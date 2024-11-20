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ВСУ поставили партию некачественных мин производства "Укроборонпрома", - Бутусов. ВИДЕО

Украинским защитникам на фронт поставили партию некачественных мин производства "Укроборонпрома".

Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Военнослужащие с фронта показали качество мин, изготовленных Укроборонпромом.

Бутусов рассказал, что ранее публиковал видео из другого подразделения, где были поставлены мины производства одного из предприятий "Укроборонпрома".

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"К сожалению, ту часть мин забрали в склад для расследования, в чем причина несрабатывания. Это прислали новое видео, из другой воинской части, где эти мины остаются на вооружении и их не забирают. Я хочу обратить внимание, что это реально серьезная системная проблема, большое количество мин производства "Укроборонпрома", за государственные деньги поставлены, их качество неудовлетворительное. Одну партию забрали, но еще такая же партия с браком осталась. И эти мины нужно немедленно забрать. Нужно не просто забрать, нужно понять, кто и как планировал производство таких мин, кто и как отвечает за качество, кто отвечает за военную приемку из военных руководителей. Почему такие мины без проверки качества были переданы в военные подразделения и на это надо обратить внимание, дать правовую оценку", - подчеркнул главный редактор Цензор.НЕТ.

По словам Бутусова, это должны сделать правоохранительные органы.

"Хочу сказать, давайте у нас стойкость бойцов-минометчиков не проверять этими минами, а забрать их и не врать, что поставили такое вот количество мин в войска. Надо забрать их, честно сказать, что мы ошиблись. Пойти на допрос к следователю и объяснить, почему ошиблись и после того поставлять на вооружение только то, что стреляет", - подытожил журналист.

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Автор: 

боеприпасы (2338) Укроборонпром (1238) Бутусов Юрий (4360) мина (278)


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Топ комментарии
+57
капець просто.... це не якийсь там брак, який може бути, ну одна погана на 1000, наприклад, це тупо якась диверсія, або просто пофігізм виробників та приймальників такого лайна...
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20.11.2024 11:02
+54
А грошики вже всі отримали. І, звісно, відповідальних не знайдуть.
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20.11.2024 11:00
+44
Абсолютно вірне визначення ситуації - диверсія. Тут як мінімум з десяток пожиттєвих повинен бути. Міни не одна людина виготовляла та контролювала процес.
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20.11.2024 11:16
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Як же ці міни можна продати якісні якщо:
Від ціни мінус відкати на кожному пересуванні ,+ Маржа УкрОборонПрому. То що ви хочете щоб отримав виробник ?
От він і економить на всьому. А там де економія яку якість ви хочете отримати?
Система гнила, не спроможна вижити. Навіть війна її не бере.
Або Україна зміниться, або зникне.
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20.11.2024 23:41 Ответить
ДБР, те що вилучало клістрони в частинах ППО у 2020 році на завод-виробник вже вирушило?
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21.11.2024 03:35 Ответить
чергове, Велике розміннИцтво, вкотре - по-зєлєнські..
таке стається, коли на Банковій та околицях відбулося збіговисько кротів, дермаків-татарових-верещучок-гнидьманцевих-арагнід..
а по судах у країні мрії Зєлєнскага чомусь тягають Червінських-Чекалкіних-Порохів-Байденів...
ото дебіли наголосували Вирок-2019
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21.11.2024 07:58 Ответить
ЕСЛИ В КИЕВЕ 25000 СЕПАРОВ КАК МИНИМУМ ТА ЧТО ГОВОРИТЬ !!!???
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21.11.2024 10:58 Ответить
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