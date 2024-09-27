Розікрали 36 млн грн на обладнанні для СУ-27: Повідомлено про нову підозру екскерівнику оборонного підприємства та його спільникам. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки спільно з БЕБ та у взаємодії з керівництвом АТ "Українська оборонна промисловість" викрила нові епізоди привласнення бюджетних коштів на придбанні запчастин для бойових літаків ЗСУ - Су-27 та Міг-29.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Ідеться про злочинну схему, яку правоохоронці ліквідували у грудні 2023 року на одному з оборонних підприємств України.

Тоді вже ексдиректора заводу було викрито на розкраданні щонайменше 4 млн грн під час закупівлі модулів до радіолокаційних систем на українські винищувачі.

Наразі правоохоронці задокументували додатково ще 32 млн грн, які фігурант разом із спільниками вивів "у тінь".

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Таким чином загальна сума збитків, завданих державі, становить понад 36 млн грн.

Схема розкрадання

За матеріалами справи, схема полягала у прийманні на баланс підприємства завідомо бракованих деталей, які на завод постачали "свої" підприємства.

При цьому кошти, які сплачували за ці несправні деталі, потім переводили у готівку та розподіляли між учасниками "схеми".

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Нові підозри колишньому очільнику ДП та 9 спільникам

Наразі ексдиректору держпідприємства (заочно), його колишній заступниці, шести керівникам підконтрольних фірм та ще двом їхнім спільникам повідомлено (відповідно до вчинених злочинів) про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

чч. 2, 3 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, вчинене злочинною організацією);

ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене злочинною організацією);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах, вчинене злочинною організацією).

Зловмисникам загрожує до 13 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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"Колишній очільник держпідприємства переховується від правосуддя за межами України. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за вчинені злочини", - додали в СБУ.

Упродовж двох років було проведено 10 оборудок щодо удаваного постачання обладнання військового призначення підприємству вартістю 36 млн грн, зазначили в пресслужбі БЕБ.