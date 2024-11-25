Бракованные мины не изымали, пока не произошла огласка. Мы теряем жизни воинов из-за этого, - Бутусов
До момента обнародования информации о некачественных минах, поставленных ВСУ, никто не принимал никаких мер.
Об этом в эфире на YouTube-канале заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Минометчик показал, что они делают, чтобы мины срабатывали. До сих пор нет никаких разъяснений, что с этими минами делать. Все это самостоятельное творчество минометчиков, которые хотят спасти своих побратимов в пехоте. Поддержать их огнем. Никаких инструкций нет, что делать. Даже после того, как такие мастера своего дела как-то сушат порох, пытаются усилить взрыватель этой мины. Но эти мины демонстрируют кроме очень низкой надежности, еще и точность не демонстрируют достаточную. То есть еще и попасть той миной, даже когда у нее разрыв, практически нереально. То есть за государственные средства поставлено огромное количество мин сейчас, идут в войска, идут массовые несрабатывания и никто никаких мер не принимал до момента того, как мы обнародовали видео", - отметил журналист.
По словам Бутусова, до этого момента ни один государственный служащий военной приемки, которая подчинена министру обороны Умерову, МинСтратегпрому, не сделал ничего.
"Они вообще не реагировали и не контролировали качество вооружения, которое поставляют в армию за государственные средства, от которого зависит жизнь наших воинов.
Сейчас мы говорим о деньгах. А сколько жизней мы потеряли за это время, когда поставлено количество мин огромное, все генералы расписались, что мины есть, министр обороны отчитался, что мины есть, Камышин отчитался, что мины есть... Кто-то же записал это в речь Зеленскому эту ложь. А люди на фронте, которые вызывают по рации: "Прикройте нас огнем", не получают ни одного попадания мины, они видят эту ситуацию совсем по другому. Мы теряем жизни людей. Ни одного из этих людей в кресле, их это совершенно не беспокоит. Они абсолютно не проверили, что они поставили в армию. Сейчас командование Сил логистики пишут рекламации. Эти мины, этот металлолом вывозят с позиций, потому что он не стреляет. И, к сожалению, не могут поставить новый", - подчеркнул главред Цензор.НЕТ.
"Представьте себе это во время войны. И все молчат. Зеленский молчит, СБУ молчит, ГБР молчит, министр обороны Умеров - пустое место просто. Что вы делаете там на должности вообще? Зеленский сказал, что генералу место в окопе. ... Но за такую диверсию, за такую государственную измену Камышин и Умеров сами должны один день хотя бы посидеть в посадке с автоматом на позиции, которую прикрывают минометчики теми минами, которые они разрешили и поставили в армию", - подытожил журналист.
Бракованные мины поставили ВСУ
Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.
20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".
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Зелю-геть!
При цьому з ширми Банкової - боневтіка найпотужнішого - роблять найвеличнішого пабєдуна на "єдиному марафєті", а провину перекладають на всіх, хто заважає красти, проводить ефективні бойові дії, вибиває допомогу за кордоном, забезпечує військо всім необхідним.
Зате гуппі-виборці цього янєлоха та тієї шобли що воно привело до влади цілком нормально сприймають зміну гасел від "якщо я не закінчу війну, то я піду" до "поки йде війна я нікуди не піду", від "ми би вмерли, але не віддали Крим" до "Крим звільнимо дипломатичним шляхом" (і т.д.), але при цьому дії всієї цієї шобли ніц не змінилися - розкрадання, руйнація економіки та саботаж.
бардак
невиконання приписввів інструкцій
технологічних карт і процесів
відповідальність ноль