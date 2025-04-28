Затримано військового-контрактника та його дружину, які готували теракти в Дніпрі, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Дніпрі затримано подружжя, яке на замовлення Росії готувало теракти.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, вони облаштували на території обласного центру та його околицях 6 тайників із саморобними вибуховими пристроями та гранатами Ф-1.

"Ворог планував згодом завербувати нову групу агентів, які мали дістати вибухівку зі схованок та використати її для підривів у людних місцях. Крім підготовки схронів обидва зрадники за дорученням російських спецслужбістів "контролювали" виконання диверсій іншою агентурою", - йдеться в повідомленні.

Фігуранти зафіксували наслідки підпалу поштового відділення, який вчинили інші поплічники РФ, яких згодом затримала СБУ.

Відповідний "звіт" вони надіслали російському куратору.

СБУ завчасно викрила подружжя, задокументувала їхні злочини та затримала.

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Кого затримали

42-річний контрактник однієї з військових частин займався підривною діяльністю під час відпусток додому. Також затримано його 24-річну дружину, яку ворог завербував на одному з Телеграм-каналів.





Під час обшуку у них вилучено нову вибухівку, замасковану в термоси та начинену саморізами. Також виявлено телефони та сім-карти, які вони використовували для зв’язку з куратором.

Наразі їм повідомлено про підозру за трьома статтями КК України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з бойовими припасами або вибуховими речовинами);

ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухового пристрою, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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