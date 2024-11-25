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Новости Война
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С фронта отзывают более 100 тыс. некачественных мин. В одной из бригад партию изъяли, а новых не дали, - Бутусов

Бутусов про неякісні міни

После информации о партии бракованных минометных выстрелов их начали изымать с фронта. Однако некоторым бригадам новых не дают.

Об этом на своем YouTube-канале рассказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"На 2024 год на программу производства минометных выстрелов по нашим данным государство выделило около 25 млрд грн. Было проведено планирование распределения этих средств. За эту программу производства боеприпасов, минометных выстрелов, отвечал Александр Камышин - министр стратегической промышленности, который сейчас является советником президента Владимира Зеленского", - рассказал журналист.

По словам Бутусова, речь идет об около 1,9 млн минометных выстрелов.

Читайте: Никто о мирных переговорах не договорится, пока не будет остановлен фронт на Донбассе, - Бутусов

"Качество этих минометных выстрелов за 25 млрд мы сейчас видим. Это реальная диверсия. Я впервые обнародовал информацию об этих минах 6 ноября. Это была первая публикация. Надо отдать должное, после этого видео действительно начались комиссии, проверки, служебные расследования, началась большая бюрократическая работа. Какие-то мины в одной из бригад изъяли, но новых мин не дали, другие мины с фронта не были изъяты", - подчеркнул главред Цензор.НЕТ.

На прошлой неделе Бутусов снова показал видео с некачественными минами.

"Сейчас уже отзывается более 100 тыс. мин. У нас по письму одного из командующих на одном из участков фронта пришлось изъять у 7 бригад мины, где пошли массовые несрабатывания мин. До сих пор нет никаких разъяснений, что с этими минами делать", - подытожил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Как ВСУ оставили без мин: афера на 25 миллиардов гривен | Юрий Бутусов В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Автор: 

Бутусов Юрий (4351) мина (273)


