17 Відповісти
Цікаво, ФСБ чи адєсскій мер замовляв?
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01.05.2025 14:17 Відповісти
а я чикав когось, типу безуглої.
невже, занадто токсична?
достали стерненка, народного абажаємого "волонтера"?
значить, таки пройїбали наші копалини. треба відволікати суспільне незадоволення.
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01.05.2025 14:21 Відповісти
Як це кацапорилих крутить в коментах) мед для ока☺️
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01.05.2025 14:25 Відповісти
Вражає що "СБУ блискавично(!) зреагувала" ...
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01.05.2025 14:28 Відповісти
Вчимося відділяти полову від зерна .
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01.05.2025 14:30 Відповісти
Живий - це добре, затримали нападницю - це добре. Але одне незрозуміле питання: що СБУ робила на місці нападу?
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01.05.2025 14:32 Відповісти
чекало дзвінка від стервенка
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01.05.2025 14:36 Відповісти
Воно якраз чергового корупціонера везло на захід в машині "200", аж тут дивиться - по Стерненку стріляють. Зупинилися, врятували. Життя сповнене різноманітних несподіванок.
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01.05.2025 14:55 Відповісти
він під охороною

https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/12/7255514/
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01.05.2025 15:15 Відповісти
5 років?
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01.05.2025 15:17 Відповісти
загроза не зникла
так
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01.05.2025 15:18 Відповісти
очередное шапито от ЗЕ Сброда....рассчитанное на отупевших зелеДрочеров...
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01.05.2025 14:33 Відповісти
"ВухоТрампа"?!
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01.05.2025 14:46 Відповісти
100%
Тільки у випадку з Трампом все було реально.
А тут - скоріше за все - імітація.
У випадку з незручним Ганулом, ніхто його не беріг, хоч він звертався в СБУ.
А тут - "спрацювала СБУ" !
Совпадєніє ????
Ньє думайу !
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01.05.2025 15:25 Відповісти
..яйця Януковича... пульові дирки у машині Шефіра....)))....
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01.05.2025 15:26 Відповісти
Ви бачили скільки проросійського гівна збіглося в коментарях? СБУ є над чім попрацювати після прочитаного.
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01.05.2025 14:50 Відповісти
Може треба публікувати імена ,фамілії тих хто поранений на фронті,а не піарити межіа повію?В нього гроші на першому місці,і перезувається він залежно від суми надходження.
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01.05.2025 14:52 Відповісти
Може комусь Стерненко і не подобається, бо не сильно критикує зелених, але він робить більше за весь шмарофон. Тому, шановні, не будемо гризти один одного, а краще загризем орків. Сергію найшвидшого одужання, потворі ватній, яка скоїла напад, суворого покарання.
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01.05.2025 14:59 Відповісти
А на Льоху Гончаренка нема нападів.

Йде зачистка патріотів.
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01.05.2025 15:00 Відповісти
Нехай швидше одужує. Його волонтерська діяльність важлива для України. Кацапи лише і мріють, як знищити усіх хто причетний до оборони України.
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01.05.2025 15:20 Відповісти
Тримайся, друже.
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01.05.2025 15:24 Відповісти
Надо показати обличчя, імена. Тоді народ поверить. СБУ і Бабченко вбили і тисячу п'ятсот раз врятували Зеленського з Кефиром.
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01.05.2025 15:26 Відповісти
Без огляду на особу Стерненко та відношення до його діяльності в мене питання до Цензора - Навіщо давати якусь інформацію опираючись на якесь незрозуміле повідомлення у Телеграмі замість того щоб з'ясувати у чому саме полягав цей напад, зі зброєю чи з камінням, якою саме зброєю та що за поранення отримала жертва нападу і лише ПОТІМ щось друкувати, особливо розуміючи що для цього не треба багато часу. А так виходить не "гаряча" новина, а щось схоже на гливке тісто!!!
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01.05.2025 15:26 Відповісти
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