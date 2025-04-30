Гуляла с ребенком и корректировала обстрелы: на Житомирщине задержана агент РФ

Задержана 22-летняя жительница Коростеня на Житомирщине, которая корректировала ракетно-дроновые атаки российских войск.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, она обходила город и его окрестности и фотографировала места вероятного пребывания украинских защитников.

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Для конспирации она делала "вылазки" под видом прогулок со своим 4-летним ребенком, которого "по легенде" отводила в местный детсад.

"Таким образом фигурантка пыталась выявить и передать куратору геолокации запасных командных пунктов и админзданий Сил обороны. Также она шпионила за направлениями движения грузовых поездов Укрзализныци, среди которых надеялась зафиксировать военные эшелоны", - говорится в сообщении.

СБУ задержала агента, предотвратив передачу разведданных агрессору.

В то же время работники Службы провели комплексные мероприятия для обеспечения безопасности украинских объектов.

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"Фигурантка попала в поле зрения фсб, когда искала "дополнительные заработки" на Телеграм-каналах. Там ее завербовал российский спецслужбист, личность которого уже установлена киберспециалистами СБУ. Во время обыска у задержанной изъят телефон с доказательствами работы на врага", - отметили там.

Сейчас женщине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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