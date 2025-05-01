На волонтера Стерненка скоєно напад: його поранено, нападницю затримано

На українського активіста, блогера та волонтера Сергія Стерненка скоєно напад.

Про це він повідомив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"На мене скоєно напад. Поранений", - зазначив він.

Загрози життю немає, додав Стерненко.

Згодом він повідомив, що нападницю затримано.

"Дякую СБУ за блискавичну реакцію. Якби не вони - я б нічого вже не міг писати", - зазначив Стерненко.

Стерненко заявив, що його прооперували: "Куля вийшла навиліт. Нічого важливого не зачепила".

Читайте: Історія з моїм розшуком - пряма вказівка Сирського, який образився на вимоги провести реформу в армії, - Стерненко