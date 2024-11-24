Как ВСУ оставили без мин: афера на 25 миллиардов гривен | Юрий Бутусов В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Президент Владимир Зеленский дезинформировал украинское общество о масштабах изготовления боеприпасов в Украине. Решение Ставки Верховного Главнокомандующего привели к потере государством ориентировочно 25 миллиардов гривен.
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире рассказывает о провале производства программы минометных мин, руководителем которой был Александр Камышин, экс-министр стратегической промышленности, а ныне - советник президента Зеленского.
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Напомним, ранее Юрий Бутусов сообщил, что украинские защитники на фронте получили партию некачественных мин производства "Укроборонпрома".
А за две недели до этого бойцы другого подразделения ВСУ также получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства "Укроборонпрома". Они не разрывались при выстреле. Причиной этой проблемы мог быть некачественный тротил внутри боеприпасов.
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тут потрібно запитувати, що скаже суспільство
Зелена пошесть лише шкодить...вже відкрито...
1. А при чём тут Зеленский? Шо, не вгадав?
2. Царь хороший бояре виновати? Знов не вгадав?
БІНГО!
3. ВАВСЁМ ВИНОВАТ ПОРОШЕНКО!
я не впевнений чи здатна була ця влада хоча б 2 млн патронів виготовити.
закончитсятакже как с яйцами , бронежилетами и т. д ...
Ну кто его посадит , он же памятник
Диверсія скоєна наближеними особами до президента, а діїї Зеленського нагадують прикриття диверсії. Маємо вже реально розглядати відставку Зеленського, бо він нас всіх під московські кулі підведе!
Зараз же взагалі - лютий треш наслідки якого це втрачені життя українців.
Блазень терміново має скласти з себе повноваження, а не продовжувати коїти злочин за злочином.
Єрмак із Камишиним повинні були якось розпилити ті 25 ярдів, щоб і Зеленьському ярд-два, Єрмаку ярд, Камишину ярд, на утримання Слуг Урода в парламенті, ярд на утримання тролів Подоляка- пропустити через контрольоване держпідприємство, А які там міни будуть-все рівно все вистріляють..
З початку року , станом на 01.07.2024 ГШ ЗСУ отримав 205 рапортів від 48 підрозділів ЗС України про неналежну якість артилерійсько-мінометного боєзапасу, що поставляється законтрактованими постачальниками. 186 випадків постачання боєзапасу неналежної якості відноситься до структур АТ «Українська оборонна промисловість» (це те що було державним "Укроборонпромом". Голова наглядової ради і представник держави від МО України - громадянин Грузії Давид Ломджарія).
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
Nepotyzm ???
W Ukrainie, w czasie wojny ??????!!!
To wręcz niewiarygodne!!!
"Єслі я закочу, я могу положить фінансовую сістєму Украіни" (с).