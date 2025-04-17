Макаров уже дал первые показания, - министр МВД Клименко о нападении на журналиста
Вечером 16 апреля в Соломенском районе Киева неизвестный напал на Юрия Макарова, исполнительного продюсера Суспільного Мовленняи журналиста, и нанес ему ножевое ранение. Полиция расследует умышленное тяжкое телесное повреждение.
Об этом сообщает министр МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
"Руководство Нацполиции доложило мне о ходе расследования нападения на журналиста в Киеве. Продолжаются следственные действия, назначены экспертизы, устанавливаем личность нападавшего и вероятные мотивы содеянного", - написал он.
Клименко отметил, что потерпевший уже дал первые показания полицейским.
"Если кому-то известна информация относительно этого нападения, просьба сообщить в полицию Киева по номеру 067 406 27 88 или же на 102", - обратился к возможным свидетелям министр.
"Лично контролирую процесс раскрытия и расследования этого дерзкого преступления", - подчеркнул Клименко.
Нападение на журналиста Макарова
16 апреля, поздно вечером, неизвестный напал на Юрия Макарова, исполнительного продюсера Суспільного Мовлення и известного журналиста, и нанес ему ножевое ранение.
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Як там ваш "російський слід"?
Нагадаю, Шалаєва підозрюють (небезпідставно) у вбивстві Ганула, одеського "громадського діяча".
Найвищі посадові особи тоді били себе п'яткою в груди і заявляли що все з'ясують.
"До Одеси для розслідування резонансного вбивства виїхала слідчо-оперативна група та криміналісти Центрального апарату Національної поліції на чолі з Головою Нацполіції Іваном Вигівським" - заявив тоді Клименко.
"Доручив міністру внутрішніх справ України, голові СБУ, виконувачу обовʼязків Генерального прокурора залучити всі необхідні сили й засоби для того, щоб встановити всі факти" - заявив тоді зеленський.
"Звичайно, ми розглядаємо російський слід, тому що знаємо, що ця людина була відома своєю проукраїнською позицією", - заявив тоді заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов.
Пройшло вже більше місяця, і що? "Слідчо-оперативна група з кращих працівників" - всьо?
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