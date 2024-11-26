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Новости Оборона
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Минобороны расследует поставку некачественных мин в ВСУ: в ГБР начато производство

Поставка бракованих мін: Міноборони розслідує причини

В Минобороны третью неделю активно занимаются расследованием причин нештатного срабатывания 120-миллиметровых мин.

Об этом сообщила пресс-служба министерства, информирует Цензор.НЕТ.

"Отсутствие комментариев в публичном пространстве не означает, что Минобороны бездействует или не реагирует на информацию, которая поступает от военных или появляется, в частности, в СМИ.

В то же время Минобороны работает в закрытом периметре для обеспечения максимальной эффективности и безопасности. Поскольку из-за продолжающейся российской агрессии, информация о ходе работы является чувствительной, поэтому остается с ограниченным доступом", - говорится в сообщении.

Читайте: С фронта отзывают более 100 тыс. некачественных мин. В одной из бригад партию изъяли, а новых не дали, - Бутусов

В Минобороны отметили, что сейчас приостановили использование указанных партий боеприпасов в Силах обороны, а также их выдачу в боевые подразделения - до завершения установления причин нештатного срабатывания.

Партия поставленных боеприпасов изъята для дальнейших исследований. В то же время, будут поставлены мины импортного производства.

"Предварительные результаты расследования межведомственной комиссии по поставке некачественных минометных мин калибра 120-мм указывают на возможные причины дефектов, в частности - некачественные пороховые заряды или нарушение условий хранения боеприпасов, что привело к их повреждению. По данному факту Государственное бюро расследований начало уголовное производство. По результатам работы межведомственной комиссии будут приняты соответствующие кадровые решения в отношении ответственных должностных лиц", - пояснили в министерстве.

Также читайте: Бракованные мины не изымали, пока не произошла огласка. Мы теряем жизни воинов из-за этого, - Бутусов

Также в Минобороны отметили, что министерство является заказчиком указанного вида вооружения для Сил обороны, а исполнителем государственного заказа является Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.

"Сейчас Министерством обороны определены меры по совершенствованию процесса контроля качества. Речь идет об усилении мониторинга условий хранения и совершенствовании процедур проверки на всех этапах: от производства и хранения - до поставки на линию фронта.

Также межведомственная комиссия проведет инспекцию минометных мин других калибров на предмет соблюдения стандартов производства, качества компонентов и условий их хранения", - подытожили там.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поставка бракованных мин: Минобороны проигнорировало проблемы и отправило боеприпасы на фронт, - СМИ

Бракованные мины поставили ВСУ

Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.

20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".

Смотрите: Как ВСУ оставили без мин: афера на 25 миллиардов гривен | Юрий Бутусов НАЖИВО. ВИДЕО

Автор: 

Минобороны (9306) оборона (5202) недостача (14) мина (273)


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Топ комментарии
+30
Ха-ха, МО розслідує свій же про*об. Хтось послом хоче на ''канари''.
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26.11.2024 10:51
+28
"Розслідувати" будуть так само як корупцію в МО? Чому Рєзніков досі на волі?
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26.11.2024 10:53
+9
Ніхто нічого не буде розслідувати. Все це ЗЕлена локшина для мудрова наріда, щоб погасити невдоволення від журналістського розслідування. Заведуть справу, всі похлопають в долоні (вухами), а потім по тихому справу зіллють в печерському суді, мовляв рафік ні в чьом нє вінават, оно само так вийшло, або на пару місяців посадять стрєлочніка, а потім випустять під заставу, а через день цей стрєлочнік буде вже за кордоном. Україною з 2019 рулить команда по знищенню української державності, яка узурпувала владу та не збирається нікуди йти, бо тут у них все добре - зачарований безмозглий лохторат та безмежна влада, яку їм цей самий лохторат віддав у 2019. Бінго! Зато хоть паржалі, да?...
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26.11.2024 11:07
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Ха-ха, МО розслідує свій же про*об. Хтось послом хоче на ''канари''.
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26.11.2024 10:51 Ответить
при зе, скоро судді будуть судити самі себе
а ми будемо жалкувати не те що за порохом а й за яником
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26.11.2024 12:34 Ответить
Оперативно. Не минуло й 5 рокiв
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26.11.2024 10:52 Ответить
"Розслідувати" будуть так само як корупцію в МО? Чому Рєзніков досі на волі?
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26.11.2024 10:53 Ответить
Проведе інспекцію? - спішать аж перевертаються - а зараз чим відбиватись?
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26.11.2024 10:55 Ответить
..таки решили все похоронить.. так неожиданно..
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26.11.2024 10:55 Ответить
"...порушення умов зберігання ***********" Джерело:

