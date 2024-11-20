Ніхто про мирні перемовини не домовиться, поки не буде зупинено фронт на Донбасі, - Бутусов

Домовитись про мир можна буде лише тоді, коли обидві сторони перебуватимуть у позиційному тупику.

Про це заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов в інтерв'ю Radio NV.

"Зеленський не займається війною. Він за рік був двічі на фронті на Донбасі. Фронт - це командний пункт бригади. Це дуже далеко від фронту. Але навіть на командні пункти бригад за рік він був на Донбасі двічі. Перший раз в Авдіївці - це в січні 2024 року, і вчора (18 листопада. - Ред.) під Покровськом. Ось увага Верховного Головнокомандувача до війни. Він зайнятий тим, що він по вечорах зачитує те, що йому в Києві пишуть його спічрайтери. Він абсолютно відірваний від війни, він вважає, що цими вечірніми відосиками, вмовляннями наших партнерів по НАТО можна вплинути на ситуацію у війні. Він не розуміє, що поки не буде зупинено фронт на Донбасі, ні про які мирні перемовини ніхто не домовиться. Ні Байден, ні Трамп, ніхто", - наголосив журналіст.

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Бутусов зазначив, що домовитись про мир можна тоді, коли обидві сторони будуть перебувати у позиційному тупику.

"А який тупик, коли ми щодня втрачаємо села? Ми показуємо ворогу свою слабкість, що він може силою домогтися повного знищення України, Звичайно, це ніяким чином не спонукає Росію до перемовин. Тому ніякого дива не станеться. Поки українське керівництво не почне займатися війною, а не балачками, розкраданням бюджету, розпилянням коштів", - сказав він.

Головред Цензор.НЕТ нагадав, що цьогоріч витратили 24 млрд грн на фортифікації, проте він під час візиту на Донбас не відвідав лінії оборони.

"Поки Зеленський не відчує громадський тиск, його ніщо не спонукатиме до дій. Він реагує тільки, коли, на жаль, громадська думка б'є палкою по потилиці. Тоді влада починає трошки ворушитися", - додав Бутусов.

Він наголосив, що Конституція визначає, що Зеленський - Верховний Головнокомандувач, тому він призначає генералів та контролює та відповідає за організацію та оцінку результатів бойових дій.

"Якщо він вважає, що він не фахівець та не розбирається в цій роботі, то повинен скласти повноваження Верховного Головнокомандувача щонайменше. Або хоча б зробити орган управління, якому передати відповідальність за війну, поставити адекватних, компетентних керівників. Тому що Ставка Верховного Головнокомандувача відповідає не за управління батальйонами та ротами, а за розподіл ресурсів. Тобто ресурси на війну виділяються рішенням президента. Не Сирського, не генералів. Вони не можуть зробити диво. Зараз виділено кілька десятків мільярдів на програму озброєння. Бачимо, що велика партія мінометних мін 120-мм виробництва "Укроборонпрому", на яке виділив уряд гроші, виявились бракованими. Армію залишили без мін через недолугі рішення. Це Сирський відповідає? Він не має до цього жодного стосунку.

Так само оборонні споруди. Весь бюджет виділено не на інженерні війська ЗСУ, як треба, а на приватні фірми, які отримують контракти від ВЦА, які підпорядковуються президенту", - підсумував він.

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