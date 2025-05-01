Шпионил за ВСУ и корректировал авиаудары: задержан агент ГРУ в Харьковской области, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности Украины задержала в Харьковской области 51-летнего помощника машиниста, который оказался агентом ГРУ РФ.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
По данным СБУ, мужчина собирал информацию о перемещении украинских военных эшелонов и местах их разгрузки, а также шпионил за полетами боевых вертолетов ВСУ, чтобы помочь россиянам выявить локации украинских авиабаз.
Для корректировки авиаударов врага он фиксировал время и координаты прибытия военных эшелонов на объекты "Укрзализныци". Во время задержания у предателя изъяли запасной телефон, через который он поддерживал связь с куратором из РФ.
СБУ обнаружила, что мужчина попал в поле зрения российской разведки из-за антиукраинских комментариев в соцсети "Одноклассники". Ему объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). Подозреваемый находится под стражей и ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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Якщо в 2025 році хтось в них ще сидить, то він або любитель "уского міра", чи "таскующий по СеСеСеРу", чи просто йо#нутий.
Кроме того, нужен закон, по которому коррупция должна быть приравнена к измене Родине и наказание должно быть одно - публичная смертная казнь, это бы отрезвило очень многих ждунов и потенциальных воров от власти.