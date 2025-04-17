Одна из версий нападения на журналиста Макарова - его профессиональная деятельность, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал нападение на исполнительного продюсера Суспільного Мовлення и журналиста Юрия Макарова.

Об этом глава государства заявил во время брифинга 17 апреля, информирует Цензор.НЕТ.

"Мне только что докладывал министр внутренних дел Игорь Клименко о нападении на журналиста Юрия Макарова. На месте нападения работают следственные группы и эксперты. Одна из версий, что это произошло из-за его профессиональной деятельности - освещение войны РФ против Украины, но я думаю, что у МВД и полиции будет более детальное объяснение", - отметил он.

"Слава Богу, он жив. Нож остался на месте", - добавил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макаров уже дал первые показания, - министр МВД Клименко о нападении на журналиста

Нападение на журналиста Макарова

16 апреля, поздно вечером, неизвестный напал на Юрия Макарова, исполнительного продюсера Общественного Вещания и известного журналиста, и нанес ему ножевое ранение.