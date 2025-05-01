Шпигував за ЗСУ та коригував авіаудари: затримано агента ГРУ на Харківщині, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки України затримала у Харківській області 51-річного помічника машиніста, який виявився агентом ГРУ РФ.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
За даними СБУ, чоловік збирав інформацію про переміщення українських військових ешелонів та місця їхнього розвантаження, а також шпигував за польотами бойових вертольотів ЗСУ, щоб допомогти росіянам виявити локації українських авіабаз.
Для коригування авіаударів ворога він фіксував час і координати прибуття військових ешелонів на об’єкти "Укрзалізниці". Під час затримання у зрадника вилучили запасний телефон, через який він підтримував зв’язок із куратором із РФ.
СБУ виявила, що чоловік потрапив у поле зору російської розвідки через антиукраїнські коментарі в соцмережі "Однокласники". Йому оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Підозрюваний перебуває під вартою і йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
З 2017 року кацапські соцмережі в Україні заборонені.
Якщо в 2025 році хтось в них ще сидить, то він або любитель "уского міра", чи "таскующий по СеСеСеРу", чи просто йо#нутий.
Кроме того, нужен закон, по которому коррупция должна быть приравнена к измене Родине и наказание должно быть одно - публичная смертная казнь, это бы отрезвило очень многих ждунов и потенциальных воров от власти.