ВСУ поставили партию некачественных мин производства "Укроборонпрома", - Бутусов. ВИДЕО

Украинским защитникам на фронт поставили партию некачественных мин производства "Укроборонпрома".

Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Военнослужащие с фронта показали качество мин, изготовленных Укроборонпромом.

Бутусов рассказал, что ранее публиковал видео из другого подразделения, где были поставлены мины производства одного из предприятий "Укроборонпрома".

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"К сожалению, ту часть мин забрали в склад для расследования, в чем причина несрабатывания. Это прислали новое видео, из другой воинской части, где эти мины остаются на вооружении и их не забирают. Я хочу обратить внимание, что это реально серьезная системная проблема, большое количество мин производства "Укроборонпрома", за государственные деньги поставлены, их качество неудовлетворительное. Одну партию забрали, но еще такая же партия с браком осталась. И эти мины нужно немедленно забрать. Нужно не просто забрать, нужно понять, кто и как планировал производство таких мин, кто и как отвечает за качество, кто отвечает за военную приемку из военных руководителей. Почему такие мины без проверки качества были переданы в военные подразделения и на это надо обратить внимание, дать правовую оценку", - подчеркнул главный редактор Цензор.НЕТ.

По словам Бутусова, это должны сделать правоохранительные органы.

"Хочу сказать, давайте у нас стойкость бойцов-минометчиков не проверять этими минами, а забрать их и не врать, что поставили такое вот количество мин в войска. Надо забрать их, честно сказать, что мы ошиблись. Пойти на допрос к следователю и объяснить, почему ошиблись и после того поставлять на вооружение только то, что стреляет", - подытожил журналист.

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