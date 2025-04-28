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Новини Фото Протидія терактам
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Затримано військового-контрактника та його дружину, які готували теракти в Дніпрі, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Дніпрі затримано подружжя, яке на замовлення Росії готувало теракти.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, вони облаштували на території обласного центру та його околицях 6 тайників із саморобними вибуховими пристроями та гранатами Ф-1.

"Ворог планував згодом завербувати нову групу агентів, які мали дістати вибухівку зі схованок та використати її для підривів у людних місцях. Крім підготовки схронів обидва зрадники за дорученням російських спецслужбістів "контролювали" виконання диверсій іншою агентурою", - йдеться в повідомленні.

Фігуранти зафіксували наслідки підпалу поштового відділення, який вчинили інші поплічники РФ, яких згодом затримала СБУ.

Відповідний "звіт" вони надіслали російському куратору.

СБУ завчасно викрила подружжя, задокументувала їхні злочини та затримала.

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Кого затримали

42-річний контрактник однієї з військових частин займався підривною діяльністю під час відпусток додому. Також затримано його 24-річну дружину, яку ворог завербував на одному з Телеграм-каналів.

У Дніпрі затримано подружжя, яке готувало теракти в місті
У Дніпрі затримано подружжя, яке готувало теракти в місті

Під час обшуку у них вилучено нову вибухівку, замасковану в термоси та начинену саморізами. Також виявлено телефони та сім-карти, які вони використовували для зв’язку з куратором.

У Дніпрі затримано подружжя, яке готувало теракти в місті

У Дніпрі затримано подружжя, яке готувало теракти в місті

Наразі їм повідомлено про підозру за трьома статтями КК України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з бойовими припасами або вибуховими речовинами);
  • ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухового пристрою, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: 

Дніпро (3276) СБУ (12829) теракт (1016) Дніпропетровська область (3738) Дніпровський район (80)


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Топ коментарі
+9
Чергові мерзенні гниди...
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28.04.2025 10:13
+6
о, у цих життя склалось.
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28.04.2025 10:13
+6
парадоксально-но в цей раз манкурти -українці.спілкується з жінкою українською.
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28.04.2025 10:17
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о, у цих життя склалось.
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28.04.2025 10:13 Відповісти
Чергові мерзенні гниди...
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28.04.2025 10:13 Відповісти
котрих потрібно фотографувати відп...ними у м'ясо- це не люди.
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28.04.2025 10:37 Відповісти
24 роки бабі - і ТАКІ руки? У моєї сусідки, що має дочку 40-річну, руки краще виглядятьЗдається мені - вона вже "в наркотичній системі" сидить років п"ять!
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28.04.2025 10:14 Відповісти
Сусідка з гарними руками, то ++ !
П.С.
Ох старик. Трах-тибидох-тибидох.! (с)
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28.04.2025 10:41 Відповісти
парадоксально-но в цей раз манкурти -українці.спілкується з жінкою українською.
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28.04.2025 10:17 Відповісти
Може вони планували вбити гордість української нації- Зеленського, Єрмака й Арахамію?
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28.04.2025 11:40 Відповісти
о, це вже не дурні підлітки, які роблять все, за що платять хоч які гроші..., це дорослі люди, які прекрасно усвідомлюють, що вони виконують, навіщо та які наслідки..., сподіваюсь, їхнє життя далі складеться саме так, як описано в статті...
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28.04.2025 10:21 Відповісти
"Агенти при затриманні вчинили озброєний опір та були ліквідовані". А, стопе, ннєнєнє, я буду їх годувати доки не помру.
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28.04.2025 10:29 Відповісти
Я ось дивлюсь на це і думаю...
Годувати цих вилупків усе їх нікчемне життя... А, не дай бог, буде як в Штатах, коли прийшов до керма рудий жах та повипускав на волю тисячі отаких.
Пора би якось той... "прі попиткє к бєгству"...
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28.04.2025 10:32 Відповісти
А чи може оте падло (ну просто думки) раптово підслизнутися на крутих сходах?
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28.04.2025 10:40 Відповісти
Позбавляти громадянства, крім посадок й конфіскацій.
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28.04.2025 10:43 Відповісти
Таку паскуду треба тільки розстрілювати ,та розберітся вже з тими телеграм каналами.
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28.04.2025 10:44 Відповісти
Та да, руки дійсно підгулявші!
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28.04.2025 10:58 Відповісти
А скока еще случайных прохожих затаились на передке - привет от зебила. Чи может главзеб думает , шо он искусно стравил народ с военными через ТЦК, та шо там с цивильными, стравил ТЦК, тобто стравил военных тыла с военными с передка, и думает , шо уйдет от ответственности.
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28.04.2025 11:02 Відповісти
как можно быть такими отбитыми сволочами?!
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28.04.2025 11:44 Відповісти
Очередная ИБД от СБУ? Чего все в одинаковом камуфляже? Шприцы для антуража добавили? Баба без наручников, прямо семейное фото на память.
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28.04.2025 12:05 Відповісти
 
 