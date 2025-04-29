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Чиновница Первомайского горсовета оказалась агентом РФ и шпионила за защитниками южного региона, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала на Николаевщине еще одну российскую агентку. Ею оказалась 57-летняя работница одного из управлений Первомайского горсовета, которая шпионила за защитниками южного региона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

СБУ задержала ее, когда фигурантка находилась на совещании со своим руководством и коллегами.

предательница из Первомайска

Что установило следствие?

По материалам дела, предательница пыталась обнаружить "новые" локации подразделений ВСУ, куда они переместились из своих стандартных пунктов базирования после начала полномасштабной войны.

Также во время разведвылазок агент фиксировала маршруты движения, количество и наименование военной техники Сил обороны, направляющейся к передовой.

Собранную информацию она "сбрасывала" в шпионский чат-бот, который администрирует предатель - Сергей Лебедев (псевдоним "Лохматый"), скрывающийся в Донецке.

"Полученные разведданные вражеский "админ" переправлял своим кураторам сразу из двух российских спецслужб - ФСБ и военной разведки страны-агрессора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таксист из Краматорска передавал РФ локации минных полей ВСУ, - СБУ

Враг готовил воздушный удар

Агентурные сведения оккупанты планировали использовать для подготовки новых серий ракетно-дронных атак РФ по территории региона.

Сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали фигурантку.

Во время обысков у нее изъята компьютерная техника и мобильные телефоны, которые злоумышленница использовала в подрывной деятельности в пользу оккупантов.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержаны военный-контрактник и его жена, которые готовили теракты в Днепре, - СБУ. ФОТОрепортаж

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что сообщено о подозрении пророссийскому блогеру "Лохматому", который стал агентом ФСБ и через телеграм-канал корректировал ракетные удары РФ.

Автор: 

Николаевская область (2127) СБУ (19910) шпионаж (1389) Первомайский район (2) Первомайск (2)


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Топ комментарии
+13
Чергова смердюча савкова відрижка...
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29.04.2025 10:20
+8
У зелі таких поний ОП. Звідти треба починати
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29.04.2025 10:31
+5
Не нужно слишком строго наказывать эту мадам, просто нужно привязать её за ноги к двум

берёзам, а потом их отпустить и всё будет быстро и справедливо.
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29.04.2025 11:03
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Чергова смердюча савкова відрижка...
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29.04.2025 10:20 Ответить
У зелі таких поний ОП. Звідти треба починати
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29.04.2025 10:31 Ответить
там є ще питання і до нього самого
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29.04.2025 12:25 Ответить
а не можна було замінити цю шкуру на ВОЇНА-ТИТАНА
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29.04.2025 10:20 Ответить
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів... та багатьох інших адептів руZZкого міра....

дуже цікавить "робота" новоспеченого "українського адвоката" зрадника та адепта руZZкого міра та гундяєвського кривослав`я Ванюшки баканаффа......
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29.04.2025 10:22 Ответить
Первомайськ мафіозно-ригівське кубло ще з часів Л.Д. Кучми. А співробітництво із ФСБ лише реалії часу
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29.04.2025 10:23 Ответить
100% 👍
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29.04.2025 12:21 Ответить
..і замість того, щоб максимально викорінити отаких потвор-зрадників (а краще тих, хто банкує на найвищому рівні), лівоохоронна система Зєлі дарма витрачає час-ресурси і продовжує кошмарити патріотів Червінських-Порошенків-Марченків........
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29.04.2025 10:36 Ответить
Вона ж не одинока? Треба її їбуче сімейство теж до каталажки. Всі вони там однакові, випердиши смердючої рахованської вагіни.
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29.04.2025 10:38 Ответить
на гіляку запроданку !!!
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29.04.2025 11:01 Ответить
Не нужно слишком строго наказывать эту мадам, просто нужно привязать её за ноги к двум

берёзам, а потом их отпустить и всё будет быстро и справедливо.
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29.04.2025 11:03 Ответить
Эк, вы батенька, проповедник гуманизма. Почему не медленная смерть от чая с мышьяком?
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29.04.2025 11:37 Ответить
Слугорижка, послідовник ідей зека-януковича "дамбас порожняк нє гоніт" і учнів зека-януковича та мертвенчука, телеканалу "1+1" та шмарафона Зелі Потужно-брехливого "та хужє нє будєт".
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29.04.2025 11:29 Ответить
О, це щось новеньке - замість блюрити пики злодіів, заблюрили пики СБУ))) Сьогодні що, постний день?
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29.04.2025 11:41 Ответить
Страшенний бардак((
Раніше, аби потрапити прибирьницією в держ установи СБУ перевіряло все до 3 -го коліна, зараз йди хто хоч, хоч депутатом ставай(
Поверніть старі накази в СБУ і його вереранів!
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29.04.2025 11:41 Ответить
Я не помітила переляку на її обличчі, і тим більше каяття.
Знає, що адвокати її поставлять раком закон і вона буде на волі. Оце на їх обліччі.
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29.04.2025 11:44 Ответить
Потрібні РОЗСТРІЛИ, РОЗСТРІЛИ, РОЗСТРІЛИ ворогів під час війни на виживання України. ЗЕбанда кришує ворогів.
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29.04.2025 11:55 Ответить
Вона така ж убивця Українців, як і ******!
Повісити суку на дереві, от і ПОКАРАННЯ, але ж тепер, почнуться оті танці, прокурорських-суддівських з «доброчесністю», як і з беркутньою чи шуфричем з коломойшою??!?
Сирійці, ті більш дієво вирішили, з подібним ЗЛОМ!!
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29.04.2025 12:01 Ответить
 
 