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Як ЗСУ залишили без мін: афера на 25 мільярдів гривень | Юрій Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський дезінформував українське суспільство про масштаби виготовлення боєприпасів в Україні. Рішення Ставки Верховного Головнокомандувача призвели до втрати державою орієнтовно 25 мільʼярдів гривень.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі розповідає про провал виробництва програми мінометних мін, керівником якої був Олександр Камишін, ексміністр стратегічноі промисловості, а нині - радник президента Зеленського.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, раніше Юрій Бутусов повідомив, що українські захисники на фронті отримали партію неякісних мін виробництва "Укроборонпрому".

А за два тижні до цього бійці іншого підрозділу ЗСУ також отримали неякісну партію мін калібра 120 мм, виробництва "Укроборонпрому". Вони не розривались при пострілі. Причиною цієї проблеми міг бути неякісний тротил всередині боєприпасів.

Також читайте статтю Юрія Бутусова: Чому СБУ та ДБР не припиняють постачання на фронт тисяч бракованих мінометних мін?

Автор: 

Бутусов Юрій (3589) ЗСУ (7540) Камишін Олександр (164) міна (341)


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Топ коментарі
+51
Цікаво це не зелена зрада. Що скаже незламний.
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24.11.2024 20:38
+37
А що корисного взагалі зробив ішак за час свого т.з. "президенства". Одна шкода, як від паршивого кота та горе для народу.
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24.11.2024 20:48
+35
Диверсія та саботаж у вищих ешелонах влади! Може пора вже з тими зрадниками щось робити!
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24.11.2024 20:47
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Цікаво це не зелена зрада. Що скаже незламний.
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24.11.2024 20:38 Відповісти
"Я вам ничего не должен!"
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24.11.2024 21:15 Відповісти
73 % украинцев обманул Коломойский, а те и сами обманываться были рады .Так что это была месть Порошенку и хорошо провернутая афера за которую будет расплачиваться весь мир.
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25.11.2024 11:40 Відповісти
Він знайде що сказати, а ще у нього кілька спічрайтерів...
тут потрібно запитувати, що скаже суспільство
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24.11.2024 21:59 Відповісти
Що скаже 73 проц? Вже сказали, обрали артиста, а йому треба слова комусь писать
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24.11.2024 22:12 Відповісти
А що там ЗЕлена блювотина кукурікала про Свинарчуків?
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25.11.2024 08:02 Відповісти
Велика частина зе-бобіків оформила собі інвалідності, отримують допомогу від держави, а інша частина виїхала за кордон, а 27% їм далжни і повинні боронити Батьківщину! От так маємо голосування по-приколу!
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25.11.2024 08:53 Відповісти
Скаже що це російське ІПСО.
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24.11.2024 22:02 Відповісти
нічого, нічого не скаже і не вдіє...зробить вигляд що не знає і що такої проблеми нема
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24.11.2024 23:25 Відповісти
На ЗЕБЛОМАРАФОНІ ,найпотужнішого розового зайця , і ойго лехковірних простачків « все харашо прекрасная маркиза»
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25.11.2024 15:15 Відповісти
Зеленский всю оставшуюся жизнь будет в бегах.
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24.11.2024 20:40 Відповісти
Та ніфіка. В Герцлії він буде жити, ще і насміхатися із лохів, що його в крісло всадили.
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24.11.2024 20:52 Відповісти
як з цими недоносками перемогти кацапів ?
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24.11.2024 22:36 Відповісти
Цє ЦЕЛЕСПРЯМОВАНА - ДИВЕРСІЯ ‼️Зеленський знищує Державу з середени ‼️Не митьем , так катаньем ВИКОНУЄ ДОГОВОРНЯК ОМАНСЬКИЙ ! Якщо, хтось пікнє , що він не в курсі, то він співучасник злодіянь проти ЛЮДЯНОСТі Зе ГОЛОВНОКОМАНДУЮЧИЙ І ОЙГО ОБОВ'ЯЗОК не допускати диверсій і саботажу Хто , обрав зеХИТРОДУПИХ , ПОМІЧНИКІВ ТЕРРОРИСТІВ і казав:» если , что-то пойдет не так , ми его снесем» Ну і шо ? Для Військових , голосувавши за ІУДУ не соромно ?
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25.11.2024 15:25 Відповісти
а там шо не можна дрони запускати?
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25.11.2024 05:17 Відповісти
Та ні. Буде жити в Лоді,там наркота дешевша.
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25.11.2024 07:43 Відповісти
А пан ківа (з Ваганьківського цвинтаря котрий) багато набігався? Отож...
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24.11.2024 21:00 Відповісти
Після всього що ЗЕлідОр накоїв зі своїми 5 менеджерами з ОПи, він має сісти пожиттєво, а все його майно має бути заарештоване та продане на користь постраждалих громадян України від зради та невігластва найвеличнішого ЗЕ-зрадника **********.
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24.11.2024 21:09 Відповісти
Не перживайте, у пана прЄзІдента дуууже мало майна. Чесно.
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24.11.2024 21:14 Відповісти
....... в Україні
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25.11.2024 11:52 Відповісти
навіщо його годувати пожиттєво? буцигарень накшталт білий лебідь у нас немеє то нащо цогого неголеного хряка годувати?
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24.11.2024 21:42 Відповісти
Або зроблять з нього вічного брежнєва...і хєр ми цю наволоч позбудемось
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24.11.2024 21:23 Відповісти
Бориспіль потрібно контролювати
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24.11.2024 22:00 Відповісти
Не буде, Ізраіль своїх не видає
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25.11.2024 08:03 Відповісти
