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Новини Оборона
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Поставка бракованих мін: Міноборони проігнорувало проблеми та відправило боєприпаси на фронт, - ЗМІ

ЗСУ поставили браковані міни 120-мм: до чого тут Міноборони?

Після розголосу про поставку неякісних мін на фронт Міноборони доручило забрати всі неякісні міни, які або не долітали до ворога, або не вибухали взагалі.

Про це у своїй статті на ZN.ua пише журналіст Юрій Ніколов, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про відкликання 100 тис. мін, яких вистачило б на пів року економного витрачання. Так, 120-мм міна з’явиться у військових хіба що через місяць-другий, скоріш за все імпортна.

У 2023 році, коли ПДФО направили із місцевих бюджетів до державного, було заплановано 43 млрд грн на збільшення виробництва зброї в Україні, а саме для підприємств "Укроборонпрому". Йдеться не про збільшення закупівель зброї, а саме про збільшення можливостей заводів її випускати.

Читайте також: "Укроборонпром" завершив реорганізацію 42 оборонних підприємств

За даними Ніколова, взимку 2023-2024 років у Міноборони та Мінстратегпромі проходили наради щодо цього. 6 лютого 2024 року в Міноборони розглядали питання щодо укладання контракту між АОЗ і оборонним заводом X (назву підприємства не розкривають із безпекових міркувань. - Ред.).

"Начальник Центрального управління координації зовнішньоекономічної діяльності МО генерал-майор Євген Замотаєв довів необхідність виконати рішення ставки Верховного головнокомандувача та Ради нацбезпеки і оборони України щодо невідкладного укладання контрактів на постачання боєприпасів передусім із вітчизняним виробником, що і запропонувала АОЗ. Присутній на нараді начальник Департаменту державного гарантування якості Міноборони Євген Курбет не заперечив проти нарощування контрактів із заводом Х. Відтак, на нараді вирішили рекомендувати АОЗ опрацювати проєкти контрактів із заводом на різні види боєкомплектів. У тому числі на постачання 120-мм мінних пострілів в обсязі 300 тисяч із можливістю збільшити обсяги до 370 тисяч.

Наче все за планом, а от далі відповідальні особи хакнули власну систему запобіжників проти неякісного товару, щоб "маржа" осідала у відомстві Камишина", - йдеться в матеріалі.

Так, у січні 2024 року військове представництво Міноборони перевіряло спроможність заводу X виготовляти міни, авіабомби та артснаряди різних калібрів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Військовослужбовці показали неякісну партію мін виробництва Укроборонпрому. ВIДЕО

Воєнпред (представник Головного управління технічного оцінювання та контролю якості озброєння та військової техніки Міністерства оборони України) вказав на наступні ризики:

  • поставка порохів, вибухових речовин;
  • підготовка кваліфікованого персоналу, виробничих площ і додаткового технологічного оснащення;
  • безперервна робота персоналу та електроживлення.

Також, за словами воєнпреда, не було освоєно серійного виробництва підривника М-12 (деталь на головці міни, яка відповідає за кінцевий вибух при влучанні). Попри те, що техумови на нього у заводу вже були. 

Проте згодом воєнпред підписав позитивний висновок: "Підприємство в цілому спроможне забезпечити виконання робіт з виготовлення та постачання виробів в наступних обсягах...". Про міни 120-мм було вказано, що завод може виготовляти 300 тисяч штук на рік з урахуванням завантаженості.

Агенція оборонних закупівель перед укладенням контракту вирішила уточнити у воєнпредів, чи може виготовити підприємство обіцяне. Оскільки потужності заводу вже прострілювалися російськими ракетами. 9 лютого АОЗ отримала від воєнпреда ще кращий висновок - з урахуванням завантаженості завод може робити 670 тисяч мін на рік. Тому 14 лютого було укладено великий контракт на поставку 120-мм мін із заводом.

