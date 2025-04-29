Чиновница Первомайского горсовета оказалась агентом РФ и шпионила за защитниками южного региона, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала на Николаевщине еще одну российскую агентку. Ею оказалась 57-летняя работница одного из управлений Первомайского горсовета, которая шпионила за защитниками южного региона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

СБУ задержала ее, когда фигурантка находилась на совещании со своим руководством и коллегами.

Что установило следствие?

По материалам дела, предательница пыталась обнаружить "новые" локации подразделений ВСУ, куда они переместились из своих стандартных пунктов базирования после начала полномасштабной войны.

Также во время разведвылазок агент фиксировала маршруты движения, количество и наименование военной техники Сил обороны, направляющейся к передовой.

Собранную информацию она "сбрасывала" в шпионский чат-бот, который администрирует предатель - Сергей Лебедев (псевдоним "Лохматый"), скрывающийся в Донецке.

"Полученные разведданные вражеский "админ" переправлял своим кураторам сразу из двух российских спецслужб - ФСБ и военной разведки страны-агрессора.

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Враг готовил воздушный удар

Агентурные сведения оккупанты планировали использовать для подготовки новых серий ракетно-дронных атак РФ по территории региона.

Сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали фигурантку.

Во время обысков у нее изъята компьютерная техника и мобильные телефоны, которые злоумышленница использовала в подрывной деятельности в пользу оккупантов.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что сообщено о подозрении пророссийскому блогеру "Лохматому", который стал агентом ФСБ и через телеграм-канал корректировал ракетные удары РФ.