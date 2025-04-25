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Предательница из Борисполя устанавливала "видеоловушки" для корректировки ударов РФ по Киевщине. Ее задержали, - СБУ. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты Службы безопасности задержали под Киевом еще одного агента ФСБ, которая корректировала ракетно-пушечные атаки рф по столичному региону.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Какую информацию предательница передавала врагу?

Как отмечается, основными целями, которые пытался разведать враг, были локации воинских частей Вооруженных Сил Украины и подразделений СБУ.

Смотрите также: Задержана безработная агент РФ, которая устанавливала "видеоловушки" и готовила воздушный удар врага по железной дороге на Черниговщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

предательница из Борисполя
предательница из Борисполя
предательница из Борисполя
предательница из Борисполя
предательница из Борисполя
предательница из Борисполя
предательница из Борисполя
предательница из Борисполя

Чтобы навести воздушные удары, злоумышленница должна была установить напротив зданий оборонных объектов скрытые вайфай камеры с онлайн-трансляцией для российских спецслужбистов.

"После приобретения первой миникамеры за деньги фсб вражеская приспешница прибыла к одному из военных объектов, чтобы установить возле него "точку наблюдения".

Однако злоумышленница не успела этого сделать, поскольку СБУ задержала ее "с поличным" вблизи оборонного здания", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожизненное заключение грозит российскому агенту, который планировал пустить под откос эшелоны ВСУ на Буковине, - СБУ. ФОТО

Что известно о предательнице?

На месте происшествия у фигурантки изъято видеоустройство и телефон с доказательствами работы на РФ.

По данным следствия, фигуранткой является 30-летняя безработная жительница Борисполя, которую оккупанты дистанционно завербовали на Телеграм-канале по поиску "быстрых заработков".

В ходе расследования установлено дополнительное задание агента - отслеживание последствий вражеских "прилетов" по Киевской области. Для этого она периодически объезжала локации, которые получала от куратора.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Автор: 

Борисполь (768) Киевская область (4140) СБУ (19908) шпионаж (1389) Бориспольский район (23)


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Топ комментарии
+9
На розмінування!
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25.04.2025 13:28
+5
Сирійці, з таким лайном, не мусолять, як в Україні оті заробітчани з прокурорської та суддівськоії «доброчесності», а одразу на вірьовку, і це дієво!
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25.04.2025 13:33
+4
тварюка грьобана!! Ненавиджу цих сук чортових.
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25.04.2025 13:49
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На розмінування!
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25.04.2025 13:28 Ответить
Запустити йорша в щєль, а руки зав'язати за спиною падлюці!
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25.04.2025 14:31 Ответить
Сирійці, з таким лайном, не мусолять, як в Україні оті заробітчани з прокурорської та суддівськоії «доброчесності», а одразу на вірьовку, і це дієво!
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25.04.2025 13:33 Ответить
Це прямі витрати. А тут дві пари дармових рук. Не думаю, шо житомирські гранітні кар'єри повністю укомплектовані. Шукала роботу? Нехай працює!
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25.04.2025 13:36 Ответить
ні, розстрілювати то краще. Показово! Щоб іншим не хотілось тих грошей.
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25.04.2025 13:50 Ответить
Ето усчємлєніє прав узкоізичних!
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25.04.2025 13:34 Ответить
тварюка грьобана!! Ненавиджу цих сук чортових.
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25.04.2025 13:49 Ответить
У сбушніків всі агенти то наріки, то безробітні, то малолітні ідіоти. Може закрити в Україні доступ то тєлєги і агенти кгб закінчаться?
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25.04.2025 13:54 Ответить
Та какая разніца, ця свинотітка виховувалася марафоном і репертуаром Нелоха Потужно-Брехливого, що не втік "какой разницей" і ми "одинннарот", нада просто перестать стрелять.
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25.04.2025 13:56 Ответить
Скільки цього бидла розвелось ,коли ви вже виздихаєте ?
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25.04.2025 14:43 Ответить
А як вони виздихають? Це вихованці "95 кварталу", який після повномасшабного вторгнення перевів баранів на марафон. Їх в Україні більше чим нормальних і патріотів.
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25.04.2025 15:05 Ответить
І знову цим гнидам в поміч телеграм ?
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25.04.2025 15:26 Ответить
 
 