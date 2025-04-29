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Новини Фото Затримання підпалювачів
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Студентів, школярку та дорослого чоловіка, які здійснювали підпали, затримали у трьох областях, - СБУ. ФОТО

У трьох областях України затримано чотирьох агентів РФ, які на замовлення спецслужб країни-агресорки займалися підпалами.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Вони потрапили у поле зору РФ через Телеграм-канали із пошуку "легких грошей".

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Харків

Затримано 15-річну школярку, яка спалила два службові позашляховики ЗСУ, що проходили техобслуговування після виконання бойових завдань на східному фронті.

Львів

"По гарячих слідах" затримано двох студентів місцевого техучилища, які підпалили релейну шафу сигнальної установки Укрзалізниці.

Затримано чотирьох паліїв, які працювали на РФ

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Чернігів

Викрито 41-річного місцевого жителя, який раніше притягувався до відповідальності за наркоторгівлю. Цього разу рецидивіст намагався знищити адмінбудівлю ТЦК за допомогою "коктейлю Молотова", який виготовив за інструкцією російського куратора.

Затримано чотирьох паліїв, які працювали на РФ

"Під час обшуків у фігурантів вилучено легкозаймисті суміші, які вони використовували для вчинення підпалів. Також виявлено телефони із доказами роботи на рф", - йдеться в повідомленні.

Наразі всім повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ під час воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна шляхом підпалу, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує від 10 років до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте: Посадовиця Первомайської міськради виявилася агенткою РФ та шпигувала за оборонцями південного регіону, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

Львів (3073) підпал (674) СБУ (12831) Харків (5612) Чернігів (787) Львівська область (2430) Харківська область (837) Чернігівська область (910) Львівський район (61) Харківський район (254) Чернігівський район (34)


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Топ коментарі
+6
Звичайні українці Вітчизну захищають, а ці потвори заради грошей готові своїх убивати
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29.04.2025 13:19
+4
допитати і на гіляку !!! школярку, студентів разом з батьками !!!
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29.04.2025 13:14
+4
В Сирії таких виродків спалювали на місці злочину. Треба переймати передовий досвід.
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29.04.2025 13:22
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допитати і на гіляку !!! школярку, студентів разом з батьками !!!
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29.04.2025 13:14 Відповісти
Ми, українці, хочемо жити, ******** хочуть нас знищити, а вони їм допомагають, думаєте, якби їх повісили, більшість українців це б засудила? Французи своїх колаборантів вішали, найвизначніших, бо їх багато було, і не переживають з цього приводу.
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29.04.2025 13:42 Відповісти
От для ТЦК клієнти готові. Малолітню курву санітаркою на передок до штурмових бригад, там їй швидко мізки вправлять.
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29.04.2025 14:25 Відповісти
Вони потрапили у поле зору РФ через Телеграм-канали із пошуку "легких грошей" Джерело: https://censor.net/ua/p3549400
То це не агенти РФ, а звичайні українці у пошуках легких грошей.
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29.04.2025 13:15 Відповісти
Звичайні українці Вітчизну захищають, а ці потвори заради грошей готові своїх убивати
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29.04.2025 13:19 Відповісти
Ще одна причина щоб заборони цей фсб-шний додаток. Не розумію чому ним досі користуються в нас
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29.04.2025 13:38 Відповісти
Ну це все напевно дії реклами, одні захищають батьківщину, гинуть, а вода рио рекламує, як дебіл перепив і просить води. Та і інші не краще. І це замість виховання молоді
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29.04.2025 13:16 Відповісти
А далі? Попили каву з "мусорами"? ********* на всю УкраінуА **********? А батьткіків непосильні гроошові "премії" А зелене библо, яке дозволяє війну і ******* радісні видосики.....
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29.04.2025 13:16 Відповісти
У маленьких зелених *********, аійни немає. Є гроші у батьків. Сволота
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29.04.2025 13:17 Відповісти
Це твердження можна про абсолютну більшість сказати. Молодняку пофіг та війна, у них Моргенчлен в головах та Інстасобака. Їх на війну не заберуть. У них війни не має. Хіба шо як тільки десь по ним прилетить чи безпосередньо них торкнеться. Щей думають, ці старі пєрдуни затіяли войнушку, а нам ще розгрібать, так вот хєрушкі. Хоча вони праві, це не їх війна
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29.04.2025 13:31 Відповісти
В Сирії таких виродків спалювали на місці злочину. Треба переймати передовий досвід.
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29.04.2025 13:22 Відповісти
Та хоча б відбити нирки в райвідділку гумовим кийком..хай все життя силять на ліках
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29.04.2025 13:34 Відповісти
студенти, школярка - "генетичний фонд" Зеленського, більше сказати вже нічого
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29.04.2025 13:23 Відповісти
Ні, там селекція йшла не по віку а по розумовим здібностям.
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29.04.2025 14:33 Відповісти
Коли вже це припинется ? наведіть лад з телеграм каналами по яких ворог вербує бидло ,на розмінування виродків . Жодного патріотичного виховання не проводится в навчальних закладах навіть під час війни Це "заслуга" міністерства освіти яке не зрозуміло чим займаєтся.
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29.04.2025 14:51 Відповісти
 
 