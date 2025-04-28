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Задержаны военный-контрактник и его жена, которые готовили теракты в Днепре, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Днепре задержаны супруги, которые по заказу России готовили теракты.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, они обустроили на территории областного центра и его окрестностях 6 тайников с самодельными взрывными устройствами и гранатами Ф-1.

"Враг планировал впоследствии завербовать новую группу агентов, которые должны были достать взрывчатку из тайников и использовать ее для подрывов в многолюдных местах. Кроме подготовки тайников оба предателя по поручению российских спецслужбистов "контролировали" выполнение диверсий другой агентурой", - говорится в сообщении.

Фигуранты зафиксировали последствия поджога почтового отделения, который совершили другие пособники РФ, которых впоследствии задержала СБУ.

Соответствующий "отчет" они прислали российскому куратору.

СБУ заблаговременно разоблачила супругов, задокументировала их преступления и задержала.

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Кого задержали

42-летний контрактник одной из воинских частей занимался подрывной деятельностью во время отпусков домой. Также задержана его 24-летняя жена, которую враг завербовал на одном из Телеграм-каналов.

В Днепре задержана супружеская пара, которая готовила теракты в городе
В Днепре задержана супружеская пара, которая готовила теракты в городе

Во время обыска у них изъята новая взрывчатка, замаскированная в термосы и начиненная саморезами. Также обнаружены телефоны и сим-карты, которые они использовали для связи с куратором.

В Днепре задержана супружеская пара, которая готовила теракты в городе

В Днепре задержана супружеская пара, которая готовила теракты в городе

Им сообщено о подозрении по трем статьям УК Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами или взрывчатыми веществами);
  • ч. 2 ст. 263-1 (незаконное изготовление взрывного устройства, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Автор: 

Днепр (4420) СБУ (19908) теракт (2303) Днепропетровская область (3965) Днепровский район (79)


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Топ комментарии
+6
Чергові мерзенні гниди...
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28.04.2025 10:13
+6
Я ось дивлюсь на це і думаю...
Годувати цих вилупків усе їх нікчемне життя... А, не дай бог, буде як в Штатах, коли прийшов до керма рудий жах та повипускав на волю тисячі отаких.
Пора би якось той... "прі попиткє к бєгству"...
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28.04.2025 10:32
+5
о, у цих життя склалось.
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28.04.2025 10:13
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о, у цих життя склалось.
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28.04.2025 10:13 Ответить
Чергові мерзенні гниди...
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28.04.2025 10:13 Ответить
котрих потрібно фотографувати відп...ними у м'ясо- це не люди.
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28.04.2025 10:37 Ответить
24 роки бабі - і ТАКІ руки? У моєї сусідки, що має дочку 40-річну, руки краще виглядятьЗдається мені - вона вже "в наркотичній системі" сидить років п"ять!
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28.04.2025 10:14 Ответить
Сусідка з гарними руками, то ++ !
П.С.
Ох старик. Трах-тибидох-тибидох.! (с)
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28.04.2025 10:41 Ответить
парадоксально-но в цей раз манкурти -українці.спілкується з жінкою українською.
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28.04.2025 10:17 Ответить
о, це вже не дурні підлітки, які роблять все, за що платять хоч які гроші..., це дорослі люди, які прекрасно усвідомлюють, що вони виконують, навіщо та які наслідки..., сподіваюсь, їхнє життя далі складеться саме так, як описано в статті...
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28.04.2025 10:21 Ответить
"Агенти при затриманні вчинили озброєний опір та були ліквідовані". А, стопе, ннєнєнє, я буду їх годувати доки не помру.
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28.04.2025 10:29 Ответить
Я ось дивлюсь на це і думаю...
Годувати цих вилупків усе їх нікчемне життя... А, не дай бог, буде як в Штатах, коли прийшов до керма рудий жах та повипускав на волю тисячі отаких.
Пора би якось той... "прі попиткє к бєгству"...
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28.04.2025 10:32 Ответить
А чи може оте падло (ну просто думки) раптово підслизнутися на крутих сходах?
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28.04.2025 10:40 Ответить
Позбавляти громадянства, крім посадок й конфіскацій.
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28.04.2025 10:43 Ответить
Таку паскуду треба тільки розстрілювати ,та розберітся вже з тими телеграм каналами.
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28.04.2025 10:44 Ответить
Та да, руки дійсно підгулявші!
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28.04.2025 10:58 Ответить
А скока еще случайных прохожих затаились на передке - привет от зебила. Чи может главзеб думает , шо он искусно стравил народ с военными через ТЦК, та шо там с цивильными, стравил ТЦК, тобто стравил военных тыла с военными с передка, и думает , шо уйдет от ответственности.
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28.04.2025 11:02 Ответить
 
 