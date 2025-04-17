Совершено нападение на журналиста Юрия Макарова

16 апреля, поздно вечером, неизвестный напал на Юрия Макарова, исполнительного продюсера Суспільного Мовлення и известного журналиста, и нанес ему ножевое ранение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Отмечается, что Юрия Макарова в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. По состоянию на сейчас угрозы его жизни нет.

Открыто уголовное производство по статье тяжкие телесные повреждения (ч. 1 ст. 121). Полиция проводит следственные действия.

"Призываем Министра внутренних дел Украины взять расследование под личный контроль", - обратились в "Суспільному" к МВД.

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