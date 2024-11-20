ЗСУ поставили партію неякісних мін виробництва "Укроборонпрому", - Бутусов. ВIДЕО
Українським захисникам на фронт поставили партію неякісних мін виробництва "Укроборонпрому".
Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Військовослужбовці з фронту показали якість мін, виготовлених Укроборонпромом.
Бутусов розповів, що раніше публікував відео з іншого підрозділу, де було поставлено міни виробництва одного з підприємств "Укроборонпрому".
"На жаль, ту частину мін забрали в склад для розслідування, в чому причина неспрацювання. Це прислали нове відео, з іншої військової частини, де ці міни залишаються на озброєнні і їх не забирають. Я хочу звернути увагу, що це реально серйозна системна проблема, велика кількість мін виробництва "Укроборонпрому", за державні гроші поставлені, їхня якість незадовільна. Одну партію забрали, але ще така ж сама партія з браком залишилася. І ці міни потрібно негайно забрати. Потрібно не просто забрати, потрібно зрозуміти, хто і як планував виробництво таких мін, хто і як відповідає за якість, хто відповідає за військову прийомку з військових керівників. Чому такі міни без перевірки якості були передані у військові підрозділи і на це треба звернути увагу, дати правову оцінку", - наголосив головний редактор Цензор.НЕТ.
За словами Бутусова, це мають зробити правоохоронні органи.
"Хочу сказати, давайте у нас стійкість бійців-мінометників не перевіряти цими мінами, а забрати їх та не брехати, що поставили таку ось кількість мін у війська. Треба забрати їх, чесно сказати, що ми помилилися. Піти на допит до слідчого та пояснити, чому помилилися і після того поставляти на озброєння тільки те, що стріляє", - підсумував журналіст.
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Від ціни мінус відкати на кожному пересуванні ,+ Маржа УкрОборонПрому. То що ви хочете щоб отримав виробник ?
От він і економить на всьому. А там де економія яку якість ви хочете отримати?
Система гнила, не спроможна вижити. Навіть війна її не бере.
Або Україна зміниться, або зникне.
таке стається, коли на Банковій та околицях відбулося збіговисько кротів, дермаків-татарових-верещучок-гнидьманцевих-арагнід..
а по судах у країні мрії Зєлєнскага чомусь тягають Червінських-Чекалкіних-Порохів-Байденів...
ото дебіли наголосували Вирок-2019