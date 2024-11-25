УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8116 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 420 26

Браковані міни не вилучали, поки не стався розголос. Ми втрачаємо життя воїнів через це, - Бутусов

Скандал із бракованими мінами: партію не вилучали до розголосу

До моменту оприлюднення інформації про неякісні міни, що поставили ЗСУ, ніхто не вживав ніяких заходів.

Про це в ефірі на YouTube-каналі заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Мінометник показав, що вони роблять, щоб міни спрацьовували. Досі немає жодних роз'яснень, що із цими мінами робити. Все це самостійна творчість мінометників, які хочуть врятувати своїх побратимів у піхоті. Підтримати їх вогнем. Ніяких інструкцій немає, що робити. Навіть після того, як такі майстри своєї справи якось сушать порох, намагаються посилити підривник цієї міни. Але ці міни демонструють крім дуже низької надійності, ще й точність не демонструють достатню. Тобто ще й влучити тією міною, навіть коли у неї розрив, практично нереально. Тобто за державні кошти поставлено величезну кількість мін зараз, йдуть у війська, йдуть масові неспрацювання і ніхто ніяких заходів не вживав до моменту того, як ми оприлюднили відео", - зазначив журналіст.

Читайте також: Ніхто про мирні перемовини не домовиться, поки не буде зупинено фронт на Донбасі, - Бутусов

За словами Бутусова, до цього моменту жоден державний службовець військової прийомки, яка підпорядкована міністру оборони Умєрову, МінСтратегпрому, не зробив нічого.

"Вони взагалі не реагували та не контролювали якість озброєння, яке постачають в армію за державні кошти, від якого залежить життя наших воїнів.

Також читайте: Єдиний шлях виграти війну - покращити якість управління військами, - Бутусов

Зараз ми говоримо про гроші. А скільки життів ми втратили за цей час, коли поставлена кількість мін величезна, всі генерали розписалися, що міни є, міністр оборони відзвітував, що міни є, Камишін відзвітував, що міни є... Хтось же записав це у промову Зеленському цю брехню. А люди на фронті, які викликають по рації: "Прикрийте нас вогнем", не отримують жодного влучення міни, вони бачать цю ситуацію зовсім по іншому. Ми втрачаємо життя людей. Жодній із цих людей в кріслі, їх це абсолютно не турбує. Вони абсолютно не перевірили, що вони поставили в армію. Зараз командування Сил логістики пишуть рекламації. Ці міни, цей металобрухт вивозять з позицій, бо він не стріляє. І, на жаль, не можуть поставити новий", - наголосив головред Цензор.НЕТ.

"Уявіть собі це під час війни. І всі мовчать. Зеленський мовчить, СБУ мовчить, ДБР мовчить, міністр оборони Умєров - пусте місце просто. Що ви робите там на посаді взагалі? Зеленський сказав, що генералу місце в окопі. ... Але за таку диверсію, за таку державну зраду Камишін та Умєров самі мають один день хоча б посидіти в посадці з автоматом на позиції, яку прикривають мінометники тими мінами, які вони дозволили та поставили в армію", - підсумував журналіст.

Читайте: З фронту відкликають понад 100 тис. неякісних мін. В одній із бригад партію вилучили, а нових не дали, - Бутусов

Браковані міни поставили ЗСУ

Нагадаємо, 6 листопада 2024 року повідомлялось, що військовослужбовці ЗСУ отримали неякісну партію мін калібра 120 мм, виробництва Укроборонпрому.

20 листопада оприлюднено відео неспрацювання мін, виготовлених "Укроборонпромом".

Читайте: ЗСУ вдарили ракетами ATACMS по військовому об’єкту в Брянській області РФ

Автор: 

