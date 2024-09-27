Разворовали 36 млн грн на оборудовании для СУ-27: Сообщено о новом подозрении экс-руководителю оборонного предприятия и его сообщникам. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности совместно с БЭБ и во взаимодействии с руководством АО "Украинская оборонная промышленность" разоблачила новые эпизоды присвоения бюджетных средств на приобретении запчастей для боевых самолетов ВСУ - Су-27 и МиГ-29.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Речь идет о преступной схеме, которую правоохранители ликвидировали в декабре 2023 года на одном из оборонных предприятий Украины.

Тогда уже экс-директор завода был уличен в хищении не менее 4 млн грн при закупке модулей к радиолокационным системам на украинские истребители.

Сейчас правоохранители задокументировали дополнительно еще 32 млн грн, которые фигурант вместе с сообщниками вывел "в тень".

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Таким образом общая сумма убытков, нанесенных государству, составляет более 36 млн грн.

Схема хищения

По материалам дела, схема заключалась в приеме на баланс предприятия заведомо бракованных деталей, которые на завод поставляли "свои" предприятия.

При этом средства, которые платили за эти неисправные детали, затем обналичивали и распределяли между участниками "схемы".

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Новые подозрения бывшему руководителю ГП и 9 сообщникам

Сейчас экс-директору госпредприятия (заочно), его бывшему заместителю, шести руководителям подконтрольных фирм и еще двум их сообщникам сообщено (в соответствии с совершенными преступлениями) о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

чч. 2, 3 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, совершенное преступной организацией);

ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенное преступной организацией);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах, совершенное преступной организацией).

Злоумышленникам грозит до 13 лет заключения с конфискацией имущества.

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"Бывший глава госпредприятия скрывается от правосудия за пределами Украины. Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за совершенные преступления", - добавили в СБУ.

В течение двух лет было проведено 10 сделок по мнимой поставке оборудования военного назначения предприятию стоимостью 36 млн грн, отметили в пресс-службе БЭБ.