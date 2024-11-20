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Новости Война
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Единственный путь выиграть войну - улучшить качество управления войсками, - Бутусов

Бутусов розповів про єдиний шлях, як можна виграти війну

Украина не может перевесить Россию в количестве военных, но может превзойти ее в качестве, поэтому нужна четкая стратегия.

Об этом в интервью Radio NV заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Российская армия имеет над нами большое численное преимущество, преимущество в количестве вооружения, прежде всего - средств поражения. И имеет определенные, к сожалению, преимущества в организации и управлении на высшем оперативном и стратегическом уровнях. РФ превосходит Украину по численности населения, как минимум, в пять-шесть раз и, конечно, имеет значительно больший мобилизационный потенциал. Поэтому очевидно, что у нас не может быть достаточно людей в условиях, когда враг провел мобилизацию и активно проводит дополнительные волны скрытой мобилизации, пополняет системно свои войска. Поэтому очевидно, что мы не можем противопоставить врагу численность.

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Очевидно, что мы не можем противопоставить и численность боеприпасов, поскольку Россию обеспечивает также Северная Корея, Иран, которые, руками России, головами российских солдат, ведут свою войну против Запада, и таким образом обеспечивают Путина для этих целей", - подчеркнул он.

По словам Бутусова, чтобы достичь победы, нам нужны преимущества в качестве.

"У нас нет преимущества в численности, ни в одном компоненте. У нас есть преимущество исключительно в качестве. Его надо реализовать - в качестве наших людей, в их интеллекте и мотивации. Это требует, прежде всего, не количества. Это требует качественных организационных и управленческих решений. Это требует четкой стратегии, которая была бы связана с тактикой и организацией. И таким образом мы должны вернуть себе преимущество над врагом в организации управления, которая была у нас в начале российского вторжения. Сейчас, к сожалению, враг это преимущество у нас забрал. И теперь нам надо его восстановить.

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Поэтому качество людей на поле боя, реализацию качества людей на поле боя, реализацию качества тактики на поле боя можно обеспечить исключительно в связке со стратегией, с организацией и применением войск. Это требует системных решений. А это у нас всегда в государстве - большая проблема", - отметил журналист.

Он отметил, что следует улучшить качество управления и организации на тактическом и оперативных уровнях. Масштабировать успешные бригады и из опыта этих бригад построить систему обороны на всем фронте.

"Это можно сделать очень быстро. Это не требует никаких дополнительных расходов бюджета. Это единственный путь выиграть войну", - подытожил Бутусов.

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Автор: 

боевые действия (4021) Бутусов Юрий (4354)


