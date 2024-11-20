Єдиний шлях виграти війну - покращити якість управління військами, - Бутусов

Україна не може переважати Росію у кількості військових, але може переважати її у якості, тому потрібна чітка стратегія.

Про це в інтерв'ю Radio NV заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Російська армія має над нами велику чисельну перевагу, перевагу в кількості озброєння, насамперед засобів ураження. І має певні, на жаль, переваги в організації і управлінні на вищому оперативному і стратегічному рівнях. РФ має перевагу в чисельності населення в Україну як мінімум в п’ять-шість разів і, звичайно, має значно більший мобілізаційний потенціал. Тому очевидно, що у нас не може бути достатньо людей в цих умовах - коли ворог провів мобілізацію і активно проводить додаткові хвилі прихованої мобілізації, поповнює системно свої війська. Тому очевидно, що ми не можемо протиставити ворогу чисельність.

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Очевидно, що не можемо протиставити і чисельність боєприпасів, оскільки Росію забезпечує також Північна Корея, Іран, які, руками Росії, головами російських солдат, ведуть свою війну проти Заходу, і таким чином забезпечують Путіна для цих цілей", - наголосив він.

За словами Бутусова, щоб досягти перемоги, нам потрібні переваги у якості.

"У нас немає переваги в чисельності, в жодному компоненті. У нас є перевага виключно в якості. Її треба реалізувати - в якості наших людей, в їхньому інтелекті і мотивації. Це потребує насамперед не кількості. Це потребує якісних організаційних та управлінських рішень. Це потребує чіткої стратегії, яка була б пов’язана з тактикою та організацією. І таким чином ми маємо повернути собі перевагу над ворогом в організації управління, яка була у нас на початку російського вторгнення. І зараз, на жаль, ворог цю перевагу у нас забрав. І тепер нам треба її відновити.

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Тому якість людей на полі бою, реалізацію якості людей на полі бою, реалізацію якості тактики на полі бою можна забезпечити виключно в зв’язці зі стратегією, з організацією і застосуванням військ. Це потребує системних рішень. А це у нас завжди у державі велика проблема", - зазначив журналіст.

Він наголосив, що варто покращити якість управління та організації на тактичному та оперативних рівнях. Масштабувати успішні бригади і з досвіду цих бригад побудувати систему оборони на всьому фронті.

"Це можна зробити дуже швидко. Це не потребує ніяких додаткових витрат бюджету. Це єдиний шлях виграти війну", - підсумував Бутусов.

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