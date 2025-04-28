Задержаны военный-контрактник и его жена, которые готовили теракты в Днепре, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Днепре задержаны супруги, которые по заказу России готовили теракты.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, они обустроили на территории областного центра и его окрестностях 6 тайников с самодельными взрывными устройствами и гранатами Ф-1.

"Враг планировал впоследствии завербовать новую группу агентов, которые должны были достать взрывчатку из тайников и использовать ее для подрывов в многолюдных местах. Кроме подготовки тайников оба предателя по поручению российских спецслужбистов "контролировали" выполнение диверсий другой агентурой", - говорится в сообщении.

Фигуранты зафиксировали последствия поджога почтового отделения, который совершили другие пособники РФ, которых впоследствии задержала СБУ.

Соответствующий "отчет" они прислали российскому куратору.

СБУ заблаговременно разоблачила супругов, задокументировала их преступления и задержала.

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Кого задержали

42-летний контрактник одной из воинских частей занимался подрывной деятельностью во время отпусков домой. Также задержана его 24-летняя жена, которую враг завербовал на одном из Телеграм-каналов.





Во время обыска у них изъята новая взрывчатка, замаскированная в термосы и начиненная саморезами. Также обнаружены телефоны и сим-карты, которые они использовали для связи с куратором.

Им сообщено о подозрении по трем статьям УК Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами или взрывчатыми веществами);

ч. 2 ст. 263-1 (незаконное изготовление взрывного устройства, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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