ВСУ поставили партию некачественных мин производства "Укроборонпрома", - Бутусов. ВИДЕО
Украинским защитникам на фронт поставили партию некачественных мин производства "Укроборонпрома".
Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Военнослужащие с фронта показали качество мин, изготовленных Укроборонпромом.
Бутусов рассказал, что ранее публиковал видео из другого подразделения, где были поставлены мины производства одного из предприятий "Укроборонпрома".
"К сожалению, ту часть мин забрали в склад для расследования, в чем причина несрабатывания. Это прислали новое видео, из другой воинской части, где эти мины остаются на вооружении и их не забирают. Я хочу обратить внимание, что это реально серьезная системная проблема, большое количество мин производства "Укроборонпрома", за государственные деньги поставлены, их качество неудовлетворительное. Одну партию забрали, но еще такая же партия с браком осталась. И эти мины нужно немедленно забрать. Нужно не просто забрать, нужно понять, кто и как планировал производство таких мин, кто и как отвечает за качество, кто отвечает за военную приемку из военных руководителей. Почему такие мины без проверки качества были переданы в военные подразделения и на это надо обратить внимание, дать правовую оценку", - подчеркнул главный редактор Цензор.НЕТ.
По словам Бутусова, это должны сделать правоохранительные органы.
"Хочу сказать, давайте у нас стойкость бойцов-минометчиков не проверять этими минами, а забрать их и не врать, что поставили такое вот количество мин в войска. Надо забрать их, честно сказать, что мы ошиблись. Пойти на допрос к следователю и объяснить, почему ошиблись и после того поставлять на вооружение только то, что стреляет", - подытожил журналист.
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Від ціни мінус відкати на кожному пересуванні ,+ Маржа УкрОборонПрому. То що ви хочете щоб отримав виробник ?
От він і економить на всьому. А там де економія яку якість ви хочете отримати?
Система гнила, не спроможна вижити. Навіть війна її не бере.
Або Україна зміниться, або зникне.
таке стається, коли на Банковій та околицях відбулося збіговисько кротів, дермаків-татарових-верещучок-гнидьманцевих-арагнід..
а по судах у країні мрії Зєлєнскага чомусь тягають Червінських-Чекалкіних-Порохів-Байденів...
ото дебіли наголосували Вирок-2019