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Совершено нападение на журналиста Юрия Макарова
16 апреля, поздно вечером, неизвестный напал на Юрия Макарова, исполнительного продюсера Суспільного Мовлення и известного журналиста, и нанес ему ножевое ранение.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Отмечается, что Юрия Макарова в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. По состоянию на сейчас угрозы его жизни нет.
Открыто уголовное производство по статье тяжкие телесные повреждения (ч. 1 ст. 121). Полиция проводит следственные действия.
"Призываем Министра внутренних дел Украины взять расследование под личный контроль", - обратились в "Суспільному" к МВД.
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+55 Evgen Karpenko
показать весь комментарий17.04.2025 14:27
+45 Sashko Slastyon #543422
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+24 Gal
показать весь комментарий17.04.2025 14:35
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Йому , до речі , через тиждень 70 виповниться
В нас ж демократія, правова держава... покрилась зеленою пліснявою...
П.с. до речі що то за українське слово " сластьон"? Зустрічав на теренах Галичини, думаю , ти з тих же країв!
от і результат 🙁
Хочеться помилятися , але така реальність сьогодні !!
Замовників шукайте в ОП.
Вы же транслируете необъективные собственные желания
Что Вам сделал президент?
Вы сейчас транслируете какие-то свои фантазии здесь, на форуме
Наглядова рада пручається.
Ось воно - справжне лице "веселих клоунів" - звіряча морда.
ноги моєї тут не буде, головне, шо видалений комент був всього-то про назву кандидатської дисертації Ірини Фаріон
Сценарій переслідувань та убивств, журналістів в Україні, за ригоАНАЛІВ був відпрацьований, як у СБУ так і в МВС!
Кучма з литвином, деркачем і табачником, можуть підтвердити!
Двічі несудимий, на Донеччині теж «не відставав»!!