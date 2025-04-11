Танкер "теневого флота" РФ Kiwala задержали ВМС Эстонии. ФОТОрепортаж
Утром в пятницу, 11 апреля, ВМС Эстонии задержали танкер Kiwala, судно из российского "теневого флота", которое занимается экспортом российской сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны.
Об этом пишет ERR, передает Цензор.НЕТ.
Командующий Военно-морскими силами Эстонии Иво Вярк отметил, что задержание не связано с подозрениями в угрозе критической инфраструктуре.
Эстония начала готовиться к операции в четверг вечером, а сама операция началась в три часа ночи. В 4:19 танкер Kiwala вошел в воды Эстонии. По данным MarineTraffic, сейчас судно находится к востоку от острова Аэгна, рядом с ним - два военных корабля.
Судно было под санкциями в связи с предыдущей деятельностью в Европейском Союзе и направлялось в Усть-Луг. У танкера не было флага, а такие суда не имеют права на передвижение.
В ходе задержания проверяется техническое состояние судна и документы экипажа. К операции был привлечен вертолет.
На танкере находится 24 человека. По данным эстонских властей, капитан судна - гражданин Китая, который сотрудничает со следствием.
По информации украинского портала WarSanctions, это судно из российского теневого флота, которое занимается экспортом российской сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны.
В последнее время судно ходило под флагом Джибути.
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Дякую Естонському діду, що даве московську гниду!
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Кая Каллас - просто красуня та чудова жіночка
перед нею навитяжку - естонські військові
вчимося усі разом
якщо є підтверджений законний власник - ні, бо тоді у разі арешту через морський міжнародний арбітраж прилетить дай дороги
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C Летописи, по месту действия, дают ушкуйникам имя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8B поморов или https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B5 волжан. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8_(%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE) Вольные люди, входившие в вооружённую https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0 дружину, снаряжавшуюся новгородскими https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%8B купцами и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B5 боярами, разъезжавшую на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%BA%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8#%D0%A3%D1%88%D0%BA%D1%83%D0%B9 ушкуях и занимавшуюся торговым промыслом и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B3 набегами на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0 Волге и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0) Каме; https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA повольники (на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C Руси XIV-XV веках), охраной приграничных территорий Великого Новгорода. Также новгородские ушкуйники промышляли на северных рекахhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%BA%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8#cite_note-3 [3] - в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F Новгородской и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F Вятской землях XIV-XV веках члены вооружённых дружин посадского войска новгородского https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0#%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA посадника, формировавшихся для защиты северо-западных границ Руси. В свободное время от службы ушкуйники осуществляли торговые и промысловые экспедиции на Волгу и Каму. Другие названия ушкуйников - «повольники», «люди молодые»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%BA%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8#cite_note-4 [4], «ро́тники»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%BA%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8#cite_note-5 [5].
1. Ушкуй - морское или речное парусно-гребное судно, на котором плавали https://warriors.fandom.com/ru/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%BA%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 ушкуйники.
Ушкуй - используемое на Руси парусно-гребное судно XI - XV вв. Происходит от названия реки Оскуй - правого притока Волхова у Новгорода, где новгородцы строили лодки называемые ими "оскуй", или "ушкуй". Изготавливались в двух вариантах: для сплава по реке и для моря. Длина ушкуя составляла 12-14 метров, ширина 2,5 метра. Высота борта около 1 метра и осадка до 60 см. Вместимость до 30 человек. В морском варианте использовался косой парус и по обоим концам корпуса судна делались трюмы. Речной ушкуй имел прямой парус и полностью открытую палубу без трюмов. В обоих вариантах вместо руля использовалось кормовое весло.
2. "Плоскодонками" були і "дракари" вікінгів...
3. У Новгороді "бойовий князь" був "найманим". Його наймало віче, і доручало керівництво "посадським" військом. У власному розпорядженні князь міг мати лише невелику дружину, яку, переважно, утримував власним коштом.
3. Ушкуйники були ще за часів Володимира І. Після смерті Святослава не тільки Володимир був "посаджений на стіл" у Новгороді. У Коростні сидів Олег, інший син Святослава. І саме на нього ставила спочатку слов"янська партія (бо Володимир був малолітнім. Але варяжська партія розгромила Коростень, і Олег загинув. Володимир з своєю дружиною сів на ушкуї та пішов у Швецію. Там кілька років ушкуйники воювали у складі війська короля Швеції, допомагаючи йому централізувать державу, проти варягів Готланда. Там була така собі "розбійницька республіка", прототип Січі Запорізької