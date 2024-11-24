Як ЗСУ залишили без мін: афера на 25 мільярдів гривень | Юрій Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський дезінформував українське суспільство про масштаби виготовлення боєприпасів в Україні. Рішення Ставки Верховного Головнокомандувача призвели до втрати державою орієнтовно 25 мільʼярдів гривень.
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі розповідає про провал виробництва програми мінометних мін, керівником якої був Олександр Камишін, ексміністр стратегічноі промисловості, а нині - радник президента Зеленського.
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Нагадаємо, раніше Юрій Бутусов повідомив, що українські захисники на фронті отримали партію неякісних мін виробництва "Укроборонпрому".
А за два тижні до цього бійці іншого підрозділу ЗСУ також отримали неякісну партію мін калібра 120 мм, виробництва "Укроборонпрому". Вони не розривались при пострілі. Причиною цієї проблеми міг бути неякісний тротил всередині боєприпасів.
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тут потрібно запитувати, що скаже суспільство
Зелена пошесть лише шкодить...вже відкрито...
1. А при чём тут Зеленский? Шо, не вгадав?
2. Царь хороший бояре виновати? Знов не вгадав?
БІНГО!
3. ВАВСЁМ ВИНОВАТ ПОРОШЕНКО!
я не впевнений чи здатна була ця влада хоча б 2 млн патронів виготовити.
закончитсятакже как с яйцами , бронежилетами и т. д ...
Ну кто его посадит , он же памятник
Диверсія скоєна наближеними особами до президента, а діїї Зеленського нагадують прикриття диверсії. Маємо вже реально розглядати відставку Зеленського, бо він нас всіх під московські кулі підведе!
Зараз же взагалі - лютий треш наслідки якого це втрачені життя українців.
Блазень терміново має скласти з себе повноваження, а не продовжувати коїти злочин за злочином.
Єрмак із Камишиним повинні були якось розпилити ті 25 ярдів, щоб і Зеленьському ярд-два, Єрмаку ярд, Камишину ярд, на утримання Слуг Урода в парламенті, ярд на утримання тролів Подоляка- пропустити через контрольоване держпідприємство, А які там міни будуть-все рівно все вистріляють..
З початку року , станом на 01.07.2024 ГШ ЗСУ отримав 205 рапортів від 48 підрозділів ЗС України про неналежну якість артилерійсько-мінометного боєзапасу, що поставляється законтрактованими постачальниками. 186 випадків постачання боєзапасу неналежної якості відноситься до структур АТ «Українська оборонна промисловість» (це те що було державним "Укроборонпромом". Голова наглядової ради і представник держави від МО України - громадянин Грузії Давид Ломджарія).
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
Nepotyzm ???
W Ukrainie, w czasie wojny ??????!!!
To wręcz niewiarygodne!!!
"Єслі я закочу, я могу положить фінансовую сістєму Украіни" (с).