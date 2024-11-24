Как ВСУ оставили без мин: афера на 25 миллиардов гривен | Юрий Бутусов В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Президент Владимир Зеленский дезинформировал украинское общество о масштабах изготовления боеприпасов в Украине. Решение Ставки Верховного Главнокомандующего привели к потере государством ориентировочно 25 миллиардов гривен.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире рассказывает о провале производства программы минометных мин, руководителем которой был Александр Камышин, экс-министр стратегической промышленности, а ныне - советник президента Зеленского.

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Напомним, ранее Юрий Бутусов сообщил, что украинские защитники на фронте получили партию некачественных мин производства "Укроборонпрома".

А за две недели до этого бойцы другого подразделения ВСУ также получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства "Укроборонпрома". Они не разрывались при выстреле. Причиной этой проблемы мог быть некачественный тротил внутри боеприпасов.

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