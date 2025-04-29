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Новини Браковані боєприпаси для фронту Постачання бракованих мін
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Понад 120 тис. бракованих мін для ЗСУ: СБУ затримала керівників оборонного заводу на Дніпропетровщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

СБУ затримала керівників оборонного заводу на Дніпропетровщині, яке поставило до ЗСУ браковані міни.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Водночас, як повідомили джерела Цензор.НЕТ, зокрема затримано гендиректора оборонного заводу та його першого заступника.

затримано керівників оборонного заводу

сбу

Крім очільників держпідприємства, затримано екскерівника одного з військових представництв Міноборони та очільника групи контролю відповідного підрозділу.

Також читайте: НАБУ розслідує постачання неякісних мін та причетність до цього чиновників АОЗ, - Антикорупційна ради при Міноборони. ДОКУМЕНТ

затримання СБУ
затримання СБУ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виробник бракованих мін повністю замінив їх та покращив технологію, - Мінстратегпром

Як відомо, підприємство мало поставити війську оптові партії 120-х мінометних пострілів.

Втім керівники заводу використовували у виробництві неякісні матеріали та виконували роботи з дефектом, що призвело до не спрацювання капсуля основного метального заряду та відсутності стабільної роботи всього порохового заряду.

Затриманим загрожує 15 років тюрми.

Подробиці читайте у матеріалі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

Читайте: До виробників бракованих 120-мм мін не застосували штрафів, строки постачання продовжено. Це службова недбалість високопосадовців АОЗ , - антикорупційна рада

Браковані міни поставили ЗСУ

Нагадаємо, 6 листопада 2024 року повідомлялось, що військовослужбовці ЗСУ отримали неякісну партію мін калібру 120 мм, виробництва Укроборонпрому.

20 листопада оприлюднено відео неспрацювання мін, виготовлених "Укроборонпромом".

У Міноборони повідомили, що займаються розслідуванням ситуації.

Також журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова заявила, що після розголосу ситуації із неякісними мінами 120-мм із фронту вилучили партію 82-мм мінометних пострілів, які також виявилися бракованими.

6 грудня у Верховній Раді міністр стратегічних галузей промисловості України Герман Сметані заявив, що з мільйонів вироблених мін військові зафіксували лише 417 випадків нештатного спрацювання. Проблеми з мінами Сметанін пояснив якістю імпортного пороху.

Також читайте: Від початку року Україна отримала 400 тис. снарядів за чеською ініціативою, - глава Міноборони Чехії Чернохова

31 грудня стало відомо, що неякісні міни потрапили у підрозділи на Времівський напрямок, у район Великої Новосілки.

9 січня 2025 року Бутусов заявив, що після публікації матеріалу про браковані міни 151-й бригаді доставили якісні боєприпаси.

У Командуванні Сил логістики ЗСУ заявили, що військові 151 окремої механізованої бригади не отримували неякісних мін.

Також читайте: НАБУ розслідує постачання неякісних мін та причетність до цього чиновників АОЗ, - Антикорупційна ради при Міноборони. ДОКУМЕНТ

Автор: 

боєприпаси (2274) СБУ (12835) міна (347) Дніпропетровська область (3746)


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Топ коментарі
+13
120.000? Це як? Як? Протягом місяців штампують і відправляють на фронт браковані ********** і всім насрати? Та якщо просто в якийсь АТБ прийде партія червивого горошку, то після скарг перевірять другу партію і потім припинять його закуповувати.
А тут 120.000!!! Акуєть

Зате верещать на весь голос, коли кажуть, що одні з найбільш корумпованих
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29.04.2025 18:10
+13
А что делала военная приемка?
Считала бабло под подушкой?
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29.04.2025 18:18
+9
За такое во время войны, нужно садить на 20-30 лет без возможности выйти раньше, с полной конфискацией вплоть до всех родственников, на которых они все попереписывали, но, это не про наш суд, самый гуманный суд в мире, по отношению к коррупционерам и ворам
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29.04.2025 18:13
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Не можу вкурити для чого гнати браковані ********** - де тут вигода - окрім розстрільної статті
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29.04.2025 18:09 Відповісти
Саботаж за винагороду, використання дешевих комплектуючих, неякісна сировина...Відмазка? Неналежне зберігання, міномети "не той системы"...
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29.04.2025 19:07 Відповісти
схема напрочуд проста як скрізь у нас де корупція все порозїдала як іржа - є бюджет на виробництво, його розпилюють по "своїх" постачальниках, ті освоюють кошти, дають відкати за 60 відсотків і більше, натомість поставляють аби що, дешеве лайно втридорого. Так скрізь якщо копнути..
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29.04.2025 19:59 Відповісти
120.000? Це як? Як? Протягом місяців штампують і відправляють на фронт браковані ********** і всім насрати? Та якщо просто в якийсь АТБ прийде партія червивого горошку, то після скарг перевірять другу партію і потім припинять його закуповувати.
А тут 120.000!!! Акуєть

Зате верещать на весь голос, коли кажуть, що одні з найбільш корумпованих
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29.04.2025 18:10 Відповісти
За такое во время войны, нужно садить на 20-30 лет без возможности выйти раньше, с полной конфискацией вплоть до всех родственников, на которых они все попереписывали, но, это не про наш суд, самый гуманный суд в мире, по отношению к коррупционерам и ворам
показати весь коментар
29.04.2025 18:13 Відповісти
... у меня есть мечта!... мартин лютер кинг
... у меня есть мечта!... Олег #590959
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29.04.2025 18:17 Відповісти
"зелені" зеленкуваті можуть ще й нагородити
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29.04.2025 19:02 Відповісти
Треба офіс підозрювати

Lida Sha
@LidaSharko
Сестра спецпредставника Путіна Дмитрієва таємно відвідувала Україну з паспортом США, - ЗМІ

В'їхала 8 лютого і виїхала 12 лютого, лише за кілька днів до переговорів між Росією та США у Саудівській Аравії.

