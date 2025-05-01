Шпионил за ВСУ и корректировал авиаудары: задержан агент ГРУ в Харьковской области, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины задержала в Харьковской области 51-летнего помощника машиниста, который оказался агентом ГРУ РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

По данным СБУ, мужчина собирал информацию о перемещении украинских военных эшелонов и местах их разгрузки, а также шпионил за полетами боевых вертолетов ВСУ, чтобы помочь россиянам выявить локации украинских авиабаз.

Для корректировки авиаударов врага он фиксировал время и координаты прибытия военных эшелонов на объекты "Укрзализныци". Во время задержания у предателя изъяли запасной телефон, через который он поддерживал связь с куратором из РФ.

СБУ обнаружила, что мужчина попал в поле зрения российской разведки из-за антиукраинских комментариев в соцсети "Одноклассники". Ему объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). Подозреваемый находится под стражей и ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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