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Новости Оборона
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Поставка бракованных мин: Минобороны проигнорировало проблемы и отправило боеприпасы на фронт, - СМИ

ЗСУ поставили браковані міни 120-мм: до чого тут Міноборони?

После огласки о поставке некачественных мин на фронт Минобороны поручило забрать все некачественные мины, которые либо не долетали до врага, либо не взрывались вообще.

Об этом в своей статье на ZN.ua пишет журналист Юрий Николов, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет об отзыве 100 тыс. мин, которых хватило бы на полгода экономного расходования. Так, 120-мм мина появится у военных разве что через месяц-другой, скорее всего - импортная.

В 2023 году, когда НДФЛ направили из местных бюджетов в государственный, было запланировано 43 млрд грн на увеличение производства оружия в Украине, а именно - для предприятий "Укроборонпрома". Речь идет не об увеличении закупок оружия, а именно об увеличении возможностей заводов его выпускать.

Также смотрите: ВСУ поставили партию некачественных мин производства "Укроборонпрома", - Бутусов. ВИДЕО

По данным Николова, зимой 2023-2024 годов в Минобороны и Минстратегпроме проходили совещания по этому поводу. 6 февраля 2024 года в Минобороны рассматривали вопрос о заключении контракта между АОЗ и оборонным заводом X (название предприятия не раскрывается из соображений безопасности. - Ред.).

"Начальник Центрального управления координации внешнеэкономической деятельности МО генерал-майор Евгений Замотаев доказал необходимость выполнить решение ставки Верховного главнокомандующего и Совета нацбезопасности и обороны Украины относительно безотлагательного заключения контрактов на поставку боеприпасов прежде всего с отечественным производителем, что и предложила АОЗ. Присутствовавший на совещании начальник Департамента государственного обеспечения качества Минобороны Евгений Курбет не возразил против наращивания контрактов с заводом Х. Поэтому на совещании решили рекомендовать АОЗ проработать проекты контрактов с заводом на различные виды боекомплектов. В том числе - на поставку 120-мм минных выстрелов в объеме 300 тысяч с возможностью увеличить объемы до 370 тысяч.

Вроде, все по плану, а вот дальше ответственные лица хакнули собственную систему предохранителей против некачественного товара, чтобы "маржа" оседала в ведомстве Камышина", - говорится в материале.

Так, в январе 2024 года военное представительство Минобороны проверяло способность завода X изготавливать мины, авиабомбы и артснаряды различных калибров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Военнослужащие показали некачественную партию мин производства Укроборонпрома. ВИДЕО

Военпред (представитель Главного управления технической оценки и контроля качества вооружения и военной техники Министерства обороны Украины) указал на следующие риски:

  • поставка порохов, взрывчатых веществ;
  • подготовка квалифицированного персонала, производственных площадей и дополнительного технологического оснащения;
  • непрерывная работа персонала и электропитание.

Также, по словам военпреда, не было освоено серийное производство взрывателя М-12 (деталь на головке мины, которая отвечает за конечный взрыв при попадании). Несмотря на то, что техусловия на него у завода уже были.

Однако впоследствии военпред подписал положительное заключение: "Предприятие в целом способно обеспечить выполнение работ по изготовлению и поставке изделий в следующих объемах...". О минах 120-мм было указано, что завод может изготавливать 300 тысяч штук в год с учетом загруженности.

Агентство оборонных закупок перед заключением контракта решило уточнить у военных представителей, может ли изготовить предприятие обещанное. Поскольку мощности завода уже простреливались российскими ракетами. 9 февраля АОЗ получила от военпреда еще лучшее заключение - с учетом загруженности завод может делать 670 тысяч мин в год. Поэтому 14 февраля был заключен крупный контракт на поставку 120-мм мин с заводом.

