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Новини Оборона
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Міноборони розслідує поставку неякісних мін у ЗСУ: ДБР розпочато провадження

Поставка бракованих мін: Міноборони розслідує причини

У Міноборони 3 тиждень активно займаються розслідуванням причин нештатного спрацювання 120-міліметрових мін.

Про це повідомила пресслужба міністерства, інформує Цензор.НЕТ.

"Відсутність коментарів у публічному просторі не означає, що Міноборони бездіє чи не реагує на інформацію, яка надходить від військових чи зʼявляється, зокрема, у ЗМІ.

Водночас Міноборони працює у закритому периметрі для забезпечення максимальної ефективності та безпеки. Адже через триваючу російську агресію, інформація про хід роботи є чутливою, тому залишається з обмеженим доступом", - йдеться в повідомленні.

Читайте: З фронту відкликають понад 100 тис. неякісних мін. В одній із бригад партію вилучили, а нових не дали, - Бутусов

У Міноборони зазначили, що наразі призупинили використання зазначених партій боєприпасів у Силах оборони, а також їхню видачу в бойові підрозділи - до завершення встановлення причин нештатного спрацювання

Партію поставлених боєприпасів вилучено для подальших досліджень. Водночас будуть поставлені міни імпортного виробництва.

"Попередні результати розслідування міжвідомчої комісії щодо постачання неякісних мінометних мін калібру 120-мм вказують на можливі причини дефектів, зокрема неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання боєприпасів, що призвело до їх пошкодження. За цим фактом Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження. За результатами роботи міжвідомчої комісії будуть прийняті відповідні кадрові рішення щодо відповідальних посадових осіб", - пояснили у міністерстві.

Також читайте: Браковані міни не вилучали, поки не стався розголос. Ми втрачаємо життя воїнів через це, - Бутусов

Також у Міноборони наголосили, що міністерство є замовником зазначеного виду озброєння для Сил оборони, а виконавцем державного замовлення є Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

"Наразі Міністерством оборони визначено заходи для вдосконалення процесу контролю якості. Йдеться про посилення моніторингу умов зберігання та удосконалення процедур перевірки на всіх етапах: від виробництва і зберігання — до постачання на лінію фронту.

Також міжвідомча комісія проведе інспекцію мінометних мін інших калібрів на предмет дотримання стандартів виробництва, якості компонентів та умов їхнього зберігання", - підсумували там.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поставка бракованих мін: Міноборони проігнорувало проблеми та відправило боєприпаси на фронт, - ЗМІ

Браковані міни поставили ЗСУ

Нагадаємо, 6 листопада 2024 року повідомлялось, що військовослужбовці ЗСУ отримали неякісну партію мін калібра 120 мм, виробництва Укроборонпрому.

20 листопада оприлюднено відео неспрацювання мін, виготовлених "Укроборонпромом".

Дивіться: Як ЗСУ залишили без мін: афера на 25 мільярдів гривень | Юрій Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО

Автор: 

Міноборони (7294) оборона (4765) брак (12) міна (331)


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Топ коментарі
+30
Ха-ха, МО розслідує свій же про*об. Хтось послом хоче на ''канари''.
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26.11.2024 10:51
+28
"Розслідувати" будуть так само як корупцію в МО? Чому Рєзніков досі на волі?
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26.11.2024 10:53
+9
Ніхто нічого не буде розслідувати. Все це ЗЕлена локшина для мудрова наріда, щоб погасити невдоволення від журналістського розслідування. Заведуть справу, всі похлопають в долоні (вухами), а потім по тихому справу зіллють в печерському суді, мовляв рафік ні в чьом нє вінават, оно само так вийшло, або на пару місяців посадять стрєлочніка, а потім випустять під заставу, а через день цей стрєлочнік буде вже за кордоном. Україною з 2019 рулить команда по знищенню української державності, яка узурпувала владу та не збирається нікуди йти, бо тут у них все добре - зачарований безмозглий лохторат та безмежна влада, яку їм цей самий лохторат віддав у 2019. Бінго! Зато хоть паржалі, да?...
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26.11.2024 11:07
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Ха-ха, МО розслідує свій же про*об. Хтось послом хоче на ''канари''.
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26.11.2024 10:51 Відповісти
при зе, скоро судді будуть судити самі себе
а ми будемо жалкувати не те що за порохом а й за яником
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26.11.2024 12:34 Відповісти
Оперативно. Не минуло й 5 рокiв
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26.11.2024 10:52 Відповісти
"Розслідувати" будуть так само як корупцію в МО? Чому Рєзніков досі на волі?
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26.11.2024 10:53 Відповісти
Проведе інспекцію? - спішать аж перевертаються - а зараз чим відбиватись?
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26.11.2024 10:55 Відповісти
..таки решили все похоронить.. так неожиданно..
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26.11.2024 10:55 Відповісти
"...порушення умов зберігання ***********" Джерело:

