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Таксист із Краматорська передавав РФ локації мінних полів ЗСУ, - СБУ

Росіяни завербували таксиста з Краматорська. Що відомо

У Донецькій області затримано агента російської воєнної розвідки. Ним виявився 41-річний таксист із Краматорська.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловік передавав окупантам локації мінно-вибухових загороджень та укріпрайонів ЗСУ поблизу передової. Також під виглядом робочих поїздок фігурант фіксував вогневі позиції Сил оборони і напрямки руху військових колон.

Агента було затримано на початковому етапі його розвідактивності. СБУ запобігла передачі секретних даних ГРУ РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Арештовано судно "тіньового флоту" РФ, що вивезло 5 тис. тонн вкраденого зерна з окупованого Криму, - СБУ. ФОТОрепортаж

"Фігурант був завербований ворогом через заборонену російську соцмережу, де він пропонував свою допомогу у війні проти України. Крім цього, у разі окупації регіону зрадник планував сформувати власний загін з "однодумців", який мав брати участь в облавах на учасників руху спротиву.

Після вербування агент контактував з ворогом через бойовика окупаційних угруповань рф, що воює на східному фронті", - йдеться в повідомленні.

У чоловіка вилучено телефон із доказами роботи на ворога.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Читайте: Затримано військового-контрактника та його дружину, які готували теракти в Дніпрі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Краматорськ (655) СБУ (12829) Донецька область (8495) Краматорський район (243)


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Топ коментарі
+5
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28.04.2025 13:18
+4
Цікаво, де він отримав цю інформацію.
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28.04.2025 13:26
+4
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96.JPG На гіляці.
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28.04.2025 13:35
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28.04.2025 13:18 Відповісти
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96.JPG На гіляці.
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28.04.2025 13:35 Відповісти
Чи загнать його на авто на ті поля й провірити чи точні він координати передав кідарам чи він патріот та брехав їм за для України.
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28.04.2025 13:45 Відповісти
Знаю дуже багато вати в Одесі. Нажаль пропаганда РФ робить 24/7 десятки років, а оскільки в Україні корупція то вона лягає на хороший грунт
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28.04.2025 13:18 Відповісти
Ну корупції і на рашці вистачає - тут інша мотивація - це ідейні рюськи, вони тіки перебувають на теріторії, котрі ненавидять Україну.
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28.04.2025 13:31 Відповісти
от громадяни... одні блукають Мармарошем, інші збирають СВП, треті змальовують мінні поля для кацапів.... Главно дєло, не позбавляйте їх виборчого права, бо вони онукам повинні наголосувати...
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28.04.2025 13:25 Відповісти
І, *****, усі гадають, шо саме вони в поліцаї попадуть
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28.04.2025 13:26 Відповісти
Цікаво, де він отримав цю інформацію.
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28.04.2025 13:26 Відповісти
Певно, москворотий - до ворожки не ходи.
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28.04.2025 13:31 Відповісти
А чого цей 41 річний таксист не захищає своє рідне місто, а таксує до сих пір? В Краматорську шо ТЦКашників немає?
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28.04.2025 13:36 Відповісти
Вже оттаксувався
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28.04.2025 14:26 Відповісти
Треба Закон - про "розстріл на місті" у зоні бойових дій "смуга 20-30 км". Ніяких розслідувань. Військові повинні приймати рішення самостійно в залежності від наслідків злочину зрадника.
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28.04.2025 13:39 Відповісти
І звідки ТАКСИСТ міг взнати локації мінно-вибухових загороджень та укріпрайонів ЗСУ поблизу передової. СБУ варто перестати про усіх людей судити по своєму рівню інтелекту - не тримати людей за ідіотів.
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28.04.2025 13:41 Відповісти
то, не простий таксист! то полковнік кегебе штірліц!
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28.04.2025 13:49 Відповісти
у прифронтових територіях навалом місцевих молодих чоловіків. Чому їх не мобілізують?
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28.04.2025 14:35 Відповісти
Звідки така впевненість, ти там бував?! А те що діточки часто через свою тупість та бажання щось "легко" заробити діють у інтересах ворога ПО ВСІЙ території України - факт що неодноразово підтверджувався в усіх регіонах України від сходу до заходу, від півдня до півночі!!!
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28.04.2025 14:41 Відповісти
Ось новина про тих що діють на користь рашистів. https://zaxid.net/sbu_zatrimali_viyskovogo_yakiy_razom_z_druzhinoyu_gotuvav_terakti_na_zamovlennya_rosiyi_n1609086 СБУ затримала військового, який разом з дружиною готував теракти на замовлення Росії. Якщо подивитесь на викладені фото то побачите, що ці особи спілкувались українською у додатках для повідомлень тож впевненість декого що використання української у спілкуванні якось "захищає" від колабораціонизму є перебільшенням.
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28.04.2025 14:38 Відповісти
 
 