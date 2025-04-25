Арештовано судно "тіньового флоту" РФ, що вивезло 5 тис. тонн вкраденого зерна з окупованого Криму, - СБУ. ФОТОрепортаж
Арештовано іноземне судно, яке допомагало росіянам викрадати українську агропродукцію з тимчасово окупованих територій.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Операцію провели СБУ та Держприкордонслужба у внутрішніх водах Чорноморської акваторії України.
"Арештоване судно входило до складу "тіньового" флоту росії, який кремль використовує для продажу у треті країни награбованого українського зерна. За матеріалами справи, наприкінці 2024 року суховантаж вивіз з порту Севастополя 5 тис. тонн пшениці, яку викрали на тимчасово окупованій території півдня України.
Щоб приховати злочини окупантів, плавзасіб здійснював незаконний рейд під прапором однієї з країн Азії", - йдеться в повідомленні.
На судні виявили документи, навігаційне обладнання та інші речові докази, що підтверджують факти розграбування української агропродукції.
Після арешту суховантажу і затримання екіпажу тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів РФ та притягнення винних до відповідальності.
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