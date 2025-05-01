УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10873 відвідувача онлайн
Новини Фото Затримання коригувальників Шпигунство на користь РФ
875 6

Шпигував за ЗСУ та коригував авіаудари: затримано агента ГРУ на Харківщині, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України затримала у Харківській області 51-річного помічника машиніста, який виявився агентом ГРУ РФ.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

СБУ затримала агента ГРУ на Харківщині

За даними СБУ, чоловік збирав інформацію про переміщення українських військових ешелонів та місця їхнього розвантаження, а також шпигував за польотами бойових вертольотів ЗСУ, щоб допомогти росіянам виявити локації українських авіабаз.

Для коригування авіаударів ворога він фіксував час і координати прибуття військових ешелонів на об’єкти "Укрзалізниці". Під час затримання у зрадника вилучили запасний телефон, через який він підтримував зв’язок із куратором із РФ.

СБУ виявила, що чоловік потрапив у поле зору російської розвідки через антиукраїнські коментарі в соцмережі "Однокласники". Йому оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Підозрюваний перебуває під вартою і йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посадовиця Первомайської міськради виявилася агенткою РФ та шпигувала за оборонцями південного регіону, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

СБУ (12837) шпигунство (995) Харківська область (856)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
покладіть його на рейки.
показати весь коментар
01.05.2025 10:16 Відповісти
51 рік, і лише помічник?
показати весь коментар
01.05.2025 10:20 Відповісти
нга гіляку запроданця !!!
показати весь коментар
01.05.2025 10:21 Відповісти
А якщо би мужик написав в "однокакашниках" "Слава Україні!" то отримав би орден від СБУ і Зеленського?
З 2017 року кацапські соцмережі в Україні заборонені.
Якщо в 2025 році хтось в них ще сидить, то він або любитель "уского міра", чи "таскующий по СеСеСеРу", чи просто йо#нутий.
показати весь коментар
01.05.2025 10:29 Відповісти
На розмінування!
показати весь коментар
01.05.2025 11:34 Відповісти
Власть совершила и продолжает совершать много ошибок, но одна из главных это то, что не было введено для всей страны военное положение, так, как это положено и что не были изменены законы, которые бы предусматривали наказание за измену и сепаратизм в виде смертной казни, мораторий на которую нужно было отменить с началом полномасштабной войны.

Кроме того, нужен закон, по которому коррупция должна быть приравнена к измене Родине и наказание должно быть одно - публичная смертная казнь, это бы отрезвило очень многих ждунов и потенциальных воров от власти.
показати весь коментар
01.05.2025 11:44 Відповісти
 
 