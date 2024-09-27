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Разворовали 36 млн грн на оборудовании для СУ-27: Сообщено о новом подозрении экс-руководителю оборонного предприятия и его сообщникам. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности совместно с БЭБ и во взаимодействии с руководством АО "Украинская оборонная промышленность" разоблачила новые эпизоды присвоения бюджетных средств на приобретении запчастей для боевых самолетов ВСУ - Су-27 и МиГ-29.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Речь идет о преступной схеме, которую правоохранители ликвидировали в декабре 2023 года на одном из оборонных предприятий Украины.

Тогда уже экс-директор завода был уличен в хищении не менее 4 млн грн при закупке модулей к радиолокационным системам на украинские истребители.

Колишній очільник держпідприємства підозрюється у розкраданні 36 млн грн

Сейчас правоохранители задокументировали дополнительно еще 32 млн грн, которые фигурант вместе с сообщниками вывел "в тень".

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Таким образом общая сумма убытков, нанесенных государству, составляет более 36 млн грн.

Схема хищения

По материалам дела, схема заключалась в приеме на баланс предприятия заведомо бракованных деталей, которые на завод поставляли "свои" предприятия.

Колишній очільник держпідприємства підозрюється у розкраданні 36 млн грн

При этом средства, которые платили за эти неисправные детали, затем обналичивали и распределяли между участниками "схемы".

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Новые подозрения бывшему руководителю ГП и 9 сообщникам

Сейчас экс-директору госпредприятия (заочно), его бывшему заместителю, шести руководителям подконтрольных фирм и еще двум их сообщникам сообщено (в соответствии с совершенными преступлениями) о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • чч. 2, 3 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
  • ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, совершенное преступной организацией);
  • ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенное преступной организацией);
  • ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах, совершенное преступной организацией).

Злоумышленникам грозит до 13 лет заключения с конфискацией имущества.

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"Бывший глава госпредприятия скрывается от правосудия за пределами Украины. Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за совершенные преступления", - добавили в СБУ.

В течение двух лет было проведено 10 сделок по мнимой поставке оборудования военного назначения предприятию стоимостью 36 млн грн, отметили в пресс-службе БЭБ.

Колишній очільник держпідприємства підозрюється у розкраданні 36 млн грн

Автор: 

коррупция (8562) СБУ (19924) Укроборонпром (1238) Бюро экономической безопасности (207) хищения (103) подозрение (491)


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Топ комментарии
+7
божечкі..., нічого святого..., всі як можуть заробляють на війні..., усіляке лайно залишиться, а кращі загинуть...
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27.09.2024 15:31
+7
Дивно, що ні тоді, у 23-му, ні зараз ніяк не назовуть прізвища оцих "ЗЕгероїв"! Бо те, що це явні креатури ЗЕбуїна навіть і сумнівів не має! В іншому разі ми б вже почули кожної праски та помийки про "баригу".
Цікавий тільки один ньюанс - десь половина лохторату ще й досі вірять в те, що вони зробили правильно у 19-му і що ЗЕбуїна...просто обманює його оточення, або що він...не має достатньо влади щоб всьому цьому завадити! До них навіть не доходить, що це ВІН і привів цю банду з собою. Невиліковні, блдь.
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27.09.2024 15:39
+5
От вже той Свинарчук з Порошенком!!! А нє!!!?? То тоді це іпсо .
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27.09.2024 15:28
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От вже той Свинарчук з Порошенком!!! А нє!!!?? То тоді це іпсо .
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27.09.2024 15:28 Ответить
божечкі..., нічого святого..., всі як можуть заробляють на війні..., усіляке лайно залишиться, а кращі загинуть...
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27.09.2024 15:31 Ответить
Дивно, як ще вони не втікли? Ну нічого. Суддя відпустить під зобов'язання, а там шукай вітра у полі
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27.09.2024 15:31 Ответить
І знов черговий "колишній очільник держпідприємства" переховується від правосуддя за межами України. І цього завчасно попередили?
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27.09.2024 15:31 Ответить
Дивно, що ні тоді, у 23-му, ні зараз ніяк не назовуть прізвища оцих "ЗЕгероїв"! Бо те, що це явні креатури ЗЕбуїна навіть і сумнівів не має! В іншому разі ми б вже почули кожної праски та помийки про "баригу".
Цікавий тільки один ньюанс - десь половина лохторату ще й досі вірять в те, що вони зробили правильно у 19-му і що ЗЕбуїна...просто обманює його оточення, або що він...не має достатньо влади щоб всьому цьому завадити! До них навіть не доходить, що це ВІН і привів цю банду з собою. Невиліковні, блдь.
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27.09.2024 15:39 Ответить
Чого ті козляри ще досі живі?!
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27.09.2024 15:41 Ответить
вийдуть під заставу в 10 млн
і в монако!!
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27.09.2024 16:19 Ответить
здається наших чинуш треба якось так виховувати

https://censor.net/ru/video_news/3512138/poryadky_v_armiyi_rf
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27.09.2024 16:24 Ответить
згідно воєнного стану
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27.09.2024 17:03 Ответить
Застава 10 млн- Монако.
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28.09.2024 01:06 Ответить
 
 