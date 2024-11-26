Міноборони розслідує поставку неякісних мін у ЗСУ: ДБР розпочато провадження

У Міноборони 3 тиждень активно займаються розслідуванням причин нештатного спрацювання 120-міліметрових мін.

Про це повідомила пресслужба міністерства, інформує Цензор.НЕТ.

"Відсутність коментарів у публічному просторі не означає, що Міноборони бездіє чи не реагує на інформацію, яка надходить від військових чи зʼявляється, зокрема, у ЗМІ.

Водночас Міноборони працює у закритому периметрі для забезпечення максимальної ефективності та безпеки. Адже через триваючу російську агресію, інформація про хід роботи є чутливою, тому залишається з обмеженим доступом", - йдеться в повідомленні.

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У Міноборони зазначили, що наразі призупинили використання зазначених партій боєприпасів у Силах оборони, а також їхню видачу в бойові підрозділи - до завершення встановлення причин нештатного спрацювання

Партію поставлених боєприпасів вилучено для подальших досліджень. Водночас будуть поставлені міни імпортного виробництва.

"Попередні результати розслідування міжвідомчої комісії щодо постачання неякісних мінометних мін калібру 120-мм вказують на можливі причини дефектів, зокрема неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання боєприпасів, що призвело до їх пошкодження. За цим фактом Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження. За результатами роботи міжвідомчої комісії будуть прийняті відповідні кадрові рішення щодо відповідальних посадових осіб", - пояснили у міністерстві.

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Також у Міноборони наголосили, що міністерство є замовником зазначеного виду озброєння для Сил оборони, а виконавцем державного замовлення є Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

"Наразі Міністерством оборони визначено заходи для вдосконалення процесу контролю якості. Йдеться про посилення моніторингу умов зберігання та удосконалення процедур перевірки на всіх етапах: від виробництва і зберігання — до постачання на лінію фронту.

Також міжвідомча комісія проведе інспекцію мінометних мін інших калібрів на предмет дотримання стандартів виробництва, якості компонентів та умов їхнього зберігання", - підсумували там.

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Браковані міни поставили ЗСУ

Нагадаємо, 6 листопада 2024 року повідомлялось, що військовослужбовці ЗСУ отримали неякісну партію мін калібра 120 мм, виробництва Укроборонпрому.

20 листопада оприлюднено відео неспрацювання мін, виготовлених "Укроборонпромом".

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