Винні минометники!!!
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26.11.2024 10:58 Відповісти
мимометники
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26.11.2024 11:06 Відповісти
І ось ... знову про зєлєнського. Він жив в срср. І знає як ніхто про систему ВОЄНПРЕДІВ на виробництвах. Вони навіть тушонку перевіряли на ГОСТ та СМАК. А тут міни. Звісно, що на фронті вони потрібні. Але і якість виробництва теж потрібна. Ще кажуть, що дрони постачають у некомплекті - одні каркаси, а все обладнання - це волонтерські зусилля. Куди поділись військові представники з виробництва, якщо ОТК вже давно немає ? І знову питання до Лідора. Він працює вже пів року ПОНАД строку. Мабуть, хотів виправити помилки і знову замало часу.
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26.11.2024 11:00 Відповісти
ВСІ питання до д'Єрмака !!!
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26.11.2024 11:07 Відповісти
Как может четырех разовый ухилянт знать про ВОЄНПРЕДІВ? Им с *ермаком, похоже, что не было задания укреплять оборону страны. Они старались "показать себя" попиариться, пожить за счет государства и нахватать, как можно больше. Еще возможность притащить к "корыту" родных, друзей, соседей...
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27.11.2024 06:59 Відповісти
Ніхто нічого не буде розслідувати. Все це ЗЕлена локшина для мудрова наріда, щоб погасити невдоволення від журналістського розслідування. Заведуть справу, всі похлопають в долоні (вухами), а потім по тихому справу зіллють в печерському суді, мовляв рафік ні в чьом нє вінават, оно само так вийшло, або на пару місяців посадять стрєлочніка, а потім випустять під заставу, а через день цей стрєлочнік буде вже за кордоном. Україною з 2019 рулить команда по знищенню української державності, яка узурпувала владу та не збирається нікуди йти, бо тут у них все добре - зачарований безмозглий лохторат та безмежна влада, яку їм цей самий лохторат віддав у 2019. Бінго! Зато хоть паржалі, да?...
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26.11.2024 11:07 Відповісти
мені здається тут стирчать вуха костяна тімашєнкі
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26.11.2024 11:07 Відповісти
Іпать вони нас усіх за лохів тримають!

