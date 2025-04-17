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Новости Нападение на Юрия Макарова
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Злоумышленник, совершивший покушение на журналиста Макарова, скрылся с места происшествия, - полиция

нападение на журналиста Макарова

Столичные полицейские начали уголовное производство по факту нападения на журналиста Юрия Макарова в Соломенском районе Киева.

Об этом сообщают в полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Происшествие произошло вечером 16 апреля возле одного из жилых комплексов. По предварительным данным, злоумышленник неожиданно ударил ножом прохожего и скрылся с места происшествия.

"Пострадавшим оказался 69-летний киевлянин, работник одного из национальных медиаучреждений. Его госпитализировали. С места происшествия правоохранители изъяли орудие преступления и другие вещественные доказательства", - отметили в полиции.

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По данному факту следователи Соломенского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 121 УК Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение.

Принимаются меры по задержанию злоумышленника.

Нападение на журналиста Макарова

16 апреля, поздно вечером, неизвестный напал на Юрия Макарова, исполнительного продюсера Суспільного и известного журналиста, и нанес ему ножевое ранение.

Автор: 

нападение (2215) Нацполиция (16459) Макаров Юрий (14)


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Топ комментарии
+11
Просто взяв і втік, прибуття поліції не дочекавшись? Оце так новина.
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17.04.2025 15:09
+10
Для тих, хто не в темі та написати аби що - суспільне не приймає участі в телемарафоні, вони подають своє бачення подій та здебільшого об'єктивно та дають можливість висловитись як опозиції, так і владі. І доволі часто піднімають важливі питання та торкаються важливих тем. Із-за цього здебільшого представники влади ігнорують запрошення на ефіри та відмовляються коментувати піднятті питання
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17.04.2025 16:08
+6
вот скатіна, утік. це на адмінпротокол тягне. 170 грн штраф.
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17.04.2025 15:12
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Просто взяв і втік, прибуття поліції не дочекавшись? Оце так новина.
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17.04.2025 15:09 Ответить
вот скатіна, утік. це на адмінпротокол тягне. 170 грн штраф.
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17.04.2025 15:12 Ответить
Так продюсер или журналист?
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17.04.2025 15:12 Ответить
Не дочекався поліції. От гад
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17.04.2025 15:18 Ответить
щось приватне.
макаров навіть не в першій сотні публічних важливих осіб.
навряд чи москальня.
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17.04.2025 15:20 Ответить
То в когось від ***@марафету стріху знесло.))

Суспільне - 100% державна компанія, через неї основна купа грошей на марафон йде...

Або більше грошей запросив й було попередження
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17.04.2025 15:33 Ответить
Для тих, хто не в темі та написати аби що - суспільне не приймає участі в телемарафоні, вони подають своє бачення подій та здебільшого об'єктивно та дають можливість висловитись як опозиції, так і владі. І доволі часто піднімають важливі питання та торкаються важливих тем. Із-за цього здебільшого представники влади ігнорують запрошення на ефіри та відмовляються коментувати піднятті питання
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17.04.2025 16:08 Ответить
Для тих, хто думає що там не замішані гроші - на Суспільне в бюджеті закладено 2.2 млрд грн. на 2025 рік. В попередні роки суми приблизно такі ж.

В цю корпорацію входить дохріна каналів. Під час війни можна б було й зменшити фінансування. А ще в них повно майна, яке треба утримувати. Там аудит незалежний потрібен.
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17.04.2025 18:32 Ответить
Макаров вартий сотні медіаосіб. І завжди був ворогом москальні.
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17.04.2025 16:14 Ответить
макаров дрібна медіяособа, від якої нічого ніколи не залежало нічого.
весь його доробок це виступ на майдані та заробіток на статтях в тижні.
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17.04.2025 16:18 Ответить
Втік?!
Та ви шо!
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17.04.2025 15:59 Ответить
ні#ясобі нарили за сутки
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17.04.2025 16:17 Ответить
Макаров єдиний , хто в свій час підтримував правдиву історію про Героїв України, а не ту що подавали в часи СРСР і продовжують подавати сьогодні.
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17.04.2025 17:03 Ответить
ЖУРНАЛІСТ-"Останній з могікан".
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17.04.2025 18:10 Ответить
 
 