Смотрите также: 15 лет тюрьмы получил предатель из "Укроборонпрома", работавший на врага. ФОТО

Позже АОЗ попросила еще раз оценить способности завода. На что получила от военпредов заверения, что дополнительная проверка не нужна, поскольку его проверяли в 2023 году. Из отчета исчезли риски относительно производственных площадей и квалифицированного персонала и упоминание об отсутствии серийного производства подрывника М-12. Исчезновение упоминания о взрывателях, по словам Николова, стало одной из составляющих катастрофы.

"Все эти отчеты ложились на стол руководству Минобороны. Умеров не мог не заметить неадекватной оценки возможностей завода его подчиненными, но не обращал на это внимания. Или не хотел докладывать Зеленскому о нереалистичности мощных амбиций. Или не стремился отказываться от освоения миллиардных потоков на пару с Камышиным, одним из немногих незаменимых менеджеров современности, по версии Банковой.

Первые 120-мм мины с завода Х поехали на фронт в июне. О больших проблемах с ними тогда действительно слышно не было. Затем был перерыв на пару месяцев, и в сентябре завод продолжил поставки. Вот тогда проблемы и начались", - отметил журналист.

С 18 сентября по 10 ноября были проведены стрельбы.

Также смотрите: Как ВСУ оставили без мин: афера на 25 миллиардов гривен | Юрий Бутусов НАЖИВО. ВИДЕО

Какие проблемы с минами удалось обнаружить

  • мины отклонялись от точки прицеливания на 100-600 метров по дальности;
  • были невыходы мин из ствола миномета;
  • неразрывы мин в цели;
  • мины падали на траектории полета на расстоянии 10-150 метров от миномета;
  • при изменении прицела мина неправильно изменяла дальность полета;
  • единичные случаи невыхода металлической части мины из трубы, догорания пороха в стволе.

По словам Николова, военпред никоим образом не фиксировал этих проблем. Более того, неизвестно, сколько и каких мин он проверял перед отправкой на фронт.

Читайте: Бракованные мины не изымали, пока не произошла огласка. Мы теряем жизни воинов из-за этого, - Бутусов

Бракованные мины поставили ВСУ

Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.

20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".

Также читайте: С фронта отзывают более 100 тыс. некачественных мин. В одной из бригад партию изъяли, а новых не дали, - Бутусов

Автор: 

Минобороны (9306) оборона (5202) Укроборонпром (1238) Юрий Николов (96) мина (273)


