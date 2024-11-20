Единственный путь выиграть войну - улучшить качество управления войсками, - Бутусов

Украина не может перевесить Россию в количестве военных, но может превзойти ее в качестве, поэтому нужна четкая стратегия.

Об этом в интервью Radio NV заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Российская армия имеет над нами большое численное преимущество, преимущество в количестве вооружения, прежде всего - средств поражения. И имеет определенные, к сожалению, преимущества в организации и управлении на высшем оперативном и стратегическом уровнях. РФ превосходит Украину по численности населения, как минимум, в пять-шесть раз и, конечно, имеет значительно больший мобилизационный потенциал. Поэтому очевидно, что у нас не может быть достаточно людей в условиях, когда враг провел мобилизацию и активно проводит дополнительные волны скрытой мобилизации, пополняет системно свои войска. Поэтому очевидно, что мы не можем противопоставить врагу численность.

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Очевидно, что мы не можем противопоставить и численность боеприпасов, поскольку Россию обеспечивает также Северная Корея, Иран, которые, руками России, головами российских солдат, ведут свою войну против Запада, и таким образом обеспечивают Путина для этих целей", - подчеркнул он.

По словам Бутусова, чтобы достичь победы, нам нужны преимущества в качестве.

"У нас нет преимущества в численности, ни в одном компоненте. У нас есть преимущество исключительно в качестве. Его надо реализовать - в качестве наших людей, в их интеллекте и мотивации. Это требует, прежде всего, не количества. Это требует качественных организационных и управленческих решений. Это требует четкой стратегии, которая была бы связана с тактикой и организацией. И таким образом мы должны вернуть себе преимущество над врагом в организации управления, которая была у нас в начале российского вторжения. Сейчас, к сожалению, враг это преимущество у нас забрал. И теперь нам надо его восстановить.

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Поэтому качество людей на поле боя, реализацию качества людей на поле боя, реализацию качества тактики на поле боя можно обеспечить исключительно в связке со стратегией, с организацией и применением войск. Это требует системных решений. А это у нас всегда в государстве - большая проблема", - отметил журналист.

Он отметил, что следует улучшить качество управления и организации на тактическом и оперативных уровнях. Масштабировать успешные бригады и из опыта этих бригад построить систему обороны на всем фронте.

"Это можно сделать очень быстро. Это не требует никаких дополнительных расходов бюджета. Это единственный путь выиграть войну", - подытожил Бутусов.

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