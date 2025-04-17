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Новости Нападение на Юрия Макарова
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Макаров уже дал первые показания, - министр МВД Клименко о нападении на журналиста

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко

Вечером 16 апреля в Соломенском районе Киева неизвестный напал на Юрия Макарова, исполнительного продюсера Суспільного Мовленняи журналиста, и нанес ему ножевое ранение. Полиция расследует умышленное тяжкое телесное повреждение.

Об этом сообщает министр МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"Руководство Нацполиции доложило мне о ходе расследования нападения на журналиста в Киеве. Продолжаются следственные действия, назначены экспертизы, устанавливаем личность нападавшего и вероятные мотивы содеянного", - написал он.

Клименко отметил, что потерпевший уже дал первые показания полицейским.

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"Если кому-то известна информация относительно этого нападения, просьба сообщить в полицию Киева по номеру 067 406 27 88 или же на 102", - обратился к возможным свидетелям министр.

"Лично контролирую процесс раскрытия и расследования этого дерзкого преступления", - подчеркнул Клименко.

Нападение на журналиста Макарова

16 апреля, поздно вечером, неизвестный напал на Юрия Макарова, исполнительного продюсера Суспільного Мовлення и известного журналиста, и нанес ему ножевое ранение.

Автор: 

нападение (2215) Клименко Игорь (397) Макаров Юрий (14)


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Топ комментарии
+2
А що розповідає слідству Сергій Шалаєв? Міністр МВС Клименко не хоче нам повідомити?
Як там ваш "російський слід"?
Нагадаю, Шалаєва підозрюють (небезпідставно) у вбивстві Ганула, одеського "громадського діяча".
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17.04.2025 17:04
+2
Схоже на продовження з Фаріон...
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17.04.2025 17:06
+2
Це той Макаров,що фанатів від ''руззкаго дварянства, белой гвардії''і лічнА від гаспадіна нарколиги Булгакова?
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17.04.2025 18:08
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А що розповідає слідству Сергій Шалаєв? Міністр МВС Клименко не хоче нам повідомити?
Як там ваш "російський слід"?
Нагадаю, Шалаєва підозрюють (небезпідставно) у вбивстві Ганула, одеського "громадського діяча".
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17.04.2025 17:04 Ответить
Схоже на продовження з Фаріон...
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17.04.2025 17:06 Ответить
це не той славнозвісний в одесі ганул що був "гопотою на замовлення" і "ахфіцером морського флоту плетенчука" ?
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17.04.2025 17:12 Ответить
Просто хочеться іноді отримувати інформацію по резонансним подіям.
Найвищі посадові особи тоді били себе п'яткою в груди і заявляли що все з'ясують.
"До Одеси для розслідування резонансного вбивства виїхала слідчо-оперативна група та криміналісти Центрального апарату Національної поліції на чолі з Головою Нацполіції Іваном Вигівським" - заявив тоді Клименко.
"Доручив міністру внутрішніх справ України, голові СБУ, виконувачу обовʼязків Генерального прокурора залучити всі необхідні сили й засоби для того, щоб встановити всі факти" - заявив тоді зеленський.
"Звичайно, ми розглядаємо російський слід, тому що знаємо, що ця людина була відома своєю проукраїнською позицією", - заявив тоді заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов.
Пройшло вже більше місяця, і що? "Слідчо-оперативна група з кращих працівників" - всьо?
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17.04.2025 17:25 Ответить
А ти під ло кацапське відразу видно смердиш курва
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17.04.2025 17:30 Ответить
Sergej

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 28.01.2025
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17.04.2025 17:44 Ответить
Це той, що щемив в Одесі прокацапських тіктокерів і любітєлєй узкого ізіка.
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17.04.2025 19:28 Ответить
Це той Макаров,що фанатів від ''руззкаго дварянства, белой гвардії''і лічнА від гаспадіна нарколиги Булгакова?
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17.04.2025 18:08 Ответить
Він самий. Булгаков №2. До речі книжки власні продавав за такою ціною, за якою навіть той же Булгаков не наважився б.
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17.04.2025 19:25 Ответить
Запам'ятайте: Макаров - біла людина, громадянин вищого сорту, що аж цілий президент і міністр опікується. Не те, що Вася тракторист, якого в бусик десь в полі заштовхали і викрали.
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17.04.2025 19:40 Ответить
 
 