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Как ВСУ оставили без мин: афера на 25 миллиардов гривен | Юрий Бутусов В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Президент Владимир Зеленский дезинформировал украинское общество о масштабах изготовления боеприпасов в Украине. Решение Ставки Верховного Главнокомандующего привели к потере государством ориентировочно 25 миллиардов гривен.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире рассказывает о провале производства программы минометных мин, руководителем которой был Александр Камышин, экс-министр стратегической промышленности, а ныне - советник президента Зеленского.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Напомним, ранее Юрий Бутусов сообщил, что украинские защитники на фронте получили партию некачественных мин производства "Укроборонпрома".

А за две недели до этого бойцы другого подразделения ВСУ также получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства "Укроборонпрома". Они не разрывались при выстреле. Причиной этой проблемы мог быть некачественный тротил внутри боеприпасов.

Также читайте статью Юрия Бутусова: Почему СБУ и ГБР не прекращают поставки на фронт тысяч бракованных минометных мин?

Автор: 

Бутусов Юрий (4351) ВСУ (6564) Камышин Александр (82) мина (273)


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Топ комментарии
+51
Цікаво це не зелена зрада. Що скаже незламний.
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24.11.2024 20:38
+37
А що корисного взагалі зробив ішак за час свого т.з. "президенства". Одна шкода, як від паршивого кота та горе для народу.
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24.11.2024 20:48
+35
Диверсія та саботаж у вищих ешелонах влади! Може пора вже з тими зрадниками щось робити!
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24.11.2024 20:47
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Цікаво це не зелена зрада. Що скаже незламний.
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24.11.2024 20:38 Ответить
"Я вам ничего не должен!"
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24.11.2024 21:15 Ответить
73 % украинцев обманул Коломойский, а те и сами обманываться были рады .Так что это была месть Порошенку и хорошо провернутая афера за которую будет расплачиваться весь мир.
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25.11.2024 11:40 Ответить
Він знайде що сказати, а ще у нього кілька спічрайтерів...
тут потрібно запитувати, що скаже суспільство
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24.11.2024 21:59 Ответить
Що скаже 73 проц? Вже сказали, обрали артиста, а йому треба слова комусь писать
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24.11.2024 22:12 Ответить
А що там ЗЕлена блювотина кукурікала про Свинарчуків?
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25.11.2024 08:02 Ответить
Велика частина зе-бобіків оформила собі інвалідності, отримують допомогу від держави, а інша частина виїхала за кордон, а 27% їм далжни і повинні боронити Батьківщину! От так маємо голосування по-приколу!
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25.11.2024 08:53 Ответить
Скаже що це російське ІПСО.
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24.11.2024 22:02 Ответить
нічого, нічого не скаже і не вдіє...зробить вигляд що не знає і що такої проблеми нема
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24.11.2024 23:25 Ответить
На ЗЕБЛОМАРАФОНІ ,найпотужнішого розового зайця , і ойго лехковірних простачків « все харашо прекрасная маркиза»
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25.11.2024 15:15 Ответить
Зеленский всю оставшуюся жизнь будет в бегах.
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24.11.2024 20:40 Ответить
Та ніфіка. В Герцлії він буде жити, ще і насміхатися із лохів, що його в крісло всадили.
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24.11.2024 20:52 Ответить
як з цими недоносками перемогти кацапів ?
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24.11.2024 22:36 Ответить
Цє ЦЕЛЕСПРЯМОВАНА - ДИВЕРСІЯ ‼️Зеленський знищує Державу з середени ‼️Не митьем , так катаньем ВИКОНУЄ ДОГОВОРНЯК ОМАНСЬКИЙ ! Якщо, хтось пікнє , що він не в курсі, то він співучасник злодіянь проти ЛЮДЯНОСТі Зе ГОЛОВНОКОМАНДУЮЧИЙ І ОЙГО ОБОВ'ЯЗОК не допускати диверсій і саботажу Хто , обрав зеХИТРОДУПИХ , ПОМІЧНИКІВ ТЕРРОРИСТІВ і казав:» если , что-то пойдет не так , ми его снесем» Ну і шо ? Для Військових , голосувавши за ІУДУ не соромно ?
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25.11.2024 15:25 Ответить
а там шо не можна дрони запускати?
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25.11.2024 05:17 Ответить
Та ні. Буде жити в Лоді,там наркота дешевша.
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25.11.2024 07:43 Ответить
А пан ківа (з Ваганьківського цвинтаря котрий) багато набігався? Отож...
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24.11.2024 21:00 Ответить
Після всього що ЗЕлідОр накоїв зі своїми 5 менеджерами з ОПи, він має сісти пожиттєво, а все його майно має бути заарештоване та продане на користь постраждалих громадян України від зради та невігластва найвеличнішого ЗЕ-зрадника **********.
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24.11.2024 21:09 Ответить
Не перживайте, у пана прЄзІдента дуууже мало майна. Чесно.
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24.11.2024 21:14 Ответить
....... в Україні
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25.11.2024 11:52 Ответить
навіщо його годувати пожиттєво? буцигарень накшталт білий лебідь у нас немеє то нащо цогого неголеного хряка годувати?
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24.11.2024 21:42 Ответить
Або зроблять з нього вічного брежнєва...і хєр ми цю наволоч позбудемось
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24.11.2024 21:23 Ответить
Бориспіль потрібно контролювати
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24.11.2024 22:00 Ответить
Не буде, Ізраіль своїх не видає
