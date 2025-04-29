Шпигував за Силами оборони на Сумщині: агента ФСБ засудили до 15 років тюрми, - СБУ

Агента ФСБ, який шпигував за Силами оборони на Сумщині, засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, чоловік намагався виявити місця найбільшого зосередження підрозділів ЗСУ на прикордонні.

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"Для збору розвідданих агент обходив місцевість та приховано фіксував локації українських військ на камеру телефону, вдаючи, що він розмовляє, приклавши телефон до вуха. Ще одним його завданням був пошук потенційних кандидатів на вербування до агентурної мережі фсб, яку ворог планував створити на території області", - йдеться в повдіомленні.

Його затримали у січні 2024 року за місцем проживання у Сумах під час його підготовки до нової розвідвилазки в районі північного кордону.

Йдеться про 56-річного місцевого жителя, який потрапив у поле зору ФСБ, коли публікував антиукраїнські коментарі в "Однокласниках".

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Після дистанційного вербування агент почав збір інформації, яка потрібна була ворогу для підготовки нових авіаударів та спроб прориву ДРГ на територію Сумщини.

Суд визнав його винним одразу за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 2 ст. 436-2 (заперечення збройної агресії рф проти України).

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