Як ЗСУ залишили без мін: афера на 25 мільярдів гривень | Юрій Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський дезінформував українське суспільство про масштаби виготовлення боєприпасів в Україні. Рішення Ставки Верховного Головнокомандувача призвели до втрати державою орієнтовно 25 мільʼярдів гривень.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі розповідає про провал виробництва програми мінометних мін, керівником якої був Олександр Камишін, ексміністр стратегічноі промисловості, а нині - радник президента Зеленського.

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Нагадаємо, раніше Юрій Бутусов повідомив, що українські захисники на фронті отримали партію неякісних мін виробництва "Укроборонпрому".

А за два тижні до цього бійці іншого підрозділу ЗСУ також отримали неякісну партію мін калібра 120 мм, виробництва "Укроборонпрому". Вони не розривались при пострілі. Причиною цієї проблеми міг бути неякісний тротил всередині боєприпасів.

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