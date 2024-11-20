ЗСУ поставили партію неякісних мін виробництва "Укроборонпрому", - Бутусов. ВIДЕО

Українським захисникам на фронт поставили партію неякісних мін виробництва "Укроборонпрому".

Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Військовослужбовці з фронту показали якість мін, виготовлених Укроборонпромом.

Бутусов розповів, що раніше публікував відео з іншого підрозділу, де було поставлено міни виробництва одного з підприємств "Укроборонпрому".

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"На жаль, ту частину мін забрали в склад для розслідування, в чому причина неспрацювання. Це прислали нове відео, з іншої військової частини, де ці міни залишаються на озброєнні і їх не забирають. Я хочу звернути увагу, що це реально серйозна системна проблема, велика кількість мін виробництва "Укроборонпрому", за державні гроші поставлені, їхня якість незадовільна. Одну партію забрали, але ще така ж сама партія з браком залишилася. І ці міни потрібно негайно забрати. Потрібно не просто забрати, потрібно зрозуміти, хто і як планував виробництво таких мін, хто і як відповідає за якість, хто відповідає за військову прийомку з військових керівників. Чому такі міни без перевірки якості були передані у військові підрозділи і на це треба звернути увагу, дати правову оцінку", - наголосив головний редактор Цензор.НЕТ.

За словами Бутусова, це мають зробити правоохоронні органи.

"Хочу сказати, давайте у нас стійкість бійців-мінометників не перевіряти цими мінами, а забрати їх та не брехати, що поставили таку ось кількість мін у війська. Треба забрати їх, чесно сказати, що ми помилилися. Піти на допит до слідчого та пояснити, чому помилилися і після того поставляти на озброєння тільки те, що стріляє", - підсумував журналіст.

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