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Новости Нападение на Юрия Макарова
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Совершено нападение на журналиста Юрия Макарова

Нападение на Макарова

16 апреля, поздно вечером, неизвестный напал на Юрия Макарова, исполнительного продюсера Суспільного Мовлення и известного журналиста, и нанес ему ножевое ранение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Отмечается, что Юрия Макарова в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. По состоянию на сейчас угрозы его жизни нет.

Открыто уголовное производство по статье тяжкие телесные повреждения (ч. 1 ст. 121). Полиция проводит следственные действия.

"Призываем Министра внутренних дел Украины взять расследование под личный контроль", - обратились в "Суспільному" к МВД.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Кривом Роге неизвестные напали на местного журналиста: редакция перед этим получала угрозы. ФОТОрепортаж (дополнено)

Автор: 

журналистика (3294) нападение (2215) Макаров Юрий (14)


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Топ комментарии
+55
Зараз, зеленський візьме справу під особистий контроль, а потім в.о. генпрокурора поїде послом в Норвегію! Нападника не знайдуть...
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17.04.2025 14:27
+45
Якщо в центрі Києва малолітня пиз..ота співає гімн росії, відбувається напад на журналіста Макарова, у центрі Львова вбивають Ірину Фаріон - то знищення ворога у тилу стає нагальною задачею. Саме знищення, а не затримання чи інша поє..отіна.
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17.04.2025 14:37
+24
Практично так. Точніше, не конкурент, а опонент. Єдиний канал в пакеті Т2, на якому дають слово і опозиції. Так що...
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17.04.2025 14:35
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нічого собі...
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17.04.2025 14:26 Ответить
Невеликий привіт від Ішака Оманського та його ригоЗграї за те , що не допомагає сцяти бидлу в вуха та узурповувати владу!!
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17.04.2025 19:18 Ответить
Зараз, зеленський візьме справу під особистий контроль, а потім в.о. генпрокурора поїде послом в Норвегію! Нападника не знайдуть...
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17.04.2025 14:27 Ответить
якщо це станеться, то крім цього стане страшно і за життя Макарова, бо як тільки воно бере під свій контроль, так всьому кришка.
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17.04.2025 15:36 Ответить
Пам'ятаю його з телепересилання під назвою "Імперія кіно" у 1990-х роках, коли він одного разу назвав відомого письменника "Майкл Крічтон". У наступній трансляції вибачився; визнав, що був неправий і вже казав надалі правильно "Крайтон"....
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17.04.2025 14:30 Ответить
Швидкого одужання !
Йому , до речі , через тиждень 70 виповниться
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17.04.2025 14:30 Ответить
Суспільне це конкурент мараХВону?
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17.04.2025 14:32 Ответить
Практично так. Точніше, не конкурент, а опонент. Єдиний канал в пакеті Т2, на якому дають слово і опозиції. Так що...
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17.04.2025 14:35 Ответить
Справа не в тому через якого провайдера йде та в якому пакеті. Суспільне є і в Т2 і в ІР ТВ і на різних супутниках і в кабельних мережах і у мобільних провайдерів. Тут скоріше питання бабла, тому шо і Суспільне і мараХВон фінансуються державою.
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17.04.2025 16:11 Ответить
Мова саме про ефірний пакет! Ефірний, який дивиться близько 70% населення і де дЕфективні менеджери відключили ВСІ неугодні канали. Тільки Громадське. І то не основний, а Культура або Спорт. Такий собі лайт варіант. І то, напевно не всюди.
В нас ж демократія, правова держава... покрилась зеленою пліснявою...
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17.04.2025 16:43 Ответить
70 відсотків сільського населення. А в містах в основному дивляться кабельне, ІР ТВ та супутникове. Тому шо наземне ефірне в містах де є багатоповерхівки працює не стабільно.
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17.04.2025 18:07 Ответить
Угу! Тільки співає в унісон!
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17.04.2025 15:30 Ответить
Якщо в центрі Києва малолітня пиз..ота співає гімн росії, відбувається напад на журналіста Макарова, у центрі Львова вбивають Ірину Фаріон - то знищення ворога у тилу стає нагальною задачею. Саме знищення, а не затримання чи інша поє..отіна.
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17.04.2025 14:37 Ответить
Я не змішую. Яка б не була тема дисертації - це не може бути приводом для вбивства. А те, що навколо того недобитка формується антимайданівське кодло - це факт.
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17.04.2025 14:51 Ответить
Її комуністичне минуле - це не таємниця. Я не скажу, що розділяв її погляди, але її вбивство було на руку якраз антидержавним силам, які все більше зараз активізувались. А щоб розвести срач серед українців - не треба багато зусиль. Тому що наша нація "схильна" до роз'єднання - був би привід - національний, соціальний, територіальний - значення не має. І об'єднати її можна хіба що проти когось, або чогось і то ненадовго.
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17.04.2025 15:23 Ответить
САШКО КРАЩЕ НЕ СКАЖЕШ ++++++++++
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17.04.2025 18:42 Ответить
Він такий самий просто...
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17.04.2025 15:36 Ответить
Так самознищся нарешті! В тилу від дикунів, які розділяють людей за мовою релігією чи чимось іншим , користі ніякої, а лише шкода! Менше буде крикунів - більше буде єдності! Тебе і тобі подібним не напружує факт, коли стерненки з притулами ржуть після прильотів, а турбують пацани , які слухають музику!
П.с. до речі що то за українське слово " сластьон"? Зустрічав на теренах Галичини, думаю , ти з тих же країв!
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17.04.2025 15:35 Ответить
В Енеїді Котляревського знайдеш тлумачення слова "сластьон".
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17.04.2025 15:41 Ответить
щось не бачив такого у Котляревській Енеїді
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18.04.2025 12:23 Ответить
Уважно дивись.
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18.04.2025 13:05 Ответить
дивився. тлумачення сластьон знаю, але не від Котляревського, про Енеїду брехня.
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18.04.2025 13:49 Ответить
Якраз говяжеязичні і ділять українців за мовою, рпцешні сектанти ділять українців в вірі , хто отпавший от вєри в царя, хто ні, злодії ділять українців на бідних і багатих і так далі, а виявляється винні стерненки. притули, які допомагають боронити Україну, чи та ж Фаріон , яка не мовчала, хоча я не її прихильник! Але хахляцькому бидлу тільки какая разніца!
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17.04.2025 17:19 Ответить
А хто відповідає за це???
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17.04.2025 15:58 Ответить
Зеленській мафіі перешкоджав на своіх ефірах ,
от і результат 🙁
Хочеться помилятися , але така реальність сьогодні !!
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17.04.2025 14:41 Ответить
Хто у нас історично титушню куруав? Єрмак?