Винні минометники!!!
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26.11.2024 10:58 Ответить
мимометники
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26.11.2024 11:06 Ответить
І ось ... знову про зєлєнського. Він жив в срср. І знає як ніхто про систему ВОЄНПРЕДІВ на виробництвах. Вони навіть тушонку перевіряли на ГОСТ та СМАК. А тут міни. Звісно, що на фронті вони потрібні. Але і якість виробництва теж потрібна. Ще кажуть, що дрони постачають у некомплекті - одні каркаси, а все обладнання - це волонтерські зусилля. Куди поділись військові представники з виробництва, якщо ОТК вже давно немає ? І знову питання до Лідора. Він працює вже пів року ПОНАД строку. Мабуть, хотів виправити помилки і знову замало часу.
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26.11.2024 11:00 Ответить
ВСІ питання до д'Єрмака !!!
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26.11.2024 11:07 Ответить
Как может четырех разовый ухилянт знать про ВОЄНПРЕДІВ? Им с *ермаком, похоже, что не было задания укреплять оборону страны. Они старались "показать себя" попиариться, пожить за счет государства и нахватать, как можно больше. Еще возможность притащить к "корыту" родных, друзей, соседей...
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27.11.2024 06:59 Ответить
Ніхто нічого не буде розслідувати. Все це ЗЕлена локшина для мудрова наріда, щоб погасити невдоволення від журналістського розслідування. Заведуть справу, всі похлопають в долоні (вухами), а потім по тихому справу зіллють в печерському суді, мовляв рафік ні в чьом нє вінават, оно само так вийшло, або на пару місяців посадять стрєлочніка, а потім випустять під заставу, а через день цей стрєлочнік буде вже за кордоном. Україною з 2019 рулить команда по знищенню української державності, яка узурпувала владу та не збирається нікуди йти, бо тут у них все добре - зачарований безмозглий лохторат та безмежна влада, яку їм цей самий лохторат віддав у 2019. Бінго! Зато хоть паржалі, да?...
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26.11.2024 11:07 Ответить
мені здається тут стирчать вуха костяна тімашєнкі
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26.11.2024 11:07 Ответить
Іпать вони нас усіх за лохів тримають!