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Топ комментарии
+9
Единственный шанс выиграть войну ето наносить ракетные удары по рашистским заводам, аеропортам, електростанциям, нефте/газовой промышленности, ж/д, и сжигать Сосию начиная от лесов до полей с посевами. Нужно Сосию погрузить в коллапс и ужас. Пока же мы видим что Сосия делает ето с Украиной. И мы только обороняясь да еще на нашей территории, Сосию такой расклад устраивает. Сосия может так воевать вечно
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20.11.2024 16:34
+7
Но тогда мы не сможем ставить главными всяких жополизов удобных ОПе. Карьерист-жополиз и компетенция это параллельные плоскости, которые не пересекаются.
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20.11.2024 16:32
+6
А воно зеленим треба? Вони і так гарно бюджет розкрадають!
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20.11.2024 16:45
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Правила форума Совет форумчан
а зезрадники не на часі?
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20.11.2024 16:26 Ответить
Но тогда мы не сможем ставить главными всяких жополизов удобных ОПе. Карьерист-жополиз и компетенция это параллельные плоскости, которые не пересекаются.
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20.11.2024 16:32 Ответить
А дешевше і краще провести спецоперацію по знищенню кількох дефективних манахєров разом з їх зеленою ширмою. Бо це найбільша загроза для України - країною керує диверсійна група кремля.
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20.11.2024 19:46 Ответить
Единственный шанс выиграть войну ето наносить ракетные удары по рашистским заводам, аеропортам, електростанциям, нефте/газовой промышленности, ж/д, и сжигать Сосию начиная от лесов до полей с посевами. Нужно Сосию погрузить в коллапс и ужас. Пока же мы видим что Сосия делает ето с Украиной. И мы только обороняясь да еще на нашей территории, Сосию такой расклад устраивает. Сосия может так воевать вечно
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20.11.2024 16:34 Ответить
Прекрасно. Саме тому Володимир Потужний дав розпорядження створити 3000 крилатих ракет. Він знає що треба робити, втілює твої мудрі думки.
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20.11.2024 16:43 Ответить
Реальный вариант , но не единственный.
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20.11.2024 18:00 Ответить
Все правильно. Нужно понимать что рашка делает снарядов так много, что половину отправляет на запас. Стрельба по складам снарядов малоэффективна, снаряды легко привести в любом количестве из сибири и урала на фронт. А вот разрушение экономики даст эффект и свергнет существующую власть. И только тогда наступит мир.
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20.11.2024 18:19 Ответить
А тепер спустімся на землю. Реально. Без фантазій і мрій. Колапс та жах реальний лише від ядерних ударів. Яку втрату наносить дрон з вибухівкою (ну нехай 30 кг) ? Аеропорт у сміття ? Або нафтопереробний завод ? По керченському мосту треба не менш півсотні ракет, щоб його поховати назавжди. Не цікавився скільки тротилу вибухнуло на ньому, а він встояв ? Україна має 50 АТАКАМСів - це на всю московію
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20.11.2024 18:24 Ответить
і звідки їх, не управлінців військами (їх було завжди вдосталь), а освічених офіцерів, коли практично всі військові училища було приєднано кого до чого, від сільгоспакадемій до педІнів?
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20.11.2024 16:38 Ответить
А воно зеленим треба? Вони і так гарно бюджет розкрадають!
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20.11.2024 16:45 Ответить
Повернути б Залужного з командою. Але піарзалежне тупе чмо на це не піде, начхать йому на Україну.
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20.11.2024 17:10 Ответить
Залужного можна повернути лише за однієї умови. Лідор йде добровільно на пенсію. Тоді його Опіс і патужні памощьнікі розбіжаться як криси з корабля. А так вони тримаються в ОПісі, а й ще Лідора тримають. Вони всі в одній зв'язці.
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20.11.2024 18:28 Ответить
Ніколи воно добровільно нікуди не піде. За весь час він виголосив тільки три слова правди: я ваш вирок. Тільки вирок Україні, а не Пороху.
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20.11.2024 19:42 Ответить
Без зміни військово-політичного керівництва це неможливо. Бо це системне питання, вирішення якого шапітолій перетворить на черговий багатосерійний цирк абсурду.
Згадайте десант в Кринках. Абсурд, але чудовий піар для гімнокомандувача. І пофіг що батальону морпіхів (офіційно) він життя коштував. Головне, що наблизив "300 єврєйцєв" до омріяних 300 млрд$.
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20.11.2024 17:15 Ответить
З цим керівництвом нам навіть краща зброя в світі не допоможе.
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20.11.2024 17:23 Ответить
Бутусов каже діло. Але я одночасно й не розумію його. Він що вірить, що до нього дослухаються в ОПісі чи сам Лідор ? Та мали вони і його, як весь український народ. А ті розмови з подачі проплачених журналістів та експертів про залежність Лідора від рейтингів, про його боротьбу з Порошенко, то ж звичайне відволікання уваги українців від Істини. А вона така. зєлєнська банда захопила владу обманом, бореться проти українського народу, люто ненавидить тих 27%, які не купились на його лицемірство на стадіоні. Чого не капітулювали ? Бо народ не дозволив у 2022 році. І з'явився шанс. Євродолари партнерів отримати "чесним вимогатєльством" під виглядом на допомогу України. Такий шанс випадає лише раз у житті. ЧЕСНА ЛЮДИНА ЧИНИТЬ ПРАВИЛЬНО. ЗАВЖДИ. Закінчився термін, подякував за довіру, взяв свої канцелярські пожитки і звільняє місце іншому. А цей Лідор ЩО ЗРОБИВ ? Вчепився у крісло та зрисовує гасла з демократичних видань у свої плани, які ніхто з його оточення не збирається виконувати. Палнамочій нєт! А здавати Україну ***** полномочій їм не потрібно.
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20.11.2024 18:15 Ответить
 
 