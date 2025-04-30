РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10295 посетителей онлайн
Новости Задержание корректировщиков
2 496 11

Гуляла с ребенком и корректировала обстрелы: на Житомирщине задержана агент РФ

Женщина гуляла с ребенком и корректировала удары по Житомирской области

Задержана 22-летняя жительница Коростеня на Житомирщине, которая корректировала ракетно-дроновые атаки российских войск.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, она обходила город и его окрестности и фотографировала места вероятного пребывания украинских защитников.

Читайте: Студентов, школьницу и взрослого мужчину, которые осуществляли поджоги, задержали в трех областях, - СБУ. ФОТО

Для конспирации она делала "вылазки" под видом прогулок со своим 4-летним ребенком, которого "по легенде" отводила в местный детсад.

"Таким образом фигурантка пыталась выявить и передать куратору геолокации запасных командных пунктов и админзданий Сил обороны. Также она шпионила за направлениями движения грузовых поездов Укрзализныци, среди которых надеялась зафиксировать военные эшелоны", - говорится в сообщении.

СБУ задержала агента, предотвратив передачу разведданных агрессору.

В то же время работники Службы провели комплексные мероприятия для обеспечения безопасности украинских объектов.

Читайте также: Шпионил за Силами обороны на Сумщине: агента ФСБ приговорили к 15 годам тюрьмы, - СБУ

"Фигурантка попала в поле зрения фсб, когда искала "дополнительные заработки" на Телеграм-каналах. Там ее завербовал российский спецслужбист, личность которого уже установлена киберспециалистами СБУ. Во время обыска у задержанной изъят телефон с доказательствами работы на врага", - отметили там.

Сейчас женщине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Читайте: Более 120 тыс. бракованных мин для ВСУ: СБУ задержала руководителей оборонного завода на Днепропетровщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

СБУ (19914) Коростень (8) корректировщик (50) Житомирская область (1394) Коростенский район (2)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
Чергова мерзенна гнида...
показать весь комментарий
30.04.2025 10:22
+2
І дурна.Дитинка буде рости сиротою
показать весь комментарий
30.04.2025 10:27
+2
потрапила у поле зору фсб, коли шукала "додаткові заробітки" на Телеграм-каналах

От зараз ЗЄподоляківській ботофермі прикро стало. Такого цінного співробітника увели.
показать весь комментарий
30.04.2025 10:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чергова мерзенна гнида...
показать весь комментарий
30.04.2025 10:22 Ответить
І дурна.Дитинка буде рости сиротою
показать весь комментарий
30.04.2025 10:27 Ответить
потрапила у поле зору фсб, коли шукала "додаткові заробітки" на Телеграм-каналах

От зараз ЗЄподоляківській ботофермі прикро стало. Такого цінного співробітника увели.
показать весь комментарий
30.04.2025 10:27 Ответить
Вони все своїх наплодили. Ресурси забиті росіянами і подоляківцями. Інколи не зрозуміло у кого " штиків" бвльше..
З " асфальту" також нехіло платять..
показать весь комментарий
30.04.2025 10:55 Ответить
"Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна." Якби і давали такий термін, а то суд дасть 2 роки умовно і все.
показать весь комментарий
30.04.2025 10:46 Ответить
Я народився в Коростенському районі і жив там до 19 років. В ті часи м.Коростень було тотально скацапізованим. Мабуть і зараз десь так залишилось.
показать весь комментарий
30.04.2025 10:47 Ответить
а зараз вам скільки? - переселяйтесь...
показать весь комментарий
30.04.2025 10:52 Ответить
І як місцеві кацапи його називали, Карастєнь?
показать весь комментарий
30.04.2025 10:56 Ответить
Наркоманка? Чи не краще було б виділяти таким безоплатно ліки від наркотичної залежності?
показать весь комментарий
30.04.2025 11:12 Ответить
Песдец дура. А ребенка теперь в детский дом 😡
показать весь комментарий
30.04.2025 11:21 Ответить
тільки РОЗСТРІЛ
показать весь комментарий
30.04.2025 11:44 Ответить
 
 