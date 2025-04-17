Одна из версий нападения на журналиста Макарова - его профессиональная деятельность, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал нападение на исполнительного продюсера Суспільного Мовлення и журналиста Юрия Макарова.
Об этом глава государства заявил во время брифинга 17 апреля, информирует Цензор.НЕТ.
"Мне только что докладывал министр внутренних дел Игорь Клименко о нападении на журналиста Юрия Макарова. На месте нападения работают следственные группы и эксперты. Одна из версий, что это произошло из-за его профессиональной деятельности - освещение войны РФ против Украины, но я думаю, что у МВД и полиции будет более детальное объяснение", - отметил он.
"Слава Богу, он жив. Нож остался на месте", - добавил Зеленский.
Нападение на журналиста Макарова
16 апреля, поздно вечером, неизвестный напал на Юрия Макарова, исполнительного продюсера Общественного Вещания и известного журналиста, и нанес ему ножевое ранение.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Татаров знає, як це робиться, з подій Революції Гідності 2014 року, за участі мусорських з тітухами і ригоАНАЛІВ!!
До сих пір, усіх убитих ригоАНАЛАМИ, Патріотів України , ще не знайшли!
Тому, ригоАНАЛИ з якунОвощем, і повтікали з кривавими руками, на московію та до країн ЄС!
Версія комісара Преза!