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Новини Війна
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Ніхто про мирні перемовини не домовиться, поки не буде зупинено фронт на Донбасі, - Бутусов

Коли можна домовитись про мир: відповідь Юрія Бутусова

Домовитись про мир можна буде лише тоді, коли обидві сторони перебуватимуть у позиційному тупику.

Про це заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов в інтерв'ю Radio NV.

"Зеленський не займається війною. Він за рік був двічі на фронті на Донбасі. Фронт - це командний пункт бригади. Це дуже далеко від фронту. Але навіть на командні пункти бригад за рік він був на Донбасі двічі. Перший раз в Авдіївці - це в січні 2024 року, і вчора (18 листопада. - Ред.) під Покровськом. Ось увага Верховного Головнокомандувача до війни. Він зайнятий тим, що він по вечорах зачитує те, що йому в Києві пишуть його спічрайтери. Він абсолютно відірваний від війни, він вважає, що цими вечірніми відосиками, вмовляннями наших партнерів по НАТО можна вплинути на ситуацію у війні. Він не розуміє, що поки не буде зупинено фронт на Донбасі, ні про які мирні перемовини ніхто не домовиться. Ні Байден, ні Трамп, ніхто", - наголосив журналіст.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ поставили партію неякісних мін виробництва "Укроборонпрому", - Бутусов. ВIДЕО

Бутусов зазначив, що домовитись про мир можна тоді, коли обидві сторони будуть перебувати у позиційному тупику.

"А який тупик, коли ми щодня втрачаємо села? Ми показуємо ворогу свою слабкість, що він може силою домогтися повного знищення України, Звичайно, це ніяким чином не спонукає Росію до перемовин. Тому ніякого дива не станеться. Поки українське керівництво не почне займатися війною, а не балачками, розкраданням бюджету, розпилянням коштів", - сказав він.

Головред Цензор.НЕТ нагадав, що цьогоріч витратили 24 млрд грн на фортифікації, проте він під час візиту на Донбас не відвідав лінії оборони.

"Поки Зеленський не відчує громадський тиск, його ніщо не спонукатиме до дій. Він реагує тільки, коли, на жаль, громадська думка б'є палкою по потилиці. Тоді влада починає трошки ворушитися", - додав Бутусов.

Він наголосив, що Конституція визначає, що Зеленський - Верховний Головнокомандувач, тому він призначає генералів та контролює та відповідає за організацію та оцінку результатів бойових дій.

"Якщо він вважає, що він не фахівець та не розбирається в цій роботі, то повинен скласти повноваження Верховного Головнокомандувача щонайменше. Або хоча б зробити орган управління, якому передати відповідальність за війну, поставити адекватних, компетентних керівників. Тому що Ставка Верховного Головнокомандувача відповідає не за управління батальйонами та ротами, а за розподіл ресурсів. Тобто ресурси на війну виділяються рішенням президента. Не Сирського, не генералів. Вони не можуть зробити диво. Зараз виділено кілька десятків мільярдів на програму озброєння. Бачимо, що велика партія мінометних мін 120-мм виробництва "Укроборонпрому", на яке виділив уряд гроші, виявились бракованими. Армію залишили без мін через недолугі рішення. Це Сирський відповідає? Він не має до цього жодного стосунку.

Так само оборонні споруди. Весь бюджет виділено не на інженерні війська ЗСУ, як треба, а на приватні фірми, які отримують контракти від ВЦА, які підпорядковуються президенту", - підсумував він.

Читайте: Єдиний шлях виграти війну - покращити якість управління військами, - Бутусов

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) Бутусов Юрій (3580)


