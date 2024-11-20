Никто о мирных переговорах не договорится, пока не будет остановлен фронт на Донбассе, - Бутусов

Договориться о мире можно будет только тогда, когда обе стороны будут находиться в позиционном тупике.

Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Radio NV.

"Зеленский не занимается войной. Он за год был на фронте на Донбассе дважды. Фронт - это командный пункт бригады. Это очень далеко от фронта. Но даже на командных пунктах бригад за год он был на Донбассе дважды. Первый раз - в Авдеевке, это январь 2024 года, и вчера (18 ноября. - Ред.) под Покровском. Вот внимание Верховного Главнокомандующего к войне. Он занят тем, что по вечерам зачитывает то, что ему в Киеве пишут его спичрайтеры. Он абсолютно оторван от войны, он считает, что этими вечерними видосиками, уговорами наших партнеров по НАТО можно повлиять на ситуацию в войне. Он не понимает, что пока не будет остановлен фронт на Донбассе, ни о каких мирных переговорах никто не договорится. Ни Байден, ни Трамп, никто", - подчеркнул журналист.

Смотрите также: Как удержать фронт? | Юрий Бутусов В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. ВИДЕО

Бутусов отметил, что договориться о мире можно тогда, когда обе стороны будут находиться в позиционном тупике.

"А какой тупик, когда мы ежедневно теряем села? Мы показываем врагу свою слабость, что он может силой добиться полного уничтожения Украины, Конечно, это никоим образом не побуждает Россию к переговорам. Поэтому никакого чуда не произойдет. Пока украинское руководство не начнет заниматься войной, а не болтовней, разворовыванием бюджета, распилом средств", - сказал он.

Главред Цензор.НЕТ напомнил, что в этом году потратили 24 млрд грн на фортификации, однако он во время визита на Донбасс не посетил линии обороны.

"Пока Зеленский не почувствует общественное давление, его ничто не будет побуждать к действиям. Он реагирует только тогда, когда, к сожалению, общественное мнение бьет палкой по затылку. Тогда власть начинает немножко шевелиться", - добавил Бутусов.

Он отметил, что Конституция определяет, что Зеленский - Верховный Главнокомандующий, поэтому он назначает генералов и контролирует и отвечает за организацию и оценку результатов боевых действий.

"Если он считает, что он - не специалист и не разбирается в этой работе, то должен сложить полномочия Верховного Главнокомандующего как минимум. Или хотя бы создать орган управления и передать ему ответственность за войну, поставить адекватных, компетентных руководителей. Потому что Ставка Верховного Главнокомандующего отвечает не за управление батальонами и ротами, а за распределение ресурсов. То есть ресурсы на войну выделяются решением президента. Не Сырского, не генералов. Они не могут совершить чудо. Сейчас выделено несколько десятков миллиардов на программу вооружения. Видим, что большая партия минометных мин 120-мм производства "Укроборонпрома", на которое выделило правительство деньги, оказались бракованными. Армию оставили без мин из-за нелепых решений. За это Сырский отвечает? Он не имеет к этому никакого отношения.

Так же - оборонительные сооружения. Весь бюджет выделен не на инженерные войска ВСУ, как надо, а на частные фирмы, которые получают контракты от ВГА, которые подчиняются президенту", - подытожил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разрешение США на удары по России. "План стойкости" Зеленского | Юрий Бутусов ОНЛАЙН. ВИДЕО