Спіпало просто
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29.04.2025 18:14 Відповісти
згадуємо коментарі зельоних ********* сметаніна , камишіна..яких прикриває Верховна Гнида

дєрьмака ще не забудьте
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29.04.2025 18:14 Відповісти
А что делала военная приемка?
Считала бабло под подушкой?
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29.04.2025 18:18 Відповісти
Для лохторату картинку зробили.Знайшли головне виновного,можливо і покарають,але не факт
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29.04.2025 18:25 Відповісти
Вже давно цих диверсантів розтріляли б чи повісили при нормальній владі, а в нас поки лише підозрюють. 120 тис це тільки офіційно визнали, зрозуміло, що визначити скільки насправді вже неможливо. але навіть через ці 120 тис скільки хлопців полягло навіть уявити важко.
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29.04.2025 18:20 Відповісти
Вже 4 нові посли знайдено. Варто ще поглибити слідство - кадровий резерв в МЗС ніколи не зайвий.
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29.04.2025 18:27 Відповісти
То кацапське ІПСО, такого ніколи не може бути, навіть якщо й було.
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29.04.2025 18:27 Відповісти
рашистська диверсія, і це далеко не останній приклад діяльності рашистських диверсантів і в МО і в ГШ І на оборонному виробництві...
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29.04.2025 18:29 Відповісти
А взагалі, стоп! Які ще неякісні міни!? Влада чітко устави Сметаніна та Умєрова пояснила, що це військові не вміють цими мінами користуватись.
Агов, СБУ, ви там що, телемарафон не дивитесь? Ви там обережніше з таким, а то випадково і до Самого дійдете в пошуках збройової мафії/диверсії.
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29.04.2025 18:30 Відповісти
*устами
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29.04.2025 18:31 Відповісти
Не вміють користуватися на 4 році війни. Мабуть вони вже дебілами стали, або думають, що народ тупий і можна будь-яку нісенітницю йому упарювати
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29.04.2025 18:36 Відповісти
Я не розумію цих виродків, но ще більше я не розумію тих хто виробляє ці снаряди. Служив в арт полку снаряди іноді були з другої світової війни. Браку не було, а виготовляли переважно діти і жінки. А зараз робітники що не розуміють, що своїх рідних можуть втратити. І як вони це робили по команді сьогодні виготовляємо брак. Дебилізм якійсь
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29.04.2025 18:31 Відповісти
Що там розуміти - виграєте тендер з міною за 800 євро.
100 - віддай в Міноборони.
100 - в Мінстратегпром
100 - силовикам за дах
100 - податків
Собівартість - 420 євро. А ще потрібно новий Мерседес директору, 5 Мерседесів замам, квартиру в Монако, віллу в Іспанії, поповнити рахунок в Омані.........
От і крутись, як знаєш. Дивно що вони взагалі хоч іноді, з міномету відстрілювали, а не розвалювались на частини при перевозці.
І так в усій оборонці. Десь більше, десь менше. Десь жадібніше.
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29.04.2025 18:36 Відповісти
Схоже, що знайшли чергового цапа-відбувайла. Так само, як і з генералами за наступ на Харківщину.
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29.04.2025 18:32 Відповісти
Це не цапи-відбувайли, це справжні герої цієї історії. Інша справа, що це зовсім не верхівка цієї схеми, і їм, впевнений вже пообіцяли легкий переляк, в обмін на мовчання. Пару фото позору і сите життя на Заході зі своєю частиною грошей. А може і підвищення.
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29.04.2025 18:40 Відповісти
От і Зицпредседатель Фунт знайшовся.
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29.04.2025 18:55 Відповісти
Публічна смертна кара для зрадників!
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29.04.2025 18:57 Відповісти
а хто кришувпв заводік ?
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29.04.2025 18:58 Відповісти
А швидкокар'єрного кіндерсюрприза "молочного", який і організував все це бракороблення, чому не "зашиманили"?
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29.04.2025 18:59 Відповісти
А шо там по лисому яйцеславу, той шо по 17 грн яйца купля, не затримали ще? А шо так?
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29.04.2025 19:04 Відповісти
Це "цапи-відбувайли", їх скоро випустять і переведуть на інші або вищі посади.

А підари з баблом вже давно рознесли його по вищих кабінетах а з рештою з'їабли.
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29.04.2025 19:15 Відповісти
Як завжди "палка має два кінця",інші побачать і скажуть "нафіга я буду з тими мінами звязуватись"як тепер з дронами від громад,коли кілька голів притягнули за те.що не та батарейка,то ціна вища ітд ітп,вже не рискують,бо припруться різні правоохоронці.для вислужитись.
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29.04.2025 20:07 Відповісти
міністр стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін повинен бути за брехню розстрілян
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29.04.2025 20:11 Відповісти
 
 