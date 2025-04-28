Таксист из Краматорска передавал РФ локации минных полей ВСУ, - СБУ

В Донецкой области задержан агент российской военной разведки. Им оказался 41-летний таксист из Краматорска.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Мужчина передавал оккупантам локации минно-взрывных заграждений и укрепрайонов ВСУ вблизи передовой. Также под видом рабочих поездок фигурант фиксировал огневые позиции Сил обороны и направления движения военных колонн.

Агент был задержан на начальном этапе его разведывательной деятельности. СБУ предотвратила передачу секретных данных ГРУ РФ.

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"Фигурант был завербован врагом через запрещенную российскую соцсеть, где он предлагал свою помощь в войне против Украины. Кроме этого, в случае оккупации региона предатель планировал сформировать собственный отряд из "единомышленников", который должен был участвовать в облавах на участников движения сопротивления.

После вербовки агент контактировал с врагом через боевика оккупационных группировок рф, воюющего на восточном фронте", - говорится в сообщении.

У мужчины изъят телефон с доказательствами работы на врага.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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