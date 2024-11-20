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Новини Війна
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Єдиний шлях виграти війну - покращити якість управління військами, - Бутусов

Бутусов розповів про єдиний шлях, як можна виграти війну

Україна не може переважати Росію у кількості військових, але може переважати її у якості, тому потрібна чітка стратегія.

Про це в інтерв'ю Radio NV заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Російська армія має над нами велику чисельну перевагу, перевагу в кількості озброєння, насамперед засобів ураження. І має певні, на жаль, переваги в організації і управлінні на вищому оперативному і стратегічному рівнях.  РФ має перевагу в чисельності населення в Україну як мінімум в п’ять-шість разів і, звичайно, має значно більший мобілізаційний потенціал. Тому очевидно, що у нас не може бути достатньо людей в цих умовах - коли ворог провів мобілізацію і активно проводить додаткові хвилі прихованої мобілізації, поповнює системно свої війська. Тому очевидно, що ми не можемо протиставити ворогу чисельність.

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Очевидно, що не можемо протиставити і чисельність боєприпасів, оскільки Росію забезпечує також Північна Корея, Іран, які, руками Росії, головами російських солдат, ведуть свою війну проти Заходу, і таким чином забезпечують Путіна для цих цілей", - наголосив він.

За словами Бутусова, щоб досягти перемоги, нам потрібні переваги у якості.

"У нас немає переваги в чисельності, в жодному компоненті. У нас є перевага виключно в якості. Її треба реалізувати - в якості наших людей, в їхньому інтелекті і мотивації. Це потребує насамперед не кількості. Це потребує якісних організаційних та управлінських рішень. Це потребує чіткої стратегії, яка була б пов’язана з тактикою та організацією. І таким чином ми маємо повернути собі перевагу над ворогом в організації управління, яка була у нас на початку російського вторгнення. І зараз, на жаль, ворог цю перевагу у нас забрав. І тепер нам треба її відновити.

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Тому якість людей на полі бою, реалізацію якості людей на полі бою, реалізацію якості тактики на полі бою можна забезпечити виключно в зв’язці зі стратегією, з організацією і застосуванням військ. Це потребує системних рішень. А це у нас завжди у державі велика проблема", - зазначив журналіст.

Він наголосив, що варто покращити якість управління та організації на тактичному та оперативних рівнях. Масштабувати успішні бригади і з досвіду цих бригад побудувати систему оборони на всьому фронті. 

"Це можна зробити дуже швидко. Це не потребує ніяких додаткових витрат бюджету. Це єдиний шлях виграти війну", - підсумував Бутусов.

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Автор: 

бойові дії (3714) Бутусов Юрій (3580)


