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Новини Війна
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З фронту відкликають понад 100 тис. неякісних мін. В одній із бригад партію вилучили, а нових не дали, - Бутусов

Бутусов про неякісні міни

Після інформації про партію бракованих мінометних пострілів їх почали вилучати з фронту. Проте деяким бригадам нових не дають.

Про це на своєму YouTube-каналі розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"На 2024 рік на програму виробництва мінометних пострілів за нашими даними держава виділила близько 25 млрд грн. Було проведено планування розподілу цих коштів. За цю програму виробництва боєприпасів, мінометних пострілів, відповідав Олександр Камишін - міністр стратегічної промисловості, який наразі є радником президента Володимира Зеленського", - розповів журналіст.

За словами Бутусова, йдеться про близько 1,9 млн мінометних пострілів.

Читайте: Ніхто про мирні перемовини не домовиться, поки не буде зупинено фронт на Донбасі, - Бутусов

"Якість цих мінометних пострілів за 25 млрд ми зараз бачимо. Це реальна диверсія. Я вперше оприлюднив інформацію про ці міни 6 листопада. Це була перша публікація. Треба віддати належне, після цього відео дійсно почалися комісії, перевірки, службові розслідування, почалася велика бюрократична робота. Якісь міни в одній із бригад вилучили, але нових мін не дали, інші міни з фронту не було вилучено", - наголосив головред Цензор.НЕТ.

Минулого тижня Бутусов знову показав відео із неякісними мінами. 

"Зараз вже відкликається понад 100 тис. мін. У нас за листом одного з командувачів на одній із ділянок фронту довелося вилучити у 7 бригад міни, де пішли масові неспрацювання мін. Досі немає жодних роз'яснень, що із цими мінами робити", - підсумував він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Як ЗСУ залишили без мін: афера на 25 мільярдів гривень | Юрій Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3589) міна (341)


