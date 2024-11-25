Браковані міни не вилучали, поки не стався розголос. Ми втрачаємо життя воїнів через це, - Бутусов

До моменту оприлюднення інформації про неякісні міни, що поставили ЗСУ, ніхто не вживав ніяких заходів.

Про це в ефірі на YouTube-каналі заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Мінометник показав, що вони роблять, щоб міни спрацьовували. Досі немає жодних роз'яснень, що із цими мінами робити. Все це самостійна творчість мінометників, які хочуть врятувати своїх побратимів у піхоті. Підтримати їх вогнем. Ніяких інструкцій немає, що робити. Навіть після того, як такі майстри своєї справи якось сушать порох, намагаються посилити підривник цієї міни. Але ці міни демонструють крім дуже низької надійності, ще й точність не демонструють достатню. Тобто ще й влучити тією міною, навіть коли у неї розрив, практично нереально. Тобто за державні кошти поставлено величезну кількість мін зараз, йдуть у війська, йдуть масові неспрацювання і ніхто ніяких заходів не вживав до моменту того, як ми оприлюднили відео", - зазначив журналіст.

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За словами Бутусова, до цього моменту жоден державний службовець військової прийомки, яка підпорядкована міністру оборони Умєрову, МінСтратегпрому, не зробив нічого.

"Вони взагалі не реагували та не контролювали якість озброєння, яке постачають в армію за державні кошти, від якого залежить життя наших воїнів.

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Зараз ми говоримо про гроші. А скільки життів ми втратили за цей час, коли поставлена кількість мін величезна, всі генерали розписалися, що міни є, міністр оборони відзвітував, що міни є, Камишін відзвітував, що міни є... Хтось же записав це у промову Зеленському цю брехню. А люди на фронті, які викликають по рації: "Прикрийте нас вогнем", не отримують жодного влучення міни, вони бачать цю ситуацію зовсім по іншому. Ми втрачаємо життя людей. Жодній із цих людей в кріслі, їх це абсолютно не турбує. Вони абсолютно не перевірили, що вони поставили в армію. Зараз командування Сил логістики пишуть рекламації. Ці міни, цей металобрухт вивозять з позицій, бо він не стріляє. І, на жаль, не можуть поставити новий", - наголосив головред Цензор.НЕТ.

"Уявіть собі це під час війни. І всі мовчать. Зеленський мовчить, СБУ мовчить, ДБР мовчить, міністр оборони Умєров - пусте місце просто. Що ви робите там на посаді взагалі? Зеленський сказав, що генералу місце в окопі. ... Але за таку диверсію, за таку державну зраду Камишін та Умєров самі мають один день хоча б посидіти в посадці з автоматом на позиції, яку прикривають мінометники тими мінами, які вони дозволили та поставили в армію", - підсумував журналіст.

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Браковані міни поставили ЗСУ

Нагадаємо, 6 листопада 2024 року повідомлялось, що військовослужбовці ЗСУ отримали неякісну партію мін калібра 120 мм, виробництва Укроборонпрому.

20 листопада оприлюднено відео неспрацювання мін, виготовлених "Укроборонпромом".

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