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Топ коментарі
+9
Единственный шанс выиграть войну ето наносить ракетные удары по рашистским заводам, аеропортам, електростанциям, нефте/газовой промышленности, ж/д, и сжигать Сосию начиная от лесов до полей с посевами. Нужно Сосию погрузить в коллапс и ужас. Пока же мы видим что Сосия делает ето с Украиной. И мы только обороняясь да еще на нашей территории, Сосию такой расклад устраивает. Сосия может так воевать вечно
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20.11.2024 16:34
+7
Но тогда мы не сможем ставить главными всяких жополизов удобных ОПе. Карьерист-жополиз и компетенция это параллельные плоскости, которые не пересекаются.
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20.11.2024 16:32
+6
А воно зеленим треба? Вони і так гарно бюджет розкрадають!
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20.11.2024 16:45
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а зезрадники не на часі?
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20.11.2024 16:26 Відповісти
Но тогда мы не сможем ставить главными всяких жополизов удобных ОПе. Карьерист-жополиз и компетенция это параллельные плоскости, которые не пересекаются.
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20.11.2024 16:32 Відповісти
А дешевше і краще провести спецоперацію по знищенню кількох дефективних манахєров разом з їх зеленою ширмою. Бо це найбільша загроза для України - країною керує диверсійна група кремля.
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20.11.2024 19:46 Відповісти
Единственный шанс выиграть войну ето наносить ракетные удары по рашистским заводам, аеропортам, електростанциям, нефте/газовой промышленности, ж/д, и сжигать Сосию начиная от лесов до полей с посевами. Нужно Сосию погрузить в коллапс и ужас. Пока же мы видим что Сосия делает ето с Украиной. И мы только обороняясь да еще на нашей территории, Сосию такой расклад устраивает. Сосия может так воевать вечно
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20.11.2024 16:34 Відповісти
Прекрасно. Саме тому Володимир Потужний дав розпорядження створити 3000 крилатих ракет. Він знає що треба робити, втілює твої мудрі думки.
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20.11.2024 16:43 Відповісти
Реальный вариант , но не единственный.
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20.11.2024 18:00 Відповісти
Все правильно. Нужно понимать что рашка делает снарядов так много, что половину отправляет на запас. Стрельба по складам снарядов малоэффективна, снаряды легко привести в любом количестве из сибири и урала на фронт. А вот разрушение экономики даст эффект и свергнет существующую власть. И только тогда наступит мир.
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20.11.2024 18:19 Відповісти
А тепер спустімся на землю. Реально. Без фантазій і мрій. Колапс та жах реальний лише від ядерних ударів. Яку втрату наносить дрон з вибухівкою (ну нехай 30 кг) ? Аеропорт у сміття ? Або нафтопереробний завод ? По керченському мосту треба не менш півсотні ракет, щоб його поховати назавжди. Не цікавився скільки тротилу вибухнуло на ньому, а він встояв ? Україна має 50 АТАКАМСів - це на всю московію
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20.11.2024 18:24 Відповісти
і звідки їх, не управлінців військами (їх було завжди вдосталь), а освічених офіцерів, коли практично всі військові училища було приєднано кого до чого, від сільгоспакадемій до педІнів?
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20.11.2024 16:38 Відповісти
А воно зеленим треба? Вони і так гарно бюджет розкрадають!
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20.11.2024 16:45 Відповісти
Повернути б Залужного з командою. Але піарзалежне тупе чмо на це не піде, начхать йому на Україну.
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20.11.2024 17:10 Відповісти
Залужного можна повернути лише за однієї умови. Лідор йде добровільно на пенсію. Тоді його Опіс і патужні памощьнікі розбіжаться як криси з корабля. А так вони тримаються в ОПісі, а й ще Лідора тримають. Вони всі в одній зв'язці.
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20.11.2024 18:28 Відповісти
Ніколи воно добровільно нікуди не піде. За весь час він виголосив тільки три слова правди: я ваш вирок. Тільки вирок Україні, а не Пороху.
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20.11.2024 19:42 Відповісти
Без зміни військово-політичного керівництва це неможливо. Бо це системне питання, вирішення якого шапітолій перетворить на черговий багатосерійний цирк абсурду.
Згадайте десант в Кринках. Абсурд, але чудовий піар для гімнокомандувача. І пофіг що батальону морпіхів (офіційно) він життя коштував. Головне, що наблизив "300 єврєйцєв" до омріяних 300 млрд$.
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20.11.2024 17:15 Відповісти
З цим керівництвом нам навіть краща зброя в світі не допоможе.
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20.11.2024 17:23 Відповісти
Бутусов каже діло. Але я одночасно й не розумію його. Він що вірить, що до нього дослухаються в ОПісі чи сам Лідор ? Та мали вони і його, як весь український народ. А ті розмови з подачі проплачених журналістів та експертів про залежність Лідора від рейтингів, про його боротьбу з Порошенко, то ж звичайне відволікання уваги українців від Істини. А вона така. зєлєнська банда захопила владу обманом, бореться проти українського народу, люто ненавидить тих 27%, які не купились на його лицемірство на стадіоні. Чого не капітулювали ? Бо народ не дозволив у 2022 році. І з'явився шанс. Євродолари партнерів отримати "чесним вимогатєльством" під виглядом на допомогу України. Такий шанс випадає лише раз у житті. ЧЕСНА ЛЮДИНА ЧИНИТЬ ПРАВИЛЬНО. ЗАВЖДИ. Закінчився термін, подякував за довіру, взяв свої канцелярські пожитки і звільняє місце іншому. А цей Лідор ЩО ЗРОБИВ ? Вчепився у крісло та зрисовує гасла з демократичних видань у свої плани, які ніхто з його оточення не збирається виконувати. Палнамочій нєт! А здавати Україну ***** полномочій їм не потрібно.
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20.11.2024 18:15 Відповісти
 
 