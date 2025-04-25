Арестовано судно "теневого флота" РФ, вывезшее 5 тыс. тонн украденного зерна из оккупированного Крыма, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Арестовано иностранное судно, которое помогало россиянам похищать украинскую агропродукцию с временно оккупированных территорий.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Операцию провели СБУ и Госпогранслужба во внутренних водах Черноморской акватории Украины.
"Арестованное судно входило в состав "теневого" флота России, который кремль использует для продажи в третьи страны награбленного украинского зерна. По материалам дела, в конце 2024 года сухогруз вывез из порта Севастополя 5 тыс. тонн пшеницы, которую похитили на временно оккупированной территории юга Украины.
Чтобы скрыть преступления оккупантов, плавсредство осуществляло незаконный рейд под флагом одной из стран Азии", - говорится в сообщении.
На судне обнаружили документы, навигационное оборудование и другие вещественные доказательства, подтверждающие факты разграбления украинской агропродукции.
После ареста сухогруза и задержания экипажа продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступлений РФ и привлечения виновных к ответственности.
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