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Топ комментарии
+25
це Державна зрада
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26.11.2024 10:29
+21
чУчмерова на мило! А ще краще -на палю!
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26.11.2024 10:26
+21
Це вже не корупція, це вже саботаж та диверсія, цю ОПешну гидоту треба відстороняти негайно, бо вони у відкриту працюють на ворога. Ціна цих покидьків при владі - тисячі життів та здані території.
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26.11.2024 10:40
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Правила форума Совет форумчан
вирішили красиво замести сліди: мовляв, відправили на фронт, а де там браковані міни - хтозна!
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26.11.2024 10:25 Ответить
За таке мали б повісити цих тварин!
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26.11.2024 11:07 Ответить
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26.11.2024 10:26 Ответить
чУчмерова на мило! А ще краще -на палю!
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26.11.2024 10:26 Ответить
Ви ж брешете. До чого тут Умєров?! Умєров це ніхто і ні що - майбутня послиця у вануату (як дегенерат Таран чи хвойда Олеся Ілащук). Ви прекрасно розумієте що зі всіх закупівель в Україні мають відношення і долю Єрмак, Татаров та інші слуги уроду. Людину яка затверджувала закупівлю яєць для ЗСУ по 17 ГРн за штуку навіть не покарали - призначили на іншу посаду.. НАБУ, Прокуратура, Поліція, НАЗК - для чого ми платимо їм кошти?! Гаманцєвий генпрокурор вови зеленського... Прямо зараз, коли в нас фронт на Донбасі сиплеться - слуги урода постачають ЗСУ браковані ********** на 25 мільярдів гривень. Що ви звалюєте все на стрілочника?!
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26.11.2024 11:02 Ответить
все правильно, але формально, і по факту він теж встетаки винен.
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26.11.2024 13:57 Ответить
В його підпорядкуванні військова прийомка, він такий же зрадник.
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26.11.2024 14:55 Ответить
Нарід якось так млявенько ковтає ДИВЕРСІЇ.
ВСЕ, що не йде від влади в Україні - то ДИВЕРСІЯ.
СИР - диверсія.
ТЦК (такі, як ими їх зліпили) - диверсія.
МусАрня - диверсія.
СБУ - мега диверсія.
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26.11.2024 10:28 Ответить
Диверсанти в МОУ, Укроборонпромі, і В СБУ ( хто за цим дивиться).
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26.11.2024 10:28 Ответить
це Державна зрада
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26.11.2024 10:29 Ответить
Так. Така сама держзрада, як і розмінування Чонгару наприклад. Але хто відповів за той Чонгар?
Чому нам слід комусь вірити, що в цьому випадку буде якось інакше?
Я не вірю.
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26.11.2024 10:59 Ответить
И за украденную гуманитарку, и за то что власть полезла в армию и начала ставить совковых говнюков, которые стали отправлять людей на смерть и куча всего. А теперь скандал.
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26.11.2024 15:01 Ответить
Перелік злочинів зелених покидьків - нескінченний. Шкода, що більшість з них відпетляє від справедливого покарання.
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26.11.2024 15:11 Ответить
Ждем очередных рассказов что это все ИПСО... Как с коррупцией, ТЦК и т.д.
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26.11.2024 10:30 Ответить
Умєров один з кобла
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26.11.2024 17:25 Ответить
Веніславький вже сказав, що винні військові, тому що зберігають міни в неналежних умовах ( треба з кліматконтролем 😆)
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26.11.2024 17:27 Ответить
І це не державна зрада? А що тоді взагалі коїться, і як ми збираємось перемагати, от з цим? Прокурори в нас інваліди, но де всі інши, довбані правоохоронні структури в шкарпетках по 300 грв.?
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26.11.2024 10:30 Ответить
бабло перемагає все ! не вже у працівників заводу нікого немає на фронті ?
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26.11.2024 10:31 Ответить
Скоти. Тварюки. Всіх на смереку.
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26.11.2024 10:31 Ответить
По суті. Вже хтось затриманий, кримінальна справа заведена?
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26.11.2024 10:31 Ответить
проти журналістів.
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26.11.2024 10:36 Ответить
Пригадуючи покидька Іллю Вітюка (ексначальник кібербезпеки СБУ, бригадний генерал), охотно вірю. НАЗК просто відмазало цього "воєна" (не виявили невідповідностей між задекларованим та реальним рівнем життя Іллі Вітюка), і він зараз "залишається військовослужбовцем згідно з Законом та виконує свій обов'язок із захисту держави, зокрема, виконує завдання, пов'язані із протидією ворогу з допомогою безпілотних систем" - тобто сидить в тилу і насолоджується повноцінним життям.
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26.11.2024 11:09 Ответить
Це шо таке,це що нема дійсно людей щоб заарештувати всю цю мафію на чолі з зеленським,це пздц,возомнили ,себе богами,ограбили,вижали все,тепер вбивають свідків воровства за 30 років
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26.11.2024 10:32 Ответить
Вони що, самі себе будуть заарештовувати?
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26.11.2024 10:36 Ответить
уровень управления в государстве. люди сидят на высоких должностях и ни за что не отвечают. Что не могут найти технически грамотного человека, который бы думал о интересах государства, а не о том , как попу кому то лизнуть???
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26.11.2024 10:33 Ответить
В трускавецькому універі, не було такого факультету...
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26.11.2024 10:35 Ответить
Не смішіть мене! Хіба крадії будуть шукати чесну і професійну людину?
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26.11.2024 17:30 Ответить
от коли шкода що немає таварісча Сталіна...розстрільна команда має працювати без вихідних..
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26.11.2024 10:34 Ответить
За словами Ніколова, воєнпред жодним чином не фіксував цих проблем. Ба більше, невідомо, скільки і яких мін він перевіряв перед відправкою на фронт.
=======

