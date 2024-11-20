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ЗСУ поставили партію неякісних мін виробництва "Укроборонпрому", - Бутусов. ВIДЕО

Українським захисникам на фронт поставили партію неякісних мін виробництва "Укроборонпрому".

Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Військовослужбовці з фронту показали якість мін, виготовлених Укроборонпромом.

Бутусов розповів, що раніше публікував відео з іншого підрозділу, де було поставлено міни виробництва одного з підприємств "Укроборонпрому".

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"На жаль, ту частину мін забрали в склад для розслідування, в чому причина неспрацювання. Це прислали нове відео, з іншої військової частини, де ці міни залишаються на озброєнні і їх не забирають. Я хочу звернути увагу, що це реально серйозна системна проблема, велика кількість мін виробництва "Укроборонпрому", за державні гроші поставлені, їхня якість незадовільна. Одну партію забрали, але ще така ж сама партія з браком залишилася. І ці міни потрібно негайно забрати. Потрібно не просто забрати, потрібно зрозуміти, хто і як планував виробництво таких мін, хто і як відповідає за якість, хто відповідає за військову прийомку з військових керівників. Чому такі міни без перевірки якості були передані у військові підрозділи і на це треба звернути увагу, дати правову оцінку", - наголосив головний редактор Цензор.НЕТ.

За словами Бутусова, це мають зробити правоохоронні органи.

"Хочу сказати, давайте у нас стійкість бійців-мінометників не перевіряти цими мінами, а забрати їх та не брехати, що поставили таку ось кількість мін у війська. Треба забрати їх, чесно сказати, що ми помилилися. Піти на допит до слідчого та пояснити, чому помилилися і після того поставляти на озброєння тільки те, що стріляє", - підсумував журналіст.

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Автор: 

боєприпаси (2267) Укроборонпром (1732) Бутусов Юрій (3584) міна (340)


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Топ коментарі
+57
капець просто.... це не якийсь там брак, який може бути, ну одна погана на 1000, наприклад, це тупо якась диверсія, або просто пофігізм виробників та приймальників такого лайна...
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20.11.2024 11:02
+54
А грошики вже всі отримали. І, звісно, відповідальних не знайдуть.
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20.11.2024 11:00
+44
Абсолютно вірне визначення ситуації - диверсія. Тут як мінімум з десяток пожиттєвих повинен бути. Міни не одна людина виготовляла та контролювала процес.
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20.11.2024 11:16
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Як же ці міни можна продати якісні якщо:
Від ціни мінус відкати на кожному пересуванні ,+ Маржа УкрОборонПрому. То що ви хочете щоб отримав виробник ?
От він і економить на всьому. А там де економія яку якість ви хочете отримати?
Система гнила, не спроможна вижити. Навіть війна її не бере.
Або Україна зміниться, або зникне.
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20.11.2024 23:41 Відповісти
ДБР, те що вилучало клістрони в частинах ППО у 2020 році на завод-виробник вже вирушило?
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21.11.2024 03:35 Відповісти
чергове, Велике розміннИцтво, вкотре - по-зєлєнські..
таке стається, коли на Банковій та околицях відбулося збіговисько кротів, дермаків-татарових-верещучок-гнидьманцевих-арагнід..
а по судах у країні мрії Зєлєнскага чомусь тягають Червінських-Чекалкіних-Порохів-Байденів...
ото дебіли наголосували Вирок-2019
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21.11.2024 07:58 Відповісти
ЕСЛИ В КИЕВЕ 25000 СЕПАРОВ КАК МИНИМУМ ТА ЧТО ГОВОРИТЬ !!!???
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21.11.2024 10:58 Відповісти
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