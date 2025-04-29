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Новини Фото Викриття колаборантів
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Посадовиця Первомайської міськради виявилася агенткою РФ та шпигувала за оборонцями південного регіону, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Миколаївщині ще одну російську агентку. Нею виявилася 57-річна працівниця одного з управлінь Первомайської міськради, яка шпигувала за оборонцями південного регіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

СБУ затримала її, коли фігурантка знаходилася на нараді зі своїм керівництвом та колегами.

зрадниця з Первомайська

Що встановило слідство?

За матеріалами справи, зрадниця намагалася виявити "нові" локації підрозділів ЗСУ, куди вони перемістилися зі своїх стандартних пунктів базування після початку повномасштабної війни.

Також під час розвідвилазок агентка фіксувала маршрути руху, кількість та найменування військової техніки Сил оборони, що прямує до передової.

Зібрану інформацію вона "скидала" в шпигунський чат-бот, який адмініструє зрадник - Сергій Лебедєв (псевдонім "Лохматий"), що переховується у Донецьку.

"Отримані розвіддані ворожий "адмін" переправляв своїм кураторам одразу з двох російських спецслужб - ФСБ та воєнної розвідки країни-агресора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таксист із Краматорська передавав РФ локації мінних полів ЗСУ, - СБУ

Ворог готував повітряний удар

Агентурні відомості окупанти планували використати для підготовки нових серій ракетно-дронових атак РФ по території регіону.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали фігурантку.

Під час обшуків у неї вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які зловмисниця використовувала у підривній діяльності на користь окупантів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано військового-контрактника та його дружину, які готували теракти в Дніпрі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що повідомлено про підозру проросійському блогеру "Лохматому", який став агентом ФСБ та через телеграм-канал коригував ракетні удари РФ.

Автор: 

Миколаївська область (2277) СБУ (12831) шпигунство (994) Первомайський район (2) Первомайськ (2)


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Чергова смердюча савкова відрижка...
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29.04.2025 10:20 Відповісти
У зелі таких поний ОП. Звідти треба починати
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29.04.2025 10:31 Відповісти
а не можна було замінити цю шкуру на ВОЇНА-ТИТАНА
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29.04.2025 10:20 Відповісти
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів... та багатьох інших адептів руZZкого міра....

дуже цікавить "робота" новоспеченого "українського адвоката" зрадника та адепта руZZкого міра та гундяєвського кривослав`я Ванюшки баканаффа......
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29.04.2025 10:22 Відповісти
Первомайськ мафіозно-ригівське кубло ще з часів Л.Д. Кучми. А співробітництво із ФСБ лише реалії часу
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29.04.2025 10:23 Відповісти
..і замість того, щоб максимально викорінити отаких потвор-зрадників (а краще тих, хто банкує на найвищому рівні), лівоохоронна система Зєлі дарма витрачає час-ресурси і продовжує кошмарити патріотів Червінських-Порошенків-Марченків........
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29.04.2025 10:36 Відповісти
Вона ж не одинока? Треба її їбуче сімейство теж до каталажки. Всі вони там однакові, випердиши смердючої рахованської вагіни.
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29.04.2025 10:38 Відповісти
на гіляку запроданку !!!
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29.04.2025 11:01 Відповісти
Не нужно слишком строго наказывать эту мадам, просто нужно привязать её за ноги к двум

берёзам, а потом их отпустить и всё будет быстро и справедливо.
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29.04.2025 11:03 Відповісти
 
 