Яйця по 10 грн - це дитячий утренник порівняно з цим
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26.11.2024 10:35 Ответить
А чому Безмозга/угла мовчить????
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26.11.2024 10:37 Ответить
Бо то палєво "начальніка"...тут тра пропетлять" мовчки...)
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26.11.2024 10:54 Ответить
не міг не зауважити неадекватної оцінки спроможностей заводу його підлеглим, але не зважав на це. Або не хотів доповідати Зеленському про нереалістичність потужних амбіцій. Або не прагнув відмовлятися від освоєння мільярдних потоків на пару з Камишіним, одним із небагатьох незамінних менеджерів **********, за версією Банкової. Джерело:
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26.11.2024 10:39 Ответить
Це вже не корупція, це вже саботаж та диверсія, цю ОПешну гидоту треба відстороняти негайно, бо вони у відкриту працюють на ворога. Ціна цих покидьків при владі - тисячі життів та здані території.
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26.11.2024 10:40 Ответить
Ви містресс бубочки вови зеленського - "мамашу Єрмака" пропонуєте у в'язницю посадити... балований ви садо-мазо-зелебот з офісу пісюнкограя вови зеленського.
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26.11.2024 12:24 Ответить
таким, як ти, пісюнькадумам іноді краще смоктати, ніж говорити, бо розуміти що тобі пишуть ти так ніколи й не навчишся...
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26.11.2024 12:36 Ответить
Камишина ловлять?
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26.11.2024 10:41 Ответить
А самі все покихкують та кивають на погані корейські ракети, ви казли самі нічим не кращі - мародери привладні !
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26.11.2024 10:44 Ответить
"Міноборони доручило забрати всі неякісні, які або не долітали до ворога, або не вибухали взагалі"

