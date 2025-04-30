Гуляла з дитиною та коригувала обстріли: на Житомирщині затримано агентку РФ
Затримано 22-річну жительку Коростеня на Житомирщині, яка коригувала ракетно-дронові атаки російських військ.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Так, вона обходила місто та його околиці і фотографувала місця ймовірного перебування українських захисників.
Для конспірації вона робила "вилазки" під виглядом прогулянок зі своєю 4-річною дитиною, яку "за легендою" відводила до місцевого дитсадочка.
"У такий спосіб фігурантка намагалася виявити і передати куратору геолокації запасних командних пунктів та адмінбудівель Сил оборони. Також вона шпигувала за напрямками руху вантажних поїздів Укрзалізниці, серед яких сподівалася зафіксувати військові ешелони", - йдеться в повідомленні.
СБУ затримала агентку, запобігши передачі розвідданих агресору.
Водночас працівники Служби провели комплексні заходи для убезпечення українських об’єктів.
"Фігурантка потрапила у поле зору фсб, коли шукала "додаткові заробітки" на Телеграм-каналах. Там її завербував російський спецслужбіст, особу якого вже встановлено кіберфахівцями СБУ. Під час обшуку у затриманої вилучено телефон із доказами роботи на ворога", - зазначили там.
Наразі жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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От зараз ЗЄподоляківській ботофермі прикро стало. Такого цінного співробітника увели.
З " асфальту" також нехіло платять..
Ну і zeгуппі(