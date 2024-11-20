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Новости Война
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Никто о мирных переговорах не договорится, пока не будет остановлен фронт на Донбассе, - Бутусов

Коли можна домовитись про мир: відповідь Юрія Бутусова

Договориться о мире можно будет только тогда, когда обе стороны будут находиться в позиционном тупике.

Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Radio NV.

"Зеленский не занимается войной. Он за год был на фронте на Донбассе дважды. Фронт - это командный пункт бригады. Это очень далеко от фронта. Но даже на командных пунктах бригад за год он был на Донбассе дважды. Первый раз - в Авдеевке, это январь 2024 года, и вчера (18 ноября. - Ред.) под Покровском. Вот внимание Верховного Главнокомандующего к войне. Он занят тем, что по вечерам зачитывает то, что ему в Киеве пишут его спичрайтеры. Он абсолютно оторван от войны, он считает, что этими вечерними видосиками, уговорами наших партнеров по НАТО можно повлиять на ситуацию в войне. Он не понимает, что пока не будет остановлен фронт на Донбассе, ни о каких мирных переговорах никто не договорится. Ни Байден, ни Трамп, никто", - подчеркнул журналист.

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Бутусов отметил, что договориться о мире можно тогда, когда обе стороны будут находиться в позиционном тупике.

"А какой тупик, когда мы ежедневно теряем села? Мы показываем врагу свою слабость, что он может силой добиться полного уничтожения Украины, Конечно, это никоим образом не побуждает Россию к переговорам. Поэтому никакого чуда не произойдет. Пока украинское руководство не начнет заниматься войной, а не болтовней, разворовыванием бюджета, распилом средств", - сказал он.

Главред Цензор.НЕТ напомнил, что в этом году потратили 24 млрд грн на фортификации, однако он во время визита на Донбасс не посетил линии обороны.

"Пока Зеленский не почувствует общественное давление, его ничто не будет побуждать к действиям. Он реагирует только тогда, когда, к сожалению, общественное мнение бьет палкой по затылку. Тогда власть начинает немножко шевелиться", - добавил Бутусов.

Он отметил, что Конституция определяет, что Зеленский - Верховный Главнокомандующий, поэтому он назначает генералов и контролирует и отвечает за организацию и оценку результатов боевых действий.

"Если он считает, что он - не специалист и не разбирается в этой работе, то должен сложить полномочия Верховного Главнокомандующего как минимум. Или хотя бы создать орган управления и передать ему ответственность за войну, поставить адекватных, компетентных руководителей. Потому что Ставка Верховного Главнокомандующего отвечает не за управление батальонами и ротами, а за распределение ресурсов. То есть ресурсы на войну выделяются решением президента. Не Сырского, не генералов. Они не могут совершить чудо. Сейчас выделено несколько десятков миллиардов на программу вооружения. Видим, что большая партия минометных мин 120-мм производства "Укроборонпрома", на которое выделило правительство деньги, оказались бракованными. Армию оставили без мин из-за нелепых решений. За это Сырский отвечает? Он не имеет к этому никакого отношения.

Так же - оборонительные сооружения. Весь бюджет выделен не на инженерные войска ВСУ, как надо, а на частные фирмы, которые получают контракты от ВГА, которые подчиняются президенту", - подытожил он.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20331) Бутусов Юрий (4354)


