Таксист із Краматорська передавав РФ локації мінних полів ЗСУ, - СБУ

У Донецькій області затримано агента російської воєнної розвідки. Ним виявився 41-річний таксист із Краматорська.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловік передавав окупантам локації мінно-вибухових загороджень та укріпрайонів ЗСУ поблизу передової. Також під виглядом робочих поїздок фігурант фіксував вогневі позиції Сил оборони і напрямки руху військових колон.

Агента було затримано на початковому етапі його розвідактивності. СБУ запобігла передачі секретних даних ГРУ РФ.

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"Фігурант був завербований ворогом через заборонену російську соцмережу, де він пропонував свою допомогу у війні проти України. Крім цього, у разі окупації регіону зрадник планував сформувати власний загін з "однодумців", який мав брати участь в облавах на учасників руху спротиву.

Після вербування агент контактував з ворогом через бойовика окупаційних угруповань рф, що воює на східному фронті", - йдеться в повідомленні.

У чоловіка вилучено телефон із доказами роботи на ворога.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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