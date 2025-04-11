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Новости Фото Теневой флот России
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Танкер "теневого флота" РФ Kiwala задержали ВМС Эстонии. ФОТОрепортаж

Утром в пятницу, 11 апреля, ВМС Эстонии задержали танкер Kiwala, судно из российского "теневого флота", которое занимается экспортом российской сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны.

Об этом пишет ERR, передает Цензор.НЕТ.

Командующий Военно-морскими силами Эстонии Иво Вярк отметил, что задержание не связано с подозрениями в угрозе критической инфраструктуре.

Танкер теневого флота РФ Kiwala задержали в Эстонии

Эстония начала готовиться к операции в четверг вечером, а сама операция началась в три часа ночи. В 4:19 танкер Kiwala вошел в воды Эстонии. По данным MarineTraffic, сейчас судно находится к востоку от острова Аэгна, рядом с ним - два военных корабля.

Судно было под санкциями в связи с предыдущей деятельностью в Европейском Союзе и направлялось в Усть-Луг. У танкера не было флага, а такие суда не имеют права на передвижение.

Также читайте: Германия конфисковала танкер "теневого флота" РФ

В ходе задержания проверяется техническое состояние судна и документы экипажа. К операции был привлечен вертолет.

На танкере находится 24 человека. По данным эстонских властей, капитан судна - гражданин Китая, который сотрудничает со следствием.

По информации украинского портала WarSanctions, это судно из российского теневого флота, которое занимается экспортом российской сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны.

В последнее время судно ходило под флагом Джибути.

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Танкер теневого флота РФ Kiwala задержали в Эстонии
Танкер теневого флота РФ Kiwala задержали в Эстонии
Танкер теневого флота РФ Kiwala задержали в Эстонии

Автор: 

россия (95489) флот (808) Эстония (1420) танкер (145)


