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В Кривом Роге напали на местного журналиста: редакция перед этим получала угрозы. ФОТОрепортаж (дополнено)

24 марта напали на журналиста одного из местных изданий "Свої" в Кривом Роге. Медийщика с серьезными травмами госпитализировали. Редакция связывает нападение с недавней публикацией расследования.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сообщила пресс-секретарь полиции Криворожского района Ангелина Крадожон.

Правоохранители зарегистрировали факт нанесения телесных повреждений. Обстоятельства выясняются.

Травмированный журналист - спецкорреспондент онлайн-медиа "СВОЇ. Кривий Ріг", рассказал основатель издания Алексей Таймурзин.

По его словам, нападение может быть связано с профессиональной деятельностью потерпевшего и недавним расследованием.

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Нападение на журналиста Свои в Кривом Роге: полиция рассказала детали

"Сегодня в 13:39 на Сергея, нашего специального корреспондента на общественных началах напали неизвестные лица. Сергей с семьей зашел в магазин. К нему подошел мужчина, начал угрожать", - сказал он.

По словам Алексея, журналист вышел из магазина, чтобы не при семье поговорить с ними, а они на него напали.

У медийщика сломан нос, ушиб сетчатки глаза, ушибы ребер, сотрясение мозга. Мужчина семь раз терял сознание в карете скорой помощи.

"По нашей информации, нападавший, который попал на камеры наблюдения, ранее судим, его разыскивает полиция. Редакция "Своїх" связывает нападение с профессиональной деятельностью медиа. Наши журналисты неоднократно получали угрозы физической расправы из-за своих расследований", - добавил Алексей Тамурзин.

Дополнено 25 марта

За неделю до этого издание опубликовало расследование о ритуальном бизнесе в городе "Морг в гараже", поэтому не исключает, что нападение может быть связано с этим.

Издание сообщило, что уже обратилось в полицию и "рассчитывает на оперативную реакцию".

В Криворожском райуправлении полиции сообщили ИМИ, что правоохранители зарегистрировали факт нанесения телесных повреждений. Выясняют все обстоятельства, опрашивают потерпевшего и свидетелей.

Отметим, что 25 апреля 2024 года Национальный совет по телевидению и радиовещанию вынес предписание по материалу криворожского издания "Свои. Кривой Рог", которое в новости не заблюрило лицо ребенка на фотографиях.

Ранее региональная представительница Нацсовета Елена Демченко сообщила ИМИ, что медиарегулятор получил жалобу по материалу издания "Свої. Кривий Ріг", которое в новости не заблудило лицо ребенка на фотографиях.

24 мая 2024 года Нацсовет зарегистрировал ООО "СВОЇ.КР" субъектом в сфере онлайн-медиа. В частности, название онлайн-медиа – "Свої.Кривий Ріг", идентификатор медиа: R40-05140.

Юридическое лицо "Свої КР", а именно общественная организация и общество с ограниченной ответственностью, были официально зарегистрированы в октябре 2021 года. Учредительницей ООО является Юлия Миронова, уполномоченным лицом (руководителем) – Юрий Сутула, а учредителями общественной организации являются Арчил Сванидзе и Алексей Таймурзин.

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Нападение на журналиста Свои в Кривом Роге: полиция рассказала детали
Нападение на журналиста Свои в Кривом Роге: полиция рассказала детали
Нападение на журналиста Свои в Кривом Роге: полиция рассказала детали

Автор: 

журналистика (3287) Кривой Рог (1376) нападение (2207) Нацполиция (16427) Днепропетровская область (3879) Криворожский район (96)


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Топ комментарии
+7
"СВОЇ" там на днях викрили підпільний морг в гаражі, вже погрози їм поступали...
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24.03.2025 21:26
+5
А б'ють тільки тих, кого за ниточки з ОПи смикнути не вдається. Рання Кацапія! Скоро стріляти почнуть.
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25.03.2025 16:02
+4
мудебна реформа от квартала- камеди.
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24.03.2025 20:33
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мудебна реформа от квартала- камеди.
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24.03.2025 20:33 Ответить
Ще от гаді савченко персонажі на волі
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24.03.2025 20:51 Ответить
Помічники *********** та його ригосвори!!
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24.03.2025 20:58 Ответить
"СВОЇ" там на днях викрили підпільний морг в гаражі, вже погрози їм поступали...
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24.03.2025 21:26 Ответить
отже, матеріал цікавий
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24.03.2025 22:27 Ответить
А б'ють тільки тих, кого за ниточки з ОПи смикнути не вдається. Рання Кацапія! Скоро стріляти почнуть.
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25.03.2025 16:02 Ответить
вбачаю підпільну гру ФСБ з розхитування ситуації в Україні
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25.03.2025 16:07 Ответить
СБУ та Контррозвідка іньшої думки. "Всьо харашо рекрасня маркиза"
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25.03.2025 16:25 Ответить
на скрині- це зеленський.
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25.03.2025 17:00 Ответить
 
 