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25.11.2024 08:03 Ответить
Диверсія та саботаж у вищих ешелонах влади! Може пора вже з тими зрадниками щось робити!
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24.11.2024 20:47 Ответить
А що корисного взагалі зробив ішак за час свого т.з. "президенства". Одна шкода, як від паршивого кота та горе для народу.
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24.11.2024 20:48 Ответить
А він й не збирався робити щось корисне ...
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24.11.2024 21:01 Ответить
Не ображайте котів порівнянням з зеко-****** справжніх чортів.
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24.11.2024 21:10 Ответить
Ехвехтивні "Менеджери" довели Укроборонпром до занепаду та ганьби...
Зелена пошесть лише шкодить...вже відкрито...
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24.11.2024 20:54 Ответить
І за це він, ****, свого часу надасть відповідь.
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24.11.2024 20:57 Ответить
На кіл ішака безтолкового!
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24.11.2024 20:57 Ответить
Про що балакати, коли на самій верхівці сидить зрадник...
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24.11.2024 20:59 Ответить
Такий 🤡 президент, який дезінформував цілу державу ...типу зробив всіх українців, ще раз на міліарди ...має бути вже заарештованний ...шо нема кому ,таку владу взяти за **ця ...? Чи всіх все влаштовує ? Чого тоді жалітися ?
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24.11.2024 21:00 Ответить
От мені цикава шо з цього приводу думка тіх хто обрав нам таку владу під час війни. Чикайте, я спробую вгадати з трьох разів.
1. А при чём тут Зеленский? Шо, не вгадав?
2. Царь хороший бояре виновати? Знов не вгадав?
БІНГО!
3. ВАВСЁМ ВИНОВАТ ПОРОШЕНКО!
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24.11.2024 21:00 Ответить
І Кличко...
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24.11.2024 21:31 Ответить
4. Та без нього взагалі би все пропало - Земля налетіла би на небесну вісь, він вже 1005 днів як не втік!
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24.11.2024 21:39 Ответить
та ясно було кожному що 2.5 млн снарядів це була відверта брехня розрахована хіба на домогоспідарок.
я не впевнений чи здатна була ця влада хоча б 2 млн патронів виготовити.
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24.11.2024 21:01 Ответить
За что Володя не возьмётся - всё превращается в говно, а если за говно берётся, то просто тратит меньше сил
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24.11.2024 21:03 Ответить
Нічого дивного. У зелені завжди тільки так. Памʼятаю ситуацію з ковідом. Спочатку пропав багатомільярдний фонд, потім за ціною європейскої та американської вакцини закупили циганську (індійську) підробку китайського шмурдяку, яку намагалися перепродати населеню, але ніхто не повівся і велика її частина просто згнила на складах, тому, що мала невеликійй строк придатності. Нарешті захід, вакцинувавши власне населення почав напряму бескоштовно надсилати вакцину у країни третього світу і багатостраждальний нарід отримав змогу вакцинуватися, що одразу було подано як потужну перемогу найвеличнішого лідора. До речі - стєпашка, тодішній міністр-стрілочник так і не поніс жодної відповідальності, зате купив дорогущу куртку ціною життів багатьох тисяч українців...
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24.11.2024 21:06 Ответить
Все вірно. Але ви так написали що результатом афери стала виключно нажива у вигляді дуже дорогої куртки у міністра. Там таких курток можна було закупити на кожну блоху стрибаючу у приміщеннях цього керманича.
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24.11.2024 22:30 Ответить
Вас же, дебилов, в 2019-м наглядно предупреждали, а вы, идиоты, Ху#ла себе выбрали.
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24.11.2024 21:09 Ответить
Нарід вчерговий раз на*бали, хіба таке обіцяли? люди точно не за таке голосували!
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24.11.2024 22:05 Ответить
Без лоха и жизнь плоха. В следующий раз, когда будут обещать, плюйте в рожу.
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24.11.2024 22:52 Ответить
25? Ха, на БПЛА 97 млрд.!!!
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24.11.2024 21:17 Ответить
Кто-то еще сомневается что эти твари у корыта поменяются?
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24.11.2024 21:19 Ответить
До Зеленського був винен тільки президент, при ньому ВСІ окрім президента, що значить людина на своєму місці та навела порядок.
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24.11.2024 21:22 Ответить
Повна дупа. З дронами те саме.
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24.11.2024 21:31 Ответить
Боневтік оточив себе непотрібом, а то й зрадниками... тому стільки жертв і розорена країна. Ще й генералів з бойовим досвідом познімав. ДумайТЕ.
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24.11.2024 21:32 Ответить
Блазень і сам є непотрібом, якого вибрало тупе бидло для поржать.
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25.11.2024 08:07 Ответить
А коли цих ублюдків будуть рвати на куски??????
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24.11.2024 21:32 Ответить
нiколи, всi заляканi, мусара прикормленi
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24.11.2024 22:29 Ответить
Зе зламав систему
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24.11.2024 21:41 Ответить
Вся відповідальність на "найвеличнішому" і його нікчемному оточені ,досить дурника корчити і ні за що не відповідати ,****** на державну зраду як і здача Півдня.Тому вже хотілося що б горе президент покаявся і пішов.
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24.11.2024 21:47 Ответить
зараз єрмак хоче забрати виробництво дронів, то залишимося ще й без дронів
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24.11.2024 21:52 Ответить
Прогноз - ,,ситуация,, с минами закончится также как с яйцами , бронежилетами и т. д ...


