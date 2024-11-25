З фронту відкликають понад 100 тис. неякісних мін. В одній із бригад партію вилучили, а нових не дали, - Бутусов

Після інформації про партію бракованих мінометних пострілів їх почали вилучати з фронту. Проте деяким бригадам нових не дають.

Про це на своєму YouTube-каналі розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"На 2024 рік на програму виробництва мінометних пострілів за нашими даними держава виділила близько 25 млрд грн. Було проведено планування розподілу цих коштів. За цю програму виробництва боєприпасів, мінометних пострілів, відповідав Олександр Камишін - міністр стратегічної промисловості, який наразі є радником президента Володимира Зеленського", - розповів журналіст.

За словами Бутусова, йдеться про близько 1,9 млн мінометних пострілів.

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"Якість цих мінометних пострілів за 25 млрд ми зараз бачимо. Це реальна диверсія. Я вперше оприлюднив інформацію про ці міни 6 листопада. Це була перша публікація. Треба віддати належне, після цього відео дійсно почалися комісії, перевірки, службові розслідування, почалася велика бюрократична робота. Якісь міни в одній із бригад вилучили, але нових мін не дали, інші міни з фронту не було вилучено", - наголосив головред Цензор.НЕТ.

Минулого тижня Бутусов знову показав відео із неякісними мінами.

"Зараз вже відкликається понад 100 тис. мін. У нас за листом одного з командувачів на одній із ділянок фронту довелося вилучити у 7 бригад міни, де пішли масові неспрацювання мін. Досі немає жодних роз'яснень, що із цими мінами робити", - підсумував він.

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