Поставка бракованих мін: Міноборони проігнорувало проблеми та відправило ********** на фронт Джерело:
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26.11.2024 11:12 Відповісти
************** хахахахах, патужна
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26.11.2024 11:20 Відповісти
Мають негайно піти в відставку так званий міністр оборони Умеров який не зрозуміло навіщо він і Камишин який був відповідальний за військові закупівлі.
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26.11.2024 11:34 Відповісти
Яке розслідування, якщо повністю зруйновано правоохоронну систему і третьякова енд компані намагається її знищити взагалі.
Хоча про що я.
Саме за для безкарності деморалізовано і принижено судову владу, огульно покарано прокурорів, роздроблено слідчих. Все в ім'я розквіту і безкарності криміналу.
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26.11.2024 11:56 Відповісти
«Станиславский сказал бы: не верю!»
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26.11.2024 11:58 Відповісти
Він такого не говорив. Система не про віру, а про життя в ролі
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27.11.2024 00:56 Відповісти
на сайті ДзТижня стаття Скандал із 120-мм мінами для ЗСУ: анатомія зради. Там з хфаміліями... але без головного персонажа, який вам і мін не винен. Так йому збирають грощі на передвиборчу компанію, - скажете ви. А чи не занадто кроваве бабло? - питаю я.
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26.11.2024 12:08 Відповісти
До дверці всі ці провадження!!! На фронті відлік інколи йде не на дні, а на хвилини. Немає мінометної підтримки, і мінус взвод, відділення. А цих покидьків треба просто - РОЗСТРІЛЯТИ!
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26.11.2024 13:04 Відповісти
Тільки РОЗСТРІЛИ виправлять це!!!
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26.11.2024 13:26 Відповісти
І скіки ж загинуло військових котрі використовували ці міни. Скіки загинуло військових котрих повинні були прикривати мінометники, але не зробили цього з за цих мін. І седіло оте дбр, отримавши міліарди додатково на 25 рік від гниди і мовчали і нічого не робили, поки журналісти не почали волати у змі. Кончена влада - влада знищує кращих, а подонків кормить та захищає.
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26.11.2024 13:06 Відповісти
РОЗСТРІЛИ, РОЗСТРІЛИ І ЩЕ РАЗ РОЗСТРІЛИ всіх ворогів: саботажників, диверсантів, паліїв і крадіїв бюджетних грошей, суддів, що виправдовують ворогів, ментів і прокурорів, що закривають очі на ворогів. ІНАКШЕ ПЕРЕМОГТИ НЕМОЖЛИВО!!!
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26.11.2024 13:24 Відповісти
Поки що розстріли - це про тецекістів і прикордонників. І не на нашу користь.
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27.11.2024 00:55 Відповісти
Ню-ню...
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26.11.2024 13:28 Відповісти
ай ай а кто это сделал.... (с) . сраний цирк
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26.11.2024 13:30 Відповісти
"Ай да наши...кого НЕ надуют!?" / Т.Шевченко--"Катерина."/

Думали:ніби ж власні зброярі...А насправді-махінатори-срулі ... За ширмою освоєння коштів гумдопомоги на власне виробництво озброєння--цупили. аж пріли мільярди...натомість шабатурки мін-Д-120---засипали половою... замість вибухівки... Думаю у клоаці кремлівського карлика--вже чекають нагороди за супер-САБОТАЖ ЗЕ-шкідників... Зважаючи: що ЗЕ-бешкетники.-- вмить поглухли й посліпли( жодним чином НЕ реагуючи на диверсію ) натомість ниточка в*ється - із найвищих кабінетів ЗЕ-охвістя...І все це в час.коли наші воїни гинуть.відступають за браком саме цього виду озброєння...Досить пригадати. що вся ця возня із випуском.власних. мінометів -120 калібру починалася із трагедії: загибелі 9-ти воїнів-випробувачів...
Мерзенні зрадо-філи---ГЕТЬ З УКРАЇНИ !!!
P.S.Саме так: конче потрібно підстрахувати
.власне кишло ЗЕ-шкідників...Та почніть з того
як ЗЕ-срулятам стало шкода витрачати.
поцуплені . кошти на порох і започаткували
вирощування (на звільн. Херсонщині--хлопку--
складової пороху...) Та НЕ дочекавшись врожаю--
напічкали міни тирсою-патрухою...
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26.11.2024 14:27 Відповісти
Очередной фунт, который уйдет в закат. Вместо него назначат нового фунта, а те кто собирает на этом деньги останется. Нет смысла расследовать фунтов. Нужно расследовать тех, кто стоит за фунтами.
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26.11.2024 14:49 Відповісти
Судячи з коменту залипідора верніславського, питання буде замилене і забуте ))(
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26.11.2024 19:07 Відповісти
ЗЕ - шкідники
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26.11.2024 19:08 Відповісти
Це вже бізнес на крові.., чи ще ні ???
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26.11.2024 19:31 Відповісти
Щука буде перевіряти в ставку, хто їсть карасів!?
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26.11.2024 23:17 Відповісти
Міноборони розслідує? Ховайте справу
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27.11.2024 00:54 Відповісти
Так активно розслідує власну диверсійну діяльність проти України, що жодних підозр не висунуто і жодних арештів не здійснено. Диверсійні ********** почали вилучати з передової лише після публічного розголосу.
Головне щоб на себе з інфільтрованою ворожою привладною агентурою не вийшли.
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28.11.2024 01:40 Відповісти
 
 