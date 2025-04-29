Шпионил за Силами обороны в Сумской области: агента ФСБ приговорили к 15 годам тюрьмы, - СБУ

Агента ФСБ, который шпионил за Силами обороны на Сумщине, приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, мужчина пытался выявить места наибольшего сосредоточения подразделений ВСУ на границе.

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"Для сбора разведданных агент обходил местность и скрыто фиксировал локации украинских войск на камеру телефона, делая вид, что он разговаривает, приложив телефон к уху. Еще одной его задачей был поиск потенциальных кандидатов на вербовку в агентурную сеть фсб, которую враг планировал создать на территории области", - говорится в сообщении.

Его задержали в январе 2024 года по месту жительства в Сумах во время его подготовки к новой разведвылазке в районе северной границы.

Речь идет о 56-летнем местном жителе, который попал в поле зрения ФСБ, когда публиковал антиукраинские комментарии в "Одноклассниках".

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После дистанционной вербовки агент начал сбор информации, которая нужна была врагу для подготовки новых авиаударов и попыток прорыва ДРГ на территорию Сумщины.

Суд признал его виновным сразу по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ч. 2 ст. 436-2 (отрицание вооруженной агрессии рф против Украины).

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