Микола, міна не бахнула, біжи забери.
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26.11.2024 10:47 Ответить
я так розумію, що міністр оборони умеров заарештований а також всі причетні до оборудки ?
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26.11.2024 10:49 Ответить
канєшна, але потайки. і навіть нагороджений премією
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26.11.2024 10:53 Ответить
Ага, заарештують. Так само як сволоту Рєзнікова.
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26.11.2024 11:17 Ответить
За це - Зеленський, Єрмак, Татаров, Шмигаль, Умєров, Сирський повинні сісти в тюрму довічно, бо в нас смертної кари немає... Це чиста диверсія і крадівництво. Аргументів проти цього просто немає. Під час війни таке зробити - це за кордоном здорового глузду, моралі, логіки... Зелепідари мають відповідати.. Їх виборці вже відповідають... ну ті що за кордон не втекли як слуги уроду Дмитрук та Куницький..
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26.11.2024 10:51 Ответить
МО вчергове обіс&алося...то чи потрібне воно ..?!
І ще-"2023 році, коли ПДФО направили із місцевих бюджетів до державного, було заплановано 43 млрд грн на збільшення виробництва зброї"...
А тепер пан Гетьманцев хоче ще підняти військовий збір...і щоб ЩО..?!
Куди підуть такі шалені гроші..?!!
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26.11.2024 10:52 Ответить
Вот так и воюем и сдаем каждый день населенные пункты. Рашисты сносят наши позици сотнями КАБов в день а у нас даже минометы не работают. А чтобы ети мины вернуть производителю нужно будет признать кого то виноватого а кого накажешь если все свои. И потом опять выделить десятки миллиардов, а денюжки уже потрачены на Теслы и дворцы. Так что как всегда придется отдуваться нашим парням на фронте ценой своей жизни. Или Творожков сделает якобы диверсию на складе чтобы списать ети мины на диверсантов или вражеский обстрел. Худший вариант если Творожков организует как всегда окружение наших войск вместе со складами боеприпасов на ето и спишут все бракованные боеприпасы.
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26.11.2024 10:57 Ответить
браковані міни будуть випадково знищені локаційно втраченими шахедами
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26.11.2024 11:06 Ответить
у звичайному,
а не ЗЕ суспільстві
міністр оборони вже би застрелився
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26.11.2024 10:57 Ответить
Не треба закидати мені про "експертів на дивні" чи щось інше. Моя думка чи питання не афішується в етері. Так ось ... знову про зєлєнського. Він жив в срср. І знає як ніхто про систему ВОЄНПРЕДІВ на виробництвах. Вони навіть тушонку перевіряли на ГОСТ та СМАК. А тут міни. Звісно, що на фронті вони потрібні. Але й якість виробництва теж потрібна. Ще кажуть, що дрони поставляють у некомплекті - одні каркаси, а все обладнання - це волонтерські зусилля. Куди поділись військові представники з виробництва, якщо ОТК вже давно немає ? І знову питання до Лідора. Він працює вже пів року ПОНАД строку. Мабуть, хотів виправити помилки чи надихатись, як студент перед заліком. То й що ? Щось змінилось ? Куди не глянь, всюди завал та проруха. Відступаємо, бо Залужний не дав план звільнення ? А генерали Залужного у чому винні ? А воїни ЗСУ у чому винні ? Залишають на позиціях аж доки не потрапляють в оточення. А Україна в чому винна, що оцей недоумок ще сидить ? Його потрібно сколупнути ? !
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26.11.2024 10:57 Ответить
Знищена культура виробництва. Попробуй зараз найняти, приміром, хіміка-лаборанта з досвідом роботи і мізками! Жоден ефективний менеджер його не замінить!
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26.11.2024 10:59 Ответить
Хіміка-лаборанта з досвідом роботи і мізками скоріш за все вже давно бусифікувало ТЦК.
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26.11.2024 11:19 Ответить
ждуни путінські у нас сидять скрізь
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26.11.2024 11:03 Ответить
Корупція вбиває.

Висновок: якщо нарід буде й надалі за цим лядством спостерігати, обурюватися у коментарях в інтернеті і НІЧОГО не робити, то ми програємо.
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26.11.2024 11:17 Ответить
нарід та мудрий наріт, свою справу втілив і заліг по трунах чи в еміграції, обравши вирок.
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26.11.2024 11:24 Ответить
А скільки тих мін розриваються в стволах і гинуть військові? Головний ворог України сидить в ОПі.
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26.11.2024 11:45 Ответить
А ви кажете Рєзніков з яйцями по 17. При ньому такої *****, як при Умєркіні, не було.
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26.11.2024 11:47 Ответить
еге ж, золоте яйко совісний, коли крав то почував себе кепсько і в такому стані, аж до відставки з оплесками, ходив.
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26.11.2024 11:55 Ответить
Военпреды - представители Минобороны. Значит их место - быть заряжающими в минометных расчетах. Там они пройдут доп. проверку на соответствие занимаемой должности. Отказ - суд, лишение звания и наград и длительный тюремный срок за саботаж и диверсию. Заодно разжаловать в солдаты всех, кто покрывает диверсантов и предателей.
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26.11.2024 11:50 Ответить
Чому Умерова інфоюенсери такі як Лаченков і Стерненко не вимагають звільнити і негайно, а всіх хто в міеістерсті не вимагають перевірити вдоль і впоперек.
В них же так не погано це виходить.
Чи це інша справа?
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26.11.2024 12:01 Ответить
73 процента процента дебилов не могут понять,что оманские договоры реализуются ермаком и клоуном
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26.11.2024 12:42 Ответить
Як там татари у давнину страчували українців - прив'язати одне тіло до двух коней і пустити їх у різні боки - шоб розірвати отго падлюку умерова. Цеж якою падлюкою треба бути шоб поставити такого міністра оборони.
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26.11.2024 13:11 Ответить
 
 