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Топ коментарі
+6
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20.11.2024 17:26
+5
Слугорирги прийшли здавати Україну, а не зупиняти ворога. Всього декілька тез. Мешканці Маріуполя, Бахмута, Олешок, Скадовська, Геніченська, Мелітополя чи Авдіївки повіри у "країну мрій Зе" і проголосували за нього і його політичну силу. Зе обіцяв всім зелений рай, а що отримали ті, хто розкатав губу? Майже вся Херсонська, Запорізька, Донецька і Луганська області опинилися в окупації, пережили те, що і ворогу не побажаєш такого, крім звичайно русскомірців. Але ворог не зупиняється бо "зелена" пліснява напару і ригами розікрали 32 мільярди, які були виділені на побудову укріплень і зупинити ворога в чистогму полі фактично неможливо, бо він ще застосовує КАБи. Вони розікрали наше майбутнє, з яким зарили під асфальт більше 500 мільярдів за які можна було зробити ракети і системи ППО. Бачили сьогодні на Цензорі статтю, які поставили міни на фронт? Я наприклад, про ці міни та інші такі ********** знав давно, то як перемагати ворога, коли Воно замість допомоги фронту тільки шкодить? Якби було хоч трішечки порядне, побачило, що нічого не може зробити(а воно так є) зійди з дороги, дай хай інші зупинять ворога і відвоюють хоч частину окупованих територій, які це успішно робили раніше. Але ж ні, воно вцепилося за булаву і руками і ногами і всім своїм тілом і веде всіх зовсім не в той бік. Через його криворізьку дипломатію світ потихеньку відвертається. Величезна подяка 73%. Ви це зробили разом.
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20.11.2024 17:20
+3
зелені покидьки раніше Дніпра не стабілізують....
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20.11.2024 17:05
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зелені покидьки раніше Дніпра не стабілізують....
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20.11.2024 17:05 Відповісти
Хреново, шо говнокомандующему спичи Бутусова по роялю...
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20.11.2024 17:14 Відповісти
Генерала Залужного та його генералів на керівництво Військом
за спроби перешкоджань - по губах...
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20.11.2024 17:18 Відповісти
Слугорирги прийшли здавати Україну, а не зупиняти ворога. Всього декілька тез. Мешканці Маріуполя, Бахмута, Олешок, Скадовська, Геніченська, Мелітополя чи Авдіївки повіри у "країну мрій Зе" і проголосували за нього і його політичну силу. Зе обіцяв всім зелений рай, а що отримали ті, хто розкатав губу? Майже вся Херсонська, Запорізька, Донецька і Луганська області опинилися в окупації, пережили те, що і ворогу не побажаєш такого, крім звичайно русскомірців. Але ворог не зупиняється бо "зелена" пліснява напару і ригами розікрали 32 мільярди, які були виділені на побудову укріплень і зупинити ворога в чистогму полі фактично неможливо, бо він ще застосовує КАБи. Вони розікрали наше майбутнє, з яким зарили під асфальт більше 500 мільярдів за які можна було зробити ракети і системи ППО. Бачили сьогодні на Цензорі статтю, які поставили міни на фронт? Я наприклад, про ці міни та інші такі ********** знав давно, то як перемагати ворога, коли Воно замість допомоги фронту тільки шкодить? Якби було хоч трішечки порядне, побачило, що нічого не може зробити(а воно так є) зійди з дороги, дай хай інші зупинять ворога і відвоюють хоч частину окупованих територій, які це успішно робили раніше. Але ж ні, воно вцепилося за булаву і руками і ногами і всім своїм тілом і веде всіх зовсім не в той бік. Через його криворізьку дипломатію світ потихеньку відвертається. Величезна подяка 73%. Ви це зробили разом.
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20.11.2024 17:20 Відповісти
100%
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20.11.2024 17:28 Відповісти
Зате Суджа наша !
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20.11.2024 17:59 Відповісти
Як згадали про вибори, то пригадайте і їх результати - у Маріуполі, Мелітополі і далі по списку.
За що масово голосувати виборці ОБ, ОПзЖ та Шарія ? За "руський мір". І він прийшов.
З кого складаються місцеві органи влади, в тому числі силовики, Донбасу та прилеглих місцин ?
Хто саботує там побудову оборонних споруд ? Ті самі люди.
А тепер додамо голоси адептів "зійтись посередині". Стривайте, а до середини хіба дійшли ?
Так виглядає відповідальність за зроблений вибір. Далі буде.
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20.11.2024 18:14 Відповісти
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20.11.2024 17:26 Відповісти
Фронт не буде зупинено доки не буде вирішено як знищувати каби та їх носії.
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20.11.2024 17:33 Відповісти
Давайте виходити з того що цей недоганат нічого такого не почне , що робити ?
Він далі буде записувати потужні відосики і пиляти бюджет
От реально - ЩО робити нам всім ?
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20.11.2024 17:37 Відповісти
просити щоб ішов. або передав що не по силам. або уряд з опозицією.
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20.11.2024 20:16 Відповісти
Пока существует Путин в Кремле , НИКТО не договорится о мире ( кроме полной капитуляции Украины).
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20.11.2024 17:48 Відповісти
поки куйло не вийде на границі Донецької і Луганської областей, ніякого позиційного тупику не буде.
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20.11.2024 18:38 Відповісти
Геть безтолкового ішака! Але це чмо само не зречеться влади та буде триматись її,, як вош кожуха. Суспільству треба бути готовим до більш радикальних дій, бо подальше перебування ішака при владі несе очевидну загрозу існування країни.
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20.11.2024 18:42 Відповісти
А як же Оманські домовленності ?
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20.11.2024 19:56 Відповісти
Є такі люди, яких потрібно п*здити, щоб вони хоч щось зробили, навіть для їхнього ж блага (може у вихованні якась проблема, не знаю).
Тому той, хто вихваляє Зеленського замість нищівної критики, робить погано Україні і, тому ж таки, самому Зеленському.
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20.11.2024 21:39 Відповісти
 
 