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Топ комментарии
+23
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Дякую Естонському діду, що даве московську гниду!
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11.04.2025 13:19
+20
естонці гарні хлопаки, вміють грунтовно розбиратися, спокійно, без поспіху, холоднокровно
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11.04.2025 13:38
+13
Ну, конфіскувать - не конфіскують, але "мізки попарять" кацапам... І час "помурижать"... А для таких суден "час - це гроші...".
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11.04.2025 13:20
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Дякую Естонському діду, що даве московську гниду!
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11.04.2025 13:19 Ответить
Ну, конфіскувать - не конфіскують, але "мізки попарять" кацапам... І час "помурижать"... А для таких суден "час - це гроші...".
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11.04.2025 13:20 Ответить
естонці гарні хлопаки, вміють грунтовно розбиратися, спокійно, без поспіху, холоднокровно
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11.04.2025 13:38 Ответить
Та-а, канеш-шна !!! Эсто-онцы ра-асберутцца та-а-асканальна !!!
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11.04.2025 13:42 Ответить
кацапам сподобається
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11.04.2025 13:42 Ответить
- Почему эстонцы - такие хорошие снайперы?
- Па-атаму что ани не-е спе-еша, спа-акойно вы-ыбирают па-азицию.. Па-атом тщате-ельно абустраиваются. Па-атом тщате-ельно прицеливаются и пла-авно нажима-ают спускавой крючок... А-а да-альше пу-уля ле-етит нез-завис-симо а-ат стре-елка...
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11.04.2025 14:16 Ответить
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11.04.2025 14:21 Ответить
Що я повинен зрозуміть з цих картинок?
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11.04.2025 14:47 Ответить
звичайний класичний естонський гумор
Кая Каллас - просто красуня та чудова жіночка
перед нею навитяжку - естонські військові
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11.04.2025 14:49 Ответить
Я важко сприймаю іноземний гумор... За виключенням єврейських анекдотів... Тому що в Україні саме євреї розвинули даний вид народної творчості...
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11.04.2025 14:52 Ответить
йдемо троха до європи
вчимося усі разом
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11.04.2025 14:58 Ответить
а вантаж можуть арештувати наприклад?
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11.04.2025 14:24 Ответить
якщо крадений або відсутні підтверджуючі походження/власника документи - так
якщо є підтверджений законний власник - ні, бо тоді у разі арешту через морський міжнародний арбітраж прилетить дай дороги
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11.04.2025 14:36 Ответить
Можуть... Якщо будуть достатні підстави. На даний час я не володію достатнім обсягом інформації, щоб дать конкретну відповідь...
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11.04.2025 14:45 Ответить
А ТИ чого лізеш? Тебе сюди, точно не "звали"... Та ще з лайкою та матюками...
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12.04.2025 03:16 Ответить
Та ж із фото видно - пустий, пливло гівно по нафту
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11.04.2025 19:36 Ответить
якщо не можна конфіскувати, то потрібно на пів року, рік увімкнути бюрократичну машину та розібратися стосовно цього танкера.
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11.04.2025 13:33 Ответить
Кацапы, ну как паплавали ???
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11.04.2025 13:39 Ответить
Нафтопродукти - в ЗСУ, решта - обмінний фонд.
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11.04.2025 13:53 Ответить
Горючку слить, корито на торги или порезать
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11.04.2025 14:02 Ответить
https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/411 KIWALA IMO 9332810
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11.04.2025 14:03 Ответить
Кива - человек-пароход!
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11.04.2025 14:08 Ответить
опа ести згадали що їх предки були вікнгосам на Балтиці так що рузге лайби е законна ціль для призових команд
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11.04.2025 15:01 Ответить
Вони родичі млрдви ерзі...обличчя схожі, і такіж уповільнені
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11.04.2025 15:55 Ответить
А ти про "ушкуйників" чув? Це були такі самі "вікінги" - тільки "словенські" ... З Новгорода. Так от - це були серйозні "конкуренти" вікінгам, у східній частині Балтики... Трясли узбережжя "Коливані" (Естонії, "чуди белоглазой"), та "Сумі" (Фінляндії) - "Як Тузік - ганчірку...". У Новгородському соборі до цих пір встановлені "врата", відлиті з срібла. Виготовлені для одного з міст Ганзейського союзу, були вкрадені вікінгами. А потім їх зустріли в морі "ушкуйники". І врата припливли у Новгород...
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12.04.2025 07:29 Ответить
ушкуйники це проізводне від ушкуя а ушкуй це річна а не морська посудина та ще плоскодонна і буянили ушкуйники не на Балтиці а на Волзі
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12.04.2025 12:57 Ответить
Ушку́йники (повольникиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%BA%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8#cite_note-:0-1 [1]) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 новгородские https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B пираты (преимущественно речные), которые далеко проникали на север и восток, тем самым содействуя расширению разбойничьей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F торговли и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F колоний Новгородаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%BA%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8#cite_note-2 [2]. Первое упоминание в летописи было в 1360 годуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%BA%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8#cite_note-:0-1 [1]

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C Летописи, по месту действия, дают ушкуйникам имя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8B поморов или https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B5 волжан. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8_(%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE) Вольные люди, входившие в вооружённую https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0 дружину, снаряжавшуюся новгородскими https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%8B купцами и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B5 боярами, разъезжавшую на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%BA%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8#%D0%A3%D1%88%D0%BA%D1%83%D0%B9 ушкуях и занимавшуюся торговым промыслом и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B3 набегами на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0 Волге и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0) Каме; https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA повольники (на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C Руси XIV-XV веках), охраной приграничных территорий Великого Новгорода. Также новгородские ушкуйники промышляли на северных рекахhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%BA%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8#cite_note-3 [3] - в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F Новгородской и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F Вятской землях XIV-XV веках члены вооружённых дружин посадского войска новгородского https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0#%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA посадника, формировавшихся для защиты северо-западных границ Руси. В свободное время от службы ушкуйники осуществляли торговые и промысловые экспедиции на Волгу и Каму. Другие названия ушкуйников - «повольники», «люди молодые»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%BA%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8#cite_note-4 [4], «ро́тники»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%BA%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8#cite_note-5 [5].
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12.04.2025 13:32 Ответить
на плоско донках в фінском і ще раз не було посадьского вейска посадника бо пополченням керувати там повинен бойовий князь с 14 ст пограбували на буй все Поволжя спалили по бухому ділу посад ніжегордцям і князеньку їхного в бочку з лайном макнули
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12.04.2025 18:41 Ответить
Все сказав? А тепер - "по поличках":
1. Ушкуй - морское или речное парусно-гребное судно, на котором плавали https://warriors.fandom.com/ru/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%BA%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 ушкуйники.