Поставка бракованих мін: Міноборони проігнорувало проблеми та відправило ********** на фронт Джерело:
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26.11.2024 11:12 Ответить
************** хахахахах, патужна
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26.11.2024 11:20 Ответить
Мають негайно піти в відставку так званий міністр оборони Умеров який не зрозуміло навіщо він і Камишин який був відповідальний за військові закупівлі.
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26.11.2024 11:34 Ответить
Яке розслідування, якщо повністю зруйновано правоохоронну систему і третьякова енд компані намагається її знищити взагалі.
Хоча про що я.
Саме за для безкарності деморалізовано і принижено судову владу, огульно покарано прокурорів, роздроблено слідчих. Все в ім'я розквіту і безкарності криміналу.
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26.11.2024 11:56 Ответить
«Станиславский сказал бы: не верю!»
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26.11.2024 11:58 Ответить
Він такого не говорив. Система не про віру, а про життя в ролі
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27.11.2024 00:56 Ответить
на сайті ДзТижня стаття Скандал із 120-мм мінами для ЗСУ: анатомія зради. Там з хфаміліями... але без головного персонажа, який вам і мін не винен. Так йому збирають грощі на передвиборчу компанію, - скажете ви. А чи не занадто кроваве бабло? - питаю я.
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26.11.2024 12:08 Ответить
До дверці всі ці провадження!!! На фронті відлік інколи йде не на дні, а на хвилини. Немає мінометної підтримки, і мінус взвод, відділення. А цих покидьків треба просто - РОЗСТРІЛЯТИ!
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26.11.2024 13:04 Ответить
Тільки РОЗСТРІЛИ виправлять це!!!
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26.11.2024 13:26 Ответить
І скіки ж загинуло військових котрі використовували ці міни. Скіки загинуло військових котрих повинні були прикривати мінометники, але не зробили цього з за цих мін. І седіло оте дбр, отримавши міліарди додатково на 25 рік від гниди і мовчали і нічого не робили, поки журналісти не почали волати у змі. Кончена влада - влада знищує кращих, а подонків кормить та захищає.
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26.11.2024 13:06 Ответить
РОЗСТРІЛИ, РОЗСТРІЛИ І ЩЕ РАЗ РОЗСТРІЛИ всіх ворогів: саботажників, диверсантів, паліїв і крадіїв бюджетних грошей, суддів, що виправдовують ворогів, ментів і прокурорів, що закривають очі на ворогів. ІНАКШЕ ПЕРЕМОГТИ НЕМОЖЛИВО!!!
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26.11.2024 13:24 Ответить
Поки що розстріли - це про тецекістів і прикордонників. І не на нашу користь.
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27.11.2024 00:55 Ответить
Ню-ню...
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26.11.2024 13:28 Ответить
ай ай а кто это сделал.... (с) . сраний цирк
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26.11.2024 13:30 Ответить
"Ай да наши...кого НЕ надуют!?" / Т.Шевченко--"Катерина."/

Думали:ніби ж власні зброярі...А насправді-махінатори-срулі ... За ширмою освоєння коштів гумдопомоги на власне виробництво озброєння--цупили. аж пріли мільярди...натомість шабатурки мін-Д-120---засипали половою... замість вибухівки... Думаю у клоаці кремлівського карлика--вже чекають нагороди за супер-САБОТАЖ ЗЕ-шкідників... Зважаючи: що ЗЕ-бешкетники.-- вмить поглухли й посліпли( жодним чином НЕ реагуючи на диверсію ) натомість ниточка в*ється - із найвищих кабінетів ЗЕ-охвістя...І все це в час.коли наші воїни гинуть.відступають за браком саме цього виду озброєння...Досить пригадати. що вся ця возня із випуском.власних. мінометів -120 калібру починалася із трагедії: загибелі 9-ти воїнів-випробувачів...
Мерзенні зрадо-філи---ГЕТЬ З УКРАЇНИ !!!
P.S.Саме так: конче потрібно підстрахувати
.власне кишло ЗЕ-шкідників...Та почніть з того
як ЗЕ-срулятам стало шкода витрачати.
поцуплені . кошти на порох і започаткували
вирощування (на звільн. Херсонщині--хлопку--
складової пороху...) Та НЕ дочекавшись врожаю--
напічкали міни тирсою-патрухою...
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26.11.2024 14:27 Ответить
Очередной фунт, который уйдет в закат. Вместо него назначат нового фунта, а те кто собирает на этом деньги останется. Нет смысла расследовать фунтов. Нужно расследовать тех, кто стоит за фунтами.
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26.11.2024 14:49 Ответить
Судячи з коменту залипідора верніславського, питання буде замилене і забуте ))(
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26.11.2024 19:07 Ответить
ЗЕ - шкідники
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26.11.2024 19:08 Ответить
Це вже бізнес на крові.., чи ще ні ???
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26.11.2024 19:31 Ответить
Щука буде перевіряти в ставку, хто їсть карасів!?
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26.11.2024 23:17 Ответить
Міноборони розслідує? Ховайте справу
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27.11.2024 00:54 Ответить
Так активно розслідує власну диверсійну діяльність проти України, що жодних підозр не висунуто і жодних арештів не здійснено. Диверсійні ********** почали вилучати з передової лише після публічного розголосу.
Головне щоб на себе з інфільтрованою ворожою привладною агентурою не вийшли.
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28.11.2024 01:40 Ответить
 
 