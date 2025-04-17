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Новости Нападение на Юрия Макарова
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Одна из версий нападения на журналиста Макарова - его профессиональная деятельность, - Зеленский

Зеленский прокомментировал нападение на журналиста Юрия Макарова

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал нападение на исполнительного продюсера Суспільного Мовлення и журналиста Юрия Макарова.

Об этом глава государства заявил во время брифинга 17 апреля, информирует Цензор.НЕТ.

"Мне только что докладывал министр внутренних дел Игорь Клименко о нападении на журналиста Юрия Макарова. На месте нападения работают следственные группы и эксперты. Одна из версий, что это произошло из-за его профессиональной деятельности - освещение войны РФ против Украины, но я думаю, что у МВД и полиции будет более детальное объяснение", - отметил он.

"Слава Богу, он жив. Нож остался на месте", - добавил Зеленский.

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Нападение на журналиста Макарова

16 апреля, поздно вечером, неизвестный напал на Юрия Макарова, исполнительного продюсера Общественного Вещания и известного журналиста, и нанес ему ножевое ранение.

Автор: 

журналистика (3294) Зеленский Владимир (20348) нападение (2215) покушение (1034) Макаров Юрий (14)


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"Ніж залишився на місті..." На якому місті? Чи у якому місті? Ера двієчників рулить?
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17.04.2025 19:09 Ответить
Бути проти привладних і в опозиції, до діючих сидільців з Урядового кварталу та помічників ригоАНАЛІВ!!
Татаров знає, як це робиться, з подій Революції Гідності 2014 року, за участі мусорських з тітухами і ригоАНАЛІВ!!
До сих пір, усіх убитих ригоАНАЛАМИ, Патріотів України , ще не знайшли!
Тому, ригоАНАЛИ з якунОвощем, і повтікали з кривавими руками, на московію та до країн ЄС!
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17.04.2025 19:10 Ответить
О!
Версія комісара Преза!
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17.04.2025 19:31 Ответить
У президента воюючої країни бачу часу просто *****, якщо коментує замах на якогось журналіста. Ну а ****, всіх перемогли, всіх посадили - можна і розслабитись, так виходить?
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17.04.2025 19:36 Ответить
в мвд целый президент спикером подрабатывает
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17.04.2025 19:50 Ответить
О ти диви яка в ішака інтуіція - через висвітлення війни РФ проти України. Ніхто більше не висвітлював. Можна подумати, що Макаров проживав на кацапії.
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17.04.2025 20:09 Ответить
А основна: Ткаченко сунуть у Суспільне і ніхто не повинен заважати.
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17.04.2025 20:28 Ответить
А "напад на демократію" у особі Шефіра вже розслідували?
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17.04.2025 20:37 Ответить
 
 