Злоумышленник, совершивший покушение на журналиста Макарова, скрылся с места происшествия, - полиция

Столичные полицейские начали уголовное производство по факту нападения на журналиста Юрия Макарова в Соломенском районе Киева.

Об этом сообщают в полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Происшествие произошло вечером 16 апреля возле одного из жилых комплексов. По предварительным данным, злоумышленник неожиданно ударил ножом прохожего и скрылся с места происшествия.

"Пострадавшим оказался 69-летний киевлянин, работник одного из национальных медиаучреждений. Его госпитализировали. С места происшествия правоохранители изъяли орудие преступления и другие вещественные доказательства", - отметили в полиции.

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По данному факту следователи Соломенского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 121 УК Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение.

Принимаются меры по задержанию злоумышленника.

Нападение на журналиста Макарова

16 апреля, поздно вечером, неизвестный напал на Юрия Макарова, исполнительного продюсера Суспільного и известного журналиста, и нанес ему ножевое ранение.