Дивіться також: ЗСУ поставили партію неякісних мін виробництва "Укроборонпрому", - Бутусов. ВIДЕО

Пізніше АОЗ попросила ще раз оцінити спроможності заводу. На що отримала від воєнпредів запевнення, що додаткова перевірка не потрібна, оскільки його перевіряли у 2023 році. Зі звіту зникли ризики щодо виробничих площ і кваліфікованого персоналу та згадка про відсутність серійного виробництва підривника М-12. Зникнення згадки про підривники, за словами Ніколова, стало однією зі складових катастрофи.

"Усі ці звіти лягали на стіл керівництву Міноборони. Умєров не міг не зауважити неадекватної оцінки спроможностей заводу його підлеглим, але не зважав на це. Або не хотів доповідати Зеленському про нереалістичність потужних амбіцій. Або не прагнув відмовлятися від освоєння мільярдних потоків на пару з Камишіним, одним із небагатьох незамінних менеджерів сучасності, за версією Банкової.

Перші 120-мм міни з заводу Х поїхали на фронт у червні. Про великі проблеми з ними тоді справді чутно не було. Потім була перерва на пару місяців, і у вересні завод продовжив поставки. Отоді проблеми і почалися", - зазначив журналіст.

Із 18 вересня по 10 листопада було проведено стрільби. 

Також дивіться: Як ЗСУ залишили без мін: афера на 25 мільярдів гривень | Юрій Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО

Які проблеми із мінами вдалося виявити

  • міни відхилялися від точки прицілювання на 100–600 метрів по дальності;
  • були невиходи мін зі ствола міномета;
  • нерозриви мін у цілі;
  • міни падали на траєкторії польоту на відстані 10–150 метрів від міномета;
  • при зміні прицілу міна неправильно змінювала дальність польоту;
  • поодинокі випадки невиходу металевої частини міни з труби, догоряння пороху в стволі.

За словами Ніколова, воєнпред жодним чином не фіксував цих проблем. Ба більше, невідомо, скільки і яких мін він перевіряв перед відправкою на фронт.

Читайте: Браковані міни не вилучали, поки не стався розголос. Ми втрачаємо життя воїнів через це, - Бутусов

Браковані міни поставили ЗСУ

Нагадаємо, 6 листопада 2024 року повідомлялось, що військовослужбовці ЗСУ отримали неякісну партію мін калібра 120 мм, виробництва Укроборонпрому.

20 листопада оприлюднено відео неспрацювання мін, виготовлених "Укроборонпромом".

Також читайте: З фронту відкликають понад 100 тис. неякісних мін. В одній із бригад партію вилучили, а нових не дали, - Бутусов

Автор: 

Міноборони (7294) оборона (4765) Укроборонпром (1732) Юрій Ніколов (101) міна (331)


