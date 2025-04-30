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Новини Затримання коригувальників
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Гуляла з дитиною та коригувала обстріли: на Житомирщині затримано агентку РФ

Жінка гуляла з дитиною та коригувала удари по Житомирщині

Затримано 22-річну жительку Коростеня на Житомирщині, яка коригувала ракетно-дронові атаки російських військ.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, вона обходила місто та його околиці і фотографувала місця ймовірного перебування українських захисників.

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Для конспірації вона робила "вилазки" під виглядом прогулянок зі своєю 4-річною дитиною, яку "за легендою" відводила до місцевого дитсадочка.

"У такий спосіб фігурантка намагалася виявити і передати куратору геолокації запасних командних пунктів та адмінбудівель Сил оборони. Також вона шпигувала за напрямками руху вантажних поїздів Укрзалізниці, серед яких сподівалася зафіксувати військові ешелони", - йдеться в повідомленні.

СБУ затримала агентку, запобігши передачі розвідданих агресору.

Водночас працівники Служби провели комплексні заходи для убезпечення українських об’єктів.

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"Фігурантка потрапила у поле зору фсб, коли шукала "додаткові заробітки" на Телеграм-каналах. Там її завербував російський спецслужбіст, особу якого вже встановлено кіберфахівцями СБУ. Під час обшуку у затриманої вилучено телефон із доказами роботи на ворога", - зазначили там.

Наразі жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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Автор: 

СБУ (12835) Коростень (12) коригування (52) Житомирська область (1265) Коростенський район (3)


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Топ коментарі
+15
Чергова мерзенна гнида...
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30.04.2025 10:22
+3
І дурна.Дитинка буде рости сиротою
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30.04.2025 10:27
+2
потрапила у поле зору фсб, коли шукала "додаткові заробітки" на Телеграм-каналах

От зараз ЗЄподоляківській ботофермі прикро стало. Такого цінного співробітника увели.
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30.04.2025 10:27
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Чергова мерзенна гнида...
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30.04.2025 10:22 Відповісти
І дурна.Дитинка буде рости сиротою
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30.04.2025 10:27 Відповісти
потрапила у поле зору фсб, коли шукала "додаткові заробітки" на Телеграм-каналах

От зараз ЗЄподоляківській ботофермі прикро стало. Такого цінного співробітника увели.
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30.04.2025 10:27 Відповісти
Вони все своїх наплодили. Ресурси забиті росіянами і подоляківцями. Інколи не зрозуміло у кого " штиків" бвльше..
З " асфальту" також нехіло платять..
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30.04.2025 10:55 Відповісти
"Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна." Якби і давали такий термін, а то суд дасть 2 роки умовно і все.
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30.04.2025 10:46 Відповісти
Я народився в Коростенському районі і жив там до 19 років. В ті часи м.Коростень було тотально скацапізованим. Мабуть і зараз десь так залишилось.
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30.04.2025 10:47 Відповісти
а зараз вам скільки? - переселяйтесь...
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30.04.2025 10:52 Відповісти
І як місцеві кацапи його називали, Карастєнь?
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30.04.2025 10:56 Відповісти
Незважаючи на те, що цапи знищили шикарне підприємство " коростеньський фарфор"?
Ну і zeгуппі(
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30.04.2025 11:58 Відповісти
Наркоманка? Чи не краще було б виділяти таким безоплатно ліки від наркотичної залежності?
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30.04.2025 11:12 Відповісти
Песдец дура. А ребенка теперь в детский дом 😡
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30.04.2025 11:21 Відповісти
тільки РОЗСТРІЛ
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30.04.2025 11:44 Відповісти
Дадуть мінімум. Анажемать!
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30.04.2025 12:09 Відповісти
 
 