Бутусов Юрій (3589) міна (341) Умєров Рустем (606)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+27
Я не знаю, что еще нужно, чтобы понять, что Зеленский не способен управлять страной. Тем более во время войны!
показати весь коментар
25.11.2024 11:24
+21
"Генералам місце в окопі" (Зеленський). А кому місце на палі?
показати весь коментар
25.11.2024 11:25
+20
Він нею й не керує. Просто слухняна маріонетка в чужих руках.
показати весь коментар
25.11.2024 11:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я не знаю, что еще нужно, чтобы понять, что Зеленский не способен управлять страной. Тем более во время войны!
показати весь коментар
25.11.2024 11:24 Відповісти
Він нею й не керує. Просто слухняна маріонетка в чужих руках.
показати весь коментар
25.11.2024 11:27 Відповісти
дайте йому ще один термін, один Маріуполь, одне Золоте-4, один Чонгар, Нептун, Вільху...
показати весь коментар
25.11.2024 12:02 Відповісти
Складається враження, що в Україні активно діє 5та колона, відбуваються призначення на керівні посади "дєятєлєй", "спеціалістів" по знищенню ефективної діяльності в армії, промисловості, інфраструктурі, суспільстві-це напевно спланована диверсія, зрада, корупція, "кришування і організація злочинів", і тотальна, всеоб'ємна безкарність...? Добивають Україну...? Чи не так, то тоді ж чому ніхто не реагує, самих кращих вбивають, що це таке за бljdStvo??:!?Патріоти де ВИ,,,?!Війна ж!!!
показати весь коментар
05.01.2025 18:40 Відповісти
"Генералам місце в окопі" (Зеленський). А кому місце на палі?
показати весь коментар
25.11.2024 11:25 Відповісти
тоді питання дня, а де повинен бути президент, який по сумісності серійний ухилянт?
показати весь коментар
25.11.2024 12:01 Відповісти
Б****** влада щось робить тільки тоді коли її тикнеш носом в їхнє лайно і надаєш копняків!
Зелю-геть!
показати весь коментар
25.11.2024 11:29 Відповісти
Виборці Зеленського та Слуг наріда, уе торгівля на крові чи ще ні? Чи це просто ЗЕЛЕНЕ ВБИВСТВО СОЛДАТ?
показати весь коментар
25.11.2024 11:31 Відповісти
Звертайтесь до своїх колег так званих «журналістів» З ТЕЛЕМАРАФОНІУ, які ( продались за 30 сребрянників 🤢👿д'яволу) ПРПАГАНДУЮЧИ ,що «ВСЕ ХАРОШО ,ПРЕКРАСНАЯ МАРКІЗА»Наш лідер і ойго АНРУША -найнепереможнійший , найпотужніший ,найнезламніший , корупція в нас нема , всі корупціонери виїхали, з призначенням Сирьського « СИТУАЦІЯ НАБАГАТО ПОКРАЩИЛАСЬ» ……………. 5-6 менеджерів рятівники України і ВСЕСВІТУ , яке погане НАТО, ЕС , « не разчеловечевайтє руських
показати весь коментар
25.11.2024 11:33 Відповісти
Пан Юрій цим розголосом зірвав таку шикарну спецоперацію саботажу ФСБ проти ЗСУ - тепер товариш полковник з ФСБ нагримає на Єрмака і залишить без премії. А нашим зеленим зрадникам настільки шкода цієї спецоперації, що вони продовжують по віслючому впиратися і намагатися довести її до кінця, не зважаючи на розголос.
показати весь коментар
25.11.2024 11:35 Відповісти
Зірвав? 🤣 вона вже виконана від початку і до кінця. Все що зараз відбувається це розгрібання її наслідків і завданої шкоди
показати весь коментар
26.11.2024 19:22 Відповісти
Все-таки 100.000 мін забрали з фронту. І повторювати таке не будуть - хтойо знає скільки би ще браку поставили. Краще пізніше, ніж ніколи.
показати весь коментар
26.11.2024 19:31 Відповісти
Гоп-компанія на чолі з умєровим це не пусте місце. Це саботажнитки та злочинці. А куратор цієї "малини" -агент гру дєрьмак.
показати весь коментар
25.11.2024 11:38 Відповісти
Писець. Будуть прокляті на віки
показати весь коментар
25.11.2024 11:39 Відповісти
Виборці Зеленського та Слуг наріда, уе торгівля на крові чи ще ні? Чи це просто ЗЕЛЕНЕ ВБИВСТВО СОЛДАТ?
показати весь коментар
25.11.2024 11:39 Відповісти
зеленому підору ніколи зайаматися такою х...йнею, як вилучення бракованих мін!! воно вже другий день кацапські каб'и з шахедами рахує... ета єму інтірєснєє
показати весь коментар
25.11.2024 11:40 Відповісти
Саботаж та руйнація української економіки почалися ще наприкінці 2019-го і набирали оберти увесь 2020-й під прикриттям КОВІДу. Ця діяльність цієї дєрьмаківської шобли, попри правильні патріотичні заяви, припинялась лише в період з лютого по травень 2022-го, а потім відновилась на ще більших обертах.
При цьому з ширми Банкової - боневтіка найпотужнішого - роблять найвеличнішого пабєдуна на "єдиному марафєті", а провину перекладають на всіх, хто заважає красти, проводить ефективні бойові дії, вибиває допомогу за кордоном, забезпечує військо всім необхідним.
Зате гуппі-виборці цього янєлоха та тієї шобли що воно привело до влади цілком нормально сприймають зміну гасел від "якщо я не закінчу війну, то я піду" до "поки йде війна я нікуди не піду", від "ми би вмерли, але не віддали Крим" до "Крим звільнимо дипломатичним шляхом" (і т.д.), але при цьому дії всієї цієї шобли ніц не змінилися - розкрадання, руйнація економіки та саботаж.
показати весь коментар
25.11.2024 11:46 Відповісти
Хтось буде за це покараний? Всі причетні до цієї диверсії повинні згнити в тюрьмах, або на розмінування, інакше до зелених зрадникві не дійде, будутб і надалі зливати Україну, на всіх "фронтах"! 🤬
показати весь коментар
25.11.2024 11:48 Відповісти
показати весь коментар
25.11.2024 11:48 Відповісти
А ви говорите про ракети що літають просторами московії, ось і відповідь
бардак
невиконання приписввів інструкцій
технологічних карт і процесів
відповідальність ноль
показати весь коментар
25.11.2024 11:54 Відповісти
не знаю як сьогодні, але весною забороняли відмовлятися від непрацюючих дронів або скаржитися на якість дронів та ФПВ, які були поставлені у бригади Міністерством оборони.
показати весь коментар
25.11.2024 11:59 Відповісти
Бачив повно відео в інтернеті де військові про це заявляли але журналісти чогось ігнорують цю проблему але вона ще критичніша чим міни. Тому що основна ставка робиться зараз на дрони.
показати весь коментар
25.11.2024 15:13 Відповісти
Дивіться скільки коментів буде під цією новиною! А це життя наших солдатів! В цій країні ця проблема турбує лиш Бутусова, іншим блохерам, треба лише лайки. Висновок цей "нарід" , таки заслуговував свою участь.
показати весь коментар
25.11.2024 12:45 Відповісти
Шкода що ти успішно втік, а то теж би непогано "заслужив"
показати весь коментар
26.11.2024 19:16 Відповісти
Такие мины поставляются по меньшей мере с конца 23 года
показати весь коментар
25.11.2024 13:09 Відповісти
Це уже є Беззаперечний Факт про те, що зрадники у владі і командуванні ЗСУ роблять все можливе і неможливе щоб Україна програла московії, а не перемогла у цій агресивній кремлівській війні
показати весь коментар
26.11.2024 19:14 Відповісти
 
 