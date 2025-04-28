Задержаны военный-контрактник и его жена, которые готовили теракты в Днепре, - СБУ. ФОТОрепортаж
В Днепре задержаны супруги, которые по заказу России готовили теракты.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Так, они обустроили на территории областного центра и его окрестностях 6 тайников с самодельными взрывными устройствами и гранатами Ф-1.
"Враг планировал впоследствии завербовать новую группу агентов, которые должны были достать взрывчатку из тайников и использовать ее для подрывов в многолюдных местах. Кроме подготовки тайников оба предателя по поручению российских спецслужбистов "контролировали" выполнение диверсий другой агентурой", - говорится в сообщении.
Фигуранты зафиксировали последствия поджога почтового отделения, который совершили другие пособники РФ, которых впоследствии задержала СБУ.
Соответствующий "отчет" они прислали российскому куратору.
СБУ заблаговременно разоблачила супругов, задокументировала их преступления и задержала.
Кого задержали
42-летний контрактник одной из воинских частей занимался подрывной деятельностью во время отпусков домой. Также задержана его 24-летняя жена, которую враг завербовал на одном из Телеграм-каналов.
Во время обыска у них изъята новая взрывчатка, замаскированная в термосы и начиненная саморезами. Также обнаружены телефоны и сим-карты, которые они использовали для связи с куратором.
Им сообщено о подозрении по трем статьям УК Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами или взрывчатыми веществами);
- ч. 2 ст. 263-1 (незаконное изготовление взрывного устройства, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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П.С.
Ох старик. Трах-тибидох-тибидох.! (с)
"Агенти при затриманні вчинили озброєний опір та були ліквідовані". А, стопе, ннєнєнє, я буду їх годувати доки не помру.
Годувати цих вилупків усе їх нікчемне життя... А, не дай бог, буде як в Штатах, коли прийшов до керма рудий жах та повипускав на волю тисячі отаких.
Пора би якось той... "прі попиткє к бєгству"...