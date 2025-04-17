Злоумышленник, совершивший покушение на журналиста Макарова, скрылся с места происшествия, - полиция
Столичные полицейские начали уголовное производство по факту нападения на журналиста Юрия Макарова в Соломенском районе Киева.
Об этом сообщают в полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.
Происшествие произошло вечером 16 апреля возле одного из жилых комплексов. По предварительным данным, злоумышленник неожиданно ударил ножом прохожего и скрылся с места происшествия.
"Пострадавшим оказался 69-летний киевлянин, работник одного из национальных медиаучреждений. Его госпитализировали. С места происшествия правоохранители изъяли орудие преступления и другие вещественные доказательства", - отметили в полиции.
По данному факту следователи Соломенского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 121 УК Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение.
Принимаются меры по задержанию злоумышленника.
Нападение на журналиста Макарова
16 апреля, поздно вечером, неизвестный напал на Юрия Макарова, исполнительного продюсера Суспільного и известного журналиста, и нанес ему ножевое ранение.
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макаров навіть не в першій сотні публічних важливих осіб.
навряд чи москальня.
Суспільне - 100% державна компанія, через неї основна купа грошей на марафон йде...
Або більше грошей запросив й було попередження
В цю корпорацію входить дохріна каналів. Під час війни можна б було й зменшити фінансування. А ще в них повно майна, яке треба утримувати. Там аудит незалежний потрібен.
весь його доробок це виступ на майдані та заробіток на статтях в тижні.
Та ви шо!