Диверсія та саботаж у вищих ешелонах влади! Може пора вже з тими зрадниками щось робити!
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24.11.2024 20:47 Відповісти
А що корисного взагалі зробив ішак за час свого т.з. "президенства". Одна шкода, як від паршивого кота та горе для народу.
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24.11.2024 20:48 Відповісти
А він й не збирався робити щось корисне ...
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24.11.2024 21:01 Відповісти
Не ображайте котів порівнянням з зеко-****** справжніх чортів.
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24.11.2024 21:10 Відповісти
Ехвехтивні "Менеджери" довели Укроборонпром до занепаду та ганьби...
Зелена пошесть лише шкодить...вже відкрито...
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24.11.2024 20:54 Відповісти
І за це він, ****, свого часу надасть відповідь.
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24.11.2024 20:57 Відповісти
На кіл ішака безтолкового!
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24.11.2024 20:57 Відповісти
Про що балакати, коли на самій верхівці сидить зрадник...
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24.11.2024 20:59 Відповісти
Такий 🤡 президент, який дезінформував цілу державу ...типу зробив всіх українців, ще раз на міліарди ...має бути вже заарештованний ...шо нема кому ,таку владу взяти за **ця ...? Чи всіх все влаштовує ? Чого тоді жалітися ?
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24.11.2024 21:00 Відповісти
От мені цикава шо з цього приводу думка тіх хто обрав нам таку владу під час війни. Чикайте, я спробую вгадати з трьох разів.
1. А при чём тут Зеленский? Шо, не вгадав?
2. Царь хороший бояре виновати? Знов не вгадав?
БІНГО!
3. ВАВСЁМ ВИНОВАТ ПОРОШЕНКО!
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24.11.2024 21:00 Відповісти
І Кличко...
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24.11.2024 21:31 Відповісти
4. Та без нього взагалі би все пропало - Земля налетіла би на небесну вісь, він вже 1005 днів як не втік!
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24.11.2024 21:39 Відповісти
та ясно було кожному що 2.5 млн снарядів це була відверта брехня розрахована хіба на домогоспідарок.
я не впевнений чи здатна була ця влада хоча б 2 млн патронів виготовити.
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24.11.2024 21:01 Відповісти
За что Володя не возьмётся - всё превращается в говно, а если за говно берётся, то просто тратит меньше сил
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24.11.2024 21:03 Відповісти
Нічого дивного. У зелені завжди тільки так. Памʼятаю ситуацію з ковідом. Спочатку пропав багатомільярдний фонд, потім за ціною європейскої та американської вакцини закупили циганську (індійську) підробку китайського шмурдяку, яку намагалися перепродати населеню, але ніхто не повівся і велика її частина просто згнила на складах, тому, що мала невеликійй строк придатності. Нарешті захід, вакцинувавши власне населення почав напряму бескоштовно надсилати вакцину у країни третього світу і багатостраждальний нарід отримав змогу вакцинуватися, що одразу було подано як потужну перемогу найвеличнішого лідора. До речі - стєпашка, тодішній міністр-стрілочник так і не поніс жодної відповідальності, зате купив дорогущу куртку ціною життів багатьох тисяч українців...
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24.11.2024 21:06 Відповісти
Все вірно. Але ви так написали що результатом афери стала виключно нажива у вигляді дуже дорогої куртки у міністра. Там таких курток можна було закупити на кожну блоху стрибаючу у приміщеннях цього керманича.
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24.11.2024 22:30 Відповісти
Вас же, дебилов, в 2019-м наглядно предупреждали, а вы, идиоты, Ху#ла себе выбрали.
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24.11.2024 21:09 Відповісти
Нарід вчерговий раз на*бали, хіба таке обіцяли? люди точно не за таке голосували!
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24.11.2024 22:05 Відповісти
Без лоха и жизнь плоха. В следующий раз, когда будут обещать, плюйте в рожу.
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24.11.2024 22:52 Відповісти
25? Ха, на БПЛА 97 млрд.!!!
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24.11.2024 21:17 Відповісти
Кто-то еще сомневается что эти твари у корыта поменяются?
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24.11.2024 21:19 Відповісти
До Зеленського був винен тільки президент, при ньому ВСІ окрім президента, що значить людина на своєму місці та навела порядок.
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24.11.2024 21:22 Відповісти
Повна дупа. З дронами те саме.
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24.11.2024 21:31 Відповісти
Боневтік оточив себе непотрібом, а то й зрадниками... тому стільки жертв і розорена країна. Ще й генералів з бойовим досвідом познімав. ДумайТЕ.
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24.11.2024 21:32 Відповісти
Блазень і сам є непотрібом, якого вибрало тупе бидло для поржать.
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25.11.2024 08:07 Відповісти
А коли цих ублюдків будуть рвати на куски??????
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24.11.2024 21:32 Відповісти
нiколи, всi заляканi, мусара прикормленi
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24.11.2024 22:29 Відповісти
Зе зламав систему
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24.11.2024 21:41 Відповісти
Вся відповідальність на "найвеличнішому" і його нікчемному оточені ,досить дурника корчити і ні за що не відповідати ,****** на державну зраду як і здача Півдня.Тому вже хотілося що б горе президент покаявся і пішов.
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24.11.2024 21:47 Відповісти
зараз єрмак хоче забрати виробництво дронів, то залишимося ще й без дронів
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24.11.2024 21:52 Відповісти
Прогноз - ,,ситуация,, с минами закончится также как с яйцами , бронежилетами и т. д ...


