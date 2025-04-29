Виробник бракованих мін повністю замінив їх та покращив технологію, - Мінстратегпром

Загальна кількість бракованих мінометних пострілів, поставлених одним із державних підприємств, склала 39 455 одиниць. Усі було замінено виробником в рамках гарантійних зобов’язань.

Про це повідомили у Міністерстві стратегічних галузей промисловості, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЕП.

Там зазначили, що заміна відбувалася поетапно щомісяця, починаючи з грудня 2024 року. Водночас завод відвантажував боєприпаси за чинними контрактами.

"Внесено зміни до конструкції мінометних пострілів, вдосконалено технологію виробництва та посилено контроль за якістю виробів. Нові партії мінометних пострілів калібру 120 мм виготовлені за зміненою технологією, пройшли ряд випробувань, зокрема у військах", - йдеться у відповіді Мінстратегпрому.

Там також розповіли, що в рамках двох кримінальних проваджень триває слідство щодо осіб, які можуть бути винними у постачанні неякісних боєприпасів восени минулого року.

Загалом Мінстратегпром відзвітував про 2,4 млн вироблених мін та артилерійських боєприпасів у 2024-му році.

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Браковані міни поставили ЗСУ

Нагадаємо, 6 листопада 2024 року повідомлялось, що військовослужбовці ЗСУ отримали неякісну партію мін калібру 120 мм, виробництва Укроборонпрому.

20 листопада оприлюднено відео неспрацювання мін, виготовлених "Укроборонпромом".

У Міноборони повідомили, що займаються розслідуванням ситуації.

Також журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова заявила, що після розголосу ситуації із неякісними мінами 120-мм із фронту вилучили партію 82-мм мінометних пострілів, які також виявилися бракованими.

6 грудня у Верховній Раді міністр стратегічних галузей промисловості України Герман Сметані заявив, що з мільйонів вироблених мін військові зафіксували лише 417 випадків нештатного спрацювання. Проблеми з мінами Сметанін пояснив якістю імпортного пороху.

31 грудня стало відомо, що неякісні міни потрапили у підрозділи на Времівський напрямок, у район Великої Новосілки.

9 січня 2025 року Бутусов заявив, що після публікації матеріалу про браковані міни 151-й бригаді доставили якісні боєприпаси.

У Командуванні Сил логістики ЗСУ заявили, що військові 151 окремої механізованої бригади не отримували неякісних мін.

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