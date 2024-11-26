Минобороны расследует поставку некачественных мин в ВСУ: в ГБР начато производство

В Минобороны третью неделю активно занимаются расследованием причин нештатного срабатывания 120-миллиметровых мин.

Об этом сообщила пресс-служба министерства, информирует Цензор.НЕТ.

"Отсутствие комментариев в публичном пространстве не означает, что Минобороны бездействует или не реагирует на информацию, которая поступает от военных или появляется, в частности, в СМИ.

В то же время Минобороны работает в закрытом периметре для обеспечения максимальной эффективности и безопасности. Поскольку из-за продолжающейся российской агрессии, информация о ходе работы является чувствительной, поэтому остается с ограниченным доступом", - говорится в сообщении.

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В Минобороны отметили, что сейчас приостановили использование указанных партий боеприпасов в Силах обороны, а также их выдачу в боевые подразделения - до завершения установления причин нештатного срабатывания.

Партия поставленных боеприпасов изъята для дальнейших исследований. В то же время, будут поставлены мины импортного производства.

"Предварительные результаты расследования межведомственной комиссии по поставке некачественных минометных мин калибра 120-мм указывают на возможные причины дефектов, в частности - некачественные пороховые заряды или нарушение условий хранения боеприпасов, что привело к их повреждению. По данному факту Государственное бюро расследований начало уголовное производство. По результатам работы межведомственной комиссии будут приняты соответствующие кадровые решения в отношении ответственных должностных лиц", - пояснили в министерстве.

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Также в Минобороны отметили, что министерство является заказчиком указанного вида вооружения для Сил обороны, а исполнителем государственного заказа является Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.

"Сейчас Министерством обороны определены меры по совершенствованию процесса контроля качества. Речь идет об усилении мониторинга условий хранения и совершенствовании процедур проверки на всех этапах: от производства и хранения - до поставки на линию фронта.

Также межведомственная комиссия проведет инспекцию минометных мин других калибров на предмет соблюдения стандартов производства, качества компонентов и условий их хранения", - подытожили там.

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Бракованные мины поставили ВСУ

Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.

20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".

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