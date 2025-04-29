Студентів, школярку та дорослого чоловіка, які здійснювали підпали, затримали у трьох областях, - СБУ. ФОТО

У трьох областях України затримано чотирьох агентів РФ, які на замовлення спецслужб країни-агресорки займалися підпалами.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Вони потрапили у поле зору РФ через Телеграм-канали із пошуку "легких грошей".

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Харків

Затримано 15-річну школярку, яка спалила два службові позашляховики ЗСУ, що проходили техобслуговування після виконання бойових завдань на східному фронті.

Львів

"По гарячих слідах" затримано двох студентів місцевого техучилища, які підпалили релейну шафу сигнальної установки Укрзалізниці.

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Чернігів

Викрито 41-річного місцевого жителя, який раніше притягувався до відповідальності за наркоторгівлю. Цього разу рецидивіст намагався знищити адмінбудівлю ТЦК за допомогою "коктейлю Молотова", який виготовив за інструкцією російського куратора.

"Під час обшуків у фігурантів вилучено легкозаймисті суміші, які вони використовували для вчинення підпалів. Також виявлено телефони із доказами роботи на рф", - йдеться в повідомленні.

Наразі всім повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ під час воєнного стану);

ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна шляхом підпалу, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує від 10 років до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

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