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Новости Война
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Бракованные мины не изымали, пока не произошла огласка. Мы теряем жизни воинов из-за этого, - Бутусов

Скандал із бракованими мінами: партію не вилучали до розголосу

До момента обнародования информации о некачественных минах, поставленных ВСУ, никто не принимал никаких мер.

Об этом в эфире на YouTube-канале заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Минометчик показал, что они делают, чтобы мины срабатывали. До сих пор нет никаких разъяснений, что с этими минами делать. Все это самостоятельное творчество минометчиков, которые хотят спасти своих побратимов в пехоте. Поддержать их огнем. Никаких инструкций нет, что делать. Даже после того, как такие мастера своего дела как-то сушат порох, пытаются усилить взрыватель этой мины. Но эти мины демонстрируют кроме очень низкой надежности, еще и точность не демонстрируют достаточную. То есть еще и попасть той миной, даже когда у нее разрыв, практически нереально. То есть за государственные средства поставлено огромное количество мин сейчас, идут в войска, идут массовые несрабатывания и никто никаких мер не принимал до момента того, как мы обнародовали видео", - отметил журналист.

Читайте также: Никто о мирных переговорах не договорится, пока не будет остановлен фронт на Донбассе, - Бутусов

По словам Бутусова, до этого момента ни один государственный служащий военной приемки, которая подчинена министру обороны Умерову, МинСтратегпрому, не сделал ничего.

"Они вообще не реагировали и не контролировали качество вооружения, которое поставляют в армию за государственные средства, от которого зависит жизнь наших воинов.

Также читайте: Единственный путь выиграть войну - улучшить качество управления войсками, - Бутусов

Сейчас мы говорим о деньгах. А сколько жизней мы потеряли за это время, когда поставлено количество мин огромное, все генералы расписались, что мины есть, министр обороны отчитался, что мины есть, Камышин отчитался, что мины есть... Кто-то же записал это в речь Зеленскому эту ложь. А люди на фронте, которые вызывают по рации: "Прикройте нас огнем", не получают ни одного попадания мины, они видят эту ситуацию совсем по другому. Мы теряем жизни людей. Ни одного из этих людей в кресле, их это совершенно не беспокоит. Они абсолютно не проверили, что они поставили в армию. Сейчас командование Сил логистики пишут рекламации. Эти мины, этот металлолом вывозят с позиций, потому что он не стреляет. И, к сожалению, не могут поставить новый", - подчеркнул главред Цензор.НЕТ.

"Представьте себе это во время войны. И все молчат. Зеленский молчит, СБУ молчит, ГБР молчит, министр обороны Умеров - пустое место просто. Что вы делаете там на должности вообще? Зеленский сказал, что генералу место в окопе. ... Но за такую диверсию, за такую государственную измену Камышин и Умеров сами должны один день хотя бы посидеть в посадке с автоматом на позиции, которую прикрывают минометчики теми минами, которые они разрешили и поставили в армию", - подытожил журналист.

Читайте: С фронта отзывают более 100 тыс. некачественных мин. В одной из бригад партию изъяли, а новых не дали, - Бутусов

Бракованные мины поставили ВСУ

Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.

20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".

Читайте: ВСУ ударили ракетами ATACMS по военному объекту в Брянской области РФ

Автор: 

Бутусов Юрий (4351) мина (273) Умеров Рустем (514)


