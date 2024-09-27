Разворовали 36 млн грн на оборудовании для СУ-27: Сообщено о новом подозрении экс-руководителю оборонного предприятия и его сообщникам. ФОТОрепортаж
Контрразведка Службы безопасности совместно с БЭБ и во взаимодействии с руководством АО "Украинская оборонная промышленность" разоблачила новые эпизоды присвоения бюджетных средств на приобретении запчастей для боевых самолетов ВСУ - Су-27 и МиГ-29.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Речь идет о преступной схеме, которую правоохранители ликвидировали в декабре 2023 года на одном из оборонных предприятий Украины.
Тогда уже экс-директор завода был уличен в хищении не менее 4 млн грн при закупке модулей к радиолокационным системам на украинские истребители.
Сейчас правоохранители задокументировали дополнительно еще 32 млн грн, которые фигурант вместе с сообщниками вывел "в тень".
Таким образом общая сумма убытков, нанесенных государству, составляет более 36 млн грн.
Схема хищения
По материалам дела, схема заключалась в приеме на баланс предприятия заведомо бракованных деталей, которые на завод поставляли "свои" предприятия.
При этом средства, которые платили за эти неисправные детали, затем обналичивали и распределяли между участниками "схемы".
Новые подозрения бывшему руководителю ГП и 9 сообщникам
Сейчас экс-директору госпредприятия (заочно), его бывшему заместителю, шести руководителям подконтрольных фирм и еще двум их сообщникам сообщено (в соответствии с совершенными преступлениями) о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- чч. 2, 3 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
- ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, совершенное преступной организацией);
- ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенное преступной организацией);
- ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах, совершенное преступной организацией).
Злоумышленникам грозит до 13 лет заключения с конфискацией имущества.
"Бывший глава госпредприятия скрывается от правосудия за пределами Украины. Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за совершенные преступления", - добавили в СБУ.
В течение двух лет было проведено 10 сделок по мнимой поставке оборудования военного назначения предприятию стоимостью 36 млн грн, отметили в пресс-службе БЭБ.
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Цікавий тільки один ньюанс - десь половина лохторату ще й досі вірять в те, що вони зробили правильно у 19-му і що ЗЕбуїна...просто обманює його оточення, або що він...не має достатньо влади щоб всьому цьому завадити! До них навіть не доходить, що це ВІН і привів цю банду з собою. Невиліковні, блдь.
і в монако!!
https://censor.net/ru/video_news/3512138/poryadky_v_armiyi_rf