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Топ комментарии
+26
Всюди проникла кацапська агентура. Ось і вся правда. Боротися з нею немає кому тому що вона сама з собою боротися не буде.
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25.11.2024 10:48
+21
Чергова свідома диверсія, яку вигадали в кабінетах єрмака
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25.11.2024 10:46
+17
Це свідома диверсія проти України?
Хотілося б знати правду.
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25.11.2024 10:45
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Це свідома диверсія проти України?
Хотілося б знати правду.
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25.11.2024 10:45 Ответить
Чергова свідома диверсія, яку вигадали в кабінетах єрмака
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25.11.2024 10:46 Ответить
Всюди проникла кацапська агентура. Ось і вся правда. Боротися з нею немає кому тому що вона сама з собою боротися не буде.
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25.11.2024 10:48 Ответить
В нас люди проголосували в 2019 за россійських клоунів. Які питання.
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25.11.2024 15:57 Ответить
Не розумію Вашого питання -- це мусить бути ствердження.
Так, хотілося б знати правду. А від кого і коли ми її дізнаємось?
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25.11.2024 11:23 Ответить
Війна! Диверсія? 5та колона в дії...?!Хто прикриває, патріоти де ВИ??!
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25.11.2024 16:23 Ответить
Шо робити з мінами? -- звозити на Банкову
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25.11.2024 10:46 Ответить
За таке розстрілювати треба.
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25.11.2024 10:46 Ответить
Кого?
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25.11.2024 11:10 Ответить
Уряд в першу чергу.
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25.11.2024 12:52 Ответить
"Весна прийде"... і все одно НІКОГО НЕ ПОСАДЯТЬ!
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25.11.2024 10:46 Ответить
Чому нікого?!?
Можуть когось, хто викриває кротів та корупцію
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25.11.2024 10:52 Ответить
Весна прийде, драпать будуть, якщо те перемир'я таки настане.
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25.11.2024 10:53 Ответить
все йде до того як обіцяв Кулеба - воювати лопатами. дякуємо зепокидькам
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25.11.2024 10:47 Ответить
Забув подчкувати тим, хто їх привів.
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25.11.2024 10:53 Ответить
та бл.. питаю у навколишніх знайомих і друзі хто вибрав покидька - так виявляється не голосував типу ніхто ))..ски
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25.11.2024 11:00 Ответить
Ось весь план "перемоги" від найвеличнішого" який ні за що не відповідає, призначає на найвищі посади людей далеких від українських інтересів ,це відверта робота на ворога.
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25.11.2024 10:47 Ответить
Найвеличніший призначає на високі посади аферистів, злодіїв, корупціонерів, диверсантів та іншу шалупень. Бо оманські договарняки так просто його не відпустять.
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25.11.2024 10:54 Ответить
Це питання обговорювалось на зустрічі Сирського з українськими та закордонними журналістами? Ні? Мабуть не на часі...
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25.11.2024 10:49 Ответить
там стабілізація
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25.11.2024 10:49 Ответить
А де ж галасливий иксперд з мін і ракет тарасик чмут ?
Мовчить
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25.11.2024 10:50 Ответить
Це його не стосується. От якби було б про щось хороше -- про хєрову гармату Богдану, про непотрібну ракету Нєптун -- то він би й сказав своє "вагоме". А тут і так все в жо.і...
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25.11.2024 11:18 Ответить
я уявляю як вечорами в ЗеОПі ржуть над мудрим нарідом . Мовляв вже не просто сцимо - сремо на них, а вони терплять
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25.11.2024 10:50 Ответить
відосиками ЗЕ стріляти будуть
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25.11.2024 10:51 Ответить
Зараз підуть арешти і розстріли диверсантів. ...А можливо і нагороди.
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25.11.2024 10:52 Ответить
Блазенята розпилили гроші, думали що "війна закінчиться".
Пам'ятаю як генерала Марченка намагалися посадити за бронежилети (які в решті решт визнали якісними та відправили у війська).
А тут просто лютий треш який навіть уявити було важко...
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25.11.2024 10:55 Ответить
Хтось з вищого керівництва держави хоче що б Україна програла?
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25.11.2024 11:00 Ответить
Хтось з вищого керівництва хоче, щоб Україна виграла?
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25.11.2024 11:59 Ответить
Кремлівський сирок, умеров...де ви паскуда! Хто буде за це відповідати? Злив України триває.....
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25.11.2024 11:08 Ответить
так, під час війни в цієї події немає іншої назви, ніж диверсія..., погано тільки те, що винних, як завжди не знайдуть..., цікаво, хто ці міни приймав та перевіряв як ті, що годяться..., невже теж немає прізвищ...
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25.11.2024 11:12 Ответить
А що -- хіба не Порошенко винен в 100 000 (вдуматись тільки!) неякісних мін?
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25.11.2024 11:13 Ответить
👍
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25.11.2024 12:29 Ответить
У владі російські диверсанти. Це було відомо кожному "порохоботу" ще з того моменту, коли зєчмо висунуло свою кандидатуру. Але зєлохторат саме за братушок і голосував, мабуть вони зараз щасливо ржуть і наводять рашистські ракети на ЗСУ і важливі обʼєкти.
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25.11.2024 11:21 Ответить
"Якість цих мінометних пострілів за 25 млрд ми зараз бачимо. Це реальна диверсія. Я Це була перша публікація. Треба віддати належне, після цього відео дійсно почалися комісії, перевірки, службові розслідування, почалася велика бюрократична робота. Джерело:
Це показує якість керування військами - тільки після публікації почали щось робити. Тобто на доповіді з фронту просто не звертали уваги.
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25.11.2024 11:22 Ответить
Кого за це судитимуть? Якщо ні однозначно зрада.
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25.11.2024 11:24 Ответить
100000 тисяч це ж які гроші на вітер. А ще відвезли , потім забрали. Кажуть в державі грошей немає, а по 100 к браку робити. Це не рахуючи людські життя котрі ці міни могли врятувати ( як би не браковані).
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25.11.2024 11:30 Ответить
А виплачені за ті міни кошти теж би не завадило відкликати.
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25.11.2024 11:58 Ответить
а пдораси умєров і камишін даже по їб@льніку не отримають.
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25.11.2024 12:23 Ответить
А шо ше можно очікувати було ...після 19р...? 🤡 ,татарова ,дерьмака та взагалі слуг ? Ой лихо , лихо ...
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25.11.2024 12:28 Ответить
Ого! Міни вже відкликають, чи вилучають?
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25.11.2024 12:35 Ответить
Це є свідома диверсія !!! Зе негайно повинен скласти повноваження , після чого створити уряд порятунку з опозиції, і військових !!
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25.11.2024 12:50 Ответить
Це черговий про...б команди зеленського
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25.11.2024 16:35 Ответить
За таке на Умерова і ко треба завести карну справу...,але, шо маємо то маємо...
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25.11.2024 18:48 Ответить
А не пробовали изъять все 24 миллиарда плюс наложить штраф, пеню, неустойку погибших и потерянных позиций из за неисправных мин? Про уголовное наказание молчу.
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26.11.2024 14:09 Ответить
Потрошенко і Свинарчуки наживаються на війні!!!
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27.11.2024 21:34 Ответить
 
 