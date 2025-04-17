Макаров уже дал первые показания, - министр МВД Клименко о нападении на журналиста

Вечером 16 апреля в Соломенском районе Киева неизвестный напал на Юрия Макарова, исполнительного продюсера Суспільного Мовленняи журналиста, и нанес ему ножевое ранение. Полиция расследует умышленное тяжкое телесное повреждение.

Об этом сообщает министр МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"Руководство Нацполиции доложило мне о ходе расследования нападения на журналиста в Киеве. Продолжаются следственные действия, назначены экспертизы, устанавливаем личность нападавшего и вероятные мотивы содеянного", - написал он.

Клименко отметил, что потерпевший уже дал первые показания полицейским.

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"Если кому-то известна информация относительно этого нападения, просьба сообщить в полицию Киева по номеру 067 406 27 88 или же на 102", - обратился к возможным свидетелям министр.

"Лично контролирую процесс раскрытия и расследования этого дерзкого преступления", - подчеркнул Клименко.

Нападение на журналиста Макарова

16 апреля, поздно вечером, неизвестный напал на Юрия Макарова, исполнительного продюсера Суспільного Мовлення и известного журналиста, и нанес ему ножевое ранение.