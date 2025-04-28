Затримано військового-контрактника та його дружину, які готували теракти в Дніпрі, - СБУ. ФОТОрепортаж
У Дніпрі затримано подружжя, яке на замовлення Росії готувало теракти.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Так, вони облаштували на території обласного центру та його околицях 6 тайників із саморобними вибуховими пристроями та гранатами Ф-1.
"Ворог планував згодом завербувати нову групу агентів, які мали дістати вибухівку зі схованок та використати її для підривів у людних місцях. Крім підготовки схронів обидва зрадники за дорученням російських спецслужбістів "контролювали" виконання диверсій іншою агентурою", - йдеться в повідомленні.
Фігуранти зафіксували наслідки підпалу поштового відділення, який вчинили інші поплічники РФ, яких згодом затримала СБУ.
Відповідний "звіт" вони надіслали російському куратору.
СБУ завчасно викрила подружжя, задокументувала їхні злочини та затримала.
Кого затримали
42-річний контрактник однієї з військових частин займався підривною діяльністю під час відпусток додому. Також затримано його 24-річну дружину, яку ворог завербував на одному з Телеграм-каналів.
Під час обшуку у них вилучено нову вибухівку, замасковану в термоси та начинену саморізами. Також виявлено телефони та сім-карти, які вони використовували для зв’язку з куратором.
Наразі їм повідомлено про підозру за трьома статтями КК України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з бойовими припасами або вибуховими речовинами);
- ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухового пристрою, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
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П.С.
Ох старик. Трах-тибидох-тибидох.! (с)
"Агенти при затриманні вчинили озброєний опір та були ліквідовані". А, стопе, ннєнєнє, я буду їх годувати доки не помру.
Годувати цих вилупків усе їх нікчемне життя... А, не дай бог, буде як в Штатах, коли прийшов до керма рудий жах та повипускав на волю тисячі отаких.
Пора би якось той... "прі попиткє к бєгству"...