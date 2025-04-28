Таксист із Краматорська передавав РФ локації мінних полів ЗСУ, - СБУ
У Донецькій області затримано агента російської воєнної розвідки. Ним виявився 41-річний таксист із Краматорська.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Чоловік передавав окупантам локації мінно-вибухових загороджень та укріпрайонів ЗСУ поблизу передової. Також під виглядом робочих поїздок фігурант фіксував вогневі позиції Сил оборони і напрямки руху військових колон.
Агента було затримано на початковому етапі його розвідактивності. СБУ запобігла передачі секретних даних ГРУ РФ.
"Фігурант був завербований ворогом через заборонену російську соцмережу, де він пропонував свою допомогу у війні проти України. Крім цього, у разі окупації регіону зрадник планував сформувати власний загін з "однодумців", який мав брати участь в облавах на учасників руху спротиву.
Після вербування агент контактував з ворогом через бойовика окупаційних угруповань рф, що воює на східному фронті", - йдеться в повідомленні.
У чоловіка вилучено телефон із доказами роботи на ворога.
Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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