Арестовано судно "теневого флота" РФ, вывезшее 5 тыс. тонн украденного зерна из оккупированного Крыма, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Арестовано иностранное судно, которое помогало россиянам похищать украинскую агропродукцию с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Операцию провели СБУ и Госпогранслужба во внутренних водах Черноморской акватории Украины.

"Арестованное судно входило в состав "теневого" флота России, который кремль использует для продажи в третьи страны награбленного украинского зерна. По материалам дела, в конце 2024 года сухогруз вывез из порта Севастополя 5 тыс. тонн пшеницы, которую похитили на временно оккупированной территории юга Украины.

Чтобы скрыть преступления оккупантов, плавсредство осуществляло незаконный рейд под флагом одной из стран Азии", - говорится в сообщении.

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На судне обнаружили документы, навигационное оборудование и другие вещественные доказательства, подтверждающие факты разграбления украинской агропродукции.

После ареста сухогруза и задержания экипажа продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступлений РФ и привлечения виновных к ответственности.

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