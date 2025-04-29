Понад 120 тис. бракованих мін для ЗСУ: СБУ затримала керівників оборонного заводу на Дніпропетровщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
СБУ затримала керівників оборонного заводу на Дніпропетровщині, яке поставило до ЗСУ браковані міни.
Про це повідомила пресслужба відомства.
Водночас, як повідомили джерела Цензор.НЕТ, зокрема затримано гендиректора оборонного заводу та його першого заступника.
Крім очільників держпідприємства, затримано екскерівника одного з військових представництв Міноборони та очільника групи контролю відповідного підрозділу.
Як відомо, підприємство мало поставити війську оптові партії 120-х мінометних пострілів.
Втім керівники заводу використовували у виробництві неякісні матеріали та виконували роботи з дефектом, що призвело до не спрацювання капсуля основного метального заряду та відсутності стабільної роботи всього порохового заряду.
Затриманим загрожує 15 років тюрми.
Подробиці читайте у матеріалі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.
Браковані міни поставили ЗСУ
Нагадаємо, 6 листопада 2024 року повідомлялось, що військовослужбовці ЗСУ отримали неякісну партію мін калібру 120 мм, виробництва Укроборонпрому.
20 листопада оприлюднено відео неспрацювання мін, виготовлених "Укроборонпромом".
У Міноборони повідомили, що займаються розслідуванням ситуації.
Також журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова заявила, що після розголосу ситуації із неякісними мінами 120-мм із фронту вилучили партію 82-мм мінометних пострілів, які також виявилися бракованими.
6 грудня у Верховній Раді міністр стратегічних галузей промисловості України Герман Сметані заявив, що з мільйонів вироблених мін військові зафіксували лише 417 випадків нештатного спрацювання. Проблеми з мінами Сметанін пояснив якістю імпортного пороху.
31 грудня стало відомо, що неякісні міни потрапили у підрозділи на Времівський напрямок, у район Великої Новосілки.
9 січня 2025 року Бутусов заявив, що після публікації матеріалу про браковані міни 151-й бригаді доставили якісні боєприпаси.
У Командуванні Сил логістики ЗСУ заявили, що військові 151 окремої механізованої бригади не отримували неякісних мін.
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А тут 120.000!!! Акуєть
Зате верещать на весь голос, коли кажуть, що одні з найбільш корумпованих
... у меня есть мечта!... Олег #590959
"зелені"зеленкуваті можуть ще й нагородити
Lida Sha
@LidaSharko
Сестра спецпредставника Путіна Дмитрієва таємно відвідувала Україну з паспортом США, - ЗМІ
В'їхала 8 лютого і виїхала 12 лютого, лише за кілька днів до переговорів між Росією та США у Саудівській Аравії.
Спіпало просто
дєрьмака ще не забудьте
Считала бабло под подушкой?
Агов, СБУ, ви там що, телемарафон не дивитесь? Ви там обережніше з таким, а то випадково і до Самого дійдете в пошуках збройової мафії/диверсії.
100 - віддай в Міноборони.
100 - в Мінстратегпром
100 - силовикам за дах
100 - податків
Собівартість - 420 євро. А ще потрібно новий Мерседес директору, 5 Мерседесів замам, квартиру в Монако, віллу в Іспанії, поповнити рахунок в Омані.........
От і крутись, як знаєш. Дивно що вони взагалі хоч іноді, з міномету відстрілювали, а не розвалювались на частини при перевозці.
І так в усій оборонці. Десь більше, десь менше. Десь жадібніше.
А підари з баблом вже давно рознесли його по вищих кабінетах а з рештою з'їабли.