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Топ комментарии
+27
Я не знаю, что еще нужно, чтобы понять, что Зеленский не способен управлять страной. Тем более во время войны!
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25.11.2024 11:24
+21
"Генералам місце в окопі" (Зеленський). А кому місце на палі?
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25.11.2024 11:25
+20
Він нею й не керує. Просто слухняна маріонетка в чужих руках.
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25.11.2024 11:27
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Я не знаю, что еще нужно, чтобы понять, что Зеленский не способен управлять страной. Тем более во время войны!
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25.11.2024 11:24 Ответить
Він нею й не керує. Просто слухняна маріонетка в чужих руках.
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25.11.2024 11:27 Ответить
дайте йому ще один термін, один Маріуполь, одне Золоте-4, один Чонгар, Нептун, Вільху...
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25.11.2024 12:02 Ответить
Складається враження, що в Україні активно діє 5та колона, відбуваються призначення на керівні посади "дєятєлєй", "спеціалістів" по знищенню ефективної діяльності в армії, промисловості, інфраструктурі, суспільстві-це напевно спланована диверсія, зрада, корупція, "кришування і організація злочинів", і тотальна, всеоб'ємна безкарність...? Добивають Україну...? Чи не так, то тоді ж чому ніхто не реагує, самих кращих вбивають, що це таке за бljdStvo??:!?Патріоти де ВИ,,,?!Війна ж!!!
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05.01.2025 18:40 Ответить
"Генералам місце в окопі" (Зеленський). А кому місце на палі?
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25.11.2024 11:25 Ответить
тоді питання дня, а де повинен бути президент, який по сумісності серійний ухилянт?
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25.11.2024 12:01 Ответить
Б****** влада щось робить тільки тоді коли її тикнеш носом в їхнє лайно і надаєш копняків!
Зелю-геть!
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25.11.2024 11:29 Ответить
Виборці Зеленського та Слуг наріда, уе торгівля на крові чи ще ні? Чи це просто ЗЕЛЕНЕ ВБИВСТВО СОЛДАТ?
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25.11.2024 11:31 Ответить
Звертайтесь до своїх колег так званих «журналістів» З ТЕЛЕМАРАФОНІУ, які ( продались за 30 сребрянників 🤢👿д'яволу) ПРПАГАНДУЮЧИ ,що «ВСЕ ХАРОШО ,ПРЕКРАСНАЯ МАРКІЗА»Наш лідер і ойго АНРУША -найнепереможнійший , найпотужніший ,найнезламніший , корупція в нас нема , всі корупціонери виїхали, з призначенням Сирьського « СИТУАЦІЯ НАБАГАТО ПОКРАЩИЛАСЬ» ……………. 5-6 менеджерів рятівники України і ВСЕСВІТУ , яке погане НАТО, ЕС , « не разчеловечевайтє руських
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25.11.2024 11:33 Ответить
Пан Юрій цим розголосом зірвав таку шикарну спецоперацію саботажу ФСБ проти ЗСУ - тепер товариш полковник з ФСБ нагримає на Єрмака і залишить без премії. А нашим зеленим зрадникам настільки шкода цієї спецоперації, що вони продовжують по віслючому впиратися і намагатися довести її до кінця, не зважаючи на розголос.
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25.11.2024 11:35 Ответить
Зірвав? 🤣 вона вже виконана від початку і до кінця. Все що зараз відбувається це розгрібання її наслідків і завданої шкоди
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26.11.2024 19:22 Ответить
Все-таки 100.000 мін забрали з фронту. І повторювати таке не будуть - хтойо знає скільки би ще браку поставили. Краще пізніше, ніж ніколи.
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26.11.2024 19:31 Ответить
Гоп-компанія на чолі з умєровим це не пусте місце. Це саботажнитки та злочинці. А куратор цієї "малини" -агент гру дєрьмак.
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25.11.2024 11:38 Ответить
Писець. Будуть прокляті на віки
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25.11.2024 11:39 Ответить
Виборці Зеленського та Слуг наріда, уе торгівля на крові чи ще ні? Чи це просто ЗЕЛЕНЕ ВБИВСТВО СОЛДАТ?
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25.11.2024 11:39 Ответить
зеленому підору ніколи зайаматися такою х...йнею, як вилучення бракованих мін!! воно вже другий день кацапські каб'и з шахедами рахує... ета єму інтірєснєє
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25.11.2024 11:40 Ответить
Саботаж та руйнація української економіки почалися ще наприкінці 2019-го і набирали оберти увесь 2020-й під прикриттям КОВІДу. Ця діяльність цієї дєрьмаківської шобли, попри правильні патріотичні заяви, припинялась лише в період з лютого по травень 2022-го, а потім відновилась на ще більших обертах.
При цьому з ширми Банкової - боневтіка найпотужнішого - роблять найвеличнішого пабєдуна на "єдиному марафєті", а провину перекладають на всіх, хто заважає красти, проводить ефективні бойові дії, вибиває допомогу за кордоном, забезпечує військо всім необхідним.
Зате гуппі-виборці цього янєлоха та тієї шобли що воно привело до влади цілком нормально сприймають зміну гасел від "якщо я не закінчу війну, то я піду" до "поки йде війна я нікуди не піду", від "ми би вмерли, але не віддали Крим" до "Крим звільнимо дипломатичним шляхом" (і т.д.), але при цьому дії всієї цієї шобли ніц не змінилися - розкрадання, руйнація економіки та саботаж.
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25.11.2024 11:46 Ответить
Хтось буде за це покараний? Всі причетні до цієї диверсії повинні згнити в тюрьмах, або на розмінування, інакше до зелених зрадникві не дійде, будутб і надалі зливати Україну, на всіх "фронтах"! 🤬
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25.11.2024 11:48 Ответить
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25.11.2024 11:48 Ответить
А ви говорите про ракети що літають просторами московії, ось і відповідь
бардак
невиконання приписввів інструкцій
технологічних карт і процесів
відповідальність ноль
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25.11.2024 11:54 Ответить
не знаю як сьогодні, але весною забороняли відмовлятися від непрацюючих дронів або скаржитися на якість дронів та ФПВ, які були поставлені у бригади Міністерством оборони.
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25.11.2024 11:59 Ответить
Бачив повно відео в інтернеті де військові про це заявляли але журналісти чогось ігнорують цю проблему але вона ще критичніша чим міни. Тому що основна ставка робиться зараз на дрони.
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25.11.2024 15:13 Ответить
Дивіться скільки коментів буде під цією новиною! А це життя наших солдатів! В цій країні ця проблема турбує лиш Бутусова, іншим блохерам, треба лише лайки. Висновок цей "нарід" , таки заслуговував свою участь.
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25.11.2024 12:45 Ответить
Шкода що ти успішно втік, а то теж би непогано "заслужив"
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26.11.2024 19:16 Ответить
Такие мины поставляются по меньшей мере с конца 23 года
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25.11.2024 13:09 Ответить
Це уже є Беззаперечний Факт про те, що зрадники у владі і командуванні ЗСУ роблять все можливе і неможливе щоб Україна програла московії, а не перемогла у цій агресивній кремлівській війні
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26.11.2024 19:14 Ответить
 
 