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Топ комментарии
+6
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20.11.2024 17:26
+5
Слугорирги прийшли здавати Україну, а не зупиняти ворога. Всього декілька тез. Мешканці Маріуполя, Бахмута, Олешок, Скадовська, Геніченська, Мелітополя чи Авдіївки повіри у "країну мрій Зе" і проголосували за нього і його політичну силу. Зе обіцяв всім зелений рай, а що отримали ті, хто розкатав губу? Майже вся Херсонська, Запорізька, Донецька і Луганська області опинилися в окупації, пережили те, що і ворогу не побажаєш такого, крім звичайно русскомірців. Але ворог не зупиняється бо "зелена" пліснява напару і ригами розікрали 32 мільярди, які були виділені на побудову укріплень і зупинити ворога в чистогму полі фактично неможливо, бо він ще застосовує КАБи. Вони розікрали наше майбутнє, з яким зарили під асфальт більше 500 мільярдів за які можна було зробити ракети і системи ППО. Бачили сьогодні на Цензорі статтю, які поставили міни на фронт? Я наприклад, про ці міни та інші такі ********** знав давно, то як перемагати ворога, коли Воно замість допомоги фронту тільки шкодить? Якби було хоч трішечки порядне, побачило, що нічого не може зробити(а воно так є) зійди з дороги, дай хай інші зупинять ворога і відвоюють хоч частину окупованих територій, які це успішно робили раніше. Але ж ні, воно вцепилося за булаву і руками і ногами і всім своїм тілом і веде всіх зовсім не в той бік. Через його криворізьку дипломатію світ потихеньку відвертається. Величезна подяка 73%. Ви це зробили разом.
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20.11.2024 17:20
+3
зелені покидьки раніше Дніпра не стабілізують....
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20.11.2024 17:05
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Правила форума Совет форумчан
зелені покидьки раніше Дніпра не стабілізують....
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20.11.2024 17:05 Ответить
Хреново, шо говнокомандующему спичи Бутусова по роялю...
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20.11.2024 17:14 Ответить
Генерала Залужного та його генералів на керівництво Військом
за спроби перешкоджань - по губах...
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20.11.2024 17:18 Ответить
Слугорирги прийшли здавати Україну, а не зупиняти ворога. Всього декілька тез. Мешканці Маріуполя, Бахмута, Олешок, Скадовська, Геніченська, Мелітополя чи Авдіївки повіри у "країну мрій Зе" і проголосували за нього і його політичну силу. Зе обіцяв всім зелений рай, а що отримали ті, хто розкатав губу? Майже вся Херсонська, Запорізька, Донецька і Луганська області опинилися в окупації, пережили те, що і ворогу не побажаєш такого, крім звичайно русскомірців. Але ворог не зупиняється бо "зелена" пліснява напару і ригами розікрали 32 мільярди, які були виділені на побудову укріплень і зупинити ворога в чистогму полі фактично неможливо, бо він ще застосовує КАБи. Вони розікрали наше майбутнє, з яким зарили під асфальт більше 500 мільярдів за які можна було зробити ракети і системи ППО. Бачили сьогодні на Цензорі статтю, які поставили міни на фронт? Я наприклад, про ці міни та інші такі ********** знав давно, то як перемагати ворога, коли Воно замість допомоги фронту тільки шкодить? Якби було хоч трішечки порядне, побачило, що нічого не може зробити(а воно так є) зійди з дороги, дай хай інші зупинять ворога і відвоюють хоч частину окупованих територій, які це успішно робили раніше. Але ж ні, воно вцепилося за булаву і руками і ногами і всім своїм тілом і веде всіх зовсім не в той бік. Через його криворізьку дипломатію світ потихеньку відвертається. Величезна подяка 73%. Ви це зробили разом.
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20.11.2024 17:20 Ответить
100%
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20.11.2024 17:28 Ответить
Зате Суджа наша !
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20.11.2024 17:59 Ответить
Як згадали про вибори, то пригадайте і їх результати - у Маріуполі, Мелітополі і далі по списку.
За що масово голосувати виборці ОБ, ОПзЖ та Шарія ? За "руський мір". І він прийшов.
З кого складаються місцеві органи влади, в тому числі силовики, Донбасу та прилеглих місцин ?
Хто саботує там побудову оборонних споруд ? Ті самі люди.
А тепер додамо голоси адептів "зійтись посередині". Стривайте, а до середини хіба дійшли ?
Так виглядає відповідальність за зроблений вибір. Далі буде.
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20.11.2024 18:14 Ответить
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20.11.2024 17:26 Ответить
Фронт не буде зупинено доки не буде вирішено як знищувати каби та їх носії.
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20.11.2024 17:33 Ответить
Давайте виходити з того що цей недоганат нічого такого не почне , що робити ?
Він далі буде записувати потужні відосики і пиляти бюджет
От реально - ЩО робити нам всім ?
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20.11.2024 17:37 Ответить
просити щоб ішов. або передав що не по силам. або уряд з опозицією.
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20.11.2024 20:16 Ответить
Пока существует Путин в Кремле , НИКТО не договорится о мире ( кроме полной капитуляции Украины).
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20.11.2024 17:48 Ответить
поки куйло не вийде на границі Донецької і Луганської областей, ніякого позиційного тупику не буде.
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20.11.2024 18:38 Ответить
Геть безтолкового ішака! Але це чмо само не зречеться влади та буде триматись її,, як вош кожуха. Суспільству треба бути готовим до більш радикальних дій, бо подальше перебування ішака при владі несе очевидну загрозу існування країни.
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20.11.2024 18:42 Ответить
А як же Оманські домовленності ?
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20.11.2024 19:56 Ответить
Є такі люди, яких потрібно п*здити, щоб вони хоч щось зробили, навіть для їхнього ж блага (може у вихованні якась проблема, не знаю).
Тому той, хто вихваляє Зеленського замість нищівної критики, робить погано Україні і, тому ж таки, самому Зеленському.
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20.11.2024 21:39 Ответить
 
 