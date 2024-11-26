Поставка бракованных мин: Минобороны проигнорировало проблемы и отправило боеприпасы на фронт, - СМИ

После огласки о поставке некачественных мин на фронт Минобороны поручило забрать все некачественные мины, которые либо не долетали до врага, либо не взрывались вообще.

Об этом в своей статье на ZN.ua пишет журналист Юрий Николов, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет об отзыве 100 тыс. мин, которых хватило бы на полгода экономного расходования. Так, 120-мм мина появится у военных разве что через месяц-другой, скорее всего - импортная.

В 2023 году, когда НДФЛ направили из местных бюджетов в государственный, было запланировано 43 млрд грн на увеличение производства оружия в Украине, а именно - для предприятий "Укроборонпрома". Речь идет не об увеличении закупок оружия, а именно об увеличении возможностей заводов его выпускать.

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По данным Николова, зимой 2023-2024 годов в Минобороны и Минстратегпроме проходили совещания по этому поводу. 6 февраля 2024 года в Минобороны рассматривали вопрос о заключении контракта между АОЗ и оборонным заводом X (название предприятия не раскрывается из соображений безопасности. - Ред.).

"Начальник Центрального управления координации внешнеэкономической деятельности МО генерал-майор Евгений Замотаев доказал необходимость выполнить решение ставки Верховного главнокомандующего и Совета нацбезопасности и обороны Украины относительно безотлагательного заключения контрактов на поставку боеприпасов прежде всего с отечественным производителем, что и предложила АОЗ. Присутствовавший на совещании начальник Департамента государственного обеспечения качества Минобороны Евгений Курбет не возразил против наращивания контрактов с заводом Х. Поэтому на совещании решили рекомендовать АОЗ проработать проекты контрактов с заводом на различные виды боекомплектов. В том числе - на поставку 120-мм минных выстрелов в объеме 300 тысяч с возможностью увеличить объемы до 370 тысяч.

Вроде, все по плану, а вот дальше ответственные лица хакнули собственную систему предохранителей против некачественного товара, чтобы "маржа" оседала в ведомстве Камышина", - говорится в материале.

Так, в январе 2024 года военное представительство Минобороны проверяло способность завода X изготавливать мины, авиабомбы и артснаряды различных калибров.

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Военпред (представитель Главного управления технической оценки и контроля качества вооружения и военной техники Министерства обороны Украины) указал на следующие риски:

поставка порохов, взрывчатых веществ;

подготовка квалифицированного персонала, производственных площадей и дополнительного технологического оснащения;

непрерывная работа персонала и электропитание.

Также, по словам военпреда, не было освоено серийное производство взрывателя М-12 (деталь на головке мины, которая отвечает за конечный взрыв при попадании). Несмотря на то, что техусловия на него у завода уже были.

Однако впоследствии военпред подписал положительное заключение: "Предприятие в целом способно обеспечить выполнение работ по изготовлению и поставке изделий в следующих объемах...". О минах 120-мм было указано, что завод может изготавливать 300 тысяч штук в год с учетом загруженности.

Агентство оборонных закупок перед заключением контракта решило уточнить у военных представителей, может ли изготовить предприятие обещанное. Поскольку мощности завода уже простреливались российскими ракетами. 9 февраля АОЗ получила от военпреда еще лучшее заключение - с учетом загруженности завод может делать 670 тысяч мин в год. Поэтому 14 февраля был заключен крупный контракт на поставку 120-мм мин с заводом.

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Позже АОЗ попросила еще раз оценить способности завода. На что получила от военпредов заверения, что дополнительная проверка не нужна, поскольку его проверяли в 2023 году. Из отчета исчезли риски относительно производственных площадей и квалифицированного персонала и упоминание об отсутствии серийного производства подрывника М-12. Исчезновение упоминания о взрывателях, по словам Николова, стало одной из составляющих катастрофы.

"Все эти отчеты ложились на стол руководству Минобороны. Умеров не мог не заметить неадекватной оценки возможностей завода его подчиненными, но не обращал на это внимания. Или не хотел докладывать Зеленскому о нереалистичности мощных амбиций. Или не стремился отказываться от освоения миллиардных потоков на пару с Камышиным, одним из немногих незаменимых менеджеров современности, по версии Банковой.

Первые 120-мм мины с завода Х поехали на фронт в июне. О больших проблемах с ними тогда действительно слышно не было. Затем был перерыв на пару месяцев, и в сентябре завод продолжил поставки. Вот тогда проблемы и начались", - отметил журналист.

С 18 сентября по 10 ноября были проведены стрельбы.

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Какие проблемы с минами удалось обнаружить

мины отклонялись от точки прицеливания на 100-600 метров по дальности;

были невыходы мин из ствола миномета;

неразрывы мин в цели;

мины падали на траектории полета на расстоянии 10-150 метров от миномета;

при изменении прицела мина неправильно изменяла дальность полета;

единичные случаи невыхода металлической части мины из трубы, догорания пороха в стволе.

По словам Николова, военпред никоим образом не фиксировал этих проблем. Более того, неизвестно, сколько и каких мин он проверял перед отправкой на фронт.

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Бракованные мины поставили ВСУ

Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.

20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".

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