Студентов, школьницу и взрослого мужчину, которые совершали поджоги, задержали в трех областях, - СБУ. ФОТО

В трех областях Украины задержаны четыре агента РФ, которые по заказу спецслужб страны-агрессора занимались поджогами.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Они попали в поле зрения РФ через Телеграм-каналы по поиску "легких денег".

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Харьков

Задержана 15-летняя школьница, которая сожгла два служебных внедорожника ВСУ, проходивших техобслуживание после выполнения боевых задач на восточном фронте.

Львов

"По горячим следам" задержаны двое студентов местного техучилища, которые подожгли релейный шкаф сигнальной установки Укрзализныци.

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Чернигов

Разоблачен 41-летний местный житель, который ранее привлекался к ответственности за наркоторговлю. На этот раз рецидивист пытался уничтожить админздание ТЦК с помощью "коктейля Молотова", который изготовил по инструкции российского куратора.

"Во время обысков у фигурантов изъяты легковоспламеняющиеся смеси, которые они использовали для совершения поджогов. Также обнаружены телефоны с доказательствами работы на рф", - говорится в сообщении.

Сейчас всем сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ во время военного положения);

ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества путем поджога, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Задержанные находятся под стражей. Им грозит от 10 лет до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

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