Ушкуй - используемое на Руси парусно-гребное судно XI - XV вв. Происходит от названия реки Оскуй - правого притока Волхова у Новгорода, где новгородцы строили лодки называемые ими "оскуй", или "ушкуй". Изготавливались в двух вариантах: для сплава по реке и для моря. Длина ушкуя составляла 12-14 метров, ширина 2,5 метра. Высота борта около 1 метра и осадка до 60 см. Вместимость до 30 человек. В морском варианте использовался косой парус и по обоим концам корпуса судна делались трюмы. Речной ушкуй имел прямой парус и полностью открытую палубу без трюмов. В обоих вариантах вместо руля использовалось кормовое весло.

2. "Плоскодонками" були і "дракари" вікінгів...
3. У Новгороді "бойовий князь" був "найманим". Його наймало віче, і доручало керівництво "посадським" військом. У власному розпорядженні князь міг мати лише невелику дружину, яку, переважно, утримував власним коштом.
3. Ушкуйники були ще за часів Володимира І. Після смерті Святослава не тільки Володимир був "посаджений на стіл" у Новгороді. У Коростні сидів Олег, інший син Святослава. І саме на нього ставила спочатку слов"янська партія (бо Володимир був малолітнім. Але варяжська партія розгромила Коростень, і Олег загинув. Володимир з своєю дружиною сів на ушкуї та пішов у Швецію. Там кілька років ушкуйники воювали у складі війська короля Швеції, допомагаючи йому централізувать державу, проти варягів Готланда. Там була така собі "розбійницька республіка", прототип Січі Запорізької
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12.04.2025 19:02 Ответить
Яр ти що верзешь ось тобі дракар
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13.04.2025 04:24 Ответить
а ось тобі ушкуй у розрізі
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13.04.2025 04:26 Ответить
І що? "Драккар" без "прикрас"... На парусних кораблях кінця 18 ст. теж щезли різьблені прикраси, які були на галеонах та каравелах 16 ст. Залишилась лише "функціональність... На "чайках" козаків теж не було "прикрас"... А плавали та воювали і на ріках, і на морі... Мова ж почалася не про деталі суден - а про факти розбійництва "ушкуйників на Балтиці! А ти ніяких заперечень не привів - тільки "всираєшся", доводячи, що "ушкуйники" розбійничали тільки на Волзі та Камі. Козаки запорізькі теж не тільки у Чорному та Азовському морях, воювали, але й в Атлантиці! Ти не знав? Знамените взяття Дюнкерка! Французи "лоб розбивали" місяцями - нічого зробить не змогли. Козаки на "чайках" захопили вночі караван кораблів іспанських, що віз припаси в Дюнкерк. Переодяглися в іспанців, і зайшли в порт. А там ударили. І взяли Дюнкерк. Саме тоді був скандал з Рішельє. Бо він вирішив зекономить, і не платить козакам за штурм. Почав розпускать слухи, що козаки воюють "неправильно" і неблагородно" - за гроші. Сірко відповів французам: "Кожний воює за те, кому чого не вистачає... У нас - грошей... У Вас - честі...". А Рішельє було сказано: "Не заплатите - ми підем до іспанців. Вони пропонували вдвічі більше..."
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13.04.2025 06:06 Ответить
З почином Естонію! Може другі країни будуть наслідувати їх приклад.
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11.04.2025 15:05 Ответить
Якщо затримання базувалось виключно на відсутності прапора на щоглі то це простий пук в калюжу. Команда піднімає прапор показує суднові документи і йде далі своєю дорогою. Може там щось є більш суттєве.
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11.04.2025 15:27 Ответить
Ось так рішуче потрібно діяти всім !
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11.04.2025 16:56 Ответить
Мочить надо, как и каклов❤️
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11.04.2025 18:09 Ответить
ПНХ
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11.04.2025 19:27 Ответить
 
 