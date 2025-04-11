Танкер "теневого флота" РФ Kiwala задержали ВМС Эстонии. ФОТОрепортаж

Утром в пятницу, 11 апреля, ВМС Эстонии задержали танкер Kiwala, судно из российского "теневого флота", которое занимается экспортом российской сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны.

Об этом пишет ERR, передает Цензор.НЕТ.

Командующий Военно-морскими силами Эстонии Иво Вярк отметил, что задержание не связано с подозрениями в угрозе критической инфраструктуре.

Эстония начала готовиться к операции в четверг вечером, а сама операция началась в три часа ночи. В 4:19 танкер Kiwala вошел в воды Эстонии. По данным MarineTraffic, сейчас судно находится к востоку от острова Аэгна, рядом с ним - два военных корабля.

Судно было под санкциями в связи с предыдущей деятельностью в Европейском Союзе и направлялось в Усть-Луг. У танкера не было флага, а такие суда не имеют права на передвижение.

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В ходе задержания проверяется техническое состояние судна и документы экипажа. К операции был привлечен вертолет.

На танкере находится 24 человека. По данным эстонских властей, капитан судна - гражданин Китая, который сотрудничает со следствием.

По информации украинского портала WarSanctions, это судно из российского теневого флота, которое занимается экспортом российской сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны.

В последнее время судно ходило под флагом Джибути.

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