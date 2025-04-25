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Зрадниця з Борисполя встановлювала "відеопастки" для коригування ударів РФ по Київщині. Її затримали, - СБУ. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці Служби безпеки затримали під Києвом ще одну агентку ФСБ, яка коригувала ракетно-дронові атаки рф по столичному регіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Яку інформацію зрадниця передавала ворогу?

Як зазначається, основними цілями, які намагався розвідати ворог, були локації військових частин Збройних Сил України та підрозділів СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зрадник із Бахмуту коригував ворожі удари по Черкащині, - СБУ. ФОТО

зрадниця з Борисполя
зрадниця з Борисполя
зрадниця з Борисполя
зрадниця з Борисполя
зрадниця з Борисполя
зрадниця з Борисполя
зрадниця з Борисполя
зрадниця з Борисполя

Щоб навести повітряні удари, зловмисниця мала встановити навпроти будівель оборонних об’єктів приховані вайфай камери з онлайн-трансляцією для російських спецслужбістів.

"Після придбання першої мінікамери за гроші фсб ворожа поплічниця прибула до одного з військових об’єктів, щоб встановити біля нього "точку спостереження".

Однак зловмисниця не встигла цього зробити, оскільки СБУ затримала її "на гарячому" поблизу оборонної будівлі", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Довічне ув’язнення загрожує російському агенту, який планував пустити під укіс ешелони ЗСУ на Буковині, - СБУ. ФОТО

Що відомо про зрадницю?

На місці події у фігурантки вилучено відеопристрій і телефон із доказами роботи на РФ.

За даними слідства, фігуранткою є 30-річна безробітна мешканка Борисполя, яку окупанти дистанційно завербували на Телеграм-каналі з пошуку "швидких заробітків".

Під час розслідування встановлено додаткове завдання агентки - відстеження наслідків ворожих "прильотів" по Київщині. Для цього вона періодично об’їжджала локації, які отримувала від куратора.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Автор: 

Бориспіль (1144) Київська область (4028) СБУ (12826) шпигунство (993) Бориспільський район (22)


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Топ коментарі
+5
На розмінування!
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25.04.2025 13:28
+4
Сирійці, з таким лайном, не мусолять, як в Україні оті заробітчани з прокурорської та суддівськоії «доброчесності», а одразу на вірьовку, і це дієво!
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25.04.2025 13:33
+3
тварюка грьобана!! Ненавиджу цих сук чортових.
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25.04.2025 13:49
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На розмінування!
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25.04.2025 13:28 Відповісти
Запустити йорша в щєль, а руки зав'язати за спиною падлюці!
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25.04.2025 14:31 Відповісти
Сирійці, з таким лайном, не мусолять, як в Україні оті заробітчани з прокурорської та суддівськоії «доброчесності», а одразу на вірьовку, і це дієво!
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25.04.2025 13:33 Відповісти
Це прямі витрати. А тут дві пари дармових рук. Не думаю, шо житомирські гранітні кар'єри повністю укомплектовані. Шукала роботу? Нехай працює!
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25.04.2025 13:36 Відповісти
ні, розстрілювати то краще. Показово! Щоб іншим не хотілось тих грошей.
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25.04.2025 13:50 Відповісти
Ето усчємлєніє прав узкоізичних!
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25.04.2025 13:34 Відповісти
тварюка грьобана!! Ненавиджу цих сук чортових.
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25.04.2025 13:49 Відповісти
У сбушніків всі агенти то наріки, то безробітні, то малолітні ідіоти. Може закрити в Україні доступ то тєлєги і агенти кгб закінчаться?
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25.04.2025 13:54 Відповісти
Та какая разніца, ця свинотітка виховувалася марафоном і репертуаром Нелоха Потужно-Брехливого, що не втік "какой разницей" і ми "одинннарот", нада просто перестать стрелять.
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25.04.2025 13:56 Відповісти
Скільки цього бидла розвелось ,коли ви вже виздихаєте ?
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25.04.2025 14:43 Відповісти
 
 