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Топ коментарі
+25
це Державна зрада
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26.11.2024 10:29
+21
чУчмерова на мило! А ще краще -на палю!
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26.11.2024 10:26
+21
Це вже не корупція, це вже саботаж та диверсія, цю ОПешну гидоту треба відстороняти негайно, бо вони у відкриту працюють на ворога. Ціна цих покидьків при владі - тисячі життів та здані території.
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26.11.2024 10:40
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вирішили красиво замести сліди: мовляв, відправили на фронт, а де там браковані міни - хтозна!
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26.11.2024 10:25 Відповісти
За таке мали б повісити цих тварин!
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26.11.2024 11:07 Відповісти
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26.11.2024 10:26 Відповісти
чУчмерова на мило! А ще краще -на палю!
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26.11.2024 10:26 Відповісти
Ви ж брешете. До чого тут Умєров?! Умєров це ніхто і ні що - майбутня послиця у вануату (як дегенерат Таран чи хвойда Олеся Ілащук). Ви прекрасно розумієте що зі всіх закупівель в Україні мають відношення і долю Єрмак, Татаров та інші слуги уроду. Людину яка затверджувала закупівлю яєць для ЗСУ по 17 ГРн за штуку навіть не покарали - призначили на іншу посаду.. НАБУ, Прокуратура, Поліція, НАЗК - для чого ми платимо їм кошти?! Гаманцєвий генпрокурор вови зеленського... Прямо зараз, коли в нас фронт на Донбасі сиплеться - слуги урода постачають ЗСУ браковані ********** на 25 мільярдів гривень. Що ви звалюєте все на стрілочника?!
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26.11.2024 11:02 Відповісти
все правильно, але формально, і по факту він теж встетаки винен.
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26.11.2024 13:57 Відповісти
В його підпорядкуванні військова прийомка, він такий же зрадник.
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26.11.2024 14:55 Відповісти
Нарід якось так млявенько ковтає ДИВЕРСІЇ.
ВСЕ, що не йде від влади в Україні - то ДИВЕРСІЯ.
СИР - диверсія.
ТЦК (такі, як ими їх зліпили) - диверсія.
МусАрня - диверсія.
СБУ - мега диверсія.
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26.11.2024 10:28 Відповісти
Диверсанти в МОУ, Укроборонпромі, і В СБУ ( хто за цим дивиться).
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26.11.2024 10:28 Відповісти
це Державна зрада
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26.11.2024 10:29 Відповісти
Так. Така сама держзрада, як і розмінування Чонгару наприклад. Але хто відповів за той Чонгар?
Чому нам слід комусь вірити, що в цьому випадку буде якось інакше?
Я не вірю.
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26.11.2024 10:59 Відповісти
И за украденную гуманитарку, и за то что власть полезла в армию и начала ставить совковых говнюков, которые стали отправлять людей на смерть и куча всего. А теперь скандал.
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26.11.2024 15:01 Відповісти
Перелік злочинів зелених покидьків - нескінченний. Шкода, що більшість з них відпетляє від справедливого покарання.
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26.11.2024 15:11 Відповісти
Ждем очередных рассказов что это все ИПСО... Как с коррупцией, ТЦК и т.д.
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26.11.2024 10:30 Відповісти
Умєров один з кобла
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26.11.2024 17:25 Відповісти
Веніславький вже сказав, що винні військові, тому що зберігають міни в неналежних умовах ( треба з кліматконтролем 😆)
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26.11.2024 17:27 Відповісти
І це не державна зрада? А що тоді взагалі коїться, і як ми збираємось перемагати, от з цим? Прокурори в нас інваліди, но де всі інши, довбані правоохоронні структури в шкарпетках по 300 грв.?
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26.11.2024 10:30 Відповісти
бабло перемагає все ! не вже у працівників заводу нікого немає на фронті ?
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26.11.2024 10:31 Відповісти
Скоти. Тварюки. Всіх на смереку.
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26.11.2024 10:31 Відповісти
По суті. Вже хтось затриманий, кримінальна справа заведена?
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26.11.2024 10:31 Відповісти
проти журналістів.
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26.11.2024 10:36 Відповісти
Пригадуючи покидька Іллю Вітюка (ексначальник кібербезпеки СБУ, бригадний генерал), охотно вірю. НАЗК просто відмазало цього "воєна" (не виявили невідповідностей між задекларованим та реальним рівнем життя Іллі Вітюка), і він зараз "залишається військовослужбовцем згідно з Законом та виконує свій обов'язок із захисту держави, зокрема, виконує завдання, пов'язані із протидією ворогу з допомогою безпілотних систем" - тобто сидить в тилу і насолоджується повноцінним життям.
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26.11.2024 11:09 Відповісти
Це шо таке,це що нема дійсно людей щоб заарештувати всю цю мафію на чолі з зеленським,це пздц,возомнили ,себе богами,ограбили,вижали все,тепер вбивають свідків воровства за 30 років
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26.11.2024 10:32 Відповісти
Вони що, самі себе будуть заарештовувати?
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26.11.2024 10:36 Відповісти
уровень управления в государстве. люди сидят на высоких должностях и ни за что не отвечают. Что не могут найти технически грамотного человека, который бы думал о интересах государства, а не о том , как попу кому то лизнуть???
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26.11.2024 10:33 Відповісти
В трускавецькому універі, не було такого факультету...
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26.11.2024 10:35 Відповісти
Не смішіть мене! Хіба крадії будуть шукати чесну і професійну людину?
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26.11.2024 17:30 Відповісти
от коли шкода що немає таварісча Сталіна...розстрільна команда має працювати без вихідних..
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26.11.2024 10:34 Відповісти
За словами Ніколова, воєнпред жодним чином не фіксував цих проблем. Ба більше, невідомо, скільки і яких мін він перевіряв перед відправкою на фронт.
=======

