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Шпионил за ВСУ и корректировал авиаудары: задержан агент ГРУ в Харьковской области, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины задержала в Харьковской области 51-летнего помощника машиниста, который оказался агентом ГРУ РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

СБУ задержала агента ГРУ в Харьковской области

По данным СБУ, мужчина собирал информацию о перемещении украинских военных эшелонов и местах их разгрузки, а также шпионил за полетами боевых вертолетов ВСУ, чтобы помочь россиянам выявить локации украинских авиабаз.

Для корректировки авиаударов врага он фиксировал время и координаты прибытия военных эшелонов на объекты "Укрзализныци". Во время задержания у предателя изъяли запасной телефон, через который он поддерживал связь с куратором из РФ.

СБУ обнаружила, что мужчина попал в поле зрения российской разведки из-за антиукраинских комментариев в соцсети "Одноклассники". Ему объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). Подозреваемый находится под стражей и ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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Автор: 

СБУ (19916) шпионаж (1390) Харьковская область (850)


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01.05.2025 10:16 Ответить
51 рік, і лише помічник?
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01.05.2025 10:20 Ответить
нга гіляку запроданця !!!
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01.05.2025 10:21 Ответить
А якщо би мужик написав в "однокакашниках" "Слава Україні!" то отримав би орден від СБУ і Зеленського?
З 2017 року кацапські соцмережі в Україні заборонені.
Якщо в 2025 році хтось в них ще сидить, то він або любитель "уского міра", чи "таскующий по СеСеСеРу", чи просто йо#нутий.
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01.05.2025 10:29 Ответить
На розмінування!
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01.05.2025 11:34 Ответить
Власть совершила и продолжает совершать много ошибок, но одна из главных это то, что не было введено для всей страны военное положение, так, как это положено и что не были изменены законы, которые бы предусматривали наказание за измену и сепаратизм в виде смертной казни, мораторий на которую нужно было отменить с началом полномасштабной войны.

Кроме того, нужен закон, по которому коррупция должна быть приравнена к измене Родине и наказание должно быть одно - публичная смертная казнь, это бы отрезвило очень многих ждунов и потенциальных воров от власти.
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01.05.2025 11:44 Ответить
 
 