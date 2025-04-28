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Новости Завербованные агенты ФСБ
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Таксист из Краматорска передавал РФ локации минных полей ВСУ, - СБУ

Россияне завербовали таксиста из Краматорска. Что известно

В Донецкой области задержан агент российской военной разведки. Им оказался 41-летний таксист из Краматорска.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Мужчина передавал оккупантам локации минно-взрывных заграждений и укрепрайонов ВСУ вблизи передовой. Также под видом рабочих поездок фигурант фиксировал огневые позиции Сил обороны и направления движения военных колонн.

Агент был задержан на начальном этапе его разведывательной деятельности. СБУ предотвратила передачу секретных данных ГРУ РФ.

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"Фигурант был завербован врагом через запрещенную российскую соцсеть, где он предлагал свою помощь в войне против Украины. Кроме этого, в случае оккупации региона предатель планировал сформировать собственный отряд из "единомышленников", который должен был участвовать в облавах на участников движения сопротивления.

После вербовки агент контактировал с врагом через боевика оккупационных группировок рф, воюющего на восточном фронте", - говорится в сообщении.

У мужчины изъят телефон с доказательствами работы на врага.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Читайте: Задержаны военный-контрактник и его жена, которые готовили теракты в Днепре, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Краматорськ (2277) СБУ (19908) Донецкая область (9684) Краматорский район (239)


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Топ комментарии
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28.04.2025 13:18
+4
Цікаво, де він отримав цю інформацію.
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28.04.2025 13:26
+4
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96.JPG На гіляці.
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28.04.2025 13:35
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28.04.2025 13:18 Ответить
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96.JPG На гіляці.
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28.04.2025 13:35 Ответить
Чи загнать його на авто на ті поля й провірити чи точні він координати передав кідарам чи він патріот та брехав їм за для України.
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28.04.2025 13:45 Ответить
Знаю дуже багато вати в Одесі. Нажаль пропаганда РФ робить 24/7 десятки років, а оскільки в Україні корупція то вона лягає на хороший грунт
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28.04.2025 13:18 Ответить
Ну корупції і на рашці вистачає - тут інша мотивація - це ідейні рюськи, вони тіки перебувають на теріторії, котрі ненавидять Україну.
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28.04.2025 13:31 Ответить
от громадяни... одні блукають Мармарошем, інші збирають СВП, треті змальовують мінні поля для кацапів.... Главно дєло, не позбавляйте їх виборчого права, бо вони онукам повинні наголосувати...
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28.04.2025 13:25 Ответить
І, *****, усі гадають, шо саме вони в поліцаї попадуть
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28.04.2025 13:26 Ответить
Цікаво, де він отримав цю інформацію.
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28.04.2025 13:26 Ответить
Певно, москворотий - до ворожки не ходи.
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28.04.2025 13:31 Ответить
А чого цей 41 річний таксист не захищає своє рідне місто, а таксує до сих пір? В Краматорську шо ТЦКашників немає?
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28.04.2025 13:36 Ответить
Вже оттаксувався
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28.04.2025 14:26 Ответить
Треба Закон - про "розстріл на місті" у зоні бойових дій "смуга 20-30 км". Ніяких розслідувань. Військові повинні приймати рішення самостійно в залежності від наслідків злочину зрадника.
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28.04.2025 13:39 Ответить
І звідки ТАКСИСТ міг взнати локації мінно-вибухових загороджень та укріпрайонів ЗСУ поблизу передової. СБУ варто перестати про усіх людей судити по своєму рівню інтелекту - не тримати людей за ідіотів.
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28.04.2025 13:41 Ответить
то, не простий таксист! то полковнік кегебе штірліц!
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28.04.2025 13:49 Ответить
у прифронтових територіях навалом місцевих молодих чоловіків. Чому їх не мобілізують?
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28.04.2025 14:35 Ответить
Звідки така впевненість, ти там бував?! А те що діточки часто через свою тупість та бажання щось "легко" заробити діють у інтересах ворога ПО ВСІЙ території України - факт що неодноразово підтверджувався в усіх регіонах України від сходу до заходу, від півдня до півночі!!!
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28.04.2025 14:41 Ответить
Ось новина про тих що діють на користь рашистів. https://zaxid.net/sbu_zatrimali_viyskovogo_yakiy_razom_z_druzhinoyu_gotuvav_terakti_na_zamovlennya_rosiyi_n1609086 СБУ затримала військового, який разом з дружиною готував теракти на замовлення Росії. Якщо подивитесь на викладені фото то побачите, що ці особи спілкувались українською у додатках для повідомлень тож впевненість декого що використання української у спілкуванні якось "захищає" від колабораціонизму є перебільшенням.
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28.04.2025 14:38 Ответить
 
 