Ну кто его посадит , он же памятник
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24.11.2024 21:57 Ответить
Президент Володимир Зеленський дезінформував українське суспільство про масштаби виготовлення *********** в Україні. Та ні , давайте правильно називати він збрехав . Тобто президент постійно бреше . Мало того , що воно прострочене , так воно й брехливе . на фіга воно нам ?
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24.11.2024 21:59 Ответить
Мабуть, так було задумано
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24.11.2024 22:07 Ответить
ВО, молись Богу поки не пізно
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24.11.2024 22:18 Ответить
Вони заробили нас раZом. Потужний лiдор Ze
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24.11.2024 22:30 Ответить
Зеленi тварюки...
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24.11.2024 22:41 Ответить
Згоден, що це диверсія.
Диверсія скоєна наближеними особами до президента, а діїї Зеленського нагадують прикриття диверсії. Маємо вже реально розглядати відставку Зеленського, бо він нас всіх під московські кулі підведе!
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24.11.2024 23:19 Ответить
Стадо ідіотів, яке вибрало ЗЕлену блювотину підвело Україну під кацапські кулі.
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25.11.2024 08:09 Ответить
Як ці сцуки колись вчепилися в генерала Марченка за бронежилети, але виявилося що ті бронежилети відповідають всім технічним умовам та поїхали у війська у перші дні нападу 2022.
Зараз же взагалі - лютий треш наслідки якого це втрачені життя українців.
Блазень терміново має скласти з себе повноваження, а не продовжувати коїти злочин за злочином.
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24.11.2024 23:22 Ответить
За якість дронів, також треба піднімати питання.
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24.11.2024 23:27 Ответить
Як показав час - на такі дії та розслідування шикса не звертає жодної уваги - ну взагалі. Подонок робить все щоб загинуло як можно більше українців та рашисти окупували як можно більше теріторій. А тваринам 73% - то взагалі пох - вони, якшо ще буде це - колись, знов оберуть цього зрадника.
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24.11.2024 23:28 Ответить
Ще у 23 році на весні ми отримували 152 ********** під Бахмутом які не розривались 70 постр 8 розривів .Ми їх повертали і перекривали імпортними .Просто все пройшло без шуму.
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25.11.2024 00:29 Ответить
Тепер можете бути задоволеними, що прикрили зрадників, злочинців і в результаті втратили Бахмут.
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25.11.2024 00:41 Ответить
Якщо Україна і отримає поразку, то це буде завдяки зєлє. Може краще таки вибори? Чи думаєте під час виборів прилітати буде частіше? А без виборів меньше?))
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25.11.2024 00:55 Ответить
Справа виглядала так.
Єрмак із Камишиним повинні були якось розпилити ті 25 ярдів, щоб і Зеленьському ярд-два, Єрмаку ярд, Камишину ярд, на утримання Слуг Урода в парламенті, ярд на утримання тролів Подоляка- пропустити через контрольоване держпідприємство, А які там міни будуть-все рівно все вистріляють..
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25.11.2024 01:17 Ответить
Иди за кораблём!
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25.11.2024 05:58 Ответить
це бот подляцький чи з болот мацкви. реєстрація 16 червень 2024р. у спам сволоту.
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25.11.2024 08:27 Ответить
Це не саботаж, шановні, це пряма диверсія. І якщо не буде кримінальних справ та звільнень, значить зеленського вішати на майдані за яйця.
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25.11.2024 06:27 Ответить
за зелені яйця
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25.11.2024 15:40 Ответить
Кримінальні справи за держзраду не мають наслідком звільнення, а посадки на максимальний строк з конфіскацією майна
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25.11.2024 16:51 Ответить
21.‎11.‎2024 Хроніка
З початку року , станом на ‎01.‎07.‎2024 ГШ ЗСУ отримав 205 рапортів від 48 підрозділів ЗС України про неналежну якість артилерійсько-мінометного боєзапасу, що поставляється законтрактованими постачальниками. 186 випадків постачання боєзапасу неналежної якості відноситься до структур АТ «Українська оборонна промисловість» (це те що було державним "Укроборонпромом". Голова наглядової ради і представник держави від МО України - громадянин Грузії Давид Ломджарія).