Ну кто его посадит , он же памятник
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24.11.2024 21:57 Відповісти
Президент Володимир Зеленський дезінформував українське суспільство про масштаби виготовлення *********** в Україні. Та ні , давайте правильно називати він збрехав . Тобто президент постійно бреше . Мало того , що воно прострочене , так воно й брехливе . на фіга воно нам ?
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24.11.2024 21:59 Відповісти
Мабуть, так було задумано
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24.11.2024 22:07 Відповісти
ВО, молись Богу поки не пізно
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24.11.2024 22:18 Відповісти
Вони заробили нас раZом. Потужний лiдор Ze
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24.11.2024 22:30 Відповісти
Зеленi тварюки...
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24.11.2024 22:41 Відповісти
Згоден, що це диверсія.
Диверсія скоєна наближеними особами до президента, а діїї Зеленського нагадують прикриття диверсії. Маємо вже реально розглядати відставку Зеленського, бо він нас всіх під московські кулі підведе!
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24.11.2024 23:19 Відповісти
Стадо ідіотів, яке вибрало ЗЕлену блювотину підвело Україну під кацапські кулі.
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25.11.2024 08:09 Відповісти
Як ці сцуки колись вчепилися в генерала Марченка за бронежилети, але виявилося що ті бронежилети відповідають всім технічним умовам та поїхали у війська у перші дні нападу 2022.
Зараз же взагалі - лютий треш наслідки якого це втрачені життя українців.
Блазень терміново має скласти з себе повноваження, а не продовжувати коїти злочин за злочином.
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24.11.2024 23:22 Відповісти
За якість дронів, також треба піднімати питання.
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24.11.2024 23:27 Відповісти
Як показав час - на такі дії та розслідування шикса не звертає жодної уваги - ну взагалі. Подонок робить все щоб загинуло як можно більше українців та рашисти окупували як можно більше теріторій. А тваринам 73% - то взагалі пох - вони, якшо ще буде це - колись, знов оберуть цього зрадника.
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24.11.2024 23:28 Відповісти
Ще у 23 році на весні ми отримували 152 ********** під Бахмутом які не розривались 70 постр 8 розривів .Ми їх повертали і перекривали імпортними .Просто все пройшло без шуму.
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25.11.2024 00:29 Відповісти
Тепер можете бути задоволеними, що прикрили зрадників, злочинців і в результаті втратили Бахмут.
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25.11.2024 00:41 Відповісти
Якщо Україна і отримає поразку, то це буде завдяки зєлє. Може краще таки вибори? Чи думаєте під час виборів прилітати буде частіше? А без виборів меньше?))
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25.11.2024 00:55 Відповісти
Справа виглядала так.
Єрмак із Камишиним повинні були якось розпилити ті 25 ярдів, щоб і Зеленьському ярд-два, Єрмаку ярд, Камишину ярд, на утримання Слуг Урода в парламенті, ярд на утримання тролів Подоляка- пропустити через контрольоване держпідприємство, А які там міни будуть-все рівно все вистріляють..
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25.11.2024 01:17 Відповісти
Иди за кораблём!
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25.11.2024 05:58 Відповісти
це бот подляцький чи з болот мацкви. реєстрація 16 червень 2024р. у спам сволоту.
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25.11.2024 08:27 Відповісти
Це не саботаж, шановні, це пряма диверсія. І якщо не буде кримінальних справ та звільнень, значить зеленського вішати на майдані за яйця.
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25.11.2024 06:27 Відповісти
за зелені яйця
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25.11.2024 15:40 Відповісти
Кримінальні справи за держзраду не мають наслідком звільнення, а посадки на максимальний строк з конфіскацією майна
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25.11.2024 16:51 Відповісти
21.‎11.‎2024 Хроніка
З початку року , станом на ‎01.‎07.‎2024 ГШ ЗСУ отримав 205 рапортів від 48 підрозділів ЗС України про неналежну якість артилерійсько-мінометного боєзапасу, що поставляється законтрактованими постачальниками. 186 випадків постачання боєзапасу неналежної якості відноситься до структур АТ «Українська оборонна промисловість» (це те що було державним "Укроборонпромом". Голова наглядової ради і представник держави від МО України - громадянин Грузії Давид Ломджарія).

