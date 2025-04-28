Таксист из Краматорска передавал РФ локации минных полей ВСУ, - СБУ
В Донецкой области задержан агент российской военной разведки. Им оказался 41-летний таксист из Краматорска.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Мужчина передавал оккупантам локации минно-взрывных заграждений и укрепрайонов ВСУ вблизи передовой. Также под видом рабочих поездок фигурант фиксировал огневые позиции Сил обороны и направления движения военных колонн.
Агент был задержан на начальном этапе его разведывательной деятельности. СБУ предотвратила передачу секретных данных ГРУ РФ.
"Фигурант был завербован врагом через запрещенную российскую соцсеть, где он предлагал свою помощь в войне против Украины. Кроме этого, в случае оккупации региона предатель планировал сформировать собственный отряд из "единомышленников", который должен был участвовать в облавах на участников движения сопротивления.
После вербовки агент контактировал с врагом через боевика оккупационных группировок рф, воюющего на восточном фронте", - говорится в сообщении.
У мужчины изъят телефон с доказательствами работы на врага.
Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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