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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25.11.2024 07:52 Ответить
завдяки 73% зеідіотів Україна може програти цю війну.
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25.11.2024 08:35 Ответить
Якщо називати речі своїми іменами, то в Україні роль президента виконує колаборант
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25.11.2024 08:56 Ответить
Суки
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25.11.2024 09:01 Ответить
+100500. М'яко кажучи
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25.11.2024 10:38 Ответить
Что бы тротил был негодный в минах--- невозможно и поверить!? 21 век ведь, не 18! И в таких объемах и деньгах! В начале любой войны всегда отменяют запрет на смертную казнь, всегда! Почти 3 года войны, нет воен- прокурора, не сформирован ГосКомитет обороны, не организована из отставников и возрастных гражданская оборона с оружием стрелковым, ментов в тылу валом, охранные агенства, многое подобное--- как мы ещё держимся?? А верней сколько осталось продержатся? Очень мало осталось. Ещё немного и прийдётся подписать полную капитуляцию.
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25.11.2024 09:39 Ответить
Korupcja ???
Nepotyzm ???
W Ukrainie, w czasie wojny ??????!!!
To wręcz niewiarygodne!!!
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25.11.2024 09:55 Ответить
Талановито! Дуже талановито організовано! Впізнаю руку Ігоря Валерійовича.
"Єслі я закочу, я могу положить фінансовую сістєму Украіни" (с).
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25.11.2024 10:57 Ответить
Скоріш за все, порох слабко нітрований. Малий вміст нітрогруп.
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25.11.2024 15:26 Ответить
Спорім ніког оне посадять? То тим хто відмовляється за цих покидьків вмирати двєнашку паяють, а покидькам - лише слава і почьот!
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25.11.2024 16:07 Ответить
Папєрєдня фсбшна команда ліквідаторів України зареєструвала кремлівського агента кандидатом на найвищу посаду разом з його фейковою партією, які тепер знищують і здають Україну кремлівському ворогу, без виконання вимог закону щодо збору підписів громадян для створення політичної партії, яку він просто купив як яйця по 17 на ринку у своїх посіпак корупціонерів, що суперечить самій природі політичної партії, яка базується виключно на довірі і підтримці громадян, що не можуть продаватися на ринку. Визначення переможця на імпровізованих для населення і сусідів виборах лише справа техніки для професійних аферистів зі стажем.
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25.11.2024 17:10 Ответить
 
 