Замовників шукайте в ОП.
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17.04.2025 14:47 Ответить
Чому напади на патріотичних людей і жодного разу я не памятаю що б було щось подібно з проросійськими які вільно почуваются.
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17.04.2025 14:48 Ответить
Тому що в Офісі Президента сидять вороги, які тільки прикидаються патріотами
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17.04.2025 14:59 Ответить
Зе , теж ворог 😠
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17.04.2025 15:10 Ответить
Тому що так провокуються Майдани. Згадайте як побили студентів і вийшло мільйон киян.
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17.04.2025 15:13 Ответить
а що то таке бузина? той що в городі дядько? кацапи завалаили запроданця щоб імітувати, що в Україні вбивають за погляди, але нічого з того не вийшло, бо те лайно нікому не було потрібне крім кацапів, а тут просто посміховисько.
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17.04.2025 15:41 Ответить
Тому що при владі Антимайдан
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17.04.2025 16:57 Ответить
Все по сценарію як і з Януковичем. Тоді обрали зека, якого ненавиділо 50% українців, в 2019-му обрали коміка якого ненавидить великий відсоток українців за те що ганьбив зі сцени Україну і знущався з Голодомору. Будуть провокувати черговий Майдан. Кремль вже зуби з"їв на організації Майданів в Україні.
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17.04.2025 15:11 Ответить
дурепа, ти ж за зе голосувало)))
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17.04.2025 16:26 Ответить
Не вважайте всіх за ідіотів, щоб за Зеленського голосувати! Вибори були зфальсифіковані.
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17.04.2025 16:55 Ответить
Выборы были сфальсифицированы? Кем?
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17.04.2025 18:47 Ответить
Тими хто ставив і Януковича і Трампа , і Путіна.
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17.04.2025 23:38 Ответить
Инна, Вы живете в выдуманном мире. Сейчас его поддержка 63% по данным соц опросов https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/02/21/7499417/
Вы же транслируете необъективные собственные желания
Что Вам сделал президент?
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18.04.2025 08:05 Ответить
И кто же этот таинственный некто? Аннунаки? Масоны? Рептилоиды?
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18.04.2025 08:07 Ответить
Дєніси Королєнко.
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18.04.2025 13:51 Ответить
А большой процент, это сколько?
Вы сейчас транслируете какие-то свои фантазии здесь, на форуме
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17.04.2025 18:48 Ответить
Сьогодні ненавидять Зеленського не менше 70%, на мою думку.
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17.04.2025 23:40 Ответить
скоро на мосту замочать когось із опозції і......
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17.04.2025 15:20 Ответить
Россия зачищает в Украине патриотов. Также как с Фарион. Чем занимается СБУ непонятно - наверное ловит подростков, которые слушают русский реп.
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17.04.2025 15:47 Ответить
Хто не в курсі - зараз зелені бандюги наїхали на Суспільне і намагаються замінити там керівництво.
Наглядова рада пручається.
Ось воно - справжне лице "веселих клоунів" - звіряча морда.
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17.04.2025 16:21 Ответить
вражеские спецслужбы могут специально сеять хаос и дестабилизацию...
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17.04.2025 16:22 Ответить
Тоді б вбили когось з зелених.
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17.04.2025 19:06 Ответить
я помічаю, що мої коменти якийсь обчитавшийся 451 за фаренгейтом пожежник.

ноги моєї тут не буде, головне, шо видалений комент був всього-то про назву кандидатської дисертації Ірини Фаріон
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17.04.2025 16:33 Ответить
у нас як біля того каменюки --наліво киздець . направо ******* . прямо повний капець ---є четвертий варіянт щоб фофан перед трампоном імітував на піаніно ..мурку ..
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17.04.2025 18:50 Ответить
Зеленського з єрмаком і татаровим, на місці скоєння злочину, не знайдено? Тому, вони нєувіноуниє!! Підготовка до виборів, зеленого зброду…
Сценарій переслідувань та убивств, журналістів в Україні, за ригоАНАЛІВ був відпрацьований, як у СБУ так і в МВС!
Кучма з литвином, деркачем і табачником, можуть підтвердити!
Двічі несудимий, на Донеччині теж «не відставав»!!
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17.04.2025 18:51 Ответить
По заданІю ПАРТІЇ І ПРАВІТЄЛЬСИВА, любітель дварянства ,пріньос себя в жертву😃
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17.04.2025 21:58 Ответить
Помста "слуг диявола" за минуле, теперішнє і можливо майбутнє!
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17.04.2025 22:27 Ответить
Єрмаки з татаровими вже за журналістів взялись?
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17.04.2025 22:45 Ответить
 
 