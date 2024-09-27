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Розікрали 36 млн грн на обладнанні для СУ-27: Повідомлено про нову підозру екскерівнику оборонного підприємства та його спільникам. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки спільно з БЕБ та у взаємодії з керівництвом АТ "Українська оборонна промисловість" викрила нові епізоди привласнення бюджетних коштів на придбанні запчастин для бойових літаків ЗСУ - Су-27 та Міг-29.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба  СБУ.

Ідеться про злочинну схему, яку правоохоронці ліквідували у грудні 2023 року на одному з оборонних підприємств України.

Тоді вже ексдиректора заводу було викрито на розкраданні щонайменше 4 млн грн під час закупівлі модулів до радіолокаційних систем на українські винищувачі.

Колишній очільник держпідприємства підозрюється у розкраданні 36 млн грн

Наразі правоохоронці задокументували додатково ще 32 млн грн, які фігурант разом із спільниками вивів "у тінь".

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Таким чином загальна сума збитків, завданих державі, становить понад 36 млн грн.

Схема розкрадання

За матеріалами справи, схема полягала у прийманні на баланс підприємства завідомо бракованих деталей, які на завод постачали "свої" підприємства.

Колишній очільник держпідприємства підозрюється у розкраданні 36 млн грн

При цьому кошти, які сплачували за ці несправні деталі, потім переводили у готівку та розподіляли між учасниками "схеми".

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Нові підозри колишньому очільнику ДП та 9 спільникам

Наразі ексдиректору держпідприємства (заочно), його колишній заступниці, шести керівникам підконтрольних фірм та ще двом їхнім спільникам повідомлено (відповідно до вчинених злочинів) про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • чч. 2, 3 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
  • ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, вчинене злочинною організацією);
  • ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене злочинною організацією);
  • ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах, вчинене злочинною організацією).

Зловмисникам загрожує до 13 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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"Колишній очільник держпідприємства переховується від правосуддя за межами України. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за вчинені злочини", - додали в СБУ.

Упродовж двох років було проведено 10 оборудок щодо удаваного постачання обладнання військового призначення підприємству вартістю 36 млн грн, зазначили в пресслужбі БЕБ.

Колишній очільник держпідприємства підозрюється у розкраданні 36 млн грн

Автор: 

корупція (4689) СБУ (12854) Укроборонпром (1734) Бюро економічної безпеки (625) розкрадання (220) підозра (769)


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Топ коментарі
+7
божечкі..., нічого святого..., всі як можуть заробляють на війні..., усіляке лайно залишиться, а кращі загинуть...
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27.09.2024 15:31
+7
Дивно, що ні тоді, у 23-му, ні зараз ніяк не назовуть прізвища оцих "ЗЕгероїв"! Бо те, що це явні креатури ЗЕбуїна навіть і сумнівів не має! В іншому разі ми б вже почули кожної праски та помийки про "баригу".
Цікавий тільки один ньюанс - десь половина лохторату ще й досі вірять в те, що вони зробили правильно у 19-му і що ЗЕбуїна...просто обманює його оточення, або що він...не має достатньо влади щоб всьому цьому завадити! До них навіть не доходить, що це ВІН і привів цю банду з собою. Невиліковні, блдь.
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27.09.2024 15:39
+5
От вже той Свинарчук з Порошенком!!! А нє!!!?? То тоді це іпсо .
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27.09.2024 15:28
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От вже той Свинарчук з Порошенком!!! А нє!!!?? То тоді це іпсо .
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27.09.2024 15:28 Відповісти
божечкі..., нічого святого..., всі як можуть заробляють на війні..., усіляке лайно залишиться, а кращі загинуть...
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27.09.2024 15:31 Відповісти
Дивно, як ще вони не втікли? Ну нічого. Суддя відпустить під зобов'язання, а там шукай вітра у полі
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27.09.2024 15:31 Відповісти
І знов черговий "колишній очільник держпідприємства" переховується від правосуддя за межами України. І цього завчасно попередили?
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27.09.2024 15:31 Відповісти
Дивно, що ні тоді, у 23-му, ні зараз ніяк не назовуть прізвища оцих "ЗЕгероїв"! Бо те, що це явні креатури ЗЕбуїна навіть і сумнівів не має! В іншому разі ми б вже почули кожної праски та помийки про "баригу".
Цікавий тільки один ньюанс - десь половина лохторату ще й досі вірять в те, що вони зробили правильно у 19-му і що ЗЕбуїна...просто обманює його оточення, або що він...не має достатньо влади щоб всьому цьому завадити! До них навіть не доходить, що це ВІН і привів цю банду з собою. Невиліковні, блдь.
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27.09.2024 15:39 Відповісти
Чого ті козляри ще досі живі?!
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27.09.2024 15:41 Відповісти
вийдуть під заставу в 10 млн
і в монако!!
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27.09.2024 16:19 Відповісти
здається наших чинуш треба якось так виховувати

https://censor.net/ru/video_news/3512138/poryadky_v_armiyi_rf
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27.09.2024 16:24 Відповісти
згідно воєнного стану
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27.09.2024 17:03 Відповісти
Застава 10 млн- Монако.
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28.09.2024 01:06 Відповісти
 
 