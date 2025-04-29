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Новости Фото Задержание поджигателей
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Студентов, школьницу и взрослого мужчину, которые совершали поджоги, задержали в трех областях, - СБУ. ФОТО

В трех областях Украины задержаны четыре агента РФ, которые по заказу спецслужб страны-агрессора занимались поджогами.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Они попали в поле зрения РФ через Телеграм-каналы по поиску "легких денег".

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Харьков

Задержана 15-летняя школьница, которая сожгла два служебных внедорожника ВСУ, проходивших техобслуживание после выполнения боевых задач на восточном фронте.

Львов

"По горячим следам" задержаны двое студентов местного техучилища, которые подожгли релейный шкаф сигнальной установки Укрзализныци.

Задержаны четверо поджигателей, работавших на РФ

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Чернигов

Разоблачен 41-летний местный житель, который ранее привлекался к ответственности за наркоторговлю. На этот раз рецидивист пытался уничтожить админздание ТЦК с помощью "коктейля Молотова", который изготовил по инструкции российского куратора.

Задержаны четверо поджигателей, работавших на РФ

"Во время обысков у фигурантов изъяты легковоспламеняющиеся смеси, которые они использовали для совершения поджогов. Также обнаружены телефоны с доказательствами работы на рф", - говорится в сообщении.

Сейчас всем сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ во время военного положения);
  • ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества путем поджога, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Задержанные находятся под стражей. Им грозит от 10 лет до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

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Автор: 

Львов (4583) поджог (1072) СБУ (19910) Харьков (7497) Чернигов (884) Львовская область (2907) Харьковская область (830) Черниговская область (1135) Львовский район (53) Харьковский район (253) Черниговский район (33)


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Топ комментарии
+4
Звичайні українці Вітчизну захищають, а ці потвори заради грошей готові своїх убивати
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29.04.2025 13:19
+1
допитати і на гіляку !!! школярку, студентів разом з батьками !!!
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29.04.2025 13:14
+1
Ну це все напевно дії реклами, одні захищають батьківщину, гинуть, а вода рио рекламує, як дебіл перепив і просить води. Та і інші не краще. І це замість виховання молоді
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29.04.2025 13:16
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Правила форума Совет форумчан
допитати і на гіляку !!! школярку, студентів разом з батьками !!!
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29.04.2025 13:14 Ответить
Ми, українці, хочемо жити, ******** хочуть нас знищити, а вони їм допомагають, думаєте, якби їх повісили, більшість українців це б засудила? Французи своїх колаборантів вішали, найвизначніших, бо їх багато було, і не переживають з цього приводу.
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29.04.2025 13:42 Ответить
Вони потрапили у поле зору РФ через Телеграм-канали із пошуку "легких грошей" Джерело: https://censor.net/ua/p3549400
То це не агенти РФ, а звичайні українці у пошуках легких грошей.
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29.04.2025 13:15 Ответить
Звичайні українці Вітчизну захищають, а ці потвори заради грошей готові своїх убивати
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29.04.2025 13:19 Ответить
Ще одна причина щоб заборони цей фсб-шний додаток. Не розумію чому ним досі користуються в нас
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29.04.2025 13:38 Ответить
Ну це все напевно дії реклами, одні захищають батьківщину, гинуть, а вода рио рекламує, як дебіл перепив і просить води. Та і інші не краще. І це замість виховання молоді
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29.04.2025 13:16 Ответить
А далі? Попили каву з "мусорами"? ********* на всю УкраінуА **********? А батьткіків непосильні гроошові "премії" А зелене библо, яке дозволяє війну і ******* радісні видосики.....
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29.04.2025 13:16 Ответить
У маленьких зелених *********, аійни немає. Є гроші у батьків. Сволота
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29.04.2025 13:17 Ответить
Це твердження можна про абсолютну більшість сказати. Молодняку пофіг та війна, у них Моргенчлен в головах та Інстасобака. Їх на війну не заберуть. У них війни не має. Хіба шо як тільки десь по ним прилетить чи безпосередньо них торкнеться. Щей думають, ці старі пєрдуни затіяли войнушку, а нам ще розгрібать, так вот хєрушкі. Хоча вони праві, це не їх війна
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29.04.2025 13:31 Ответить
В Сирії таких виродків спалювали на місці злочину. Треба переймати передовий досвід.
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29.04.2025 13:22 Ответить
Та хоча б відбити нирки в райвідділку гумовим кийком..хай все життя силять на ліках
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29.04.2025 13:34 Ответить
студенти, школярка - "генетичний фонд" Зеленського, більше сказати вже нічого
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29.04.2025 13:23 Ответить
 
 