Яйця по 10 грн - це дитячий утренник порівняно з цим
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26.11.2024 10:35 Відповісти
А чому Безмозга/угла мовчить????
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26.11.2024 10:37 Відповісти
Бо то палєво "начальніка"...тут тра пропетлять" мовчки...)
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26.11.2024 10:54 Відповісти
не міг не зауважити неадекватної оцінки спроможностей заводу його підлеглим, але не зважав на це. Або не хотів доповідати Зеленському про нереалістичність потужних амбіцій. Або не прагнув відмовлятися від освоєння мільярдних потоків на пару з Камишіним, одним із небагатьох незамінних менеджерів **********, за версією Банкової. Джерело:
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26.11.2024 10:39 Відповісти
Це вже не корупція, це вже саботаж та диверсія, цю ОПешну гидоту треба відстороняти негайно, бо вони у відкриту працюють на ворога. Ціна цих покидьків при владі - тисячі життів та здані території.
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26.11.2024 10:40 Відповісти
Ви містресс бубочки вови зеленського - "мамашу Єрмака" пропонуєте у в'язницю посадити... балований ви садо-мазо-зелебот з офісу пісюнкограя вови зеленського.
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26.11.2024 12:24 Відповісти
таким, як ти, пісюнькадумам іноді краще смоктати, ніж говорити, бо розуміти що тобі пишуть ти так ніколи й не навчишся...
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26.11.2024 12:36 Відповісти
Камишина ловлять?
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26.11.2024 10:41 Відповісти
А самі все покихкують та кивають на погані корейські ракети, ви казли самі нічим не кращі - мародери привладні !
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26.11.2024 10:44 Відповісти
"Міноборони доручило забрати всі неякісні, які або не долітали до ворога, або не вибухали взагалі"

