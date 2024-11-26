Минобороны расследует поставку некачественных мин в ВСУ: в ГБР начато производство
В Минобороны третью неделю активно занимаются расследованием причин нештатного срабатывания 120-миллиметровых мин.
Об этом сообщила пресс-служба министерства, информирует Цензор.НЕТ.
"Отсутствие комментариев в публичном пространстве не означает, что Минобороны бездействует или не реагирует на информацию, которая поступает от военных или появляется, в частности, в СМИ.
В то же время Минобороны работает в закрытом периметре для обеспечения максимальной эффективности и безопасности. Поскольку из-за продолжающейся российской агрессии, информация о ходе работы является чувствительной, поэтому остается с ограниченным доступом", - говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что сейчас приостановили использование указанных партий боеприпасов в Силах обороны, а также их выдачу в боевые подразделения - до завершения установления причин нештатного срабатывания.
Партия поставленных боеприпасов изъята для дальнейших исследований. В то же время, будут поставлены мины импортного производства.
"Предварительные результаты расследования межведомственной комиссии по поставке некачественных минометных мин калибра 120-мм указывают на возможные причины дефектов, в частности - некачественные пороховые заряды или нарушение условий хранения боеприпасов, что привело к их повреждению. По данному факту Государственное бюро расследований начало уголовное производство. По результатам работы межведомственной комиссии будут приняты соответствующие кадровые решения в отношении ответственных должностных лиц", - пояснили в министерстве.
Также в Минобороны отметили, что министерство является заказчиком указанного вида вооружения для Сил обороны, а исполнителем государственного заказа является Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.
"Сейчас Министерством обороны определены меры по совершенствованию процесса контроля качества. Речь идет об усилении мониторинга условий хранения и совершенствовании процедур проверки на всех этапах: от производства и хранения - до поставки на линию фронта.
Также межведомственная комиссия проведет инспекцию минометных мин других калибров на предмет соблюдения стандартов производства, качества компонентов и условий их хранения", - подытожили там.
Бракованные мины поставили ВСУ
Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.
20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".
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а ми будемо жалкувати не те що за порохом а й за яником
Винні минометники!!!
Поставка бракованих мін: Міноборони проігнорувало проблеми та відправило ********** на фронт Джерело:
Хоча про що я.
Саме за для безкарності деморалізовано і принижено судову владу, огульно покарано прокурорів, роздроблено слідчих. Все в ім'я розквіту і безкарності криміналу.
Думали:ніби ж власні зброярі...А насправді-махінатори-срулі ... За ширмою освоєння коштів гумдопомоги на власне виробництво озброєння--цупили. аж пріли мільярди...натомість шабатурки мін-Д-120---засипали половою... замість вибухівки... Думаю у клоаці кремлівського карлика--вже чекають нагороди за супер-САБОТАЖ ЗЕ-шкідників... Зважаючи: що ЗЕ-бешкетники.-- вмить поглухли й посліпли( жодним чином НЕ реагуючи на диверсію ) натомість ниточка в*ється - із найвищих кабінетів ЗЕ-охвістя...І все це в час.коли наші воїни гинуть.відступають за браком саме цього виду озброєння...Досить пригадати. що вся ця возня із випуском.власних. мінометів -120 калібру починалася із трагедії: загибелі 9-ти воїнів-випробувачів...
Мерзенні зрадо-філи---ГЕТЬ З УКРАЇНИ !!!
P.S.Саме так: конче потрібно підстрахувати
.власне кишло ЗЕ-шкідників...Та почніть з того
як ЗЕ-срулятам стало шкода витрачати.
поцуплені . кошти на порох і започаткували
вирощування (на звільн. Херсонщині--хлопку--
складової пороху...) Та НЕ дочекавшись врожаю--
напічкали міни тирсою-патрухою...
Головне щоб на себе з інфільтрованою ворожою привладною агентурою не вийшли.