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Топ коментарі
+26
Всюди проникла кацапська агентура. Ось і вся правда. Боротися з нею немає кому тому що вона сама з собою боротися не буде.
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25.11.2024 10:48
+21
Чергова свідома диверсія, яку вигадали в кабінетах єрмака
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25.11.2024 10:46
+17
Це свідома диверсія проти України?
Хотілося б знати правду.
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25.11.2024 10:45
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Це свідома диверсія проти України?
Хотілося б знати правду.
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25.11.2024 10:45 Відповісти
Чергова свідома диверсія, яку вигадали в кабінетах єрмака
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25.11.2024 10:46 Відповісти
Всюди проникла кацапська агентура. Ось і вся правда. Боротися з нею немає кому тому що вона сама з собою боротися не буде.
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25.11.2024 10:48 Відповісти
В нас люди проголосували в 2019 за россійських клоунів. Які питання.
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25.11.2024 15:57 Відповісти
Не розумію Вашого питання -- це мусить бути ствердження.
Так, хотілося б знати правду. А від кого і коли ми її дізнаємось?
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25.11.2024 11:23 Відповісти
Війна! Диверсія? 5та колона в дії...?!Хто прикриває, патріоти де ВИ??!
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25.11.2024 16:23 Відповісти
Шо робити з мінами? -- звозити на Банкову
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25.11.2024 10:46 Відповісти
За таке розстрілювати треба.
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25.11.2024 10:46 Відповісти
Кого?
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25.11.2024 11:10 Відповісти
Уряд в першу чергу.
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25.11.2024 12:52 Відповісти
"Весна прийде"... і все одно НІКОГО НЕ ПОСАДЯТЬ!
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25.11.2024 10:46 Відповісти
Чому нікого?!?
Можуть когось, хто викриває кротів та корупцію
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25.11.2024 10:52 Відповісти
Весна прийде, драпать будуть, якщо те перемир'я таки настане.
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25.11.2024 10:53 Відповісти
все йде до того як обіцяв Кулеба - воювати лопатами. дякуємо зепокидькам
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25.11.2024 10:47 Відповісти
Забув подчкувати тим, хто їх привів.
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25.11.2024 10:53 Відповісти
та бл.. питаю у навколишніх знайомих і друзі хто вибрав покидька - так виявляється не голосував типу ніхто ))..ски
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25.11.2024 11:00 Відповісти
Ось весь план "перемоги" від найвеличнішого" який ні за що не відповідає, призначає на найвищі посади людей далеких від українських інтересів ,це відверта робота на ворога.
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25.11.2024 10:47 Відповісти
Найвеличніший призначає на високі посади аферистів, злодіїв, корупціонерів, диверсантів та іншу шалупень. Бо оманські договарняки так просто його не відпустять.
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25.11.2024 10:54 Відповісти
Це питання обговорювалось на зустрічі Сирського з українськими та закордонними журналістами? Ні? Мабуть не на часі...
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25.11.2024 10:49 Відповісти
там стабілізація
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25.11.2024 10:49 Відповісти
А де ж галасливий иксперд з мін і ракет тарасик чмут ?
Мовчить
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25.11.2024 10:50 Відповісти
Це його не стосується. От якби було б про щось хороше -- про хєрову гармату Богдану, про непотрібну ракету Нєптун -- то він би й сказав своє "вагоме". А тут і так все в жо.і...
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25.11.2024 11:18 Відповісти
я уявляю як вечорами в ЗеОПі ржуть над мудрим нарідом . Мовляв вже не просто сцимо - сремо на них, а вони терплять
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25.11.2024 10:50 Відповісти
відосиками ЗЕ стріляти будуть
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25.11.2024 10:51 Відповісти
Зараз підуть арешти і розстріли диверсантів. ...А можливо і нагороди.
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25.11.2024 10:52 Відповісти
Блазенята розпилили гроші, думали що "війна закінчиться".
Пам'ятаю як генерала Марченка намагалися посадити за бронежилети (які в решті решт визнали якісними та відправили у війська).
А тут просто лютий треш який навіть уявити було важко...
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25.11.2024 10:55 Відповісти
Хтось з вищого керівництва держави хоче що б Україна програла?
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25.11.2024 11:00 Відповісти
Хтось з вищого керівництва хоче, щоб Україна виграла?
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25.11.2024 11:59 Відповісти
Кремлівський сирок, умеров...де ви паскуда! Хто буде за це відповідати? Злив України триває.....
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25.11.2024 11:08 Відповісти
так, під час війни в цієї події немає іншої назви, ніж диверсія..., погано тільки те, що винних, як завжди не знайдуть..., цікаво, хто ці міни приймав та перевіряв як ті, що годяться..., невже теж немає прізвищ...
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25.11.2024 11:12 Відповісти
А що -- хіба не Порошенко винен в 100 000 (вдуматись тільки!) неякісних мін?
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25.11.2024 11:13 Відповісти
👍
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25.11.2024 12:29 Відповісти
У владі російські диверсанти. Це було відомо кожному "порохоботу" ще з того моменту, коли зєчмо висунуло свою кандидатуру. Але зєлохторат саме за братушок і голосував, мабуть вони зараз щасливо ржуть і наводять рашистські ракети на ЗСУ і важливі обʼєкти.
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25.11.2024 11:21 Відповісти
"Якість цих мінометних пострілів за 25 млрд ми зараз бачимо. Це реальна диверсія. Я Це була перша публікація. Треба віддати належне, після цього відео дійсно почалися комісії, перевірки, службові розслідування, почалася велика бюрократична робота. Джерело:
Це показує якість керування військами - тільки після публікації почали щось робити. Тобто на доповіді з фронту просто не звертали уваги.
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25.11.2024 11:22 Відповісти
Кого за це судитимуть? Якщо ні однозначно зрада.
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25.11.2024 11:24 Відповісти
100000 тисяч це ж які гроші на вітер. А ще відвезли , потім забрали. Кажуть в державі грошей немає, а по 100 к браку робити. Це не рахуючи людські життя котрі ці міни могли врятувати ( як би не браковані).
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25.11.2024 11:30 Відповісти
А виплачені за ті міни кошти теж би не завадило відкликати.
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25.11.2024 11:58 Відповісти
а пдораси умєров і камишін даже по їб@льніку не отримають.
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25.11.2024 12:23 Відповісти
А шо ше можно очікувати було ...після 19р...? 🤡 ,татарова ,дерьмака та взагалі слуг ? Ой лихо , лихо ...
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25.11.2024 12:28 Відповісти
Ого! Міни вже відкликають, чи вилучають?
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25.11.2024 12:35 Відповісти
Це є свідома диверсія !!! Зе негайно повинен скласти повноваження , після чого створити уряд порятунку з опозиції, і військових !!
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25.11.2024 12:50 Відповісти
Це черговий про...б команди зеленського
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25.11.2024 16:35 Відповісти
За таке на Умерова і ко треба завести карну справу...,але, шо маємо то маємо...
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25.11.2024 18:48 Відповісти
А не пробовали изъять все 24 миллиарда плюс наложить штраф, пеню, неустойку погибших и потерянных позиций из за неисправных мин? Про уголовное наказание молчу.
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26.11.2024 14:09 Відповісти
Потрошенко і Свинарчуки наживаються на війні!!!
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27.11.2024 21:34 Відповісти
 
 