Микола, міна не бахнула, біжи забери.
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26.11.2024 10:47 Відповісти
я так розумію, що міністр оборони умеров заарештований а також всі причетні до оборудки ?
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26.11.2024 10:49 Відповісти
канєшна, але потайки. і навіть нагороджений премією
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26.11.2024 10:53 Відповісти
Ага, заарештують. Так само як сволоту Рєзнікова.
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26.11.2024 11:17 Відповісти
За це - Зеленський, Єрмак, Татаров, Шмигаль, Умєров, Сирський повинні сісти в тюрму довічно, бо в нас смертної кари немає... Це чиста диверсія і крадівництво. Аргументів проти цього просто немає. Під час війни таке зробити - це за кордоном здорового глузду, моралі, логіки... Зелепідари мають відповідати.. Їх виборці вже відповідають... ну ті що за кордон не втекли як слуги уроду Дмитрук та Куницький..
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26.11.2024 10:51 Відповісти
МО вчергове обіс&алося...то чи потрібне воно ..?!
І ще-"2023 році, коли ПДФО направили із місцевих бюджетів до державного, було заплановано 43 млрд грн на збільшення виробництва зброї"...
А тепер пан Гетьманцев хоче ще підняти військовий збір...і щоб ЩО..?!
Куди підуть такі шалені гроші..?!!
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26.11.2024 10:52 Відповісти
Вот так и воюем и сдаем каждый день населенные пункты. Рашисты сносят наши позици сотнями КАБов в день а у нас даже минометы не работают. А чтобы ети мины вернуть производителю нужно будет признать кого то виноватого а кого накажешь если все свои. И потом опять выделить десятки миллиардов, а денюжки уже потрачены на Теслы и дворцы. Так что как всегда придется отдуваться нашим парням на фронте ценой своей жизни. Или Творожков сделает якобы диверсию на складе чтобы списать ети мины на диверсантов или вражеский обстрел. Худший вариант если Творожков организует как всегда окружение наших войск вместе со складами боеприпасов на ето и спишут все бракованные боеприпасы.
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26.11.2024 10:57 Відповісти
браковані міни будуть випадково знищені локаційно втраченими шахедами
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26.11.2024 11:06 Відповісти
у звичайному,
а не ЗЕ суспільстві
міністр оборони вже би застрелився
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26.11.2024 10:57 Відповісти
Не треба закидати мені про "експертів на дивні" чи щось інше. Моя думка чи питання не афішується в етері. Так ось ... знову про зєлєнського. Він жив в срср. І знає як ніхто про систему ВОЄНПРЕДІВ на виробництвах. Вони навіть тушонку перевіряли на ГОСТ та СМАК. А тут міни. Звісно, що на фронті вони потрібні. Але й якість виробництва теж потрібна. Ще кажуть, що дрони поставляють у некомплекті - одні каркаси, а все обладнання - це волонтерські зусилля. Куди поділись військові представники з виробництва, якщо ОТК вже давно немає ? І знову питання до Лідора. Він працює вже пів року ПОНАД строку. Мабуть, хотів виправити помилки чи надихатись, як студент перед заліком. То й що ? Щось змінилось ? Куди не глянь, всюди завал та проруха. Відступаємо, бо Залужний не дав план звільнення ? А генерали Залужного у чому винні ? А воїни ЗСУ у чому винні ? Залишають на позиціях аж доки не потрапляють в оточення. А Україна в чому винна, що оцей недоумок ще сидить ? Його потрібно сколупнути ? !
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26.11.2024 10:57 Відповісти
Знищена культура виробництва. Попробуй зараз найняти, приміром, хіміка-лаборанта з досвідом роботи і мізками! Жоден ефективний менеджер його не замінить!
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26.11.2024 10:59 Відповісти
Хіміка-лаборанта з досвідом роботи і мізками скоріш за все вже давно бусифікувало ТЦК.
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26.11.2024 11:19 Відповісти
ждуни путінські у нас сидять скрізь
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26.11.2024 11:03 Відповісти
Корупція вбиває.

Висновок: якщо нарід буде й надалі за цим лядством спостерігати, обурюватися у коментарях в інтернеті і НІЧОГО не робити, то ми програємо.
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26.11.2024 11:17 Відповісти
нарід та мудрий наріт, свою справу втілив і заліг по трунах чи в еміграції, обравши вирок.
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26.11.2024 11:24 Відповісти
А скільки тих мін розриваються в стволах і гинуть військові? Головний ворог України сидить в ОПі.
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26.11.2024 11:45 Відповісти
А ви кажете Рєзніков з яйцями по 17. При ньому такої *****, як при Умєркіні, не було.
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26.11.2024 11:47 Відповісти
еге ж, золоте яйко совісний, коли крав то почував себе кепсько і в такому стані, аж до відставки з оплесками, ходив.
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26.11.2024 11:55 Відповісти
Военпреды - представители Минобороны. Значит их место - быть заряжающими в минометных расчетах. Там они пройдут доп. проверку на соответствие занимаемой должности. Отказ - суд, лишение звания и наград и длительный тюремный срок за саботаж и диверсию. Заодно разжаловать в солдаты всех, кто покрывает диверсантов и предателей.
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26.11.2024 11:50 Відповісти
Чому Умерова інфоюенсери такі як Лаченков і Стерненко не вимагають звільнити і негайно, а всіх хто в міеістерсті не вимагають перевірити вдоль і впоперек.
В них же так не погано це виходить.
Чи це інша справа?
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26.11.2024 12:01 Відповісти
73 процента процента дебилов не могут понять,что оманские договоры реализуются ермаком и клоуном
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26.11.2024 12:42 Відповісти
Як там татари у давнину страчували українців - прив'язати одне тіло до двух коней і пустити їх у різні боки - шоб розірвати отго падлюку умерова. Цеж якою падлюкою треба бути шоб поставити такого міністра оборони.
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26.11.2024 13:11 Відповісти
 
 