Міноборони розслідує поставку неякісних мін у ЗСУ: ДБР розпочато провадження
У Міноборони 3 тиждень активно займаються розслідуванням причин нештатного спрацювання 120-міліметрових мін.
Про це повідомила пресслужба міністерства, інформує Цензор.НЕТ.
"Відсутність коментарів у публічному просторі не означає, що Міноборони бездіє чи не реагує на інформацію, яка надходить від військових чи зʼявляється, зокрема, у ЗМІ.
Водночас Міноборони працює у закритому периметрі для забезпечення максимальної ефективності та безпеки. Адже через триваючу російську агресію, інформація про хід роботи є чутливою, тому залишається з обмеженим доступом", - йдеться в повідомленні.
У Міноборони зазначили, що наразі призупинили використання зазначених партій боєприпасів у Силах оборони, а також їхню видачу в бойові підрозділи - до завершення встановлення причин нештатного спрацювання
Партію поставлених боєприпасів вилучено для подальших досліджень. Водночас будуть поставлені міни імпортного виробництва.
"Попередні результати розслідування міжвідомчої комісії щодо постачання неякісних мінометних мін калібру 120-мм вказують на можливі причини дефектів, зокрема неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання боєприпасів, що призвело до їх пошкодження. За цим фактом Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження. За результатами роботи міжвідомчої комісії будуть прийняті відповідні кадрові рішення щодо відповідальних посадових осіб", - пояснили у міністерстві.
Також у Міноборони наголосили, що міністерство є замовником зазначеного виду озброєння для Сил оборони, а виконавцем державного замовлення є Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.
"Наразі Міністерством оборони визначено заходи для вдосконалення процесу контролю якості. Йдеться про посилення моніторингу умов зберігання та удосконалення процедур перевірки на всіх етапах: від виробництва і зберігання — до постачання на лінію фронту.
Також міжвідомча комісія проведе інспекцію мінометних мін інших калібрів на предмет дотримання стандартів виробництва, якості компонентів та умов їхнього зберігання", - підсумували там.
Браковані міни поставили ЗСУ
Нагадаємо, 6 листопада 2024 року повідомлялось, що військовослужбовці ЗСУ отримали неякісну партію мін калібра 120 мм, виробництва Укроборонпрому.
20 листопада оприлюднено відео неспрацювання мін, виготовлених "Укроборонпромом".
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а ми будемо жалкувати не те що за порохом а й за яником
Винні минометники!!!
Поставка бракованих мін: Міноборони проігнорувало проблеми та відправило ********** на фронт Джерело:
Хоча про що я.
Саме за для безкарності деморалізовано і принижено судову владу, огульно покарано прокурорів, роздроблено слідчих. Все в ім'я розквіту і безкарності криміналу.
Думали:ніби ж власні зброярі...А насправді-махінатори-срулі ... За ширмою освоєння коштів гумдопомоги на власне виробництво озброєння--цупили. аж пріли мільярди...натомість шабатурки мін-Д-120---засипали половою... замість вибухівки... Думаю у клоаці кремлівського карлика--вже чекають нагороди за супер-САБОТАЖ ЗЕ-шкідників... Зважаючи: що ЗЕ-бешкетники.-- вмить поглухли й посліпли( жодним чином НЕ реагуючи на диверсію ) натомість ниточка в*ється - із найвищих кабінетів ЗЕ-охвістя...І все це в час.коли наші воїни гинуть.відступають за браком саме цього виду озброєння...Досить пригадати. що вся ця возня із випуском.власних. мінометів -120 калібру починалася із трагедії: загибелі 9-ти воїнів-випробувачів...
Мерзенні зрадо-філи---ГЕТЬ З УКРАЇНИ !!!
P.S.Саме так: конче потрібно підстрахувати
.власне кишло ЗЕ-шкідників...Та почніть з того
як ЗЕ-срулятам стало шкода витрачати.
поцуплені . кошти на порох і започаткували
вирощування (на звільн. Херсонщині--хлопку--
складової пороху...) Та НЕ дочекавшись врожаю--
напічкали міни тирсою-патрухою...
Головне щоб на себе з інфільтрованою ворожою привладною агентурою не вийшли.