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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25.11.2024 07:52 Відповісти
завдяки 73% зеідіотів Україна може програти цю війну.
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25.11.2024 08:35 Відповісти
Якщо називати речі своїми іменами, то в Україні роль президента виконує колаборант
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25.11.2024 08:56 Відповісти
Суки
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25.11.2024 09:01 Відповісти
+100500. М'яко кажучи
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25.11.2024 10:38 Відповісти
Что бы тротил был негодный в минах--- невозможно и поверить!? 21 век ведь, не 18! И в таких объемах и деньгах! В начале любой войны всегда отменяют запрет на смертную казнь, всегда! Почти 3 года войны, нет воен- прокурора, не сформирован ГосКомитет обороны, не организована из отставников и возрастных гражданская оборона с оружием стрелковым, ментов в тылу валом, охранные агенства, многое подобное--- как мы ещё держимся?? А верней сколько осталось продержатся? Очень мало осталось. Ещё немного и прийдётся подписать полную капитуляцию.
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25.11.2024 09:39 Відповісти
Korupcja ???
Nepotyzm ???
W Ukrainie, w czasie wojny ??????!!!
To wręcz niewiarygodne!!!
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25.11.2024 09:55 Відповісти
Талановито! Дуже талановито організовано! Впізнаю руку Ігоря Валерійовича.
"Єслі я закочу, я могу положить фінансовую сістєму Украіни" (с).
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25.11.2024 10:57 Відповісти
Скоріш за все, порох слабко нітрований. Малий вміст нітрогруп.
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25.11.2024 15:26 Відповісти
Спорім ніког оне посадять? То тим хто відмовляється за цих покидьків вмирати двєнашку паяють, а покидькам - лише слава і почьот!
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25.11.2024 16:07 Відповісти
Папєрєдня фсбшна команда ліквідаторів України зареєструвала кремлівського агента кандидатом на найвищу посаду разом з його фейковою партією, які тепер знищують і здають Україну кремлівському ворогу, без виконання вимог закону щодо збору підписів громадян для створення політичної партії, яку він просто купив як яйця по 17 на ринку у своїх посіпак корупціонерів, що суперечить самій природі політичної партії, яка базується виключно на довірі і підтримці громадян, що не можуть продаватися на ринку. Визначення переможця на імпровізованих для населення і сусідів виборах лише справа техніки для професійних аферистів зі стажем.
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25.11.2024 17:10 Відповісти
 
 