С фронта отзывают более 100 тыс. некачественных мин. В одной из бригад партию изъяли, а новых не дали, - Бутусов

После информации о партии бракованных минометных выстрелов их начали изымать с фронта. Однако некоторым бригадам новых не дают.

Об этом на своем YouTube-канале рассказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"На 2024 год на программу производства минометных выстрелов по нашим данным государство выделило около 25 млрд грн. Было проведено планирование распределения этих средств. За эту программу производства боеприпасов, минометных выстрелов, отвечал Александр Камышин - министр стратегической промышленности, который сейчас является советником президента Владимира Зеленского", - рассказал журналист.

По словам Бутусова, речь идет об около 1,9 млн минометных выстрелов.

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"Качество этих минометных выстрелов за 25 млрд мы сейчас видим. Это реальная диверсия. Я впервые обнародовал информацию об этих минах 6 ноября. Это была первая публикация. Надо отдать должное, после этого видео действительно начались комиссии, проверки, служебные расследования, началась большая бюрократическая работа. Какие-то мины в одной из бригад изъяли, но новых мин не дали, другие мины с фронта не были изъяты", - подчеркнул главред Цензор.НЕТ.

На прошлой неделе Бутусов снова показал видео с некачественными минами.

"Сейчас уже отзывается более 100 тыс. мин. У нас по письму одного из командующих на одном из участков фронта пришлось изъять у 7 бригад мины, где пошли массовые несрабатывания мин. До сих пор нет никаких разъяснений, что с этими минами делать", - подытожил он.

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