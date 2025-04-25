Предательница из Борисполя устанавливала "видеоловушки" для корректировки ударов РФ по Киевщине. Ее задержали, - СБУ. ФОТОрепортаж
Киберспециалисты Службы безопасности задержали под Киевом еще одного агента ФСБ, которая корректировала ракетно-пушечные атаки рф по столичному региону.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Какую информацию предательница передавала врагу?
Как отмечается, основными целями, которые пытался разведать враг, были локации воинских частей Вооруженных Сил Украины и подразделений СБУ.
Чтобы навести воздушные удары, злоумышленница должна была установить напротив зданий оборонных объектов скрытые вайфай камеры с онлайн-трансляцией для российских спецслужбистов.
"После приобретения первой миникамеры за деньги фсб вражеская приспешница прибыла к одному из военных объектов, чтобы установить возле него "точку наблюдения".
Однако злоумышленница не успела этого сделать, поскольку СБУ задержала ее "с поличным" вблизи оборонного здания", - говорится в сообщении.
Что известно о предательнице?
На месте происшествия у фигурантки изъято видеоустройство и телефон с доказательствами работы на РФ.
По данным следствия, фигуранткой является 30-летняя безработная жительница Борисполя, которую оккупанты дистанционно завербовали на Телеграм-канале по поиску "быстрых заработков".
В ходе расследования установлено дополнительное задание агента - отслеживание последствий вражеских "прилетов" по Киевской области. Для этого она периодически объезжала локации, которые получала от куратора.
Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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